CotationsSections
Devises / ARGT
Retour à Actions

ARGT: Global X MSCI Argentina ETF

69.55 USD 0.32 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARGT a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.77 et à un maximum de 70.56.

Suivez la dynamique Global X MSCI Argentina ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARGT Nouvelles

Range quotidien
68.77 70.56
Range Annuel
65.45 95.84
Clôture Précédente
69.87
Ouverture
69.92
Bid
69.55
Ask
69.85
Plus Bas
68.77
Plus Haut
70.56
Volume
1.365 K
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
-11.55%
Changement à 6 Mois
-13.89%
Changement Annuel
4.78%
20 septembre, samedi