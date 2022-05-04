오류, 버그, 질문 - 페이지 746

olyakish :

추세선은 막대 사이 어딘가에 갇혔습니다.

오, 아마도 그는 야즈인가?
 
olyakish :

자화는 오픈 가격에만 작동합니까?

아니요, 더 정확하게는 스케일링이나 뭔가를 할 때 분명히 일종의 실수입니다.

설정의 '그래픽' 탭에서 '정확한 타임라인'을 체크한 것 같습니다.
 
stringo :
그리고 전혀 없습니다.

 
olyakish :

"개체"를 찾으십시오. 거기에 있습니다.
 
Urain :
고맙습니다. 설립하다.
 
stringo :
사실, 버그. 무엇을 할 수 있는지 봅시다.

브레이크 없이 출발하는 것이 좋습니다. 임호.

// 컴파일러 옵션을 절대 입력하고 싶지 않은 경우. 옵션을 사용하면 [엄격한/비엄격한 인덱싱 검사]를 선택할 수 있습니다. 디버깅할 때 엄격하게 설정한 다음 non-strict로 설정하고 속도를 얻으십시오.

 

루프를 통해 EA 초기화 에서 표시기 핸들을 설정할 수 있습니까? 예를 들면 다음과 같습니다.

 ENUM_TIMEFRAMES per[ 8 ];
int MA_handle[ 8 ], i;

int OnInit ()
{  per[ 0 ]= PERIOD_H4 ;  per[ 1 ]= PERIOD_H3 ;  per[ 2 ]= PERIOD_H2 ;  per[ 3 ]= PERIOD_H1 ;
   per[ 4 ]= PERIOD_M30 ; per[ 5 ]= PERIOD_M20 ; per[ 6 ]= PERIOD_M15 ; per[ 7 ]= PERIOD_M12 ;
   for (i= 0 ; i<= 7 ; i++)
   {  MA_handle[i]= iMA ( _Symbol , per[i], 20 , 0 , MODE_EMA , PRICE_LOW ); // --- ?
      if (MA_handle[i]< 0 )
      {   Alert ( "MA_handel[" ,i, "] is not created, Error=" , GetLastError ());
         return (- 1 );
   }  }
return ( 0 );
}
 
Paladin80 :

할 수 있다. 무엇이 널 멈추게 해?
 
Paladin80 :

예, 물론입니다. 이것이 제가 다이버전스를 기반으로 다중 통화 EA를 구축한 방법입니다.

그것 없이는 아무데도 - 왜냐하면. 각 쌍 및 TF에 대해 고유한 핸들 작성 - 200개 이상

라인이 나오고 그렇게 간단한 방법으로 10-20을 만날 수 있습니다.


동일하며 버퍼와 계산을 복사하는 것이 좋습니다 :-)

 

문서: ChartTimePriceToXYChartXYToTimePrice에 대한 설명이 혼동됩니다. 바꿔야지...

