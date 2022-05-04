오류, 버그, 질문 - 페이지 756 1...749750751752753754755756757758759760761762763...3184 새 코멘트 Nikolay Tuptin 2012.06.22 15:12 #7551 Interesting : 사물의 논리에 따라 최신 변경 사항을 고려하여 4-re를 수행할 수 있습니다. 실험 중 - 8명의 에이전트가 3시간 동안 작업을 수행합니다. 괜찮은 것 같습니다. 오류를 수정해주셔서 감사합니다. Renat Fatkhullin 2012.06.22 15:37 #7552 olyakish : 기록에서 찾은 GBPUSD 주문 무슨 뜻인가요 ? 현재 Alpari는 실행 게이트웨이를 적극적으로 설정하고 있으며 거기에서 본 실행 문제가 있다고 생각합니다. 즉, 이것은 실행과 올바른 운동 측면에 대한 질문입니다. 우리는 확실히 문제를 도울 것이지만 이 경우에는 이미 시스템 외부에서 발생하고 있습니다. 실행 이 중단된 dupter 의 명령도 같은 쪽에서 발생할 가능성이 가장 높습니다. 실제 실행 쪽의 일부 문제입니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Andrew Petras 2012.06.22 16:46 #7553 차트에서 개체가 자발적으로 사라지는 경우를 본 사람이 있습니까? 팬들과 함께 차트를 표시했습니다. 한 달, 어쩌면 조금 더. 나는 약 2주 전에 첫 번째 손실을 알아차렸고, 아마도 내가 실수로 그것을 골라내 스스로 부숴버렸을지도 모른다고 결정했습니다. 오늘 확인했습니다-마크업의 거의 절반이 누락되었습니다 ... 모든 극단에 따르면, 그것은 남아 있습니다. 그것은 완전히 이해할 수 없습니다. 쌍으로 사라지고 쌍이 없으면 단일 위 또는 아래가 없습니다. 확실하지 않지만 배치의 역순으로 사라지는 것처럼 보입니다(왼쪽에서 오른쪽으로 배치 - 오른쪽에서 왼쪽으로 사라지지만 연속적으로 사라지는 것은 아님). sion 2012.06.22 22:08 #7554 차트의 버튼이 작동하는 방식을 살펴보았는데 OBJ_BUTTON 입니다. 마우스를 조금만 움직여도 LMB를 놓을 때까지(커서는 자연스럽게 버튼 위에 남아 있음) 클릭은 계산되지 않습니다. 매우 고품질이 아닌 마우스로 작업하거나 불리한 조건에서 작업할 때 매우 좋은 속성이 아닙니다. Dmitry 2012.06.23 00:49 #7555 여러분, MT5 개발자를 위한 제안서를 작성할 수 있는 곳을 알려주세요. 새 주제를 만드시겠습니까? 검색이 안되네요... Valerii Mazurenko 2012.06.23 01:05 #7556 07041982 : 여러분, MT5 개발자를 위한 제안서를 작성할 수 있는 곳을 알려주세요. 새 주제를 만드시겠습니까? 검색이 안되네요... https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk Dmitry 2012.06.23 01:12 #7557 notused : https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk 고마워, 나는이 서비스의 목적을 읽었고 그들은 분명히 소원을 받아 들였습니다. 그렇지 않으면 나는 그것에 문제가 있다고 생각했습니다 ... Nazariy Stapyak 2012.06.23 07:10 #7558 sion : 차트의 버튼이 작동하는 방식을 살펴보았는데 OBJ_BUTTON 입니다. 마우스를 조금만 움직여도 LMB를 놓을 때까지(커서는 자연스럽게 버튼 위에 남아 있음) 클릭은 계산되지 않습니다. 매우 고품질이 아닌 마우스로 작업하거나 불리한 조건에서 작업할 때 매우 좋은 속성이 아닙니다. 