Aleksei Stepanenko :
아, 슬픔. 분명히 가격 움직임의 성격 변화를 감지하기 위한 메커니즘이 필요합니다. 이 문자가 어떻게 설명되는지, 그것이 무엇인지 이해하면 시스템 전환을 할 수 있습니다. 이 방향으로 주목해야 한다고 생각합니다.

그런 스위치는 없습니다.

여기서 중요한 것은 "스트림에 들어가는 것"입니다. 당신은 들어가고 당신은 승리합니다.

 
Roman Shiredchenko :


Georgy - 가장 단순한 경우 - 개자식 - 예금 잔액 그래프의 무작위 볼 업을 제외하고는 아무 일도 일어나지 않을 것입니다.

동의하지 않는다. 귀하의 기사에도 합리적인 결정이 있습니다. 제 시간에 전환하면 이익을 얻을 수 있습니다. 이 기사에서는 단 하나의 원칙을 취합니다. 그리고 그 중 하나가 확실히 작동하도록 반대 원칙을 취하는 것이 필요합니다.

그리고 우리가 기사로 얻은 결과도 다릅니다. 기사에서 모든 시스템이 손실되는 순간이 있습니다. 이런 순간을 겪은 지 3년이 지났다. 항상 좋은 결과를 보여주는 여러 시스템이 있습니다.

결과에 상당히 만족합니다. 예, 하늘의 별이 충분하지 않습니다. 그러나 "안정적"도 가지 않습니다.

 
Georgiy Merts :

그런 스위치는 없습니다.

여기서 중요한 것은 "스트림에 들어가는 것"입니다. 당신은 들어가고 당신은 승리합니다.

그래서 내가 해야 할 일에 대해 이야기하는 것입니다. 그것에 대해 생각하지 않았다?

 
SanAlex :

강의 감사합니다! 이제 적어도 이 정도 규모의 전문가가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 무게가 60kb에 불과한 이동 평균 과 다른 점을 발견하지 못했지만


더 있어요 :) 5000줄 이상의 코드가 있는 로봇을 봤는데... 비행기 대시보드처럼 생겼는데... 그런데 웃긴건 기본설정만 해도 플러스로 거래가 되는거 같음... 일반적으로 , 주석입니다. 빨리 알아차릴 수 없는게 사실입니다...

파일:
mil.jpg  265 kb
 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

최고의 무역 품질:

최고의 품질 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:


 
Zhora, 아마도 대신에 우리는 계속 일하고 있습니다. 당신은 이미 끝낼 것입니다. 누가 그것을 필요로 하고, 누가 관심을 갖고, 누가 혜택을 줍니까? 당신을 위한. ? 그러니 스스로 놀아
