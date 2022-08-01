무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 323 1...316317318319320321322323324325326327328329330...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2021.03.18 13:47 #3221 ElenaFxPro4 : 왜 다른 쌍에 다른 시스템이 있습니까? 이것은 시스템의 특성을 결정하는 것을 훨씬 더 어렵게 만듭니다. 한 쌍의 모든 시스템 또는 모든 쌍의 모든 시스템. 그러면 각 시스템의 특성을 골라내는 것이 더 쉽고 "자연스럽게" 될 것입니다. 아니면 내가 뭔가를 이해하지 못하고 있습니까? 리그는 세 가지 진입 기술( 현재 가격 을 EMA와 교차, 채널 경계 접촉, 지그재그 정점에서 지연)을 두 방향(추세와 반대)으로 사용합니다. 추가로 4가지 추적 기술(SL 후행, TP 후행, 고정 TP-SL, 뒤집기). 우리는 결합하여 차량의 3x2x4 = 24 변형을 얻습니다. 이러한 각 시스템은 모든 쌍에 있습니다. 비트코인과 함께 28쌍이 사용 중이며 각각 24개의 시스템이 있습니다. 총 696대의 차량. 3개 섹션 중 가장 좋은 것만 보고서에 게시됩니다. 관심 있으신 분 계시면 리그 3개 부문(최고, 중, 최저)에 대한 투자자 비밀번호를 알려드릴 수 있지만, 거기에는 모든 거래가 "겹쳐져" 마법이 다릅니다. 얻고, 보고, 분석하십시오. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 마을 사람들을 버는 법을 ElenaFxPro4 2021.03.18 14:46 #3222 Georgiy Merts : 리그는 세 가지 진입 기술( 현재 가격 을 EMA와 교차, 채널 경계 접촉, 지그재그 정점에서 지연)을 두 방향(추세와 반대)으로 사용합니다. 추가로 4가지 추적 기술(SL 후행, TP 후행, 고정 TP-SL, 뒤집기). 우리는 결합하여 차량의 3x2x4 = 24 변형을 얻습니다. 이러한 각 시스템은 모든 쌍에 있습니다. 비트코인과 함께 28쌍이 사용 중이며 각각 24개의 시스템이 있습니다. 총 696대의 차량. 3개 섹션 중 가장 좋은 것만 보고서에 게시됩니다. 관심 있으신 분 계시면 리그 3개 부문(최고, 중, 최저)에 대한 투자자 비밀번호를 알려드릴 수 있지만, 거기에는 모든 거래가 "겹쳐져" 마법이 다릅니다. 얻고, 보고, 분석하십시오. 분명한. 파리와 커틀릿이 분리되지 않기 때문에 죽. 개장 시스템은 개장 후 가격 변동으로 평가됩니다. 가장 간단한 마감 시스템으로 EARNINGS가 아닌 개설의 정확성만 평가합니다. 마감 시스템은 최소 손실 또는 최대 이익으로 OPEN 포지션을 마감함으로써 별도로 평가됩니다. 그러한 시스템의 결과에 기초하여 좋은 CLOSING 시스템과 나쁜 OPENING 시스템이 결합되면 무엇을 말할 수 있습니까 ??? 좋은 OPEN 시스템과 나쁜 CLOSING 시스템이 결합되면 우리는 무엇을 얻습니까? 의심과 "직관"의 노래 :) Georgiy Merts 2021.03.18 16:09 #3223 ElenaFxPro4 : 분명한. 파리와 커틀릿이 분리되지 않기 때문에 죽. 개장 시스템은 개장 후 가격 변동으로 평가됩니다. 가장 간단한 마감 시스템으로 EARNINGS가 아닌 개설의 정확성만 평가합니다. 마감 시스템은 최소 손실 또는 최대 이익으로 OPEN 포지션을 마감함으로써 별도로 평가됩니다. 좋은 CLOSING 시스템과 나쁜 OPENING 시스템이 이러한 시스템의 결과를 기반으로 결합되면 무엇이라고 말할 수 있습니까 ??? 좋은 OPEN 시스템과 나쁜 CLOSING 시스템이 결합되면 우리는 무엇을 얻습니까? 의심과 "직관"의 노래 :) 에에... 위의 요점을 잘 파악하지 못했습니다. 리그에는 백테스트를 거친 다양한 시스템이 있으며 일부 데모 기록이 있습니다. 내 거래의 본질은 가장 유망한 시스템을 선택하고 실제로 설정하는 것입니다. 그리고 용납할 수 없는 행동을 보이는 실제 시스템에서 제거합니다. 