이 경우 차트 스크롤 이벤트가 수신되기 때문에 모든 것이 정확합니다. sion 2012.06.23 12:11 #7559 WWer : 이 경우 차트 스크롤 이벤트가 수신되기 때문에 모든 것이 정확합니다. 그래프 스크롤은 결국 부차적인 작업입니다. 그러한 부족에 대한 시장은 처벌할 수 있습니다. Andrey Dik 2012.06.23 12:58 #7560 이 코드를 실행하면 터미널에서 Invalid EX5 file 오류가 발생합니다. struct A { double m[ 5 ]; }; void OnStart () { A a; A b; a.m[ 0 ]= 0.0 ; a.m[ 0 ]= 1.0 ; a.m[ 0 ]= 2.0 ; a.m[ 0 ]= 3.0 ; a.m[ 0 ]= 4.0 ; b=a; Comment (b.m[ 0 ], " " ,b.m[ 1 ], " " ,b.m[ 2 ], " " ,b.m[ 3 ], " " ,b.m[ 4 ]); } 그리고 다음과 같은 경우: struct A { double m[ 5 ]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { A a; A b; a.m[ 0 ]= 0.0 ; a.m[ 1 ]= 1.0 ; a.m[ 2 ]= 2.0 ; a.m[ 3 ]= 3.0 ; a.m[ 4 ]= 4.0 ; b=a; Comment (b.m[ 0 ], " " ,b.m[ 1 ], " " ,b.m[ 2 ], " " ,b.m[ 3 ], " " ,b.m[ 4 ]); } 괜찮습니다. 결론: 초기화되지 않은 메모리 셀 복사 시 결함. 1...749750751752753754755756757758759760761762763...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
사물의 논리에 따라 최신 변경 사항을 고려하여 4-re를 수행할 수 있습니다.
기록에서 찾은 GBPUSD 주문
무슨 뜻인가요 ?
현재 Alpari는 실행 게이트웨이를 적극적으로 설정하고 있으며 거기에서 본 실행 문제가 있다고 생각합니다.
즉, 이것은 실행과 올바른 운동 측면에 대한 질문입니다. 우리는 확실히 문제를 도울 것이지만 이 경우에는 이미 시스템 외부에서 발생하고 있습니다.
실행 이 중단된 dupter 의 명령도 같은 쪽에서 발생할 가능성이 가장 높습니다. 실제 실행 쪽의 일부 문제입니다.
차트에서 개체가 자발적으로 사라지는 경우를 본 사람이 있습니까?
팬들과 함께 차트를 표시했습니다. 한 달, 어쩌면 조금 더. 나는 약 2주 전에 첫 번째 손실을 알아차렸고, 아마도 내가 실수로 그것을 골라내 스스로 부숴버렸을지도 모른다고 결정했습니다.
오늘 확인했습니다-마크업의 거의 절반이 누락되었습니다 ...
모든 극단에 따르면, 그것은 남아 있습니다.
그것은 완전히 이해할 수 없습니다. 쌍으로 사라지고 쌍이 없으면 단일 위 또는 아래가 없습니다. 확실하지 않지만 배치의 역순으로 사라지는 것처럼 보입니다(왼쪽에서 오른쪽으로 배치 - 오른쪽에서 왼쪽으로 사라지지만 연속적으로 사라지는 것은 아님).
여러분, MT5 개발자를 위한 제안서를 작성할 수 있는 곳을 알려주세요. 새 주제를 만드시겠습니까? 검색이 안되네요...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
차트의 버튼이 작동하는 방식을 살펴보았는데 OBJ_BUTTON 입니다. 마우스를 조금만 움직여도 LMB를 놓을 때까지(커서는 자연스럽게 버튼 위에 남아 있음) 클릭은 계산되지 않습니다. 매우 고품질이 아닌 마우스로 작업하거나 불리한 조건에서 작업할 때 매우 좋은 속성이 아닙니다.
이 경우 차트 스크롤 이벤트가 수신되기 때문에 모든 것이 정확합니다.
이 코드를 실행하면 터미널에서 Invalid EX5 file 오류가 발생합니다.
그리고 다음과 같은 경우:
괜찮습니다.
결론: 초기화되지 않은 메모리 셀 복사 시 결함.