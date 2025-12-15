기고글 토론 "Linux의 MetaTrader 5" - 페이지 31 1...24252627282930313233 새 코멘트 FredJeSuis 2025.07.20 08:16 #301 Alexandre Petrinic # : 안녕하세요, MT5가 공식 배포판에서 Wine을 설치한 상태에서 작동한다는 것을 알려드립니다. 다른 패키지를 사용하거나 공식 패키지와 다른 옵션과 함께 Wine을 컴파일하면 MT5가 중지되지 않습니다. 여기에서 10.5를 설치했습니다 : *** 10.5 노블-1 500 500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu 노블/메인 패키지 amd64 작동하는 공식 바이너리로 테스트 한 다른 버전은 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4입니다, MT4 버전은 공식 바이너리 (버전 10.2 이후)와 마찬가지로 작동하지 않으며 이전 설치 프로그램과 마찬가지로 작동하지 않습니다. 누구든지 이해하려고 노력하면 이것이 문제의 원인 인 것 같습니다. https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af 나는 데비안 10을 사용하고 있습니다. 모든 기능은 6 월 초까지 정상적으로 작동했으며 최근 자동 업데이트로 인해 설치가 끝날 때 MT5를 사용할 수 없게되었습니다. 데비안 10을 사용하는 모든 사람들이 이 문제를 해결할 수 있을까요? 감사합니다. Konstantin 2025.07.30 01:12 #302

Ilya Filatov #:무작위로 업데이트된 와인 버전을 롤백한 경험은 실패로 끝났습니다(소스에서 와인을 빌드하는 데는 엄청나게 오랜 시간이 걸리기 때문에 견딜 수 없었습니다). 저는 만자로 리눅스 사용자이고 여기에는 다른 패키지 관리자와 그 형식이 있으므로 제 시스템에서 제가 취한 조치는 설명하지 않겠습니다. 와인 버전을 롤백하려면 수동으로 제거한 다음(자세한 지침이 필요한 경우, 예를 들어 perplexity.ai를 확인하세요) 이전 패키지를 수동으로 설치해야 합니다(다음은 시스템에 적합한 컴파일된 deb 패키지를 얻을 수 있는예제입니다). 제가 문제를 해결한 방법은 순수한 와인 대신 병 다중 접두사 셸을 설치하는 것이었습니다. 럭스와인도 사용해 보았지만 무거워서 추천하지 않습니다. 병을 사용하면 이전 버전의 와인(10.0-10.2 이상)으로 접두사를 만들 수 있었고, 새 버전의 MetaTrader 5는 문제없이 작동했습니다(WebView2가 설치되어 있지만 "보고서" 탭만 작동하지 않지만 중요하지 않음). 시스템에서 와인을 제거하고, 병을 설치하고, 필요한 버전의 와인(10.2)을 사용하도록 접두사를 설정하고, 작동하는 MT5를 즐기는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 와인을 설치할 때 와인 버전을 선택할 수 있으며, 와인 버전별 설치 섹션에 와인hq 웹사이트에 설명되어 있습니다.

Thiago Ferreira 2025.07.30 11:48 #303

FredJeSuis #: 저는 데비안 10을 사용하고 있습니다. 6월 초까지는 모든 것이 완벽하게 작동했지만 최신 자동 업데이트로 인해 설치 마지막에 실행된 MT5를 사용할 수 없게 되었습니다. Debian 10을 사용하는 모든 분들께서 도와주실 수 있나요? 물론 예. 저는 현재 Linux에서 Windows 애플리케이션을 쉽게 관리하고 실행할 수 있는 환경을 제공하는 무료 오픈 소스 소프트웨어인 Bottles를 통해 MT5를 사용하고 있습니다.https://usebottles.com/ 애플리케이션과 게임 모두 안정적인 버전으로 전체 Wine 설치 프로세스를 자동으로 수행합니다. 일부 Windows 게임은 Wine을 통해 직접 설치할 수 없었지만 Bottles를 통해 설치할 수 있었습니다. usebottles (@usebottles@mastodon.online) usebottles.com 81 Posts, 14 Following, 830 Followers · Run Windows software on Linux with Bottles.

