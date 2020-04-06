HFT Dominator MT4

HFT Dominator – 초고속 시장 체결 시스템 이 **Expert Advisor (EA)**는 고속, 저지연 시장 운영을 위해 설계되었습니다. 타이트한 스프레드 내에서 정확한 진입을 실행하며, 최적화된 슬리피지 제어를 통해 귀금속, 지수, 외환 쌍과 같은 빠른 시장에 이상적입니다. 프로모션: EA를 30일 동안 30달러에 대여 — 한정 기간 제공. 이 시스템은 다중 자금 관리 모드, 적응형 거래 타이밍, 보호 트레일링 로직을 지원하여 빠른 속도의 거래에 대한 최대 제어를 보장합니다.

입력 개요 (Input Overview)

  • 일반 설정 (General Settings)

    • Magic Number – EA 거래를 위한 고유 식별자.

    • Slippage (슬리피지) – 주문 체결 중 허용되는 최대 가격 편차 (포인트 단위).

  • 시간 설정 (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – 브로커 서버 시간으로 거래 창을 정의합니다.

    • secs – 거래 작업 간의 최소 시간 지연 (과도한 거래 감소).

  • 자금 관리 (Money Management)

    • Lot Type – 포지션 크기를 계산하는 방법:

      • Fixed_Lots – 고정 로트 크기

      • Pct_of_Balance – 계정 잔액 기준 위험

      • Pct_of_Equity – 현재 자본금 (에퀴티) 기준 위험

    • Fixed Lot – Fixed 모드 사용 시 수동 로트 크기

    • Risk Percent – 잔액, 에퀴티 또는 증거금 모드에 적용되는 위험 비율

  • 거래 설정 (포인트 단위) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – 거래를 트리거하는 최소 가격 변화

    • Max Distance – 진입 전 현재 가격에서 허용되는 최대 거리

    • Stop – 손절매 (스톱로스) 거리 (포인트 단위)

    • Max Trailing – 최대 트레일링 스톱 거리

    • Max Spread – 거래 개시에 허용되는 최대 스프레드

이 EA는 속도, 정밀도, 제어에 중점을 두며, 사용자 정의 가능한 위험 및 타이밍으로 고빈도 체결을 추구하는 트레이더에게 적합합니다. 특히 런던 또는 뉴욕과 같은 활성 세션 동안 저지연 VPS 또는 전용 서버에서 가장 잘 작동합니다.


