오류, 버그, 질문 - 페이지 745 1...738739740741742743744745746747748749750751752...3184 새 코멘트 Ilyas 2012.05.28 09:03 #7441 notused : 이 코드는 단일 경고 없이 컴파일됩니다. 아마도 컴파일하지 않아야 할지라도. 메시지 주셔서 감사합니다. 이러한 작업은 uinon에 대한 대안으로 MQL5에서 허용됩니다. 해결됨 - 경고를 추가하십시오. 그리고 경고를 제거하기 위해 구조에 대한 명시적 캐스트. Alexey Klenov 2012.05.28 09:40 #7442 약간의 부정확성(힌트의 숫자 8을 희생하여) TheXpert 2012.05.28 09:46 #7443 olyakish : 약간의 부정확성(힌트의 숫자 8을 희생하여) 좋아하지 않는 것은 무엇입니까? 8개의 오버로드된 기능. 위아래를 눌러 원하는 과부하를 선택할 수 있습니다. Igor Makanu 2012.05.28 10:07 #7444 TheXpert : 좋아하지 않는 것은 무엇입니까? 8개의 오버로드된 기능. 위아래를 눌러 원하는 과부하를 선택할 수 있습니다. 대소문자가 맞지 않으면 MT5 메타에디터가 힌트를 표시하지 않는 이유를 알려주실 수 있나요? MT4에서는 레지스터가 중요하지 않지만 여기서는 매우 불편합니다. 분명히 일종의 메타 편집기 설정이 잘못된 것 같습니다. Alexey Klenov 2012.05.28 10:15 #7445 TheXpert : 좋아하지 않는 것은 무엇입니까? 8개의 오버로드된 기능. 위아래를 눌러 원하는 과부하를 선택할 수 있습니다. 편집에서 이 기능의 버전이 하나만 있다고( 더블 유형 의 경우) 나머지에 대한 단어가 없다는 것입니다. Инициализирует числовой массив указанным значением. void ArrayInitialize( double array[], // инициализируемый массив double value // значение, которое будет установлено ); Параметры array[] [ out ] Числовой массив, который нужно инициализировать. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5 TheXpert 2012.05.28 10:19 #7446 IgorM : 대소문자가 맞지 않으면 MT5 메타 편집기에서 힌트를 표시하지 않는 이유를 알려주실 수 있습니까? MT4에서는 레지스터가 중요하지 않지만 여기서는 매우 불편합니다. 분명히 일종의 메타 편집기 설정이 잘못된 것 같습니다. 이것은 나를 위한 것이 아닙니다. 나는 그것을 좋아하지 않는다. 매우 불편합니다. Igor Makanu 2012.05.28 11:12 #7447 TheXpert : 이것은 나를 위한 것이 아닙니다. 나는 그것을 좋아하지 않는다. 매우 불편합니다. 저것들. 일종의 설정은 아니지만 metaeditor5의 힌트는 어떻게 작동합니까? 흠, 글쎄, 왜 그런 힌트가, 레지스터를 추측하지 않았다면 여전히 Nuno 도움말로 올라 가야합니다. 나는 무례하고 싶지 않지만 확실히 개발자에게는 중요하지 않습니다. MT4 힌트는 언어를 배울 때 많은 도움이 되었습니다 Valerii Mazurenko 2012.05.28 22:47 #7448 stringo : 범위를 벗어남은 컴파일러에서 발행하지 않습니다. 이것은 런타임 오류 입니다. 집행 시스템은 오프셋을 어리석게 계산했으며 잘못된 인덱스가 계산에 포함되었지만 배열을 벗어나지 않았다면 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 인덱스가 각각 개별적으로 현명한 방식으로 확인되면 실행 중에 특정 브레이크를 얻습니다. 따라서 버그가 아니라 기능(의도한 대로)입니다. mql5 : 메시지 주셔서 감사합니다. 이러한 작업은 uinon에 대한 대안으로 MQL5에서 허용됩니다. 해결됨 - 경고를 추가하십시오. 그리고 경고를 제거하기 위해 구조에 대한 명시적 캐스트. 고맙습니다. 그러다가 어시스턴트(자동교체) 때문에 한 번 고생했다. 오랫동안 오류를 찾지 않은 것이 좋습니다. Slava 2012.05.29 07:28 #7449 notused : 따라서 버그가 아니라 기능(의도한 대로)입니다. 감사합니다. 사실, 버그. 무엇을 할 수 있는지 봅시다. Alexey Klenov 2012.05.29 13:56 #7450 자화는 오픈 가격에만 작동합니까? 아니요, 더 정확하게는 스케일링이나 뭔가를 할 때 분명히 일종의 실수입니다. 추세선은 막대 사이 어딘가에 갇혔습니다. 1...738739740741742743744745746747748749750751752...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 코드는 단일 경고 없이 컴파일됩니다. 아마도 컴파일하지 않아야 할지라도.
이러한 작업은 uinon에 대한 대안으로 MQL5에서 허용됩니다.
해결됨 - 경고를 추가하십시오. 그리고 경고를 제거하기 위해 구조에 대한 명시적 캐스트.
약간의 부정확성(힌트의 숫자 8을 희생하여)
약간의 부정확성(힌트의 숫자 8을 희생하여)
대소문자가 맞지 않으면 MT5 메타에디터가 힌트를 표시하지 않는 이유를 알려주실 수 있나요? MT4에서는 레지스터가 중요하지 않지만 여기서는 매우 불편합니다. 분명히 일종의 메타 편집기 설정이 잘못된 것 같습니다.
좋아하지 않는 것은 무엇입니까? 8개의 오버로드된 기능. 위아래를 눌러 원하는 과부하를 선택할 수 있습니다.
편집에서 이 기능의 버전이 하나만 있다고( 더블 유형 의 경우) 나머지에 대한 단어가 없다는 것입니다.
대소문자가 맞지 않으면 MT5 메타 편집기에서 힌트를 표시하지 않는 이유를 알려주실 수 있습니까? MT4에서는 레지스터가 중요하지 않지만 여기서는 매우 불편합니다. 분명히 일종의 메타 편집기 설정이 잘못된 것 같습니다.
저것들. 일종의 설정은 아니지만 metaeditor5의 힌트는 어떻게 작동합니까?
흠, 글쎄, 왜 그런 힌트가, 레지스터를 추측하지 않았다면 여전히 Nuno 도움말로 올라 가야합니다. 나는 무례하고 싶지 않지만 확실히 개발자에게는 중요하지 않습니다. MT4 힌트는 언어를 배울 때 많은 도움이 되었습니다
범위를 벗어남은 컴파일러에서 발행하지 않습니다. 이것은 런타임 오류 입니다.
집행 시스템은 오프셋을 어리석게 계산했으며 잘못된 인덱스가 계산에 포함되었지만 배열을 벗어나지 않았다면 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 인덱스가 각각 개별적으로 현명한 방식으로 확인되면 실행 중에 특정 브레이크를 얻습니다.
메시지 주셔서 감사합니다.
이러한 작업은 uinon에 대한 대안으로 MQL5에서 허용됩니다.
해결됨 - 경고를 추가하십시오. 그리고 경고를 제거하기 위해 구조에 대한 명시적 캐스트.
따라서 버그가 아니라 기능(의도한 대로)입니다. 감사합니다.
자화는 오픈 가격에만 작동합니까?
아니요, 더 정확하게는 스케일링이나 뭔가를 할 때 분명히 일종의 실수입니다.
추세선은 막대 사이 어딘가에 갇혔습니다.