나는 특별 통합 "품질" 매개변수(보고서에 하나가 있음)에 따라 시스템을 평가하며, 이는 거래의 성공을 잘 반영한다고 생각합니다. 내 문제는 다른 곳에 있습니다. 행동의 안정성을 평가할 때. 시스템이 한동안 우수한 결과를 보였다가 거의 반대 방향으로 동작을 변경하는 상황이 반복되었습니다. 작업은 이러한 이벤트를 최소화하는 시스템을 선택하는 것입니다. 선택한 시스템이 데모 및 히스토리에서 작업할 때 실제 생활에서 가능한 한 오랫동안 작동하도록 합니다. 불행히도 이미 말했듯이 나는 이 문제를 대부분 직관적으로 풀고 종종 실수를 한다. 그런데 지난달 내 본계정이 점점 늘어나는 것 같다. 그리고 같은 속도로 계속된다면 가을쯤 어딘가에 신호를 보낼 가능성이 있습니다. 거래 신호를 선택하기 위한 논의 현재 mt4 플랫폼에서 다른 Aleksei Stepanenko 2021.03.21 00:49 #3224 Georgiy Merts : 내 문제는 다른 곳에 있습니다. 행동의 안정성을 평가할 때. 안녕 조지, 내가 당신에게 아이디어를 줄게. 다음은 2000년부터 2021년까지의 거래 기대치의 의존도를 나타낸 그래프입니다. 라인 전체에 동일한 수의 트랜잭션이 있습니다. 이전 웨이브의 움직임의 크기가 커짐에 따라 기대치가 바뀝니다. 다섯 자리 포인트. 20년 기간을 여러 개로 나누면 다음 행이 표시됩니다. 보시다시피 일치하지 않았습니다. 즉, 다른 기간에 이전 웨이브의 동일한 크기가 더 크거나 더 작은 승리 거래로 이어졌습니다. 특정 파장 크기로 조정된 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 난 다음 다시 작동할 수 있음이 밝혀졌습니다. 파도 크기에 대한 이 기대 비율이 미래에 어떻게 변할지 알 수 없습니다. 그러나 비율은 끊임없이 움직이고 움직일 수 있는 곳이 많기 때문에 우리가 필요로 하는 지점에 있을 확률은 다른 어떤 곳보다 적습니다. 그리고 시스템은 천천히 병합됩니다. 큰 기간을 나보다 작은 기간으로 나누면 그림이 훨씬 더 혼란스러워집니다. 그래서 간다. Mt4 지원 종료. 기차 시간표 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, Georgiy Merts 2021.03.21 09:50 #3225 Aleksei Stepanenko : 안녕 조지, 내가 당신에게 아이디어를 줄게. 다음은 2000년부터 2021년까지의 거래 기대치의 의존도를 나타낸 그래프입니다. 라인 전체에 동일한 수의 트랜잭션이 있습니다. 이전 웨이브의 움직임의 크기가 커짐에 따라 기대치가 바뀝니다. 다섯 자리 포인트. 20년 기간을 여러 개로 나누면 다음 행이 표시됩니다. 보시다시피 일치하지 않았습니다. 즉, 다른 기간에 이전 웨이브의 동일한 크기가 더 크거나 더 작은 승리 거래로 이어졌습니다. 특정 파장 크기로 조정된 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 난 다음 다시 작동할 수 있음이 밝혀졌습니다. 파도 크기에 대한 이 기대 비율이 미래에 어떻게 변할지 알 수 없습니다. 그러나 비율은 끊임없이 움직이고 움직일 수 있는 곳이 많기 때문에 우리가 필요로 하는 지점에 있을 확률은 다른 어떤 곳보다 적습니다. 그리고 시스템은 천천히 병합됩니다. 큰 기간을 나보다 작은 기간으로 나누면 그림이 훨씬 더 혼란스러워집니다. 그래서 간다. 글쎄, 이것은 모든 시스템에 손익 기간이 있으며 총 손실은 항상 총 이익보다 크다는 나의 가정을 증명할 뿐입니다. 그리고 항상 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 시스템 간에 지속적으로 전환하는 것입니다. [삭제] 2021.03.21 10:09 #3226 Georgiy Merts : 글쎄, 이것은 모든 시스템에 손익 기간이 있으며 총 손실은 항상 총 이익보다 크다는 나의 가정을 증명할 뿐입니다. 그리고 항상 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 시스템 간에 지속적으로 전환하는 것입니다. 이것이 당신의 가정일 뿐이라는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 아무도 시장에 접근하지 않았을 것입니다. 