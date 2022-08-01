무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 326 1...319320321322323324325326327328329330331332333...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2021.03.31 10:20 #3251 Roman Shiredchenko : 그럼에도 불구하고 나는 그런 일에 심각한 돈을 거는 것이 무섭다고 계속 믿고 있습니다. 가능한 가속은 심각하지 않습니다. 많은 측면에서 우연입니다. 직관적 인 선택 또는 다른 TS 옵션이 아닌 직관적 인 선택에 대한 질문에 대해 기사를 다시 읽으십시오. https://www.mql5.com/en/articles/143 여기에 통계 결과를 기반으로 거래를 위한 차량을 선택하는 절차와 몇 가지 세부 사항이 나와 있습니다. 모르겠어요... 지금까지는 꽤 잘 지내고 있습니다. 불운은 끝났지만 아직 불운으로 바뀌지 않았습니다. 주 계정에는 $440의 자산이 있습니다(마진 수준은 1500% 아래로 떨어진 적이 없으며 일반적으로 2000% 이상, 현재 4300%이므로 오버클럭킹에 대한 이야기가 없습니다). 그리고 내가 옳은 길을 가고 있다는 확신이 점점 더 많아지고 있습니다. 지속적인 수익의 핵심은 유망한 시스템을 추측하려고 노력하는 시스템의 끊임없는 변화입니다. 글쎄, "내 손으로 도와주세요"가 없으면 때로는 내가 첫 번째 기회에서 손익분기점에서 마감하는 매우 합리적인 거래가 어떻게 열리지 않는지 직접 볼 수 있기 때문입니다. 때로는 헛된. 그러나 대부분의 경우 나는 그것을 후회하지 않습니다. 10포인트 3.mq4 EURUSD - 동향, 예측 다중 통화 지표를 개발하는 Georgiy Merts 2021.03.31 10:24 #3252 Roman Shiredchenko : https://www.mql5.com/en/articles/143 여기에 통계 결과를 기반으로 거래를 위한 차량을 선택하는 절차와 몇 가지 세부 사항이 나와 있습니다. MetaTrader 5 터미널의 전략 테스터를 사용하면 거래 시스템이 지정된 시간 간격에 최대 이익을 제공하는 최적의 매개변수 세트를 찾을 수 있습니다. 하지만 실시간으로 어떻게 해야 할까요? Expert Advisor에서 여러 전략의 가상 거래를 사용하는 아이디어는 MQL4에서의 구현을 보여주는 "Contest of Expert Advisors within Expert Advisors" 기사에서 논의되었습니다. 이 기사에서 우리는 MQL5에서 적응형 전략의 생성 및 연구가 표준 라이브러리의 데이터 작업을 위한 클래스 및 거래 클래스 인 객체 지향 접근 방식을 사용하여 크게 단순화되었음을 보여줄 것입니다. 그리고 나는 모든 것을 가지고 있습니다. 그러나 전략 테스터에서 700TS의 동시 실시간 테스트는 너무 많은 컴퓨팅 파워를 필요로 하는데, 나는 (1M OHLC 모드에서도) 가지고 있지 않습니다. 따라서 저는 용납할 수 없는 동작을 나타내는 시스템을 3개에서 12개까지 지속적으로 매일 재최적화합니다(그때에도 컴퓨터는 종종 하루 종일 로드됨). 다른 모든 시스템은 "모든 틱" 모드에서 작동하는 리그의 데모 계정에서 거래됩니다. 그리고 그들 중에서 가장 유망한 것을 선택합니다. 그래서 최근에 나는 운이 좋았고 행복했습니다. Roman Shiredchenko 2021.03.31 12:11 #3253 Georgiy Merts : 그리고 나는 모든 것을 가지고 있습니다. 그러나 전략 테스터에서 700TS의 동시 실시간 테스트는 너무 많은 컴퓨팅 파워를 필요로 하는데, 나는 (1M OHLC 모드에서도) 가지고 있지 않습니다. 따라서 저는 용납할 수 없는 동작을 나타내는 시스템을 3개에서 12개까지 지속적으로 매일 재최적화합니다(그때에도 컴퓨터는 종종 하루 종일 로드됨). 다른 모든 시스템은 "모든 틱" 모드에서 작동하는 리그의 데모 계정에서 거래됩니다. 그리고 그들 중에서 가장 유망한 것을 선택합니다. 그래서 최근에 나는 운이 좋았고 행복했습니다. 조지 머츠 : 모르겠어요... 지금까지는 꽤 잘 지내고 있습니다. 불운은 끝났지만 아직 불운으로 바뀌지 않았습니다. 주 계정에는 $440의 자산이 있습니다(마진 수준은 1500% 아래로 떨어진 적이 없으며 일반적으로 2000% 이상, 현재 4300%이므로 오버클럭킹에 대한 이야기가 없습니다). 