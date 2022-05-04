오류, 버그, 질문 - 페이지 748 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3184 새 코멘트 Andrey Sharov 2012.06.07 12:37 #7471 stringo : 신청이 접수되었습니다. 테스터에서 여러 버그가 수정되어 최적화 및 단일 테스트 결과 불일치가 발생했습니다. 따라서 새 빌드의 시작(또는 종료)이 잘못 수행되었다는 증거를 제시해야 하는 것은 Expert Advisor의 작성자인 귀하의 책임입니다. 빨리 할수록 모두에게 좋습니다. 저자인 당신보다 우리가 이 일을 하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 더미 매개변수를 사용하여 최적화를 실행했습니다(1000 패스 지정). 그 결과 Cloud는 다음과 같이 자랑스럽게 보고했습니다. 로컬 0 작업(0%), 원격 0 작업(0%), 클라우드 512 작업(100%) ??? 총 패스 484(457 패스 성공) 그들의: 15배의 결과는 5605.09입니다(이전 빌드의 에이전트가 작동한 것처럼 이전 빌드의 단일 테스트와 일치합니다 - 642, 619). 442번 7175.27(단일 테스트 빌드 665와 일치) "기록을 동기화할 수 없음", "전문가를 초기화할 수 없음", "메모리 없음", "전문가가 무한 루프로 인해 MQL5 Cloud Network에서 거부했습니다"라는 메시지가 많이 있습니다. Errors, bugs, questions 기고글 토론 "MQL5 클라우드 OpenCl 및 도구. 리뷰 Andrej Nikitin 2012.06.07 13:35 #7472 빌드 655 원격 에이전트는 일부 도구에 대한 최적화 참여를 거부합니다. 예: EURUSD의 경우 - 모든 것이 정상입니다!, EURJPY의 경우 - 로컬 에이전트에서만 최적화됩니다. Slava 2012.06.07 13:38 #7473 Ashes : 내가 아는 한 테스트 기간 동안 관련된 도구의 역사는 변경되지 않았습니다. 데이터 동기화 중에 손상되지 않은 것처럼 작동하는 "깨진" 컨테이너에 대한 오랜 문제가 있었습니다(내 컴퓨터에서도 클라우드 에이전트가 이러한 컨테이너를 발견하여 문제를 현지화하는 데 도움이 됨). 이러한 컨테이너는 이제 종료되고 재동기화로 대체됩니다. 그러므로 역사는 변할 수 있다고 주장할 수 있다. "거품이 가라앉고 충전을 요구할 때까지 기다리십시오." 며칠만 기다려보자. Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolIsSynchronized www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolIsSynchronized - Документация по MQL5 Slava 2012.06.07 13:39 #7474 dupter : 빌드 655 원격 에이전트는 일부 도구에 대한 최적화 참여를 거부합니다. 예: EURUSD의 경우 - 모든 것이 정상입니다!, EURJPY의 경우 - 로컬 에이전트에서만 최적화됩니다. 원격 에이전트 로그에 액세스할 수 있습니까? 그렇다면 서비스 데스크에 제공하십시오. Olegs Kucerenko 2012.06.07 14:02 #7475 앞으로 주말을 건너 뛰기 위해 문제가 해결되는지 묻고 싶었습니다.요청 번호 318662. 6월 18일에 차트에 선을 설정했다고 가정해 보겠습니다. 하지만 이 날짜 이전에는 6영업일, 36막대를 직사각형으로 강조 표시했습니다. 개인적으로 미래에 fibo 시간대를 넣고 날짜를 보고 싶은데 틀릴 것입니다. 아니면 선물 만기일이 6월 18일인데 선이 있는 곳은 아니겠지만 직사각형이 끝나는 곳은... Andrew Petras 2012.06.07 14:14 #7476 Karlson : 앞으로 주말을 건너 뛰기 위해 문제가 해결되는지 묻고 싶었습니다.요청 번호 318662. +질문에 투표하세요. 필요한. Olegs Kucerenko 2012.06.07 14:22 #7477 다른 단말기의 사진을 보자.. 뭐, 결국 날짜의 위치를 정확히 볼 수 있을 때 하나 또는 다른 옵션의 시간적 전개를 추정하는 것은 정말 가능하다.. 차트 상단에 6월 18일이 표시되어 있고 그 앞에 정말 36개의 막대가 있습니다. 그리고 우리의 18번째 막대는 어디에... Andrey Sharov 2012.06.07 14:24 #7478 stringo : 데이터 동기화 중에 손상되지 않은 것처럼 작동하는 "깨진" 컨테이너에 대한 오랜 문제가 있었습니다(내 컴퓨터에서도 클라우드 에이전트가 이러한 컨테이너를 발견하여 문제를 현지화하는 데 도움이 됨). 이러한 컨테이너는 이제 종료되고 재동기화로 대체됩니다. 그러므로 역사는 변할 수 있다고 주장할 수 있다. "거품이 가라앉고 충전을 요구할 때까지 기다리십시오." 며칠만 기다려보자. 이 맥락에서 "컨테이너"는 무엇입니까? 컨테이너를 교체한 후 빌드 642 테스터를 실행하면 빌드 665와 동일한 결과가 표시되어야 한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? Slava 2012.06.07 14:53 #7479 Ashes : 이 맥락에서 "컨테이너"는 무엇입니까? 컨테이너를 교체한 후 빌드 642 테스터를 실행하면 빌드 665와 동일한 결과가 표시되어야 한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 컨테이너 - 과거 데이터의 일부를 저장합니다. 예, 올바르게 이해하고 있습니다. 문제는 테스터 자체가 아니라 테스팅 에이전트 에 있었습니다. Andrey Sharov 2012.06.07 18:50 #7480 stringo : 컨테이너 - 기록 데이터의 일부를 저장합니다. 예, 올바르게 이해하고 있습니다. 문제는 테스터 자체가 아니라 테스팅 에이전트에 있었습니다. 작동하지 않는 경우: 테스터(Tester\bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) 및 메타트레이더(bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs)에서 2011년 기록 삭제 빌드 655에서 테스트(여러 번 통과)를 실행합니다. 기록이 다운로드되고 삭제된 파일 이 나타나고 결과 7175.27이 표시됩니다. 테스터를 빌드 642로 교체하고 테스트를 실행합니다. 2011년의 역사는 변하지 않습니다. 나는 결과 5605.09를 얻었다!?! 빌드 642는 로그에 약 11752200틱, 665 - 11752140을 씁니다. Errors, bugs, questions 업데이트된 역사 센터 - FOREX - 동향, 예측 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
신청이 접수되었습니다. 테스터에서 여러 버그가 수정되어 최적화 및 단일 테스트 결과 불일치가 발생했습니다.
