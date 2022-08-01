무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 328

Georgiy Merts :

무슨 방?

무역 시스템 연맹(League of Trading Systems)은 가장 단순한 원칙을 가진 700개의 로봇 세트입니다.

그들 중에는 항상 현재 벌고 있는 사람들이 있습니다. 따라서 나는 그것들을 가져 와서 실패 할 때까지 사용합니다.

유일한 질문은 원칙적으로 시스템 선택입니다. 더 직관적으로 해결되는 동안.

따라서 신호를 열고 재량에 따라 전문가를 조정하는 것이 좋습니다. 그러면 작업에서 명확성이 있을 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것이 모호하고 우리가 조언하기 어렵습니다. 따라서 Grail 을 달성할 수 있습니다.

 
Georgiy Merts :

그리고 이것을 어떻게 상상합니까?

이 또는 저 봇이 수익을 얻거나 유출된 이유를 전혀 말할 수 없습니다. 기껏해야 시스템이 현재 작동하는 것처럼 한동안 작동할 것이라고 어느 정도 확률로 가정할 수 있습니다. 이것은 내가 직관적으로 만드는 가정입니다. 그리고 그가 벌거나 합병하는 이유를 이해하는 방법 ... 누가 압니까?

Brr, 특정 포즈가 열린 이유를 모른다는 말씀이신가요?

 
알프스에 - PAMM이 있습니다!!!
Roman Shiredchenko :
알프스에 - PAMM이 있습니다!!!

당신은 두 번째입니까? 모든 커뮤니케이션은 여기에서 이루어지며 우리는 여기에서 리그를 원합니다!!!

친구가 신호를 열지 않으려는 경우 - 열겠습니까? - 최소한 어떤 종류의 회선이 있는지 살펴보겠습니다.

사람들이 자신의 자금을 친구에게 신뢰한다는 말입니까? - 경우 예! 나는 그의 투자자들을 부러워하지 않는다.

팸

 
1. 아니요.

2. 모르겠다. 어떤 종류의 습격? 부러워할 사람과 부러워하지 않을 사람은 당신이 결정합니다!

비에에에에에에에!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
당신은 거만하게 "출시"할 것입니다. 나는 대답하지 않을 것입니다. 우리는 여기 동료이므로 "너에게"가자.

제가 일하는 메인 계정이 있습니다. 그는 현재 $450의 자산을 보유하고 있습니다. (만약) 이 수치를 두 배로 늘리면 시그널을 열 것입니다. 주식 차트와 부하 등이 있습니다(계정은 2016년 초부터 존재했습니다).

내 일은 나만을 위한 것이다. 누구에게도 강요하지 않지만 원하는 사람들과 공유할 수 있습니다. 선택된 마술사에게 무료 신호를 제공하겠다는 약속을 위해.

 
VVT :

Brr, 특정 포즈가 열린 이유를 모른다는 말씀이신가요?

알아요. 시스템은 가장 잘 알려진 원칙과 함께 가장 단순합니다.

그런데 Expert Advisor가 왜 이런 오픈으로 수익을 냈는지 알 수 없지만 정확히 6개월 전과 똑같은 오픈으로 수익을 내지 못했다.

 
나는 투자자가 거의 없었습니다. 나는 한 번 홍수에 관한 플러스에서 아직 나오지 않았습니다. 항상 네 명이 위험을 감수했습니다. 모두 약 한 달 동안 투자되었습니다. 3곳은 1~2%의 수익을 올렸습니다. 네 번째 - 5%를 받았습니다.

 
이것이 제가 전달하려는 것입니다. 신중하게 분석하고 강점을 찾으십시오 | 각 차량의 약점, 약점을 강력한 차량으로 대체하여 함께 모으십시오. 거의 쓸모없는 차량 700대 대신 생산적인 차량 5대를 ... 실수를 해결하고 개선하고 개선하십시오. 은퇴할 때까지 정말 아무거나 벌어요)

당신은 교육받은 사람인 것 같습니다 - 그리고 제가 볼 때 당신은 다른 모든 사람들을 바보로 생각합니다. 항상 어떤 종류의 목표가 있습니다. 귀하의 목표는 투자자를 유인하는 것입니다. 저는 이 주제(리그)에 대한 귀하의 링크를 찾기 위해 인터넷을 뒤지지 않을 것입니다. 하지만 분명히 있다고 생각합니다. 신호를 여는 데 비용이 들지 않습니다. 그리고이 주제의 3 년 동안 - 우리에게 결과를 보여줍니다.

