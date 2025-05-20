Валюты / IBRX
IBRX: ImmunityBio Inc - Common Stock
2.81 USD 0.07 (2.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBRX за сегодня изменился на 2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.74, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой ImmunityBio Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IBRX
- ImmunityBio: Still Too Early To Judge Anktiva, Although Clock Is Ticking (NASDAQ:IBRX)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on ImmunityBio stock, citing promising lung cancer data
- What's Going On With ImmunityBio Shares Tuesday? - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio stock surges after promising glioblastoma treatment results
- ImmunityBio reports promising results in glioblastoma treatment trial
- ImmunityBio launches phase 2 study of ANKTIVA for long COVID
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Immunitybio stock soars after promising cancer therapy trial results
- CD19 CAR-NK therapy shows complete responses in late-stage lymphoma
- IBRX Sales Soar 2,540%
- ImmunityBio (IBRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Immunitybio Inc earnings beat, revenue topped estimates
- Trump administration prepares emergency declaration for Brazil tariffs - Bloomberg
- LA Times Going Public? Patrick Soon-Shiong Plans Green Bay-Style Ownership To 'Democratize' 143-Year-Old Paper - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- Los Angeles Times to go public, owner Soon-Shiong says
- ImmunityBio Stock: Still Flashing Signs Life After Another ANKTIVA Approval (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio: High Stakes On ANKTIVA's Growth Amidst FDA Friction And Financial Pressures
- ImmunityBio: Lymphopenia Opportunity Could Provoke Short Squeeze (NASDAQ:IBRX)
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- H.C. Wainwright maintains buy rating on ImmunityBio stock after FDA milestones
- ASCO Report of Pioneering Treatment of Lymphopenia with Significant Overall Survival Benefit in Advanced Pancreatic Cancer
- Nvidia, Veeva Surge Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ImmunityBio, Saudi Arabia’s Ministry of Investment, KFSHRC, and KAIMRC Sign Strategic Memorandum of Understanding to Launch Cancer BioShield™ Platform in the Middle East
- Amer Sports, Viking Holdings lead Tuesday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
2.74 2.91
Годовой диапазон
1.83 7.49
- Предыдущее закрытие
- 2.74
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Low
- 2.74
- High
- 2.91
- Объем
- 8.558 K
- Дневное изменение
- 2.55%
- Месячное изменение
- 20.09%
- 6-месячное изменение
- -7.26%
- Годовое изменение
- -23.43%
