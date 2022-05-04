오류, 버그, 질문 - 페이지 753 1...746747748749750751752753754755756757758759760...3184 새 코멘트 Andrew Petras 2012.06.20 12:19 #7521 alexvd : 닫기 전과 실행 후 편집기의 스크린샷을 첨부할 수 있습니까? 편집기 가 전체 화면 모드가 아닌지 확인하십시오. 덕분에 포함되었습니다. Test Account 2012.06.20 12:19 #7522 Arkadiy : AU... 터미널 시간은 실제 베를린 시간보다 39초 앞당겨졌습니다. 소규모 기간의 경우 이는 매우 중요합니다. 양초는 예정보다 39초 일찍 닫힙니다. 이 말도 안되는 소리를 바로잡는 것이 좋을 것입니다. 더 자세히 설명합니다. 서버 시간? 어떤 서버에 연결하고 있습니까? 무엇과 비교하고 있습니까? 어떻게 시간을 동기화합니까? Alexey Klenov 2012.06.20 12:59 #7523 다시 서버는 주문 실행 측면에서 나를 무시합니다. 여기 로그가 있습니다 2012.06 . 20 14 : 49 : 14 Trades '20015217' : deal # 3415019 sell 0.10 USDCAD at 1.01741 done (based on order # 12467462 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 14 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 14 Trades '20015217' : deal # 3415018 buy 0.10 EURGBP at 0.80688 done (based on order # 12467460 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : deal # 3415017 buy 0.10 GBPCHF at 1.48840 done (based on order # 12467459 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : deal # 3415016 buy 0.10 AUDJPY at 80.537 done (based on order # 12467455 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000 2012.06 . 20 14 : 49 : 13 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : deal # 3415015 buy 0.10 EURJPY at 100.250 done (based on order # 12467453 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : deal # 3415014 buy 0.20 GBPJPY at 124.253 done (based on order # 12467452 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : deal # 3415013 buy 0.10 CADJPY at 77.619 done (based on order # 12467450 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000 2012.06 . 20 14 : 49 : 12 Trades '20015217' : exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : deal # 3415012 buy 0.10 AUDUSD at 1.01979 done (based on order # 12467448 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : deal # 3415011 buy 0.10 USDJPY at 78.974 done (based on order # 12467447 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : deal # 3415010 buy 0.10 EURUSD at 1.26947 done (based on order # 12467445 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : deal # 3415009 buy 0.10 EURCHF at 1.20092 done (based on order # 12467443 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000 2012.06 . 20 14 : 49 : 11 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : deal # 3415008 sell 0.10 USDCHF at 0.94591 done (based on order # 12467441 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : deal # 3415007 buy 0.10 GBPUSD at 1.57336 done (based on order # 12467439 ) 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000 2012.06 . 20 14 : 49 : 10 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 20 14 : 49 : 09 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000 이 경우 14개 통화 쌍이 마감되어야 합니다. 하지만 어떤 이유로 "CADJPY" 쌍이 닫히지 않았습니다. 그래서 때때로 일부 쌍/쌍은 거래를 위해 단순히 무시됩니다. 14번 잠수하고 13번 재포장하는 것과 같습니다. Arkadiy 2012.06.20 13:04 #7524 alexvd : 더 자세히 설명합니다. 서버 시간? 어떤 서버에 연결하고 있습니까? 무엇과 비교하고 있습니까? 어떻게 시간을 동기화합니까? 시간 - 막대/촛대가 제작되는 "시장 검토"에 표시되는 시간입니다. 실제 시간과 시간을 동기화하는 기능 - MT5에서는 이것을 알지 못합니다. 제 생각에는 단순히 존재하지 않는 것 같습니다. 당연히 Metaquotes-Demo 서버에 MT5를 시작할 때 자동으로 연결됩니다. 내 컴퓨터에 있는 time.windows.com GMT + 1(Amsterdam, Berlin ....)과 비교하면 시계만 볼 수 있습니다. Test Account 2012.06.20 14:47 #7525 Arkadiy : 시간 - 막대/촛대가 제작되는 "시장 검토"에 표시되는 시간입니다. 실제 시간과 시간을 동기화하는 기능 - MT5에서는 이것을 알지 못합니다. 제 생각에는 단순히 존재하지 않는 것 같습니다. 당연히 Metaquotes-Demo 서버에 MT5를 시작할 때 자동으로 연결됩니다. 내 컴퓨터에 있는 time.windows.com GMT + 1(Amsterdam, Berlin ....)과 비교하면 시계만 볼 수 있습니다. 문제에 대해 조사해 보겠습니다. 일반적으로 클라이언트 터미널 의 서버 시간 은 법입니다. Arkadiy 2012.06.20 14:57 #7526 alexvd : 문제에 대해 조사해 보겠습니다. 일반적으로 클라이언트 터미널의 서버 시간은 법입니다. 답변과 버그 수정에 감사드립니다. 이제 시간 - 진정한 GMT+1과 일치합니다. Anatoliy Lukanin 2012.06.20 19:43 #7527 하루 동안 3개의 판매 주문이 열렸고 물수리에서는 1.20리터로 판명되었습니다. 250의 추적이 할당되었습니다.가격이 바닥(이익)으로 이동하는 순간, 추적이 작동하여 주문에서 손절매를 끌어서 약 $270의 이익으로 주문을 마감했습니다. 그런데 내 눈 앞에서 가격은 조용히 정지선을 넘고 미우스에 들어섰고, 지금은 도착하고 있다. 이게 무슨 버그야? Anatoliy Lukanin 2012.06.20 21:15 #7528 여기에 또 다른 버그가 있습니다. 매도 주문은 차트에서 사라지고 매수에 남아 있었지만(MT가 반대 주문을 마감하도록 설정한 것으로 이해하므로 열리지 않음) 활성 상태가 아니며 볼 수 있지만 삭제되지는 않습니다. 사람들이 실생활에서 MT5로 거래하는 방법을 이해하지 못합니다 :-( 비록 이 모든 쓰레기가 MT5 때문이 아니라 DC 때문일 수도 있지만, 저를 깨우쳐 주십시오. --- 2012.06.20 21:25 #7529 LUKA-FX : 비록 이 모든 쓰레기가 MT5 때문이 아니라 DC 때문일 수도 있지만, 저를 깨우쳐 주십시오. DC에 있습니다. MT5는 그것과 아무 관련이 없습니다. DC는 어떻습니까? ALEXEY NIKOLAEV 2012.06.21 06:21 #7530 어제부터 지금까지 Alpari에서 포지션 을 청산하는 것은 불가능합니다. 그것은 무엇입니까? 그들은 문제가 있습니까, 아니면 MT5입니까? 1...746747748749750751752753754755756757758759760...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
닫기 전과 실행 후 편집기의 스크린샷을 첨부할 수 있습니까?
편집기 가 전체 화면 모드가 아닌지 확인하십시오.
덕분에 포함되었습니다.
AU... 터미널 시간은 실제 베를린 시간보다 39초 앞당겨졌습니다. 소규모 기간의 경우 이는 매우 중요합니다. 양초는 예정보다 39초 일찍 닫힙니다. 이 말도 안되는 소리를 바로잡는 것이 좋을 것입니다.
더 자세히 설명합니다.
서버 시간? 어떤 서버에 연결하고 있습니까? 무엇과 비교하고 있습니까? 어떻게 시간을 동기화합니까?
다시 서버는 주문 실행 측면에서 나를 무시합니다.
여기 로그가 있습니다
이 경우 14개 통화 쌍이 마감되어야 합니다.
하지만 어떤 이유로 "CADJPY" 쌍이 닫히지 않았습니다.
그래서 때때로 일부 쌍/쌍은 거래를 위해 단순히 무시됩니다.
14번 잠수하고 13번 재포장하는 것과 같습니다.
더 자세히 설명합니다.
서버 시간? 어떤 서버에 연결하고 있습니까? 무엇과 비교하고 있습니까? 어떻게 시간을 동기화합니까?
시간 - 막대/촛대가 제작되는 "시장 검토"에 표시되는 시간입니다. 실제 시간과 시간을 동기화하는 기능 - MT5에서는 이것을 알지 못합니다. 제 생각에는 단순히 존재하지 않는 것 같습니다. 당연히 Metaquotes-Demo 서버에 MT5를 시작할 때 자동으로 연결됩니다. 내 컴퓨터에 있는 time.windows.com GMT + 1(Amsterdam, Berlin ....)과 비교하면 시계만 볼 수 있습니다.
문제에 대해 조사해 보겠습니다. 일반적으로 클라이언트 터미널 의 서버 시간 은 법입니다.
문제에 대해 조사해 보겠습니다. 일반적으로 클라이언트 터미널의 서버 시간은 법입니다.
하루 동안 3개의 판매 주문이 열렸고 물수리에서는 1.20리터로 판명되었습니다. 250의 추적이 할당되었습니다.가격이 바닥(이익)으로 이동하는 순간, 추적이 작동하여 주문에서 손절매를 끌어서 약 $270의 이익으로 주문을 마감했습니다. 그런데 내 눈 앞에서 가격은 조용히 정지선을 넘고 미우스에 들어섰고, 지금은 도착하고 있다. 이게 무슨 버그야?
여기에 또 다른 버그가 있습니다. 매도 주문은 차트에서 사라지고 매수에 남아 있었지만(MT가 반대 주문을 마감하도록 설정한 것으로 이해하므로 열리지 않음) 활성 상태가 아니며 볼 수 있지만 삭제되지는 않습니다.
사람들이 실생활에서 MT5로 거래하는 방법을 이해하지 못합니다 :-(
비록 이 모든 쓰레기가 MT5 때문이 아니라 DC 때문일 수도 있지만, 저를 깨우쳐 주십시오.
LUKA-FX :
비록 이 모든 쓰레기가 MT5 때문이 아니라 DC 때문일 수도 있지만, 저를 깨우쳐 주십시오.