그리고 내가 옳은 길을 가고 있다는 확신이 점점 더 많아지고 있습니다. 지속적인 수익의 핵심은 유망한 시스템을 추측하려고 노력하는 시스템의 끊임없는 변화입니다. 글쎄, "내 손으로 도움"이 없으면 때로는 내가 첫 번째 기회에 손익분기점에서 마감하는 매우 합리적인 거래가 어떻게 열리지 않는지 직접 볼 수 있기 때문입니다. 때로는 헛된. 하지만 대부분의 경우 후회하지 않습니다. 오버클럭킹에 대해 이야기하고 있습니다. 일반적으로 거래 방식에 대해 :-) 축하합니다 !!! Georgiy Merts 2021.04.05 05:52 #3254 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 최고의 무역 품질: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Andrei Trukhanovich 2021.04.07 18:16 #3255 신호에 리그를 설정해 보셨습니까? Georgiy Merts 2021.04.08 17:28 #3256 Andrei Trukhanovich : 신호에 리그를 설정해 보셨습니까? 뭐라고요 ? 리그는 모든 종류의 차량의 집합체입니다. 실제로 동일한 "신호"이지만 유료 신호와 달리 광산은 가장 단순한 "오크"원칙에 따라 작동합니다. "신호에 따라 리그를 설정"하는 방법(유료 또는 무료)? 이제 나는 메인 계정에서 고품질 작업을 수행하는 시스템인 "흐름에 빠졌습니다." 그리고 지금까지는 약간의 손실로 대체될 수 있습니다. 이미 지금 리그의 이점을 보고 있습니다. 시스템이 기본 계정에서 손실을 보기 시작하면 즉시 철회하고 "지금 무엇을 해야 하나요?"라는 질문이 없습니다. 항상 작업 후보자가 있습니다. 리그에서. 현재 주 계정에는 460달러의 자산이 있습니다. Aliaksandr Hryshyn 2021.04.09 06:59 #3257 전략의 중심점을 보다 정확하게 결정하기 위해 머신 러닝을 시도해 보는 것은 어떻습니까? Georgiy Merts 2021.04.09 08:33 #3258 Aliaksandr Hryshyn : 전략의 중심점을 보다 정확하게 결정하기 위해 머신 러닝을 시도해 보는 것은 어떻습니까? 당신은 그것을 어떻게 상상합니까? 이 "머신 러닝"은 기존의 전략 최적화와 어떻게 다릅니까? 리그의 주요 특징은 시스템의 극도의 단순성과 다양한 다양성이 결합된 것입니다. 그리고 최적화 방법은 제 생각에는 특별한 역할을 하지 않습니다. 시스템 순환을 위한 명확한 순서를 구성하는 것이 훨씬 더 유용할 것입니다. 하지만 이것을 수행하는 방법을 이해하지 못합니다. 여기에 아마도 기계 학습이 적합할 것입니다. 그러나 다시, 어떻게? 따라서 리그에서 작업을 위한 시스템 선택은 직관적인 "약점"으로 남아 있습니다. VVT 2021.04.09 11:10 #3259 Georgiy Merts : 시스템 순환을 위한 명확한 순서를 구성하는 것이 훨씬 더 유용할 것입니다. 하지만 이 작업을 수행하는 방법을 이해하지 못합니다. 여기에 아마도 기계 학습이 적합할 것입니다. 그러나 다시, 어떻게? 따라서 리그에서 작업을 위한 시스템 선택은 직관적인 "약점"으로 남아 있습니다. 당신의 무기고에는 트렌드와 플랫 TS가 모두 있습니다. 트렌드의 끝을 결정하는 방법을 배우거나 플랫을 전환하는 방법을 배워야 합니다) Georgiy Merts 2021.04.09 11:18 #3260 VVT : 당신의 무기고에는 트렌드와 플랫 TS가 모두 있습니다. 트렌드의 끝을 결정하는 방법을 배우거나 플랫을 전환하는 방법을 배워야 합니다) "너", 여기 동료처럼 보입니다. 모든 것이 다소 복잡합니다. 그렇다면 시스템은 항상 "역위상"으로 작동합니다. 기호의 추세 시스템이 작동하면 평면 시스템이 병합됩니다. 그 반대. 그러나 실제로는 그렇게 작동하지 않습니다. 플랫 시스템과 트렌드 시스템이 동시에 작동하지 않는 경우가 많습니다. 이제 유로달러의 기본 계정에 추세와 평면 시스템이 모두 있으며 둘 다 좋은 결과를 보여줍니다(하늘에서 별이 충분하지 않지만). 1...319320321322323324325326327328329330331332333...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그럼에도 불구하고 나는 그런 일에 심각한 돈을 거는 것이 무섭다고 계속 믿고 있습니다. 가능한 가속은 심각하지 않습니다. 많은 측면에서 우연입니다. 직관적 인 선택 또는 다른 TS 옵션이 아닌 직관적 인 선택에 대한 질문에 대해 기사를 다시 읽으십시오.