JRandomTrader 2025.07.30 13:44 #304

현재 Debian-12, MT5 5120을 실행 중입니다.

Thiago Ferreira 2025.07.30 14:44 #305

JRandomTrader #:현재 Debian-12, MT5 5120을 실행 중입니다. 이 버전의 Wine은 작동합니다. Wine 10.3 이상에서는 작동하지 않는 것 같습니다.

JRandomTrader 2025.07.30 22:57 #306

Thiago Ferreira #: 이 버전의 Wine은 작동합니다. Wine 10.3 이상에서는 불가능할 것 같습니다. 이것은 최신 안정 버전이며, 다음 버전은 현재 스테이징 및 개발 단계에 있습니다. 스테이징에서 안정 버전으로 전환하면 모든 것이 작동합니다.

Edgar Akhmadeev 2025.08.12 23:25 #307

몇 달 전에 다른 스레드에서 Windows 10에서 Linux로 전환하려는 또 다른 시도에 대해 썼습니다. 저는 AMD RX580 8Gb GPU를 가지고 있었습니다. AMD는 최상위 모델을 제외하고는 Linux에서 매우 제대로 지원되지 않습니다. 제 게임은 Win10에서보다 FPS가 2배나 낮았습니다. 그때 저는 전환을 포기했습니다. 지금은 NV RTX 3060이 있습니다. 전용 드라이버를 사용하니 FPS가 80에서 72로 떨어졌습니다. 만족스럽습니다. WINE 제어를 위해 Lutris와 ProtonUp-Qt를 설치했습니다. 게임에는 GE-Proton10-11을 사용합니다. MT5의 경우 매우 큰 글꼴이 적합하지 않았고 확장 할 수 없었습니다 (또는 방법을 모르겠습니다). 이를 위해 wine-10.8-staging-tkg-ntsync와 별도의 접두사를 설치했습니다. 최신 커널에서 지원하는 ntsync 기술을 사용하면 더 빠른 그래픽을 사용할 수 있으며 , /dev/ntsync 장치를 활성화해야 합니다(sudo modprobe ntsync). 이 기능은 GE-Proton에서도 지원되지만 Lutris 및 ProtonUp-Qt에서 제공하는 다른 버전에서는 지원되지 않습니다. 그 전에 개발자의 설치 프로그램을 사용하여 WINE+MT5를 설치하려고 시도했지만 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe를 설치할 때 오류와 함께 충돌이 발생했습니다. WINE에서 버전을 Windows 8.1로 변경할 때까지 수동으로 설치하지 못했습니다. 그 후 MT5가 시작을 멈추고 시스템에서 디버거를 보고했습니다. 그래서 저는 그것 없이 해야만 했습니다. 와인 게코를 사용하면 사용하지 않는 보고서 탭을 제외한 모든 웹 콘텐츠가 표시됩니다. 하지만 저는 모든 것이 작동하기를 원합니다. 결과적으로 MT5는 문제없이 원활하게 작동합니다. 게임에는 약간의 미스터리가 있었습니다. 개별 카드에서 실행되도록 설정하고 모니터를 분리한 다음 내장 비디오에 연결했습니다. 게임은 동일한 FPS로 시작됩니다. 계산을 위한 가속기로만 작동한다면 여전히 FPS 손실이 있을 것입니다. 이해가 안 됩니다. Discussion of article "MetaTrader Linux에서는 어떻게 합니까? 흥미롭고 유머러스한

Ricardo Silva 2025.08.21 14:46 #308

시스템을 우분투 24 LTS로 업데이트했고 모든 작업을 올바르게 수행했지만 MT5 아이콘을 클릭하면 열리지 않습니다! 제발 도와주세요!