버핏도 그렇게 생각했을 것이다)) Aleksei Stepanenko 2021.03.21 10:14 #3227 예, 첫 번째에 동의하지만 아마도 우리가 모르는 옵션이 있을 수 있습니다. 그리고 스위칭에 관해서는 우리가 선택한 매개변수에 대한 기대의 의존성이 어디에서 표류할지 알 수 없습니다. 어떤 시점에서 전략을 전환해야 하고 어떤 시점으로 전환해야 합니까? 이 순간에 어느 것이 작동할까요? 불가능한 작업이라고 생각합니다. Georgiy Merts 2021.03.21 10:20 #3228 Aleksei Stepanenko : 예, 첫 번째에 동의하지만 아마도 우리가 모르는 옵션이 있을 수 있습니다. 그리고 스위칭에 관해서는 우리가 선택한 매개변수에 대한 기대의 의존성이 어디에서 표류할지 알 수 없습니다. 어떤 시점에서 전략을 전환해야 하고 어떤 시점으로 전환해야 합니까? 이 순간에 어느 것이 작동할까요? 불가능한 작업이라고 생각합니다. 음 .. 여기에서 직관적으로 해결합니다 ... 지난 몇 달 - 3 월 동안 0에 매달려 - 격렬하게 범람했습니다. 주 계정에서 - 현재 $ 400, 기뻐할 수는 없습니다. 내가 얻은 것을 언제 잃게 될지 궁금합니다 ... Aleksei Stepanenko 2021.03.21 10:30 #3229 나는 이미 최근 과거의 그래프에서 노이즈의 수준을 측정하는 것에 대해 생각했습니다. 최대 채널 범위는 무엇이며 중간 범위는 무엇입니까? 아마도 이것은 전략 작업의 변화에 영향을 미칠 것입니다. 리그는 세 가지 진입 기술( 현재 가격 을 EMA와 교차, 채널 경계 접촉, 지그재그 정점에서 지연)을 두 방향(추세와 반대)으로 사용합니다. 추가로 4가지 추적 기술(SL 후행, TP 후행, 고정 TP-SL, 뒤집기). 우리는 결합하여 차량의 3x2x4 = 24 변형을 얻습니다.
이러한 각 시스템은 모든 쌍에 있습니다. 비트코인과 함께 28쌍이 사용 중이며 각각 24개의 시스템이 있습니다. 총 696대의 차량.
3개 섹션 중 가장 좋은 것만 보고서에 게시됩니다. 관심 있으신 분 계시면 리그 3개 부문(최고, 중, 최저)에 대한 투자자 비밀번호를 알려드릴 수 있지만, 거기에는 모든 거래가 "겹쳐져" 마법이 다릅니다. 얻고, 보고, 분석하십시오.
에에... 위의 요점을 잘 파악하지 못했습니다.
리그에는 백테스트를 거친 다양한 시스템이 있으며 일부 데모 기록이 있습니다. 내 거래의 본질은 가장 유망한 시스템을 선택하고 실제로 설정하는 것입니다. 그리고 용납할 수 없는 행동을 보이는 실제 시스템에서 제거합니다.
나는 특별 통합 "품질" 매개변수(보고서에 하나가 있음)에 따라 시스템을 평가하며, 이는 거래의 성공을 잘 반영한다고 생각합니다. 내 문제는 다른 곳에 있습니다. 행동의 안정성을 평가할 때.
시스템이 한동안 우수한 결과를 보였다가 거의 반대 방향으로 동작을 변경하는 상황이 반복되었습니다. 작업은 이러한 이벤트를 최소화하는 시스템을 선택하는 것입니다. 선택한 시스템이 데모 및 히스토리에서 작업할 때 실제 생활에서 가능한 한 오랫동안 작동하도록 합니다.
불행히도 이미 말했듯이 나는 이 문제를 대부분 직관적으로 풀고 종종 실수를 한다. 그런데 지난달 내 본계정이 점점 늘어나는 것 같다. 그리고 같은 속도로 계속된다면 가을쯤 어딘가에 신호를 보낼 가능성이 있습니다.
글쎄, 이것은 모든 시스템에 손익 기간이 있으며 총 손실은 항상 총 이익보다 크다는 나의 가정을 증명할 뿐입니다. 그리고 항상 이익을 얻을 수 있는 유일한 방법은 시스템 간에 지속적으로 전환하는 것입니다.
예, 첫 번째에 동의하지만 아마도 우리가 모르는 옵션이 있을 수 있습니다. 그리고 스위칭에 관해서는 우리가 선택한 매개변수에 대한 기대의 의존성이 어디에서 표류할지 알 수 없습니다. 어떤 시점에서 전략을 전환해야 하고 어떤 시점으로 전환해야 합니까? 이 순간에 어느 것이 작동할까요? 불가능한 작업이라고 생각합니다.
음 .. 여기에서 직관적으로 해결합니다 ... 지난 몇 달 - 3 월 동안 0에 매달려 - 격렬하게 범람했습니다. 주 계정에서 - 현재 $ 400, 기뻐할 수는 없습니다. 내가 얻은 것을 언제 잃게 될지 궁금합니다 ...