https://www.mql5.com/en/articles/143 여기에 통계 결과를 기반으로 거래를 위한 차량을 선택하는 절차와 몇 가지 세부 사항이 나와 있습니다.
모르겠어요...
지금까지는 꽤 잘 지내고 있습니다. 불운은 끝났지만 아직 불운으로 바뀌지 않았습니다. 주 계정에는 $440의 자산이 있습니다(마진 수준은 1500% 아래로 떨어진 적이 없으며 일반적으로 2000% 이상, 현재 4300%이므로 오버클럭킹에 대한 이야기가 없습니다).
그리고 내가 옳은 길을 가고 있다는 확신이 점점 더 많아지고 있습니다. 지속적인 수익의 핵심은 유망한 시스템을 추측하려고 노력하는 시스템의 끊임없는 변화입니다. 글쎄, "내 손으로 도와주세요"가 없으면 때로는 내가 첫 번째 기회에서 손익분기점에서 마감하는 매우 합리적인 거래가 어떻게 열리지 않는지 직접 볼 수 있기 때문입니다. 때로는 헛된. 그러나 대부분의 경우 나는 그것을 후회하지 않습니다.
https://www.mql5.com/en/articles/143 여기에 통계 결과를 기반으로 거래를 위한 차량을 선택하는 절차와 몇 가지 세부 사항이 나와 있습니다.
MetaTrader 5 터미널의 전략 테스터를 사용하면 거래 시스템이 지정된 시간 간격에 최대 이익을 제공하는 최적의 매개변수 세트를 찾을 수 있습니다. 하지만 실시간으로 어떻게 해야 할까요? Expert Advisor에서 여러 전략의 가상 거래를 사용하는 아이디어는 MQL4에서의 구현을 보여주는 "Contest of Expert Advisors within Expert Advisors" 기사에서 논의되었습니다.
이 기사에서 우리는 MQL5에서 적응형 전략의 생성 및 연구가 표준 라이브러리의 데이터 작업을 위한 클래스 및 거래 클래스 인 객체 지향 접근 방식을 사용하여 크게 단순화되었음을 보여줄 것입니다.
그리고 나는 모든 것을 가지고 있습니다. 그러나 전략 테스터에서 700TS의 동시 실시간 테스트는 너무 많은 컴퓨팅 파워를 필요로 하는데, 나는 (1M OHLC 모드에서도) 가지고 있지 않습니다. 따라서 저는 용납할 수 없는 동작을 나타내는 시스템을 3개에서 12개까지 지속적으로 매일 재최적화합니다(그때에도 컴퓨터는 종종 하루 종일 로드됨). 다른 모든 시스템은 "모든 틱" 모드에서 작동하는 리그의 데모 계정에서 거래됩니다. 그리고 그들 중에서 가장 유망한 것을 선택합니다. 그래서 최근에 나는 운이 좋았고 행복했습니다.
그리고 나는 모든 것을 가지고 있습니다. 그러나 전략 테스터에서 700TS의 동시 실시간 테스트는 너무 많은 컴퓨팅 파워를 필요로 하는데, 나는 (1M OHLC 모드에서도) 가지고 있지 않습니다. 따라서 저는 용납할 수 없는 동작을 나타내는 시스템을 3개에서 12개까지 지속적으로 매일 재최적화합니다(그때에도 컴퓨터는 종종 하루 종일 로드됨). 다른 모든 시스템은 "모든 틱" 모드에서 작동하는 리그의 데모 계정에서 거래됩니다. 그리고 그들 중에서 가장 유망한 것을 선택합니다. 그래서 최근에 나는 운이 좋았고 행복했습니다.
