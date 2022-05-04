오류, 버그, 질문 - 페이지 755

... 서버는 https://www.mql5.com/en/forum/1111/page766#comment_213314 를 무시합니다.

... 지정된 게시물에 대한 응답으로 개발자는 무시합니다.

그 농담처럼.

환자: 의사 모두가 나를 무시합니다.

의사: 다음!

당신은 최소한 서버 부분에 의존하거나 서버 부분을 설정하는 데 어리석은 알프스의 캘리퍼스라고 대답합니다.

 
sion :
작업을 실행하는 동안 프로세서에 다른 것이 로드되면 이 이상한 보호 기능도 작동합니까?

아니요.

컴퓨터에 있는 코어 수보다 몇 배 더 많은 에이전트를 설치하는 사용자에 대해 보호가 자동으로 작동합니다. 불행히도 우리는 달리 할 수 없습니다. 통계를 유지하고 에이전트의 불합리한 배치의 결과를 확인합니다.

 
olyakish :


... 서버는 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314 를 무시합니다.

... 지정된 게시물에 대한 응답으로 개발자는 무시합니다.

올바른 질문은 답의 50%입니다.

불행히도 위의 링크에는 충분한 정보가 포함되어 있지 않으며 질문이 이상하게 표시됩니다. 특정 작업에 대한 질문이 있으면 바로 이 작업을 자세히 설명하고 환경, 사용된 코드를 표시하고 명확한 질문을 해야 합니다.

 
Renat :

정답은 50%입니다.

불행히도 위의 링크에는 충분한 정보가 포함되어 있지 않으며 질문이 이상하게 표시됩니다. 특정 작업에 대한 질문이 있으면 바로 이 작업을 자세히 설명하고 환경, 사용된 코드를 표시하고 명확한 질문을 해야 합니다.

기이한. 어서 해봐요.

다음은 환경 Win7 x64 빌드 655 서버 AlpariFS-MT5 계정 20015217입니다.

코드의 일부 

CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
....
// открываем селлы
Open_trade( 1 , 0.1 );
....

void Open_trade( int   type, double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[ 14 ]={ "GBPUSD" , "EURGBP" , "GBPCHF" , "CHFJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "CADJPY" , "AUDUSD" , "USDJPY" , "EURUSD" , "EURCHF" , "USDCHF" , "USDCAD" };
   int i;
   int a,b,c,d;
   if (type== 1 ){a= 12 ;b= 14 ;c= 0 ;d= 12 ;}
   if (type== 0 ){a= 0 ;b= 12 ;c= 12 ;d= 14 ;}
   for (i=a;i<b;i++)
     {
       if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY , // ордер на покупку
                               inlot, // количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_ASK ), // последняя цена ask 
                               0.0 , // Stop Loss
                               0.0 , // Take Profit 
                               "exp" );
         Print (name_val[i], " ORDER_TYPE_BUY " ,inlot, " " ,trade.ResultRetcode());
         if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;}
         if (!ok){ Print (trade.ResultRetcode());}
        }
       else
        { return ;}
     }
   for (i=c;i<d;i++)
     {
       if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL , // ордер на покупку
                               inlot, // количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_BID ), // последняя цена ,bid 
                               0.0 , // Stop Loss
                               0.0 , // Take Profit 
                               "exp" );
         Print (name_val[i], " ORDER_TYPE_SELL " ,inlot, " " ,trade.ResultRetcode());
         if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;}
         if (!ok){ Print (trade.ResultRetcode());}
        }
       else
        { return ;}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

전문가 탭의 결과

 2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    CADJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    CHFJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURGBP ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCAD ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCHF ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008

로그 결과

 2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445750 sell 0.10 EURCHF at 1.20100 done (based on order # 12590051 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445749 sell 0.10 EURUSD at 1.25576 done (based on order # 12590050 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445748 sell 0.10 USDJPY at 80.453 done (based on order # 12590049 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : deal # 3445747 sell 0.10 AUDUSD at 1.00536 done (based on order # 12590048 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 43      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445746 sell 0.10 CADJPY at 78.294 done (based on order # 12590047 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445745 sell 0.10 GBPJPY at 125.638 done (based on order # 12590046 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445744 sell 0.10 EURJPY at 101.030 done (based on order # 12590045 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : deal # 3445743 sell 0.10 AUDJPY at 80.884 done (based on order # 12590044 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 42      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445742 sell 0.10 CHFJPY at 84.117 done (based on order # 12590043 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445741 sell 0.10 GBPCHF at 1.49345 done (based on order # 12590042 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445740 sell 0.10 EURGBP at 0.80408 done (based on order # 12590041 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445739 buy 0.10 USDCAD at 1.02757 done (based on order # 12590039 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : deal # 3445738 buy 0.10 USDCHF at 0.95640 done (based on order # 12590038 )
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 41      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06 . 22 09 : 45 : 40      Trades   '20015217' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06 . 22 09 : 45 : 18      Experts expert Exp_t101 (EURUSD,M1) loaded successfully

무역에서 사진

그리고 이제 주요 질문: GBPUSD 위치는 어디에 있거나 열 때 오류는 어디에 있습니까(전문가 로그 및 시스템 로그)?

덧셈.

기록에서 찾은 GBPUSD 주문

 2012.06 . 22 08 : 45          12590040         GBPUSD  sell     0.10 / 0.00      market                   2012.06 . 22 08 : 45         canceled        system cancel

무슨 뜻인가요 ? 

system cancel
 

  olyakish :

... 서버 AlpariFS-MT5

문제 서버.

이해할 수 없는 주문이 이틀째 멈춥니다. 당신은 그들을 삭제할 수 없습니다 ...

또한 보류 중인 주문을 수정하는 것도 불가능합니다.

아시는 분 계시면 뭔지 설명 부탁드립니다.

구매, 판매?

 
흠, 8명의 에이전트가 있는 시스템은 1시간 동안 서 있다가 스스로 삭제되었습니다. 4개(단 4개 코어)를 넣으십시오. 결과는 동일합니다. 이 경우 무엇이 문제가 될 수 있습니까?
 
KillerRun :
흠, 8명의 에이전트가 있는 시스템은 1시간 동안 서 있다가 스스로 삭제되었습니다. 4개(단 4개 코어)를 넣으십시오. 결과는 동일합니다. 이 경우 무엇이 문제가 될 수 있습니까?
오류가 수정되었습니다. 다시 시도하십시오.
 
alexvd :
오류가 수정되었습니다. 다시 시도하십시오.
4명의 에이전트를 얻었습니다. 4코어가 있습니다. 다음에 프로그램이 제거되지 않도록 최대 몇 개의 서비스를 실행할 수 있습니까?
 
dupter :

문제 서버.

이해할 수 없는 주문이 이틀째 멈춥니다. 당신은 그들을 삭제할 수 없습니다 ...

보류 중인 주문을 수정하는 것도 불가능합니다.

아시는 분 계시면 뭔지 설명 부탁드립니다.

같은 쓰레기. 그리고 그것은 무엇에 관한 것입니까? 주문이 취소 되었습니까? 닫을 때도 열 때도? 시장 실행 중 어떤 종류의 재인용?
[삭제]  
KillerRun :
4명의 에이전트를 얻었습니다. 4코어가 있습니다. 다음에 프로그램이 제거되지 않도록 최대 몇 개의 서비스를 실행할 수 있습니까?
사물의 논리와 최신 변경 사항을 고려하여 4-re와 할 수 있습니다.
