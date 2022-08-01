무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 328 1...321322323324325326327328329330331332333334335...360 새 코멘트 [삭제] 2021.04.09 15:17 #3271 Georgiy Merts : 무슨 방? 무역 시스템 연맹(League of Trading Systems)은 가장 단순한 원칙을 가진 700개의 로봇 세트입니다. 그들 중에는 항상 현재 벌고 있는 사람들이 있습니다. 따라서 나는 그것들을 가져 와서 실패 할 때까지 사용합니다. 유일한 질문은 원칙적으로 시스템 선택입니다. 더 직관적으로 해결되는 동안. 따라서 신호를 열고 재량에 따라 전문가를 조정하는 것이 좋습니다. 그러면 작업에서 명확성이 있을 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것이 모호하고 우리가 조언하기 어렵습니다. 따라서 Grail 을 달성할 수 있습니다. VVT 2021.04.09 15:33 #3272 Georgiy Merts : 그리고 이것을 어떻게 상상합니까? 이 또는 저 봇이 수익을 얻거나 유출된 이유를 전혀 말할 수 없습니다. 기껏해야 시스템이 현재 작동하는 것처럼 한동안 작동할 것이라고 어느 정도 확률로 가정할 수 있습니다. 이것은 내가 직관적으로 만드는 가정입니다. 그리고 그가 벌거나 합병하는 이유를 이해하는 방법 ... 누가 압니까? Brr, 특정 포즈가 열린 이유를 모른다는 말씀이신가요? Roman Shiredchenko 2021.04.09 15:49 #3273 SanAlex : 따라서 신호를 열고 재량에 따라 전문가를 조정하는 것이 좋습니다. 그러면 작업에서 명확성이 있을 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것이 모호하고 우리가 조언하기 어렵습니다. 따라서 Grail 을 달성할 수 있습니다. 알프스에 - PAMM이 있습니다!!! [삭제] 2021.04.09 15:55 #3274 Roman Shiredchenko : 알프스에 - PAMM이 있습니다!!! 당신은 두 번째입니까? 모든 커뮤니케이션은 여기에서 이루어지며 우리는 여기에서 리그를 원합니다!!! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 친구가 신호를 열지 않으려는 경우 - 열겠습니까? - 최소한 어떤 종류의 회선이 있는지 살펴보겠습니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ 사람들이 자신의 자금을 친구에게 신뢰한다는 말입니까? - 경우 예! 나는 그의 투자자들을 부러워하지 않는다. Roman Shiredchenko 2021.04.09 16:36 #3275 SanAlex : 1. 당신은 두 번째입니까? 2. 모든 커뮤니케이션은 여기에서 이루어지며 우리는 여기에서 리그를 원합니다!!! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 친구가 신호를 열지 않으려는 경우 - 열겠습니까? - 최소한 어떤 종류의 회선이 있는지 살펴보겠습니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ 사람들이 자신의 자금을 친구에게 신뢰한다는 말입니까? - 경우 예! 나는 그의 투자자들을 부러워하지 않는다. 1. 아니요. 2. 모르겠다. 어떤 종류의 습격? 부러워할 사람과 부러워하지 않을 사람은 당신이 결정합니다! 비에에에에에에에!!!!!!!!!!!!!!!!! Georgiy Merts 2021.04.09 16:44 #3276 SanAlex : 따라서 신호를 열고 재량에 따라 전문가를 조정하는 것이 좋습니다. 그러면 당신의 작업에서 명확성이 있을 것이고 모든 것이 모호하고 우리가 당신에게 조언하기 어렵습니다. 그래서 당신이 Grail 을 달성할 수 있습니다. 당신은 거만하게 "출시"할 것입니다. 나는 대답하지 않을 것입니다. 우리는 여기 동료이므로 "너에게"가자. 제가 일하는 메인 계정이 있습니다. 그는 현재 $450의 자산을 보유하고 있습니다. (만약) 이 수치를 두 배로 늘리면 시그널을 열 것입니다. 주식 차트와 부하 등이 있습니다(계정은 2016년 초부터 존재했습니다). 내 일은 나만을 위한 것이다. 누구에게도 강요하지 않지만 원하는 사람들과 공유할 수 있습니다. 선택된 마술사에게 무료 신호를 제공하겠다는 약속을 위해. Georgiy Merts 2021.04.09 16:45 #3277 VVT : Brr, 특정 포즈가 열린 이유를 모른다는 말씀이신가요? 알아요. 시스템은 가장 잘 알려진 원칙과 함께 가장 단순합니다. 그런데 Expert Advisor가 왜 이런 오픈으로 수익을 냈는지 알 수 없지만 정확히 6개월 전과 똑같은 오픈으로 수익을 내지 못했다. Georgiy Merts 2021.04.09 16:48 #3278 SanAlex : 당신은 두 번째입니까? 모든 커뮤니케이션은 여기에서 이루어지며 우리는 여기에서 리그를 원합니다!!! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 친구가 신호를 열지 않으려는 경우 - 열겠습니까? - 최소한 어떤 종류의 회선이 있는지 살펴보겠습니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ 사람들이 자신의 자금을 친구에게 신뢰한다는 말입니까? - 경우 예! 나는 그의 투자자들을 부러워하지 않는다. 나는 투자자가 거의 없었습니다. 나는 한 번 홍수에 관한 플러스에서 아직 나오지 않았습니다. 항상 네 명이 위험을 감수했습니다. 모두 약 한 달 동안 투자되었습니다. 3곳은 1~2%의 수익을 올렸습니다. 네 번째 - 5%를 받았습니다. VVT 2021.04.09 16:56 #3279 Georgiy Merts : 알아요. 시스템은 가장 잘 알려진 원칙과 함께 가장 단순합니다. 그런데 Expert Advisor가 왜 이런 오픈으로 수익을 냈는지 알 수 없지만 정확히 6개월 전과 똑같은 오픈으로 수익을 내지 못했다. 이것이 제가 전달하려는 것입니다. 신중하게 분석하고 강점을 찾으십시오 | 각 차량의 약점, 약점을 강력한 차량으로 대체하여 함께 모으십시오. 거의 쓸모없는 차량 700대 대신 생산적인 차량 5대를 ... 실수를 해결하고 개선하고 개선하십시오. 은퇴할 때까지 정말 아무거나 벌어요) [삭제] 2021.04.09 17:02 #3280 Georgiy Merts : 나는 투자자가 거의 없었습니다. 나는 한 번 홍수에 관한 플러스에서 아직 나오지 않았습니다. 항상 네 명이 위험을 감수했습니다. 모두 약 한 달 동안 투자되었습니다. 3곳은 1~2%의 수익을 올렸습니다. 네 번째 - 5%를 받았습니다. 당신은 교육받은 사람인 것 같습니다 - 그리고 제가 볼 때 당신은 다른 모든 사람들을 바보로 생각합니다. 항상 어떤 종류의 목표가 있습니다. 귀하의 목표는 투자자를 유인하는 것입니다. 저는 이 주제(리그)에 대한 귀하의 링크를 찾기 위해 인터넷을 뒤지지 않을 것입니다. 하지만 분명히 있다고 생각합니다. 신호를 여는 데 비용이 들지 않습니다. 그리고이 주제의 3 년 동안 - 우리에게 결과를 보여줍니다. 1...321322323324325326327328329330331332333334335...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무슨 방?