모르겠어요...
지금까지는 꽤 잘 지내고 있습니다. 불운은 끝났지만 아직 불운으로 바뀌지 않았습니다. 주 계정에는 $440의 자산이 있습니다(마진 수준은 1500% 아래로 떨어진 적이 없으며 일반적으로 2000% 이상, 현재 4300%이므로 오버클럭킹에 대한 이야기가 없습니다).
그리고 내가 옳은 길을 가고 있다는 확신이 점점 더 많아지고 있습니다. 지속적인 수익의 핵심은 유망한 시스템을 추측하려고 노력하는 시스템의 끊임없는 변화입니다. 글쎄, "내 손으로 도움"이 없으면 때로는 내가 첫 번째 기회에 손익분기점에서 마감하는 매우 합리적인 거래가 어떻게 열리지 않는지 직접 볼 수 있기 때문입니다. 때로는 헛된. 하지만 대부분의 경우 후회하지 않습니다.
오버클럭킹에 대해 이야기하고 있습니다. 일반적으로 거래 방식에 대해 :-)
축하합니다 !!!
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
최고의 무역 품질:
최고의 무역 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
신호에 리그를 설정해 보셨습니까?
뭐라고요 ?
리그는 모든 종류의 차량의 집합체입니다. 실제로 동일한 "신호"이지만 유료 신호와 달리 광산은 가장 단순한 "오크"원칙에 따라 작동합니다. "신호에 따라 리그를 설정"하는 방법(유료 또는 무료)?
이제 나는 메인 계정에서 고품질 작업을 수행하는 시스템인 "흐름에 빠졌습니다." 그리고 지금까지는 약간의 손실로 대체될 수 있습니다. 이미 지금 리그의 이점을 보고 있습니다. 시스템이 기본 계정에서 손실을 보기 시작하면 즉시 철회하고 "지금 무엇을 해야 하나요?"라는 질문이 없습니다. 항상 작업 후보자가 있습니다. 리그에서.
현재 주 계정에는 460달러의 자산이 있습니다.
전략의 중심점을 보다 정확하게 결정하기 위해 머신 러닝을 시도해 보는 것은 어떻습니까?
당신은 그것을 어떻게 상상합니까?
이 "머신 러닝"은 기존의 전략 최적화와 어떻게 다릅니까?
리그의 주요 특징은 시스템의 극도의 단순성과 다양한 다양성이 결합된 것입니다. 그리고 최적화 방법은 제 생각에는 특별한 역할을 하지 않습니다.
시스템 순환을 위한 명확한 순서를 구성하는 것이 훨씬 더 유용할 것입니다. 하지만 이것을 수행하는 방법을 이해하지 못합니다. 여기에 아마도 기계 학습이 적합할 것입니다. 그러나 다시, 어떻게?
따라서 리그에서 작업을 위한 시스템 선택은 직관적인 "약점"으로 남아 있습니다.
시스템 순환을 위한 명확한 순서를 구성하는 것이 훨씬 더 유용할 것입니다. 하지만 이 작업을 수행하는 방법을 이해하지 못합니다. 여기에 아마도 기계 학습이 적합할 것입니다. 그러나 다시, 어떻게?
따라서 리그에서 작업을 위한 시스템 선택은 직관적인 "약점"으로 남아 있습니다.
당신의 무기고에는 트렌드와 플랫 TS가 모두 있습니다. 트렌드의 끝을 결정하는 방법을 배우거나 플랫을 전환하는 방법을 배워야 합니다)
당신의 무기고에는 트렌드와 플랫 TS가 모두 있습니다. 트렌드의 끝을 결정하는 방법을 배우거나 플랫을 전환하는 방법을 배워야 합니다)
"너", 여기 동료처럼 보입니다.
모든 것이 다소 복잡합니다. 그렇다면 시스템은 항상 "역위상"으로 작동합니다. 기호의 추세 시스템이 작동하면 평면 시스템이 병합됩니다. 그 반대. 그러나 실제로는 그렇게 작동하지 않습니다. 플랫 시스템과 트렌드 시스템이 동시에 작동하지 않는 경우가 많습니다.
이제 유로달러의 기본 계정에 추세와 평면 시스템이 모두 있으며 둘 다 좋은 결과를 보여줍니다(하늘에서 별이 충분하지 않지만).