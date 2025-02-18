通貨 / ARGT
ARGT: Global X MSCI Argentina ETF
69.87 USD 2.47 (3.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARGTの今日の為替レートは、-3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり69.53の安値と72.12の高値で取引されました。
Global X MSCI Argentina ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ARGT News
- ARGT ETF: From The Highest Rally In 2024 To Sell-Off In 2025 (NYSEARCA:ARGT)
- Another Strong Week For Stocks
- HOOD & OPEN: Two Companies Disrupting Their Industry
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Crunch time for Argentina as local elections this weekend represent referendum on Milei
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- ARGT: Not Good Enough To Invest In Argentina (NYSEARCA:ARGT)
- ARGT: Electoral Trigger Promises To Boost Argentine Stocks Again
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Market Pricing In Status Quo + Valuation Can Only Take You So Far
- This hedge-fund manager has made about 50% in each of the last two years. Here’s his home run trade.
- Undercovered ETFs: Income, Argentina, AI, Gold +
- ARGT: Lifting of Currency Controls Paves The Way For The Argentine Economic Miracle
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Country ETFs Since Liberation Day And Pause Day
- Views From The Ground: Argentina
- This Is Why I Double Down On ARGT Even After 'LibraGate'
- Brazilian Equities (EWZ): Is The Perception-Driven Rebound Reliable? (NYSEARCA:EWZ)
- Milei’s crypto scandal weighed on Argentine stocks on Tuesday. Here’s why they could bounce back.
1日のレンジ
69.53 72.12
1年のレンジ
65.45 95.84
- 以前の終値
- 72.34
- 始値
- 72.04
- 買値
- 69.87
- 買値
- 70.17
- 安値
- 69.53
- 高値
- 72.12
- 出来高
- 1.576 K
- 1日の変化
- -3.41%
- 1ヶ月の変化
- -11.14%
- 6ヶ月の変化
- -13.50%
- 1年の変化
- 5.26%
