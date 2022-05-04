오류, 버그, 질문 - 페이지 757 1...750751752753754755756757758759760761762763764...3184 새 코멘트 Test Account 2012.06.25 08:27 #7561 joo : 이 코드를 실행하면 터미널에서 Invalid EX5 file 오류가 발생합니다. 감사합니다. 살펴보겠습니다. Andrew Petras 2012.06.25 11:40 #7562 피보나치 호 레벨 수정 으로 컴파일 오류 발생 string ObjFA_nm; ObjectCreate ( 0 ,ObjFA_nm= "FIBOARC_object" + "_" + IntegerToString ( MathRand ()), OBJ_FIBOARC , 0 , TimeLocal (), 1.25 , TimeLocal (), 1.28 ); ObjectSetInteger ( 0 ,ObjFA_nm, OBJPROP_LEVELVALUE , 1 , 1 );'ObjectSetInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call sFiboArcsAvtoV1.SD.mq5 22 4 --- 2012.06.25 11:45 #7563 Silent : 피보나치 호 레벨 수정 으로 컴파일 오류 발생 당신은 확신합니까 OBJPROP_LEVELVALUE 정수 속성입니까? Andrew Petras 2012.06.25 11:50 #7564 sergeev : 당신은 확신합니까 정수 속성입니까? 확신했습니다 :) 감사합니다! Arkadiy 2012.06.25 12:13 #7565 친애하는 주님 개발자. 매일 MetaQuotes-Demo 서버의 시간이 실제보다 조금 앞서간다는 사실이 - 그게 - 농담인가요? [삭제] 2012.06.27 12:03 #7566 테스터 버전:5.00 빌드 655(2012년 6월 6일) 손절매는 수정되지 않았으며 오류가 표시되지 않습니다. 구매 시 문제 없이 모든 것이 작동합니다. #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ input double Lot = 0.01 ; input int Magic = 77 ; input int Deviation = 3 ; //+------------------------------------------------------------------+ double ask,bid,stoploss,SL,pos_op_price; //+------------------------------------------------------------------+ CTrade mytrade; CSymbolInfo mysymbol; CPositionInfo myposition; //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { mysymbol.Name( _Symbol ); mytrade.SetDeviationInPoints(Deviation); mytrade.SetExpertMagicNumber(Magic); mysymbol.RefreshRates(); bid = NormalizeDouble (mysymbol.Bid(), _Digits ); ask = NormalizeDouble (mysymbol.Ask(), _Digits ); stoploss = NormalizeDouble (myposition.StopLoss(), _Digits ); SL = NormalizeDouble (mysymbol.StopsLevel()* _Point * 3 , _Digits ); // Три минимальных стопа??? pos_op_price = NormalizeDouble (myposition.PriceOpen(), _Digits ); //+------------------------------------------------------------------+ if (myposition.Select( _Symbol )== false ) { mytrade.Sell(Lot, NULL ,bid,ask + SL, 0 , "Sell" ); if (mytrade.ResultRetcode()== 10009 || mytrade.ResultRetcode()== 10008 ) { Alert ( "Position Sell успешно помещен, тикет ордера #:" ,mytrade.ResultDeal(), "!!" ); } else { Alert ( "Запрос на установку Position Sell не выполнен - код ошибки:" ,mytrade.ResultRetcode(), "сообщение об ошибке - " ,mytrade.ResultRetcodeDescription()); return ; } } //+------------------------------------------------------------------+ if (myposition.Select( _Symbol )) { if (myposition.Type() == POSITION_TYPE_SELL ) { if (ask + SL < stoploss) mytrade.PositionModify( _Symbol , NormalizeDouble (ask + SL, _Digits ), 0 ); if (mytrade.ResultRetcode()== 10009 || mytrade.ResultRetcode()== 10008 ) { Alert ( "Stoploss Position Sell успешно помещен :" ,stoploss); } else { Alert ( "Запрос на установку Stoploss Position Sell не выполнен - код ошибки:" ,mytrade.ResultRetcode(), "сообщение об ошибке - " ,mytrade.ResultRetcodeDescription()); return ; } } } //+------------------------------------------------------------------+ Comment ( "ask " ,ask, "\n" , "bid " ,bid, "\n" , "SL " ,SL, "\n" , "stoploss " ,stoploss, "\n" , "pos_op_price " ,pos_op_price, "\n" , "slsell " , NormalizeDouble (ask + SL, _Digits )); //+------------------------------------------------------------------+ } //+------------------------------------------------------------------+ Test Account 2012.06.27 12:33 #7567 어떤 서버? [삭제] 2012.06.27 12:40 #7568 alexvd : 어떤 서버? MetaQuotes-데모 access.metatrader5.com:443 Test Account 2012.06.27 13:35 #7569 pako : 테스터 버전:5.00 빌드 655(2012년 6월 6일) 손절매는 수정되지 않았으며 오류가 표시되지 않습니다. 구매 시 문제 없이 모든 것이 작동합니다. 이 수정 사항을 시도하십시오 if (myposition. PositionType () == POSITION_TYPE_SELL ) [삭제] 2012.06.27 14:19 #7570 alexvd : 이 수정 사항을 시도하십시오 예, 작동합니다, 감사합니다 1...750751752753754755756757758759760761762763764...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 코드를 실행하면 터미널에서 Invalid EX5 file 오류가 발생합니다.
감사합니다. 살펴보겠습니다.
테스터 버전:5.00 빌드 655(2012년 6월 6일) 손절매는 수정되지 않았으며 오류가 표시되지 않습니다. 구매 시 문제 없이 모든 것이 작동합니다.