Renat Fatkhullin 2025.08.21 15:32 #309

JRandomTrader #:이것은 최신 버전의 안정 버전이며, 다음 버전은 현재 스테이징 및 개발 단계에 있습니다. 스테이징에서 안정 버전으로 전환하면 모든 것이 정상적으로 작동합니다. 예, 버전 10.3 이후의 Wine은 ntdll.dll에서 시스템 기능의 진입점을 심각하게 손상시켰기 때문에 보호 기능이 작동을 멈췄습니다: https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=57950 Windows 11 모드 + Wine 스테이징 10.12 이상을 설정하면 작동하도록 하는 해결 방법이 있습니다. Thiago Ferreira 2025.08.28 19:15 #310

Edgar Akhmadeev 제어를 위해 Lutris와 ProtonUp-Qt를 설치했습니다. 게임에는 GE-Proton10-11을 사용했습니다. 글꼴이 너무 크고 확장할 수 없어서(또는 방법을 몰라서) MT5에는 적합하지 않았습니다. 그래서 와인-10.8-staging-tkg-ntsync와 별도의 접두사를 설치했습니다. ntsync 기술을 사용하면 최신 커널에서 지원되는 더 빠른 그래픽을 사용할 수 있으며 /dev/ntsync 장치를 활성화해야 합니다(sudo modprobe ntsync). 또한 GE-Proton과도 호환되지만 Lutris 및 ProtonUp-Qt에서 제공되는 다른 버전과는 호환되지 않습니다. 그 전에는 개발자의 설치 프로그램을 사용하여 WINE+MT5를 설치하려고 했지만, MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe를 설치할 때 오류와 함께 충돌이 발생했습니다. WINE에서 버전을 Windows 8.1로 변경할 때까지 수동 설치가 실패했습니다. 그
몇 달 전에 다른 스레드에서 Windows 10에서 Linux로 전환하려는 또 다른 시도에 대해 썼습니다. 저는 AMD RX580 8Gb GPU를 가지고 있었습니다. AMD는 최상위 모델을 제외하고는 Linux에서 매우 제대로 지원되지 않습니다. 제 게임은 Win10에서보다 FPS가 2배나 낮았습니다. 그때 저는 전환을 포기했습니다. 지금은 NV RTX 3060이 있습니다. 전용 드라이버를 사용하니 FPS가 80에서 72로 떨어졌습니다. 만족스럽습니다.
WINE 제어를 위해 Lutris와 ProtonUp-Qt를 설치했습니다. 게임에는 GE-Proton10-11을 사용합니다. MT5의 경우 매우 큰 글꼴이 적합하지 않았고 확장 할 수 없었습니다 (또는 방법을 모르겠습니다). 이를 위해 wine-10.8-staging-tkg-ntsync와 별도의 접두사를 설치했습니다. 최신 커널에서 지원하는 ntsync 기술을 사용하면 더 빠른 그래픽을 사용할 수 있으며 , /dev/ntsync 장치를 활성화해야 합니다(sudo modprobe ntsync). 이 기능은 GE-Proton에서도 지원되지만 Lutris 및 ProtonUp-Qt에서 제공하는 다른 버전에서는 지원되지 않습니다.
그 전에 개발자의 설치 프로그램을 사용하여 WINE+MT5를 설치하려고 시도했지만 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe를 설치할 때 오류와 함께 충돌이 발생했습니다. WINE에서 버전을 Windows 8.1로 변경할 때까지 수동으로 설치하지 못했습니다. 그 후 MT5가 시작을 멈추고 시스템에서 디버거를 보고했습니다. 그래서 저는 그것 없이 해야만 했습니다. 와인 게코를 사용하면 사용하지 않는 보고서 탭을 제외한 모든 웹 콘텐츠가 표시됩니다. 하지만 저는 모든 것이 작동하기를 원합니다.
결과적으로 MT5는 문제없이 원활하게 작동합니다.
게임에는 약간의 미스터리가 있었습니다. 개별 카드에서 실행되도록 설정하고 모니터를 분리한 다음 내장 비디오에 연결했습니다. 게임은 동일한 FPS로 시작됩니다. 계산을 위한 가속기로만 작동한다면 여전히 FPS 손실이 있을 것입니다. 이해가 안 됩니다.
