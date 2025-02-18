FiyatlarBölümler
Dövizler / ARGT
Geri dön - Hisse senetleri

ARGT: Global X MSCI Argentina ETF

69.55 USD 0.32 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARGT fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.77 ve Yüksek fiyatı olarak 70.56 aralığında işlem gördü.

Global X MSCI Argentina ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARGT haberleri

Günlük aralık
68.77 70.56
Yıllık aralık
65.45 95.84
Önceki kapanış
69.87
Açılış
69.92
Satış
69.55
Alış
69.85
Düşük
68.77
Yüksek
70.56
Hacim
1.365 K
Günlük değişim
-0.46%
Aylık değişim
-11.55%
6 aylık değişim
-13.89%
Yıllık değişim
4.78%
21 Eylül, Pazar