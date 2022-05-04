오류, 버그, 질문 - 페이지 749 1...742743744745746747748749750751752753754755756...3184 새 코멘트 Andrew Petras 2012.06.08 04:41 #7481 무슨 뜻인가요? 터미널에 오류가 없으며 표시기가 컴파일되고 작동하며 편집기에 오류가 없습니다. 2012.06 . 08 11 : 15 : 11 Cpp compiler MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler 그러나 표시기는 VS가 필요하지 않으며 몇 개의 배열만 있습니다. 그러나 그것은 완고하게 다음과 같이 시작됩니다 - 디버깅. 치료하는 방법? Olegs Kucerenko 2012.06.08 10:49 #7482 차트의 날짜에 대한 질문은 MQ에서 답변이 남아 있지 않기 때문에 다음과 같이 질문합니다 ... 설명에서 IT에 대해 찾을 수 없습니다.Indicator tester? Anatoli Kazharski 2012.06.08 10:57 #7483 Karlson : 차트의 날짜에 대한 질문은 MQ에서 답변이 남아 있지 않기 때문에 다음과 같이 질문합니다 ... 설명에서 IT에 대해 찾을 수 없습니다.Indicator tester? 이것은 시장의 지표를 테스트 하기 위해 수행되었습니다. 추신: 예, 시장에서만이 아닙니다. 예를 들어 지표를 개발할 때 테스터의 데이터에서 지표가 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 그리고 실시간으로 업데이트를 기다리는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. Olegs Kucerenko 2012.06.08 11:17 #7484 감사합니다. 알겠습니다. 지표를 테스트하기 위해 나는 기본적으로 비어 있는 Expert Advisor에게 그것을 요청한다. Rashid Umarov 2012.06.08 11:24 #7485 Karlson : 설명에서 IT에 대해 찾을 수 없습니다.Indicator tester? 터미널 도움말에 작성 - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing Olegs Kucerenko 2012.06.08 11:30 #7486 감사합니다. Anatoli Kazharski 2012.06.08 11:38 #7487 Karlson : 감사합니다. 알겠습니다. 지표를 테스트하기 위해 나는 기본적으로 비어 있는 Expert Advisor에게 그것을 요청한다. 그리고 이제는 전문가조차 필요하지 않습니다. 거기에서 편집하고 귀중한 시간을 낭비하십시오. 빠른. 한번! 그리고 그게 다야. )) Olegs Kucerenko 2012.06.08 11:52 #7488 단, 시각모드만 가능하므로 작업속도를 측정할 수 없습니다. Anatoli Kazharski 2012.06.08 11:59 #7489 Karlson : 단, 시각모드만 가능하므로 작업속도를 측정할 수 없습니다. 나는 당신이 이미 프로파일러 를 체크아웃한 것을 보았다. 여기에서 내가 올바르게 이해한다면 속도를 측정하는 것이 가능할 것입니다. :) Victor 2012.06.09 11:43 #7490 내가 그것을 알아낼 수 있도록 도와주세요! 계산 과정에서 의미가 불분명한 숫자를 얻습니다. 이 숫자를 변수 에 할당하고 인쇄합니다. void OnStart () { double a; bool v; a=- 7.56414503782948460000 e- 321 ; v= MathIsValidNumber (a); PrintFormat ( "a= %.16e, Valid= %i" ,a,v); } 결과: a = -7.5641450378294846 e -321, 유효한 = 1 그러나 문서에 따르면 이중 유형 -308보다 작을 수 없습니다. 그 숫자가 무엇인지 누가 압 니까? 1...742743744745746747748749750751752753754755756...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무슨 뜻인가요?
터미널에 오류가 없으며 표시기가 컴파일되고 작동하며 편집기에 오류가 없습니다.
그러나 표시기는 VS가 필요하지 않으며 몇 개의 배열만 있습니다. 그러나 그것은 완고하게 다음과 같이 시작됩니다 - 디버깅.
치료하는 방법?
차트의 날짜에 대한 질문은 MQ에서 답변이 남아 있지 않기 때문에 다음과 같이 질문합니다 ...
설명에서 IT에 대해 찾을 수 없습니다.Indicator tester?
이것은 시장의 지표를 테스트 하기 위해 수행되었습니다.
추신: 예, 시장에서만이 아닙니다. 예를 들어 지표를 개발할 때 테스터의 데이터에서 지표가 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 그리고 실시간으로 업데이트를 기다리는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
감사합니다. 알겠습니다.
지표를 테스트하기 위해 나는 기본적으로 비어 있는 Expert Advisor에게 그것을 요청한다.
단, 시각모드만 가능하므로 작업속도를 측정할 수 없습니다.
내가 그것을 알아낼 수 있도록 도와주세요!
계산 과정에서 의미가 불분명한 숫자를 얻습니다.
이 숫자를 변수 에 할당하고 인쇄합니다.
결과:
a = -7.5641450378294846 e -321, 유효한 = 1
그러나 문서에 따르면 이중 유형 -308보다 작을 수 없습니다. 그 숫자가 무엇인지 누가 압 니까?