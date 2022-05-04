오류, 버그, 질문 - 페이지 746 1...739740741742743744745746747748749750751752753...3184 새 코멘트 TheXpert 2012.05.29 14:07 #7451 olyakish : 추세선은 막대 사이 어딘가에 갇혔습니다. 오, 아마도 그는 야즈인가? Slava 2012.05.29 14:14 #7452 olyakish : 자화는 오픈 가격에만 작동합니까? 아니요, 더 정확하게는 스케일링이나 뭔가를 할 때 분명히 일종의 실수입니다. 추세선은 막대 사이 어딘가에 갇혔습니다. 설정의 '그래픽' 탭에서 '정확한 타임라인'을 체크한 것 같습니다. Alexey Klenov 2012.05.29 14:22 #7453 stringo : 설정의 '그래픽' 탭에서 '정확한 타임라인'을 체크한 것 같습니다. 그리고 전혀 없습니다. Mykola Demko 2012.05.29 14:26 #7454 olyakish : 그리고 전혀 없습니다. "개체"를 찾으십시오. 거기에 있습니다. Alexey Klenov 2012.05.29 15:26 #7455 Urain : "개체"를 찾으십시오. 거기에 있습니다. 고맙습니다. 설립하다. Vladimir Gomonov 2012.05.29 20:38 #7456 stringo : 사실, 버그. 무엇을 할 수 있는지 봅시다. 브레이크 없이 출발하는 것이 좋습니다. 임호. // 컴파일러 옵션을 절대 입력하고 싶지 않은 경우. 옵션을 사용하면 [엄격한/비엄격한 인덱싱 검사]를 선택할 수 있습니다. 디버깅할 때 엄격하게 설정한 다음 non-strict로 설정하고 속도를 얻으십시오. Paladin80 2012.06.02 10:47 #7457 루프를 통해 EA 초기화 에서 표시기 핸들을 설정할 수 있습니까? 예를 들면 다음과 같습니다. ENUM_TIMEFRAMES per[ 8 ]; int MA_handle[ 8 ], i; int OnInit () { per[ 0 ]= PERIOD_H4 ; per[ 1 ]= PERIOD_H3 ; per[ 2 ]= PERIOD_H2 ; per[ 3 ]= PERIOD_H1 ; per[ 4 ]= PERIOD_M30 ; per[ 5 ]= PERIOD_M20 ; per[ 6 ]= PERIOD_M15 ; per[ 7 ]= PERIOD_M12 ; for (i= 0 ; i<= 7 ; i++) { MA_handle[i]= iMA ( _Symbol , per[i], 20 , 0 , MODE_EMA , PRICE_LOW ); // --- ? if (MA_handle[i]< 0 ) { Alert ( "MA_handel[" ,i, "] is not created, Error=" , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } --- 2012.06.02 11:07 #7458 Paladin80 : 루프를 통해 EA 초기화 에서 표시기 핸들을 설정할 수 있습니까? 예를 들면 다음과 같습니다. 할 수 있다. 무엇이 널 멈추게 해? Alexander Puzikov 2012.06.03 09:05 #7459 Paladin80 : 루프를 통해 EA 초기화 에서 표시기 핸들을 설정할 수 있습니까? 예를 들면 다음과 같습니다. 예, 물론입니다. 이것이 제가 다이버전스를 기반으로 다중 통화 EA를 구축한 방법입니다. 그것 없이는 아무데도 - 왜냐하면. 각 쌍 및 TF에 대해 고유한 핸들 작성 - 200개 이상 라인이 나오고 그렇게 간단한 방법으로 10-20을 만날 수 있습니다. 동일하며 버퍼와 계산을 복사하는 것이 좋습니다 :-) Dimitar Manov 2012.06.04 11:17 #7460 문서: ChartTimePriceToXY 및 ChartXYToTimePrice에 대한 설명이 혼동됩니다. 바꿔야지... 1...739740741742743744745746747748749750751752753...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
