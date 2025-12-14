기고글 토론 "마켓에 제품 출시하기" - 페이지 53 1...464748495051525354 새 코멘트 Roman Perevalov 2025.08.20 10:47 #521 EX5 파일을로드 할 때이 오류가 발생하면 맨 끝에 있습니다. Alexey Petrov 2025.08.20 13:42 #522 Fernando Carreiro #: 업데이트되었습니다. 감사합니다! Antonio Gerbasio 2025.09.24 15:18 #523 안녕하세요! 제 EA를 월 대여용으로만 판매하고 싶습니다. 관심 있는 사람들에게 제 EA가 어떻게 작동하는지 실시간으로 볼 수 있는 기회를 제공하고 싶습니다. 제 질문은 ( MQL5 마켓에) EA를 리스팅하고 투자자 비밀번호를 리스팅에 어떻게 전달하고 포함시킬 수 있나요? 도와주실 수 있는 모든 분들께 감사드립니다. Vitaly Muzichenko 2025.09.24 15:32 #524 Antonio Gerbasio MQL5 마켓플레이스에서) 판매하고, 광고에 투자자 비밀번호를 알리고 포함하려면 어떻게 해야 하나요? 도와주실 수 있는 모든 분들께 감사드립니다. "신호" 서비스 사용 Discover new MetaTrader 5 opportunities with MQL5 community and services www.mql5.com Logging in to MQL5.com website Stanislav Korotky 2025.09.25 14:04 #525 Antonio Gerbasio #: 월 렌탈로만 판매할 수 있는 EA를 등록하고 싶습니다. 관심 있는 사람들에게 제 EA가 어떻게 작동하는지 실시간으로 볼 수 있는 기회를 제공하고 싶습니다. 제 질문은 ( MQL5 마켓플레이스에) EA를 리스팅하고 투자자 비밀번호를 리스팅에 어떻게 전달하고 포함시킬 수 있나요? 도와주실 수 있는 모든 분들께 감사드립니다. 제품의 마켓 페이지( https://www.mql5.com/ko/market/product/XXXXX/controlpanel)를 엽니다. 거기에서 일반 탭으로 이동하고 가격 그룹에서 "1개월 임대"에 대한 플래그 하나만 켜십시오(무제한 사용 및 기타 기간에 대한 다른 모든 확인란을 선택 취소). 투자자 비밀번호는 고객이 제품을 구매/렌탈한 후 고객과 공유할 수 있습니다. David Kesuma 2025.10.19 14:03 #526 제품 파일을 + 추가하고 싶을 때 EA 정식 버전 또는 데모 버전을 업로드합니까? 구매자가 데모 버전을 다운로드하면 누가 데모 버전으로 변환합니까? Vinicius Pereira De Oliveira 2025.10.19 14:09 #527 David Kesuma 제품 파일을 + 추가할 때 정식 버전의 EA를 로드하나요, 아니면 데모 버전을 로드하나요? 정식 버전(.ex4 또는 .ex5). 데이비드 케수마 #: 구매자가 데모 버전을 다운로드하면 누가 데모 버전으로 전환하나요? MetaQuotes. Sergey Golubev 2025.12.03 11:36 #528 0988888 #: 트레이딩 로봇을 게시하려면 어떻게 해야 하나요? 트레이딩 로봇을 마켓에 게시하려면 - 마켓 서비스에 상품을 게시하는 방법 문서를 참조하세요. Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет 2012.04.17www.mql5.com Предложите свои разработки миллионам пользователей MetaTrader по всему миру — опубликуйте их в Маркете. Сервис предлагает готовую инфраструктуру для продаж: доступ к аудитории, механизмы лицензирования, предоставления пробных версий, доставки обновлений и приема платежей. От вас требуется лишь пройти быструю процедуру регистрации и публикации продукта. Начинайте зарабатывать на своих разработках, все технические детали сервис возьмет на себя. Aleksei Kuznetsov 2025.12.11 19:51 #529 https://www.mql5.com/ko/market/rules 의 규칙에 따르면 금지되어 있습니다: 소유 침입 기능 및 광고 사용. 특히:<br/ translate="no"> 타사 리소스 링크, 브로커의 제휴사 링크 등이 포함된 패널을 사용합니다. 샌드박스에서 저장된 HTML 파일을 열려면 링크가 필요합니다. 그래픽 객체에 대한 설명에서 링크 생성을 찾지 못했습니다. 어떻게 해야 하나요? 아니면 기술적으로 불가능한 것을 금지합니까? 아니면 이전에는 허용되었지만 지금은 허용되지 않으며 규칙에서 제거하는 것을 잊었습니까? 다른 방법은 무엇인가요? 지금까지는 사용자가 브라우저에 복사하여 붙여 넣어야하는 텍스트 필드에 URL을 표시하는 옵션이 있습니다. 그런데 복사가 가능한가요? 또는 파일 선택 창을 열되 파일을 선택하지 않고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 열 수 있습니다. 하지만 설명하기가 좀 힘들어요.... Yuriy Bykov 2025.12.11 21:07 #530 Forester #:그래픽 개체에 대한 설명에서 링크 생성을 찾지 못했습니다. 어떻게 해야 하나요? 아니면 기술적으로 불가능한 것을 금지합니까? 아니면 이전에는 허용되었지만 지금은 허용되지 않으며 규칙에서 제거하는 것을 잊었습니까? 그런 적이 없습니다. 모든 링크가 클릭할 수 있고 브라우저에서 즉시 열리는 링크는 아닙니다. 링크는 단순히 이미지의 텍스트이거나 그래프에 표시된 댓글일 수도 있습니다. 이러한 종류의 링크는 운영원칙에 언급되어 있습니다. 1...464748495051525354 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요!
제 EA를 월 대여용으로만 판매하고 싶습니다.
관심 있는 사람들에게 제 EA가 어떻게 작동하는지 실시간으로 볼 수 있는 기회를 제공하고 싶습니다.
제 질문은 ( MQL5 마켓에) EA를 리스팅하고 투자자 비밀번호를 리스팅에 어떻게 전달하고 포함시킬 수 있나요?
"신호" 서비스 사용
제품의 마켓 페이지( https://www.mql5.com/ko/market/product/XXXXX/controlpanel)를 엽니다.
거기에서 일반 탭으로 이동하고 가격 그룹에서 "1개월 임대"에 대한 플래그 하나만 켜십시오(무제한 사용 및 기타 기간에 대한 다른 모든 확인란을 선택 취소).
투자자 비밀번호는 고객이 제품을 구매/렌탈한 후 고객과 공유할 수 있습니다.
구매자가 데모 버전을 다운로드하면 누가 데모 버전으로 변환합니까?
정식 버전(.ex4 또는 .ex5).
MetaQuotes.
트레이딩 로봇을 게시하려면 어떻게 해야 하나요?
샌드박스에서 저장된 HTML 파일을 열려면 링크가 필요합니다.
그래픽 객체에 대한 설명에서 링크 생성을 찾지 못했습니다. 어떻게 해야 하나요?
아니면 기술적으로 불가능한 것을 금지합니까? 아니면 이전에는 허용되었지만 지금은 허용되지 않으며 규칙에서 제거하는 것을 잊었습니까?
다른 방법은 무엇인가요?
지금까지는 사용자가 브라우저에 복사하여 붙여 넣어야하는 텍스트 필드에 URL을 표시하는 옵션이 있습니다. 그런데 복사가 가능한가요?
또는 파일 선택 창을 열되 파일을 선택하지 않고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 열 수 있습니다. 하지만 설명하기가 좀 힘들어요....
