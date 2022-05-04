오류, 버그, 질문 - 페이지 751 1...744745746747748749750751752753754755756757758...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.06.11 06:45 #7501 Rosh : 필요한 모든 기능이 이미 있습니다. IndicatorParameters () 예제를 참조하십시오. 이것은 모두 분명합니다. 그들이 현재 방식으로 갔고 핸들로 직접 삭제할 수 없도록 한 이유는 분명하지 않습니다. 그 이름을 찾아 철거하는 것보다 핸들로 표시기를 삭제하는 옵션이 더 논리적일 것입니다. 로쉬 : EA_OBJPROP_CHART_ID 참조 예를 들어 주셔서 감사합니다. 그러나 거기에서 하위 창의 제어를 찾지 못했습니다(내가 알기로는 주 창의 속성만 관리하는 변형이 있음). 각 하위 창을 개별적으로 관리할 수 있기를 원합니다.N 저것들. 나는 이런 것을 볼 것이라고 예상했다. bool ChartSetInteger( long chart_id, // идентификатор графика int prop_id, // идентификатор свойства int sub_window, // номер подокна long value // значение ); 추신 차트에 칠면조를 추가할 때 테스터의 오류 4014는 어떻게 됩니까? Rashid Umarov 2012.06.11 07:48 #7502 Interesting : 이것은 모두 분명합니다. 그들이 현재 방식으로 갔고 핸들로 직접 삭제할 수 없도록 한 이유는 분명하지 않습니다. 그 이름을 찾아 철거하는 것보다 핸들로 표시기를 삭제하는 옵션이 더 논리적일 것입니다. 표시기는 하나의 핸들과 하나의 계산 부분을 가질 수 있으며 동시에 다른 차트에서 많은 그래픽 구현을 가질 수 있습니다. 차트에서 어떻게 찾아서 핸들로 삭제하시겠습니까? 차트는 이름이 같은 특정 엔터티가 차트에 매달려 있다는 것만 알고 있지만 핸들에 대한 정확한 정보는 알지 못합니다. Rashid Umarov 2012.06.11 07:56 #7503 Interesting : 이것은 모두 분명합니다. 그들이 현재 방식으로 갔고 핸들로 직접 삭제할 수 없도록 한 이유는 분명하지 않습니다. 그 이름을 찾아 철거하는 것보다 핸들로 표시기를 삭제하는 옵션이 더 논리적일 것입니다. 예를 들어 주셔서 감사합니다. 그러나 거기에서 하위 창의 제어를 찾지 못했습니다(내가 알기로는 주 창의 속성만 관리하는 변형이 있음). 각 하위 창을 개별적으로 관리할 수 있기를 원합니다.N 이것은 오랫동안 존재해 왔습니다 - MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 430 터미널: 디스크 공간이 충분하지 않을 때 터미널, 전문가 및 테스트 로그의 강제 삭제를 추가했습니다. 터미널: "차트" 그래픽 개체를 추가할 때 기본 차트 주석의 상속을 제거했습니다. 터미널: DRAW_BARS 및 DRAW_CANDLES 스타일의 표시기 그리기를 수정했습니다. 터미널: 서버에서 고정 가격 내역 요청. MQL5: 그래픽 개체 OBJPROP_TOOLTIP - 도구 설명 텍스트의 새 속성을 추가했습니다. MQL5: CHART_SHOW_PRICE_SCALE 및 CHART_SHOW_DATE_SCALE 차트 매개변수를 읽는 기능이 추가되었습니다. MQL5: IndicatorSetInteger() 함수의 INDICATOR_HEIGHT 속성 또는 #property indicator_height 속성을 통해 사용자 지정 표시기 자체 창의 높이를 제어하는 기능을 추가했습니다. MQL5: CHART_HEIGHT_IN_PIXELS 속성을 사용하여 차트 하위 창의 높이를 제어하는 기능을 추가했습니다. Andrew Petras 2012.06.11 20:31 #7504 그것은 무엇을 의미하며 디버깅을 제거하는 방법은 무엇입니까? 표시기가 작동하고 다시 시작되고 오류가 없으며 편집기가 닫힙니다... 무엇입니까? Paladin80 2012.06.11 20:33 #7505 "거래"의 개념에 대한 질문입니다. MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래 기사는 " 각 거래는 하나의 특정 주문을 기반으로 하지만 하나의 주문은 많은 거래를 생성할 수 있습니다 . 예를 들어 10랏을 구매하는 주문은 부분적으로 여러 연속 거래를 통해 실행할 수 있습니다. 실행 ". 예를 들어 포지션을 열려면 이해했습니다. 10랏의 경우 여러 거래가 내역에 나타날 수 있습니다. 내 전략에 따르면 같은 방향의 1 및 2 위치, 어드바이저(MT4의)는 1.0 로트, 3rd 및 2.0 로트를 엽니다. MT5에서는 예를 들어 역사상 첫 번째 위치를 열 때 발생할 수 있습니다. 2개 이상의 거래. 