따라서 새 빌드의 시작(또는 종료)이 잘못 수행되었다는 증거를 제시해야 하는 것은 Expert Advisor의 작성자인 귀하의 책임입니다. 빨리 할수록 모두에게 좋습니다. 저자인 당신보다 우리가 이 일을 하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.
더미 매개변수를 사용하여 최적화를 실행했습니다(1000 패스 지정).
그 결과 Cloud는 다음과 같이 자랑스럽게 보고했습니다.
로컬 0 작업(0%), 원격 0 작업(0%), 클라우드 512 작업(100%) ???
총 패스 484(457 패스 성공)
그들의:
15배의 결과는 5605.09입니다(이전 빌드의 에이전트가 작동한 것처럼 이전 빌드의 단일 테스트와 일치합니다 - 642, 619).
442번 7175.27(단일 테스트 빌드 665와 일치)
"기록을 동기화할 수 없음", "전문가를 초기화할 수 없음", "메모리 없음", "전문가가 무한 루프로 인해 MQL5 Cloud Network에서 거부했습니다"라는 메시지가 많이 있습니다.
빌드 655
원격 에이전트는 일부 도구에 대한 최적화 참여를 거부합니다.
예: EURUSD의 경우 - 모든 것이 정상입니다!, EURJPY의 경우 - 로컬 에이전트에서만 최적화됩니다.
내가 아는 한 테스트 기간 동안 관련된 도구의 역사는 변경되지 않았습니다.
데이터 동기화 중에 손상되지 않은 것처럼 작동하는 "깨진" 컨테이너에 대한 오랜 문제가 있었습니다(내 컴퓨터에서도 클라우드 에이전트가 이러한 컨테이너를 발견하여 문제를 현지화하는 데 도움이 됨). 이러한 컨테이너는 이제 종료되고 재동기화로 대체됩니다. 그러므로 역사는 변할 수 있다고 주장할 수 있다.
"거품이 가라앉고 충전을 요구할 때까지 기다리십시오." 며칠만 기다려보자.
원격 에이전트 로그에 액세스할 수 있습니까?
그렇다면 서비스 데스크에 제공하십시오.
6월 18일에 차트에 선을 설정했다고 가정해 보겠습니다. 하지만 이 날짜 이전에는 6영업일, 36막대를 직사각형으로 강조 표시했습니다.
개인적으로 미래에 fibo 시간대를 넣고 날짜를 보고 싶은데 틀릴 것입니다.
아니면 선물 만기일이 6월 18일인데 선이 있는 곳은 아니겠지만 직사각형이 끝나는 곳은...
다른 단말기의 사진을 보자.. 뭐, 결국 날짜의 위치를 정확히 볼 수 있을 때 하나 또는 다른 옵션의 시간적 전개를 추정하는 것은 정말 가능하다..
차트 상단에 6월 18일이 표시되어 있고 그 앞에 정말 36개의 막대가 있습니다. 그리고 우리의 18번째 막대는 어디에...
이 맥락에서 "컨테이너"는 무엇입니까?
컨테이너를 교체한 후 빌드 642 테스터를 실행하면 빌드 665와 동일한 결과가 표시되어야 한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?
컨테이너 - 과거 데이터의 일부를 저장합니다.
예, 올바르게 이해하고 있습니다. 문제는 테스터 자체가 아니라 테스팅 에이전트 에 있었습니다.
작동하지 않는 경우:
테스터(Tester\bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) 및 메타트레이더(bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs)에서 2011년 기록 삭제
빌드 655에서 테스트(여러 번 통과)를 실행합니다. 기록이 다운로드되고 삭제된 파일 이 나타나고 결과 7175.27이 표시됩니다.
테스터를 빌드 642로 교체하고 테스트를 실행합니다. 2011년의 역사는 변하지 않습니다. 나는 결과 5605.09를 얻었다!?!
빌드 642는 로그에 약 11752200틱, 665 - 11752140을 씁니다.