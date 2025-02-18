통화 / ARGT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARGT: Global X MSCI Argentina ETF
69.55 USD 0.32 (0.46%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARGT 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 68.77이고 고가는 70.56이었습니다.
Global X MSCI Argentina ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARGT News
- ARGT ETF: From The Highest Rally In 2024 To Sell-Off In 2025 (NYSEARCA:ARGT)
- Another Strong Week For Stocks
- HOOD & OPEN: Two Companies Disrupting Their Industry
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Crunch time for Argentina as local elections this weekend represent referendum on Milei
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- ARGT: Not Good Enough To Invest In Argentina (NYSEARCA:ARGT)
- ARGT: Electoral Trigger Promises To Boost Argentine Stocks Again
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Market Pricing In Status Quo + Valuation Can Only Take You So Far
- This hedge-fund manager has made about 50% in each of the last two years. Here’s his home run trade.
- Undercovered ETFs: Income, Argentina, AI, Gold +
- ARGT: Lifting of Currency Controls Paves The Way For The Argentine Economic Miracle
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Country ETFs Since Liberation Day And Pause Day
- Views From The Ground: Argentina
- This Is Why I Double Down On ARGT Even After 'LibraGate'
- Brazilian Equities (EWZ): Is The Perception-Driven Rebound Reliable? (NYSEARCA:EWZ)
- Milei’s crypto scandal weighed on Argentine stocks on Tuesday. Here’s why they could bounce back.
일일 변동 비율
68.77 70.56
년간 변동
65.45 95.84
- 이전 종가
- 69.87
- 시가
- 69.92
- Bid
- 69.55
- Ask
- 69.85
- 저가
- 68.77
- 고가
- 70.56
- 볼륨
- 1.365 K
- 일일 변동
- -0.46%
- 월 변동
- -11.55%
- 6개월 변동
- -13.89%
- 년간 변동율
- 4.78%
20 9월, 토요일