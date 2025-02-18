Валюты / ARGT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARGT: Global X MSCI Argentina ETF
72.40 USD 1.44 (2.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARGT за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.52, а максимальная — 73.00.
Следите за динамикой Global X MSCI Argentina ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARGT
- ARGT ETF: From The Highest Rally In 2024 To Sell-Off In 2025 (NYSEARCA:ARGT)
- Another Strong Week For Stocks
- HOOD & OPEN: Two Companies Disrupting Their Industry
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Crunch time for Argentina as local elections this weekend represent referendum on Milei
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- ARGT: Not Good Enough To Invest In Argentina (NYSEARCA:ARGT)
- ARGT: Electoral Trigger Promises To Boost Argentine Stocks Again
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Market Pricing In Status Quo + Valuation Can Only Take You So Far
- This hedge-fund manager has made about 50% in each of the last two years. Here’s his home run trade.
- Undercovered ETFs: Income, Argentina, AI, Gold +
- ARGT: Lifting of Currency Controls Paves The Way For The Argentine Economic Miracle
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Country ETFs Since Liberation Day And Pause Day
- Views From The Ground: Argentina
- This Is Why I Double Down On ARGT Even After 'LibraGate'
- Brazilian Equities (EWZ): Is The Perception-Driven Rebound Reliable? (NYSEARCA:EWZ)
- Milei’s crypto scandal weighed on Argentine stocks on Tuesday. Here’s why they could bounce back.
Дневной диапазон
71.52 73.00
Годовой диапазон
65.45 95.84
- Предыдущее закрытие
- 70.96
- Open
- 71.61
- Bid
- 72.40
- Ask
- 72.70
- Low
- 71.52
- High
- 73.00
- Объем
- 1.815 K
- Дневное изменение
- 2.03%
- Месячное изменение
- -7.92%
- 6-месячное изменение
- -10.36%
- Годовое изменение
- 9.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.