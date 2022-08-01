무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 329 1...322323324325326327328329330331332333334335336...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2021.04.09 17:15 #3281 VVT : 이것이 제가 전달하려는 것입니다. 신중하게 분석하고 강점을 찾으십시오 | 각 차량의 약점, 약점을 강력한 차량으로 대체하여 함께 모으십시오. 거의 쓸모없는 차량 700대 대신 생산적인 차량 5대를 ... 실수를 해결하고 개선하고 개선하십시오. 은퇴할 때까지 정말 아무거나 벌어요) 어떤 TS에도 "강점과 약점"이 없다고 위에서 올바르게 말했습니다. 모든 차량에는 손익 기간이 있으며 평균적으로 총 이익은 동일한 기간 동안의 총 손실보다 적습니다. 그리고 항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템 간에 지속적으로 전환하는 것입니다. 이것이 바로 700개의 "쓸모 없는" 시스템을 위한 것입니다. 그래서 언제든지 "전환할 곳이 있습니다". 그리고 저는 한 번 이상 기뻤습니다. 갑자기 "전투" 시스템이 작동을 멈췄고, 리그가 아니었다면 무엇으로 교체해야 할지 몰랐을 때 조정하려고 시도했을 것입니다. 그리고 리그에서는 그런 질문조차 하지 않습니다. 항상 여러 명의 대체 후보가 있습니다. 따라서 "은퇴할 때까지 700개의 쓸모없는 시스템을 운전하려면" - 어떤 경우에도 해야 합니다! 당신이 항상 선택을 할 수 있게 해주는 바로 이 수영장이기 때문입니다. 특정 시스템에서 멈추면 아무리 개선해도 필연적으로 실패하고 대체할 시스템이 없습니다. 외환 시장에서 위험 분산이 MQL4 프로그래밍에 대한 온라인 1000명의 고문을 작성했지만 아직 Georgiy Merts 2021.04.09 17:21 #3282 SanAlex : 당신은 교육받은 사람인 것 같습니다 - 그리고 제가 볼 때 당신은 다른 모든 사람들을 바보로 생각합니다. 항상 어떤 종류의 목표가 있습니다. 귀하의 목표는 투자자를 유인하는 것입니다. 저는 이 주제(리그)에 대한 귀하의 링크를 찾기 위해 인터넷을 뒤지지 않을 것입니다. 하지만 분명히 있다고 생각합니다. 신호를 여는 데 비용이 들지 않습니다. 그리고이 주제의 3 년 동안 - 우리에게 결과를 보여줍니다. "빼기"를 중지하십시오! 적어도 "전투" 시스템을 교체하기 위한 명확한 규칙을 마련할 때까지는 투자자를 유인할 필요가 없습니다. 특히 나 자신이 아직 그것을 보지 못하기 때문에 결과를 보여줄 필요가 없습니다. 내가 가진 그 투자자들-그들은 분명히 오랫동안 존재했던 계정을 선택하여 우연히 나를 찾았습니다. 나는 메인 계정에서 이익을 얻을 때, 즉 (만약) $800 이상일 때 신호를 열 것입니다. 현재 $450밖에 없습니다. 그리고 여름이 끝날 때까지 "좋은" 시나리오에서도 "프로"에 들지 못할 것이라고 생각합니다. 그리고 "시나리오"가 나쁠 가능성이 훨씬 더 높고 새해까지 플러스를 얻지 못할 것입니다. 따라서 열라는 신호 - 나는 요점이 보이지 않습니다. 리그의 특정 로봇에 관심이 있는 사람들은 항상 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대한 무료 regcode를 얻을 수 있습니다. EuroX2.ex4 의견이 있으십니까? 일부 훌륭한 코더와 거래 유니버설 MA 크로스 EA [삭제] 2021.04.09 17:30 #3283 Georgiy Merts : "빼기"를 중지하십시오! 적어도 "전투" 시스템을 교체하기 위한 명확한 규칙을 마련할 때까지는 투자자를 유인할 필요가 없습니다. 특히 나 자신이 아직 그것을 보지 못하기 때문에 결과를 보여줄 필요가 없습니다. 내가 가진 그 투자자들-그들은 분명히 오랫동안 존재했던 계정을 선택하여 우연히 나를 찾았습니다. 나는 메인 계정에서 이익을 얻을 때, 즉 (만약) $800 이상일 때 신호를 열 것입니다. 현재 $450밖에 없습니다. 그리고 여름이 끝날 때까지 "좋은" 시나리오에서도 "프로"에 들지 못할 것이라고 생각합니다. 그리고 "시나리오"가 나쁠 가능성이 훨씬 더 높고 새해까지 플러스를 얻지 못할 것입니다. 따라서 열라는 신호 - 나는 요점이 보이지 않습니다. 리그의 특정 로봇에 관심이 있는 사람들은 항상 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대한 무료 regcode를 얻을 수 있습니다. Expert를 다운로드하겠다고 제안했지만 Expert의 작성자인 누군가는 Expert를 올바른 방식으로 이해하고 조정할 수 없습니다. 나는 당신의 업적을 신호의 형태로 보고 싶습니다. 나는 당신의 신호를 기다릴 것입니다. 당신이 그것을 열 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다! Georgiy Merts 2021.04.09 17:43 #3284 SanAlex : Expert를 다운로드하겠다고 제안했지만 Expert의 작성자인 누군가는 이를 이해하고 올바른 방식으로 설정할 수 없습니다. 