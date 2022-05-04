오류, 버그, 질문 - 페이지 752

Silent :
젠장... 고마워, 모든 게 괜찮아.
마우스로 하면 더 좋습니다!
 
Interesting :

개발자

ChartIndicatorDelete 의 논리를 이해하지 못합니다. 닉네임 작업의 재미는?

핸들로 추가하고 짧은 이름으로 철거하는 것이 논리적입니까?

매개변수를 name 에서 turkey handle 로 변경하거나 handle 로 중복 함수를 추가해야 한다고 생각합니다.

그리고 IndicatorRelease 가 그렇지 않습니까? 

Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.

 

MT5 개발자 여러분, 실제보다 40초 앞당겨진 시장 리뷰를 보십시오.

 

편집기는 시작 시 "보기"에서 계속 충돌합니다. 즉, 도구 모음, 상태 표시줄, 도구 및 탐색기가 재설정됩니다.

이것은 어떻게 고칠 수 있습니까?

터미널을 통한 PS Win7 64 첫 출시

 
32비트 7ka도 마찬가지입니다. 이미 조정되었습니다.
 
닫기 전과 실행 후 편집기의 스크린샷을 첨부할 수 있습니까?

편집기가 전체 화면 모드가 아닌지 확인하십시오.

 

여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 편집기를 열고(비어 있을 것입니다) 패널, 도구, 네비게이터, 라인을 켜고 닫고 열고 다시 비우십시오.

 
Karlson :

여기에서는 모든 것이 매우 간단합니다. 편집기를 열고(비어 있을 것입니다) 패널, 도구, 네비게이터, 라인을 켜고 닫고 열고 다시 비우십시오.

F12를 눌렀다
 

흠 .. 예, 지금 저장되었습니다.

그런데 이 경우 '전체화면'이라는 말을 이해하지 못했는데, 그 전에는 '전체화면'으로 사용했습니다.

 

AU... 터미널 시간은 실제 베를린 시간보다 39초 앞당겨졌습니다. 소규모 기간의 경우 이는 매우 중요합니다. 양초는 예정보다 39초 일찍 닫힙니다. 이 말도 안되는 소리를 바로잡는 것이 좋을 것입니다.

