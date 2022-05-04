오류, 버그, 질문 - 페이지 757

joo :

이 코드를 실행하면 터미널에서 Invalid EX5 file 오류가 발생합니다.

감사합니다. 살펴보겠습니다.

 

피보나치 호

레벨 수정 으로 컴파일 오류 발생 

   string        ObjFA_nm;
   ObjectCreate (
                 0 ,ObjFA_nm= "FIBOARC_object" + "_" + IntegerToString ( MathRand ()),
                 OBJ_FIBOARC , 0 ,
                 TimeLocal (), 1.25 ,
                 TimeLocal (), 1.28
                );
   ObjectSetInteger ( 0 ,ObjFA_nm, OBJPROP_LEVELVALUE , 1 , 1 );
'ObjectSetInteger' - no one of the overloads can be applied to the function call        sFiboArcsAvtoV1.SD.mq5  22      4
 
Silent :

피보나치 호

레벨 수정 으로 컴파일 오류 발생

당신은 확신합니까
 OBJPROP_LEVELVALUE
정수 속성입니까?
 
sergeev :
당신은 확신합니까
정수 속성입니까?
확신했습니다 :) 감사합니다!
 
친애하는 주님 개발자. 매일 MetaQuotes-Demo 서버의 시간이 실제보다 조금 앞서간다는 사실이 - 그게 - 농담인가요?
테스터 버전:5.00 빌드 655(2012년 6월 6일) 손절매는 수정되지 않았으며 오류가 표시되지 않습니다. 구매 시 문제 없이 모든 것이 작동합니다.

 #include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
input double    Lot         = 0.01 ; 
input int       Magic       = 77 ;
input int       Deviation   = 3 ;
//+------------------------------------------------------------------+
double ask,bid,stoploss,SL,pos_op_price;
//+------------------------------------------------------------------+
CTrade        mytrade;
CSymbolInfo   mysymbol;
CPositionInfo myposition;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
{ 
    mysymbol.Name( _Symbol );
    mytrade.SetDeviationInPoints(Deviation);
    mytrade.SetExpertMagicNumber(Magic);
    mysymbol.RefreshRates();
    bid      =   NormalizeDouble (mysymbol.Bid(), _Digits );
    ask      =   NormalizeDouble (mysymbol.Ask(), _Digits );
    stoploss =   NormalizeDouble (myposition.StopLoss(), _Digits ); 
    SL       =   NormalizeDouble (mysymbol.StopsLevel()* _Point * 3 , _Digits );   // Три минимальных стопа???
    pos_op_price = NormalizeDouble (myposition.PriceOpen(), _Digits );
//+------------------------------------------------------------------+   
   if (myposition.Select( _Symbol )== false ) 
     {
       mytrade.Sell(Lot, NULL ,bid,ask + SL, 0 , "Sell" );
       if (mytrade.ResultRetcode()== 10009 || mytrade.ResultRetcode()== 10008 )
        {
         Alert ( "Position Sell успешно помещен, тикет ордера #:" ,mytrade.ResultDeal(), "!!" );
        }
       else
        {
         Alert ( "Запрос на установку Position Sell не выполнен - код ошибки:" ,mytrade.ResultRetcode(),
         "сообщение об ошибке - " ,mytrade.ResultRetcodeDescription());
         return ;
        }
     }
//+------------------------------------------------------------------+
   if (myposition.Select( _Symbol ))
     {
       if (myposition.Type() == POSITION_TYPE_SELL )
         {          
             if (ask + SL < stoploss)
            mytrade.PositionModify( _Symbol , NormalizeDouble (ask + SL, _Digits ), 0 );
             if (mytrade.ResultRetcode()== 10009 || mytrade.ResultRetcode()== 10008 )
              {
               Alert ( "Stoploss Position Sell успешно помещен :" ,stoploss);
              }
             else
              {
               Alert ( "Запрос на установку Stoploss Position Sell не выполнен - код ошибки:" ,mytrade.ResultRetcode(),
               "сообщение об ошибке - " ,mytrade.ResultRetcodeDescription());
               return ;
              }
         }      
      } 
//+------------------------------------------------------------------+
Comment ( "ask   " ,ask, "\n" , "bid   " ,bid, "\n" , "SL   " ,SL, "\n" , "stoploss   " ,stoploss,
"\n" , "pos_op_price   " ,pos_op_price, "\n" , "slsell   " , NormalizeDouble (ask + SL, _Digits ));    
//+------------------------------------------------------------------+
}
//+------------------------------------------------------------------+

어떤 서버?

alexvd :

어떤 서버?

MetaQuotes-데모 access.metatrader5.com:443
 
pako :

테스터 버전:5.00 빌드 655(2012년 6월 6일) 손절매는 수정되지 않았으며 오류가 표시되지 않습니다. 구매 시 문제 없이 모든 것이 작동합니다.

이 수정 사항을 시도하십시오

 if (myposition. PositionType () == POSITION_TYPE_SELL )
alexvd :

이 수정 사항을 시도하십시오

예, 작동합니다, 감사합니다
