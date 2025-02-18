KurseKategorien
Währungen / ARGT
Zurück zum Aktien

ARGT: Global X MSCI Argentina ETF

69.55 USD 0.32 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARGT hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.77 bis zu einem Hoch von 70.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X MSCI Argentina ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARGT News

Tagesspanne
68.77 70.56
Jahresspanne
65.45 95.84
Vorheriger Schlusskurs
69.87
Eröffnung
69.92
Bid
69.55
Ask
69.85
Tief
68.77
Hoch
70.56
Volumen
1.365 K
Tagesänderung
-0.46%
Monatsänderung
-11.55%
6-Monatsänderung
-13.89%
Jahresänderung
4.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K