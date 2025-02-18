Währungen / ARGT
ARGT: Global X MSCI Argentina ETF
69.55 USD 0.32 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARGT hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.77 bis zu einem Hoch von 70.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X MSCI Argentina ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARGT News
Tagesspanne
68.77 70.56
Jahresspanne
65.45 95.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.87
- Eröffnung
- 69.92
- Bid
- 69.55
- Ask
- 69.85
- Tief
- 68.77
- Hoch
- 70.56
- Volumen
- 1.365 K
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -11.55%
- 6-Monatsänderung
- -13.89%
- Jahresänderung
- 4.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K