나는 당신의 업적을 신호의 형태로 보고 싶습니다. 나는 당신의 신호를 기다릴 것입니다. 당신이 그것을 열 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다! 내 EA에는 설정이 없습니다. 위험 비율만. 여기 아카이브에서 두 플랫폼 모두에 대한 실행 가능한 모듈과 마술사 목록이 있습니다. Regcode 필드는 테스터에서 사용되지 않습니다. 파일: EALeague_Free.zip 7641 kb [삭제] 2021.04.09 17:49 #3285 Georgiy Merts : 내 EA에는 설정이 없습니다. 위험 비율만. 여기 아카이브에서 두 플랫폼 모두에 대한 실행 가능한 모듈과 마술사 목록이 있습니다. Regcode 필드는 테스터에서 사용되지 않습니다. 무게가 어마어마합니다. Expert의 무게가 거의 6MB에 달할 수 있도록 무엇을 채울 수 있을까요? Georgiy Merts 2021.04.09 18:00 #3286 거기에 700대의 차량을 채울 수 있습니다. 목록을 첨부합니다. [삭제] 2021.04.09 18:15 #3287 Georgiy Merts : 거기에 700대의 차량을 채울 수 있습니다. 목록을 첨부합니다. 테스터에서 작동하지 않습니까? HQ 0 19 : 11 : 30.367 Startup MetaTester 5 x64 build 2875 ( 02 Apr 2021 ) QD 0 19 : 11 : 30.479 Сервер MetaTester 5 запущен на 127.0 . 0.1 : 3000 EO 0 19 : 11 : 30.482 Инициализация запуска завершена DM 0 19 : 11 : 30.666 127.0 . 0.1 вход в систему (сборка 2875 ) QK 0 19 : 11 : 30.954 Сеть загружено 4372 байта информации об учетной записи EM 0 19 : 11 : 30.954 Сеть загружено 1470 байт параметров тестера KF 0 19 : 11 : 30.954 Сеть загружена 700 байтами входных параметров QL 0 19 : 11 : 30.956 Сеть 595 байт загруженного списка символов ( 119 символов) QE 0 19 : 11 : 30.960 Тестер экспертный файл добавлен: Experts\EALeague.ex5. 5701788 байт загружен GH 0 19 : 11 : 30.976 Тестер начальный депозит 10000.00 USD, кредитное плечо 1 : 100 HQ 0 19 : 11 : 30.980 Тестер успешно инициализирован HD 0 19 : 11 : 30.980 Сеть 5570 Кб общих полученных данных инициализации QQ 0 19 : 11 : 30.980 Тестер Intel Core i3- 4010 U @ 1.70 GHz, 3821 MB HF 0 19 : 11 : 31.160 Символов EURUSD: символ для синхронизации IS 0 19 : 11 : 31.161 Symbols EURUSD: символ синхронизирован, получено 3800 байт информации о символе RD 0 19 : 11 : 31.162 История EURUSD: началась синхронизация истории JR 0 19 : 11 : 31.660 История EURUSD: загрузка 2.07 Мб исторических данных для синхронизации в 0 : 00 : 00.498 LS 0 19 : 11 : 31.660 История EURUSD: история синхронизирована с 2020.01 . 02 по 2021.04 . 08 EF 0 19 : 11 : 31.847 История EURUSD,H1: кэш истории выделен для 7884 баров и содержит 6219 баров с 2020.01 . 02 10 : 00 по 2020.12 . 31 20 : 00 NK 0 19 : 11 : 31.847 История EURUSD,H1: история начинается с 2020.01 . 02 10 : 00 MP 0 19 : 11 : 31.849 Тестер EURUSD,H1 (RoboForex-ECN): генерация каждого тика IM 0 19 : 11 : 31.849 Тестер EURUSD,H1: тестирование экспертов\EALeague.ex5 с 2021.01 . 01 00 : 00 по 2021.04 . 