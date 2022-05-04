오류, 버그, 질문 - 페이지 752 1...745746747748749750751752753754755756757758759...3184 새 코멘트 Alexander Puzikov 2012.06.12 14:36 #7511 Silent : 젠장... 고마워, 모든 게 괜찮아. 마우스로 하면 더 좋습니다! Andrew Petras 2012.06.12 18:18 #7512 Interesting : 개발자 ChartIndicatorDelete 의 논리를 이해하지 못합니다. 닉네임 작업의 재미는? 핸들로 추가하고 짧은 이름으로 철거하는 것이 논리적입니까? 매개변수를 name 에서 turkey handle 로 변경하거나 handle 로 중복 함수를 추가해야 한다고 생각합니다. 그리고 IndicatorRelease 가 그렇지 않습니까? Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется. Arkadiy 2012.06.19 10:29 #7513 MT5 개발자 여러분, 실제보다 40초 앞당겨진 시장 리뷰를 보십시오. Andrew Petras 2012.06.20 04:15 #7514 편집기는 시작 시 "보기"에서 계속 충돌합니다. 즉, 도구 모음, 상태 표시줄, 도구 및 탐색기가 재설정됩니다. 이것은 어떻게 고칠 수 있습니까? 터미널을 통한 PS Win7 64 첫 출시 Olegs Kucerenko 2012.06.20 05:35 #7515 32비트 7ka도 마찬가지입니다. 이미 조정되었습니다. Test Account 2012.06.20 07:38 #7516 Silent : 편집기는 시작 시 "보기"에서 계속 충돌합니다. 즉, 도구 모음, 상태 표시줄, 도구 및 탐색기가 재설정됩니다. 이것은 어떻게 고칠 수 있습니까? 터미널을 통한 PS Win7 64 첫 출시 닫기 전과 실행 후 편집기의 스크린샷을 첨부할 수 있습니까? 편집기가 전체 화면 모드가 아닌지 확인하십시오. Olegs Kucerenko 2012.06.20 09:21 #7517 여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 편집기를 열고(비어 있을 것입니다) 패널, 도구, 네비게이터, 라인을 켜고 닫고 열고 다시 비우십시오. --- 2012.06.20 09:23 #7518 Karlson : 여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 편집기를 열고(비어 있을 것입니다) 패널, 도구, 네비게이터, 라인을 켜고 닫고 열고 다시 비우십시오. F12를 눌렀다 Olegs Kucerenko 2012.06.20 09:30 #7519 흠 .. 예, 지금 저장되었습니다. 그런데 이 경우 '전체화면'이라는 말을 이해하지 못했는데, 그 전에는 '전체화면'으로 사용했습니다. Arkadiy 2012.06.20 12:09 #7520 AU... 터미널 시간은 실제 베를린 시간보다 39초 앞당겨졌습니다. 소규모 기간의 경우 이는 매우 중요합니다. 양초는 예정보다 39초 일찍 닫힙니다. 이 말도 안되는 소리를 바로잡는 것이 좋을 것입니다. 1...745746747748749750751752753754755756757758759...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
젠장... 고마워, 모든 게 괜찮아.
개발자
ChartIndicatorDelete 의 논리를 이해하지 못합니다. 닉네임 작업의 재미는?
핸들로 추가하고 짧은 이름으로 철거하는 것이 논리적입니까?
매개변수를 name 에서 turkey handle 로 변경하거나 handle 로 중복 함수를 추가해야 한다고 생각합니다.
그리고 IndicatorRelease 가 그렇지 않습니까?
MT5 개발자 여러분, 실제보다 40초 앞당겨진 시장 리뷰를 보십시오.
편집기는 시작 시 "보기"에서 계속 충돌합니다. 즉, 도구 모음, 상태 표시줄, 도구 및 탐색기가 재설정됩니다.
이것은 어떻게 고칠 수 있습니까?
터미널을 통한 PS Win7 64 첫 출시
닫기 전과 실행 후 편집기의 스크린샷을 첨부할 수 있습니까?
편집기가 전체 화면 모드가 아닌지 확인하십시오.
여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 편집기를 열고(비어 있을 것입니다) 패널, 도구, 네비게이터, 라인을 켜고 닫고 열고 다시 비우십시오.
흠 .. 예, 지금 저장되었습니다.
그런데 이 경우 '전체화면'이라는 말을 이해하지 못했는데, 그 전에는 '전체화면'으로 사용했습니다.
AU... 터미널 시간은 실제 베를린 시간보다 39초 앞당겨졌습니다. 소규모 기간의 경우 이는 매우 중요합니다. 양초는 예정보다 39초 일찍 닫힙니다. 이 말도 안되는 소리를 바로잡는 것이 좋을 것입니다.