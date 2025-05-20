Moedas / IBRX
IBRX: ImmunityBio Inc - Common Stock
2.83 USD 0.07 (2.54%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IBRX para hoje mudou para 2.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.81 e o mais alto foi 2.97.
Veja a dinâmica do par de moedas ImmunityBio Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBRX Notícias
- ImmunityBio: Still Too Early To Judge Anktiva, Although Clock Is Ticking (NASDAQ:IBRX)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on ImmunityBio stock, citing promising lung cancer data
- What's Going On With ImmunityBio Shares Tuesday? - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio stock surges after promising glioblastoma treatment results
- ImmunityBio reports promising results in glioblastoma treatment trial
- ImmunityBio launches phase 2 study of ANKTIVA for long COVID
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Immunitybio stock soars after promising cancer therapy trial results
- CD19 CAR-NK therapy shows complete responses in late-stage lymphoma
- IBRX Sales Soar 2,540%
- ImmunityBio (IBRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Immunitybio Inc earnings beat, revenue topped estimates
- Trump administration prepares emergency declaration for Brazil tariffs - Bloomberg
- LA Times Going Public? Patrick Soon-Shiong Plans Green Bay-Style Ownership To 'Democratize' 143-Year-Old Paper - ImmunityBio (NASDAQ:IBRX)
- Los Angeles Times to go public, owner Soon-Shiong says
- ImmunityBio Stock: Still Flashing Signs Life After Another ANKTIVA Approval (NASDAQ:IBRX)
- ImmunityBio: High Stakes On ANKTIVA's Growth Amidst FDA Friction And Financial Pressures
- ImmunityBio: Lymphopenia Opportunity Could Provoke Short Squeeze (NASDAQ:IBRX)
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- H.C. Wainwright maintains buy rating on ImmunityBio stock after FDA milestones
- ASCO Report of Pioneering Treatment of Lymphopenia with Significant Overall Survival Benefit in Advanced Pancreatic Cancer
- Nvidia, Veeva Surge Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ImmunityBio, Saudi Arabia’s Ministry of Investment, KFSHRC, and KAIMRC Sign Strategic Memorandum of Understanding to Launch Cancer BioShield™ Platform in the Middle East
- Amer Sports, Viking Holdings lead Tuesday’s market cap stock movers
Faixa diária
2.81 2.97
Faixa anual
1.83 7.49
- Fechamento anterior
- 2.76
- Open
- 2.81
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.81
- High
- 2.97
- Volume
- 3.078 K
- Mudança diária
- 2.54%
- Mudança mensal
- 20.94%
- Mudança de 6 meses
- -6.60%
- Mudança anual
- -22.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh