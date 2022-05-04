오류, 버그, 질문 - 페이지 755 1...748749750751752753754755756757758759760761762...3184 새 코멘트 Alexey Klenov 2012.06.21 20:46 #7541 ... 서버는 https://www.mql5.com/en/forum/1111/page766#comment_213314 를 무시합니다. ... 지정된 게시물에 대한 응답으로 개발자는 무시합니다. 그 농담처럼. 환자: 의사 모두가 나를 무시합니다. 의사: 다음! 당신은 최소한 서버 부분에 의존하거나 서버 부분을 설정하는 데 어리석은 알프스의 캘리퍼스라고 대답합니다. Renat Fatkhullin 2012.06.21 21:32 #7542 sion : 작업을 실행하는 동안 프로세서에 다른 것이 로드되면 이 이상한 보호 기능도 작동합니까? 아니요. 컴퓨터에 있는 코어 수보다 몇 배 더 많은 에이전트를 설치하는 사용자에 대해 보호가 자동으로 작동합니다. 불행히도 우리는 달리 할 수 없습니다. 통계를 유지하고 에이전트의 불합리한 배치의 결과를 확인합니다. Renat Fatkhullin 2012.06.21 21:36 #7543 olyakish : ... 서버는 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314 를 무시합니다. ... 지정된 게시물에 대한 응답으로 개발자는 무시합니다. 올바른 질문은 답의 50%입니다. 불행히도 위의 링크에는 충분한 정보가 포함되어 있지 않으며 질문이 이상하게 표시됩니다. 특정 작업에 대한 질문이 있으면 바로 이 작업을 자세히 설명하고 환경, 사용된 코드를 표시하고 명확한 질문을 해야 합니다. Alexey Klenov 2012.06.22 08:02 #7544 Renat : 정답은 50%입니다. 불행히도 위의 링크에는 충분한 정보가 포함되어 있지 않으며 질문이 이상하게 표시됩니다. 특정 작업에 대한 질문이 있으면 바로 이 작업을 자세히 설명하고 환경, 사용된 코드를 표시하고 명확한 질문을 해야 합니다. 기이한. 어서 해봐요. 다음은 환경 Win7 x64 빌드 655 서버 AlpariFS-MT5 계정 20015217입니다. 코드의 일부 CTrade trade; // Используем класс CTrade .... // открываем селлы Open_trade( 1 , 0.1 ); .... void Open_trade( int type, double inlot) { bool ok; string name_val[ 14 ]={ "GBPUSD" , "EURGBP" , "GBPCHF" , "CHFJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "CADJPY" , "AUDUSD" , "USDJPY" , "EURUSD" , "EURCHF" , "USDCHF" , "USDCAD" }; int i; int a,b,c,d; if (type== 1 ){a= 12 ;b= 14 ;c= 0 ;d= 12 ;} if (type== 0 ){a= 0 ;b= 12 ;c= 12 ;d= 14 ;} for (i=a;i<b;i++) { if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете { ok=trade.PositionOpen(name_val[i], ORDER_TYPE_BUY , // ордер на покупку inlot, // количество лотов для торговли SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_ASK ), // последняя цена ask 0.0 , // Stop Loss 0.0 , // Take Profit "exp" ); Print (name_val[i], " ORDER_TYPE_BUY " ,inlot, " " ,trade.ResultRetcode()); if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;} if (!ok){ Print (trade.ResultRetcode());} } else { return ;} } for (i=c;i<d;i++) { if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете { ok=trade.PositionOpen(name_val[i], ORDER_TYPE_SELL , // ордер на покупку inlot, // количество лотов для торговли SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_BID ), // последняя цена ,bid 0.0 , // Stop Loss 0.0 , // Take Profit "exp" ); Print (name_val[i], " ORDER_TYPE_SELL " ,inlot, " " ,trade.ResultRetcode()); if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;} if (!ok){ Print (trade.ResultRetcode());} } else { return ;} } } //+------------------------------------------------------------------+ 전문가 탭의 결과 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Exp_t101 (EURUSD,M1) EURCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Exp_t101 (EURUSD,M1) EURUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Exp_t101 (EURUSD,M1) USDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Exp_t101 (EURUSD,M1) AUDUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Exp_t101 (EURUSD,M1) CADJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Exp_t101 (EURUSD,M1) GBPJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Exp_t101 (EURUSD,M1) EURJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Exp_t101 (EURUSD,M1) AUDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Exp_t101 (EURUSD,M1) CHFJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Exp_t101 (EURUSD,M1) GBPCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Exp_t101 (EURUSD,M1) EURGBP ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Exp_t101 (EURUSD,M1) GBPUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 40 Exp_t101 (EURUSD,M1) USDCAD ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008 2012.06 . 22 09 : 45 : 40 Exp_t101 (EURUSD,M1) USDCHF ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008 로그 결과 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : deal # 3445750 sell 0.10 EURCHF at 1.20100 done (based on order # 12590051 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : deal # 3445749 sell 0.10 EURUSD at 1.25576 done (based on order # 12590050 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : deal # 3445748 sell 0.10 USDJPY at 80.453 done (based on order # 12590049 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : deal # 3445747 sell 0.10 AUDUSD at 1.00536 done (based on order # 12590048 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 43 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : deal # 3445746 sell 0.10 CADJPY at 78.294 done (based on order # 12590047 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : deal # 3445745 sell 0.10 GBPJPY at 125.638 done (based on order # 12590046 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : deal # 3445744 sell 0.10 EURJPY at 101.030 done (based on order # 12590045 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : deal # 3445743 sell 0.10 AUDJPY at 80.884 done (based on order # 12590044 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 2012.06 . 22 09 : 45 : 42 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : deal # 3445742 sell 0.10 CHFJPY at 84.117 done (based on order # 12590043 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : deal # 3445741 sell 0.10 GBPCHF at 1.49345 done (based on order # 12590042 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : deal # 3445740 sell 0.10 EURGBP at 0.80408 done (based on order # 12590041 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : deal # 3445739 buy 0.10 USDCAD at 1.02757 done (based on order # 12590039 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : deal # 3445738 buy 0.10 USDCHF at 0.95640 done (based on order # 12590038 ) 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 41 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 40 Trades '20015217' : exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 40 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 40 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 40 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution 2012.06 . 22 09 : 45 : 40 Trades '20015217' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 2012.06 . 22 09 : 45 : 18 Experts expert Exp_t101 (EURUSD,M1) loaded successfully 무역에서 사진 그리고 이제 주요 질문: GBPUSD 위치는 어디에 있거나 열 때 오류는 어디에 있습니까(전문가 로그 및 시스템 로그)? 덧셈. 기록에서 찾은 GBPUSD 주문 2012.06 . 22 08 : 45 12590040 GBPUSD sell 0.10 / 0.00 market 2012.06 . 22 08 : 45 canceled system cancel 무슨 뜻인가요 ? system cancel Andrej Nikitin 2012.06.22 08:51 #7545 olyakish : ... 서버 AlpariFS-MT5 문제 서버. 이해할 수 없는 주문이 이틀째 멈춥니다. 당신은 그들을 삭제할 수 없습니다 ... 또한 보류 중인 주문을 수정하는 것도 불가능합니다. 아시는 분 계시면 뭔지 설명 부탁드립니다. Nikolay Tuptin 2012.06.22 09:05 #7546 흠, 8명의 에이전트가 있는 시스템은 1시간 동안 서 있다가 스스로 삭제되었습니다. 4개(단 4개 코어)를 넣으십시오. 결과는 동일합니다. 이 경우 무엇이 문제가 될 수 있습니까? Test Account 2012.06.22 10:05 #7547 KillerRun : 흠, 8명의 에이전트가 있는 시스템은 1시간 동안 서 있다가 스스로 삭제되었습니다. 4개(단 4개 코어)를 넣으십시오. 결과는 동일합니다. 이 경우 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 오류가 수정되었습니다. 다시 시도하십시오. Nikolay Tuptin 2012.06.22 10:26 #7548 alexvd : 오류가 수정되었습니다. 다시 시도하십시오. 4명의 에이전트를 얻었습니다. 4코어가 있습니다. 다음에 프로그램이 제거되지 않도록 최대 몇 개의 서비스를 실행할 수 있습니까? ALEXEY NIKOLAEV 2012.06.22 13:25 #7549 dupter : 문제 서버. 이해할 수 없는 주문이 이틀째 멈춥니다. 당신은 그들을 삭제할 수 없습니다 ... 보류 중인 주문을 수정하는 것도 불가능합니다. 아시는 분 계시면 뭔지 설명 부탁드립니다. 같은 쓰레기. 그리고 그것은 무엇에 관한 것입니까? 주문이 취소 되었습니까? 닫을 때도 열 때도? 시장 실행 중 어떤 종류의 재인용? 작업을 실행하는 동안 프로세서에 다른 것이 로드되면 이 이상한 보호 기능도 작동합니까?
아니요.
컴퓨터에 있는 코어 수보다 몇 배 더 많은 에이전트를 설치하는 사용자에 대해 보호가 자동으로 작동합니다. 불행히도 우리는 달리 할 수 없습니다. 통계를 유지하고 에이전트의 불합리한 배치의 결과를 확인합니다.
올바른 질문은 답의 50%입니다.
불행히도 위의 링크에는 충분한 정보가 포함되어 있지 않으며 질문이 이상하게 표시됩니다. 특정 작업에 대한 질문이 있으면 바로 이 작업을 자세히 설명하고 환경, 사용된 코드를 표시하고 명확한 질문을 해야 합니다.
기이한. 어서 해봐요.
다음은 환경 Win7 x64 빌드 655 서버 AlpariFS-MT5 계정 20015217입니다.
코드의 일부
전문가 탭의 결과
로그 결과
무역에서 사진
그리고 이제 주요 질문: GBPUSD 위치는 어디에 있거나 열 때 오류는 어디에 있습니까(전문가 로그 및 시스템 로그)?
덧셈.
기록에서 찾은 GBPUSD 주문
무슨 뜻인가요 ?
흠, 8명의 에이전트가 있는 시스템은 1시간 동안 서 있다가 스스로 삭제되었습니다. 4개(단 4개 코어)를 넣으십시오. 결과는 동일합니다. 이 경우 무엇이 문제가 될 수 있습니까?
오류가 수정되었습니다. 다시 시도하십시오.
4명의 에이전트를 얻었습니다. 4코어가 있습니다. 다음에 프로그램이 제거되지 않도록 최대 몇 개의 서비스를 실행할 수 있습니까?