무역 시스템 연맹(League of Trading Systems)은 가장 단순한 원칙을 가진 700개의 로봇 세트입니다.
그들 중에는 항상 현재 벌고 있는 사람들이 있습니다. 따라서 나는 그것들을 가져 와서 실패 할 때까지 사용합니다.
유일한 질문은 원칙적으로 시스템 선택입니다. 더 직관적으로 해결되는 동안.
따라서 신호를 열고 재량에 따라 전문가를 조정하는 것이 좋습니다. 그러면 작업에서 명확성이 있을 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것이 모호하고 우리가 조언하기 어렵습니다. 따라서 Grail 을 달성할 수 있습니다.
그리고 이것을 어떻게 상상합니까?
이 또는 저 봇이 수익을 얻거나 유출된 이유를 전혀 말할 수 없습니다. 기껏해야 시스템이 현재 작동하는 것처럼 한동안 작동할 것이라고 어느 정도 확률로 가정할 수 있습니다. 이것은 내가 직관적으로 만드는 가정입니다. 그리고 그가 벌거나 합병하는 이유를 이해하는 방법 ... 누가 압니까?
Brr, 특정 포즈가 열린 이유를 모른다는 말씀이신가요?
알프스에 - PAMM이 있습니다!!!
당신은 두 번째입니까? 모든 커뮤니케이션은 여기에서 이루어지며 우리는 여기에서 리그를 원합니다!!!
친구가 신호를 열지 않으려는 경우 - 열겠습니까? - 최소한 어떤 종류의 회선이 있는지 살펴보겠습니다.
사람들이 자신의 자금을 친구에게 신뢰한다는 말입니까? - 경우 예! 나는 그의 투자자들을 부러워하지 않는다.
1. 아니요.
2. 모르겠다. 어떤 종류의 습격? 부러워할 사람과 부러워하지 않을 사람은 당신이 결정합니다!
당신은 거만하게 "출시"할 것입니다. 나는 대답하지 않을 것입니다. 우리는 여기 동료이므로 "너에게"가자.
제가 일하는 메인 계정이 있습니다. 그는 현재 $450의 자산을 보유하고 있습니다. (만약) 이 수치를 두 배로 늘리면 시그널을 열 것입니다. 주식 차트와 부하 등이 있습니다(계정은 2016년 초부터 존재했습니다).
내 일은 나만을 위한 것이다. 누구에게도 강요하지 않지만 원하는 사람들과 공유할 수 있습니다. 선택된 마술사에게 무료 신호를 제공하겠다는 약속을 위해.
알아요. 시스템은 가장 잘 알려진 원칙과 함께 가장 단순합니다.
그런데 Expert Advisor가 왜 이런 오픈으로 수익을 냈는지 알 수 없지만 정확히 6개월 전과 똑같은 오픈으로 수익을 내지 못했다.
나는 투자자가 거의 없었습니다. 나는 한 번 홍수에 관한 플러스에서 아직 나오지 않았습니다. 항상 네 명이 위험을 감수했습니다. 모두 약 한 달 동안 투자되었습니다. 3곳은 1~2%의 수익을 올렸습니다. 네 번째 - 5%를 받았습니다.
이것이 제가 전달하려는 것입니다. 신중하게 분석하고 강점을 찾으십시오 | 각 차량의 약점, 약점을 강력한 차량으로 대체하여 함께 모으십시오. 거의 쓸모없는 차량 700대 대신 생산적인 차량 5대를 ... 실수를 해결하고 개선하고 개선하십시오. 은퇴할 때까지 정말 아무거나 벌어요)
당신은 교육받은 사람인 것 같습니다 - 그리고 제가 볼 때 당신은 다른 모든 사람들을 바보로 생각합니다. 항상 어떤 종류의 목표가 있습니다. 귀하의 목표는 투자자를 유인하는 것입니다. 저는 이 주제(리그)에 대한 귀하의 링크를 찾기 위해 인터넷을 뒤지지 않을 것입니다. 하지만 분명히 있다고 생각합니다. 신호를 여는 데 비용이 들지 않습니다. 그리고이 주제의 3 년 동안 - 우리에게 결과를 보여줍니다.