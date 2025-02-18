クォートセクション
ARGT
ARGT: Global X MSCI Argentina ETF

69.87 USD 2.47 (3.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARGTの今日の為替レートは、-3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり69.53の安値と72.12の高値で取引されました。

Global X MSCI Argentina ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
69.53 72.12
1年のレンジ
65.45 95.84
以前の終値
72.34
始値
72.04
買値
69.87
買値
70.17
安値
69.53
高値
72.12
出来高
1.576 K
1日の変化
-3.41%
1ヶ月の変化
-11.14%
6ヶ月の変化
-13.50%
1年の変化
5.26%
