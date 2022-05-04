오류, 버그, 질문 - 페이지 748

stringo :

신청이 접수되었습니다. 테스터에서 여러 버그가 수정되어 최적화 및 단일 테스트 결과 불일치가 발생했습니다.

따라서 새 빌드의 시작(또는 종료)이 잘못 수행되었다는 증거를 제시해야 하는 것은 Expert Advisor의 작성자인 귀하의 책임입니다. 빨리 할수록 모두에게 좋습니다. 저자인 당신보다 우리가 이 일을 하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.

더미 매개변수를 사용하여 최적화를 실행했습니다(1000 패스 지정).

그 결과 Cloud는 다음과 같이 자랑스럽게 보고했습니다.

로컬 0 작업(0%), 원격 0 작업(0%), 클라우드 512 작업(100%) ???

총 패스 484(457 패스 성공)

그들의:

15배의 결과는 5605.09입니다(이전 빌드의 에이전트가 작동한 것처럼 이전 빌드의 단일 테스트와 일치합니다 - 642, 619).

442번 7175.27(단일 테스트 빌드 665와 일치)

"기록을 동기화할 수 없음", "전문가를 초기화할 수 없음", "메모리 없음", "전문가가 무한 루프로 인해 MQL5 Cloud Network에서 거부했습니다"라는 메시지가 많이 있습니다.

 

빌드 655

원격 에이전트는 일부 도구에 대한 최적화 참여를 거부합니다.

예: EURUSD의 경우 - 모든 것이 정상입니다!, EURJPY의 경우 - 로컬 에이전트에서만 최적화됩니다.

 
Ashes :
내가 아는 한 테스트 기간 동안 관련된 도구의 역사는 변경되지 않았습니다.

데이터 동기화 중에 손상되지 않은 것처럼 작동하는 "깨진" 컨테이너에 대한 오랜 문제가 있었습니다(내 컴퓨터에서도 클라우드 에이전트가 이러한 컨테이너를 발견하여 문제를 현지화하는 데 도움이 됨). 이러한 컨테이너는 이제 종료되고 재동기화로 대체됩니다. 그러므로 역사는 변할 수 있다고 주장할 수 있다.

"거품이 가라앉고 충전을 요구할 때까지 기다리십시오." 며칠만 기다려보자.

dupter :

빌드 655

원격 에이전트는 일부 도구에 대한 최적화 참여를 거부합니다.

예: EURUSD의 경우 - 모든 것이 정상입니다!, EURJPY의 경우 - 로컬 에이전트에서만 최적화됩니다.

원격 에이전트 로그에 액세스할 수 있습니까?

그렇다면 서비스 데스크에 제공하십시오.

 

앞으로 주말을 건너 뛰기 위해 문제가 해결되는지 묻고 싶었습니다.요청 번호 318662.

6월 18일에 차트에 선을 설정했다고 가정해 보겠습니다. 하지만 이 날짜 이전에는 6영업일, 36막대를 직사각형으로 강조 표시했습니다.

개인적으로 미래에 fibo 시간대를 넣고 날짜를 보고 싶은데 틀릴 것입니다.

아니면 선물 만기일이 6월 18일인데 선이 있는 곳은 아니겠지만 직사각형이 끝나는 곳은...

 
Karlson :

앞으로 주말을 건너 뛰기 위해 문제가 해결되는지 묻고 싶었습니다.요청 번호 318662.

+질문에 투표하세요. 필요한.
 

다른 단말기의 사진을 보자.. 뭐, 결국 날짜의 위치를 정확히 볼 수 있을 때 하나 또는 다른 옵션의 시간적 전개를 추정하는 것은 정말 가능하다..

차트 상단에 6월 18일이 표시되어 있고 그 앞에 정말 36개의 막대가 있습니다. 그리고 우리의 18번째 막대는 어디에...


 
stringo :

데이터 동기화 중에 손상되지 않은 것처럼 작동하는 "깨진" 컨테이너에 대한 오랜 문제가 있었습니다(내 컴퓨터에서도 클라우드 에이전트가 이러한 컨테이너를 발견하여 문제를 현지화하는 데 도움이 됨). 이러한 컨테이너는 이제 종료되고 재동기화로 대체됩니다. 그러므로 역사는 변할 수 있다고 주장할 수 있다.

"거품이 가라앉고 충전을 요구할 때까지 기다리십시오." 며칠만 기다려보자.

이 맥락에서 "컨테이너"는 무엇입니까?

컨테이너를 교체한 후 빌드 642 테스터를 실행하면 빌드 665와 동일한 결과가 표시되어야 한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?

 
Ashes :

이 맥락에서 "컨테이너"는 무엇입니까?

컨테이너를 교체한 후 빌드 642 테스터를 실행하면 빌드 665와 동일한 결과가 표시되어야 한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?

컨테이너 - 과거 데이터의 일부를 저장합니다.

예, 올바르게 이해하고 있습니다. 문제는 테스터 자체가 아니라 테스팅 에이전트 에 있었습니다.

 
stringo :

컨테이너 - 기록 데이터의 일부를 저장합니다.

예, 올바르게 이해하고 있습니다. 문제는 테스터 자체가 아니라 테스팅 에이전트에 있었습니다.

작동하지 않는 경우:

테스터(Tester\bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) 및 메타트레이더(bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs)에서 2011년 기록 삭제

빌드 655에서 테스트(여러 번 통과)를 실행합니다. 기록이 다운로드되고 삭제된 파일 이 나타나고 결과 7175.27이 표시됩니다.

테스터를 빌드 642로 교체하고 테스트를 실행합니다. 2011년의 역사는 변하지 않습니다. 나는 결과 5605.09를 얻었다!?!

빌드 642는 로그에 약 11752200틱, 665 - 11752140을 씁니다.