예를 들어, 고문은 기록을 통해 실행하는 다음 것(전략에 따라 두 번째 것)을 열기를 원할 것입니다. 3위이며 잘못된 로트로 열릴 것입니다. 어쩐지 불편하다. 누군가가 이 문제를 해결하거나 링크를 던지는 방법을 알고 있을 수 있습니다. 찻주전자의 질문 코딩하는 방법? 초보자의 질문 MQL5 MT5 Test Account 2012.06.12 07:38 #7506 Silent : 그것은 무엇을 의미하며 디버깅을 제거하는 방법은 무엇입니까? 표시기를 다시 컴파일해 보셨습니까? Andrew Petras 2012.06.12 12:35 #7507 alexvd : 표시기를 다시 컴파일해 보셨습니까? 그렇지. F5를 누르면 이 표시기가 있는 차트가 열리는 터미널로 컴파일되고 전송됩니다. 오류가 없습니다(로그에). 차트를 닫습니다 - 편집기로 돌아갑니다. 편집기를 닫고 내비게이터의 표시기를 차트의 열에 둡니다. 디버깅으로 다시 시작됩니다. Alexey Petrov 2012.06.12 12:44 #7508 Silent : 그렇지. F5를 누르면 이 표시기가 있는 차트가 열리는 터미널로 컴파일되고 전송됩니다. 오류가 없습니다(로그에). 차트를 닫습니다 - 편집기로 돌아갑니다. 편집기를 닫고 내비게이터의 표시기를 차트의 열에 둡니다. 디버깅으로 다시 시작됩니다. F5는 이제 막 디버깅을 시작합니다. 컴파일하려면 F7을 누르고 그 후에 네비게이터 에서 차트에 표시기를 추가해야 합니다. Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd www.mql5.com Операции с графиками / ChartIndicatorAdd - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.06.12 12:46 #7509 Silent : 그렇지. F5로 컴파일하고 터미널에 던집니다. 자, F7 버튼으로 컴파일! F5는 디버깅을 위한 컴파일을 의미합니다. 편집기 도움말 핫키 참조 Andrew Petras 2012.06.12 12:49 #7510 Alexx : F5는 이제 막 디버깅을 시작합니다. 컴파일하려면 F7을 누르고 그 후에 네비게이터 에서 차트에 표시기를 추가해야 합니다. 젠장... 고마워, 모든 게 괜찮아. 1...744745746747748749750751752753754755756757758...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
필요한 모든 기능이 이미 있습니다. IndicatorParameters () 예제를 참조하십시오.
EA_OBJPROP_CHART_ID 참조
예를 들어 주셔서 감사합니다. 그러나 거기에서 하위 창의 제어를 찾지 못했습니다(내가 알기로는 주 창의 속성만 관리하는 변형이 있음). 각 하위 창을 개별적으로 관리할 수 있기를 원합니다.N
저것들. 나는 이런 것을 볼 것이라고 예상했다.
추신
차트에 칠면조를 추가할 때 테스터의 오류 4014는 어떻게 됩니까?
표시기는 하나의 핸들과 하나의 계산 부분을 가질 수 있으며 동시에 다른 차트에서 많은 그래픽 구현을 가질 수 있습니다. 차트에서 어떻게 찾아서 핸들로 삭제하시겠습니까? 차트는 이름이 같은 특정 엔터티가 차트에 매달려 있다는 것만 알고 있지만 핸들에 대한 정확한 정보는 알지 못합니다.
이것은 오랫동안 존재해 왔습니다 - MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 430
그것은 무엇을 의미하며 디버깅을 제거하는 방법은 무엇입니까?
표시기가 작동하고 다시 시작되고 오류가 없으며 편집기가 닫힙니다... 무엇입니까?
"거래"의 개념에 대한 질문입니다. MetaTrader 5의 주문, 위치 및 거래 기사는 " 각 거래는 하나의 특정 주문을 기반으로 하지만 하나의 주문은 많은 거래를 생성할 수 있습니다 . 예를 들어 10랏을 구매하는 주문은 부분적으로 여러 연속 거래를 통해 실행할 수 있습니다. 실행 ". 예를 들어 포지션을 열려면 이해했습니다. 10랏의 경우 여러 거래가 내역에 나타날 수 있습니다. 내 전략에 따르면 같은 방향의 1 및 2 위치, 어드바이저(MT4의)는 1.0 로트, 3rd 및 2.0 로트를 엽니다. MT5에서는 예를 들어 역사상 첫 번째 위치를 열 때 발생할 수 있습니다. 2개 이상의 거래. 예를 들어, 고문은 기록을 통해 실행하는 다음 것(전략에 따라 두 번째 것)을 열기를 원할 것입니다. 3위이며 잘못된 로트로 열릴 것입니다. 어쩐지 불편하다.
누군가가 이 문제를 해결하거나 링크를 던지는 방법을 알고 있을 수 있습니다.
표시기를 다시 컴파일해 보셨습니까?
그렇지. F5를 누르면 이 표시기가 있는 차트가 열리는 터미널로 컴파일되고 전송됩니다. 오류가 없습니다(로그에). 차트를 닫습니다 - 편집기로 돌아갑니다. 편집기를 닫고 내비게이터의 표시기를 차트의 열에 둡니다. 디버깅으로 다시 시작됩니다.
자, F7 버튼으로 컴파일!
F5는 디버깅을 위한 컴파일을 의미합니다. 편집기 도움말 핫키 참조
F5는 이제 막 디버깅을 시작합니다. 컴파일하려면 F7을 누르고 그 후에 네비게이터 에서 차트에 표시기를 추가해야 합니다.