ARGT: Global X MSCI Argentina ETF

72.40 USD 1.44 (2.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARGT за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.52, а максимальная — 73.00.

Следите за динамикой Global X MSCI Argentina ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
71.52 73.00
Годовой диапазон
65.45 95.84
Предыдущее закрытие
70.96
Open
71.61
Bid
72.40
Ask
72.70
Low
71.52
High
73.00
Объем
1.815 K
Дневное изменение
2.03%
Месячное изменение
-7.92%
6-месячное изменение
-10.36%
Годовое изменение
9.07%