08 00 : 00 началось с входов: KS 0 19 : 11 : 31.849 Тестер lcILeagueClass= 2 GL 0 19 : 11 : 32.364 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 Создание фабрик для счета главной лиги. Процент риска: мин. Класс лиги: LC_MEDIUM KD 0 19 : 11 : 32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 EA League ни один классовый аккаунт не найден ! NQ 0 19 : 11 : 32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 Обнаружены ошибки при создании фабрики ! PP 3 19 : 11 : 32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01 . 01 00 : 00 : 00 Вызвана функция ExpertRemove () CD 2 19 : 11 : 32.578 Тестер удалился в рамках глобальной инициализации ЕСЛИ 2 19 : 11 : 32.578 Тестер тестер остановился из-за сбоя инициализации эксперта PN 0 19 : 11 : 32.578 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано EJ 0 19 : 11 : 32.579 test Experts\EALeague.ex5 на EURUSD,Н 1 нить закончена MJ 0 19 : 11 : 32.755 127.0 . 0.1 подготовка к выключению \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 사용 방법 ??? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ 광산 과 관련이 있습니까? Georgiy Merts 2021.04.09 18:28 #3288 죄송합니다... 상위 5개에 대한 잘못된 모듈입니다! 잠깐만요 필요한거 넣어줄게.... Georgiy Merts 2021.04.09 18:33 #3289 여기에 올바른 것이 있습니다. 매개 변수에 원하는 마법과 위험 비율(0 - 일정한 최소 로트)을 지정해야 하며 테스터의 regcode는 필요하지 않습니다. 파일: EALeague_Free.zip 5561 kb Georgiy Merts 2021.04.09 18:36 #3290 SanAlex : 광산 과 관련이 있습니까? 마법! 채굴이 아닙니다. 각 시스템에는 시작 시 지정해야 하는 고유한 마법이 있습니다. 1...322323324325326327328329330331332333334335336...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것이 제가 전달하려는 것입니다. 신중하게 분석하고 강점을 찾으십시오 | 각 차량의 약점, 약점을 강력한 차량으로 대체하여 함께 모으십시오. 거의 쓸모없는 차량 700대 대신 생산적인 차량 5대를 ... 실수를 해결하고 개선하고 개선하십시오. 은퇴할 때까지 정말 아무거나 벌어요)
어떤 TS에도 "강점과 약점"이 없다고 위에서 올바르게 말했습니다.
모든 차량에는 손익 기간이 있으며 평균적으로 총 이익은 동일한 기간 동안의 총 손실보다 적습니다. 그리고 항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템 간에 지속적으로 전환하는 것입니다.
이것이 바로 700개의 "쓸모 없는" 시스템을 위한 것입니다. 그래서 언제든지 "전환할 곳이 있습니다". 그리고 저는 한 번 이상 기뻤습니다. 갑자기 "전투" 시스템이 작동을 멈췄고, 리그가 아니었다면 무엇으로 교체해야 할지 몰랐을 때 조정하려고 시도했을 것입니다. 그리고 리그에서는 그런 질문조차 하지 않습니다. 항상 여러 명의 대체 후보가 있습니다.
따라서 "은퇴할 때까지 700개의 쓸모없는 시스템을 운전하려면" - 어떤 경우에도 해야 합니다! 당신이 항상 선택을 할 수 있게 해주는 바로 이 수영장이기 때문입니다. 특정 시스템에서 멈추면 아무리 개선해도 필연적으로 실패하고 대체할 시스템이 없습니다.
당신은 교육받은 사람인 것 같습니다 - 그리고 제가 볼 때 당신은 다른 모든 사람들을 바보로 생각합니다. 항상 어떤 종류의 목표가 있습니다. 귀하의 목표는 투자자를 유인하는 것입니다. 저는 이 주제(리그)에 대한 귀하의 링크를 찾기 위해 인터넷을 뒤지지 않을 것입니다. 하지만 분명히 있다고 생각합니다. 신호를 여는 데 비용이 들지 않습니다. 그리고이 주제의 3 년 동안 - 우리에게 결과를 보여줍니다.
"빼기"를 중지하십시오!
적어도 "전투" 시스템을 교체하기 위한 명확한 규칙을 마련할 때까지는 투자자를 유인할 필요가 없습니다.
특히 나 자신이 아직 그것을 보지 못하기 때문에 결과를 보여줄 필요가 없습니다. 내가 가진 그 투자자들-그들은 분명히 오랫동안 존재했던 계정을 선택하여 우연히 나를 찾았습니다. 나는 메인 계정에서 이익을 얻을 때, 즉 (만약) $800 이상일 때 신호를 열 것입니다. 현재 $450밖에 없습니다. 그리고 여름이 끝날 때까지 "좋은" 시나리오에서도 "프로"에 들지 못할 것이라고 생각합니다. 그리고 "시나리오"가 나쁠 가능성이 훨씬 더 높고 새해까지 플러스를 얻지 못할 것입니다. 따라서 열라는 신호 - 나는 요점이 보이지 않습니다.
리그의 특정 로봇에 관심이 있는 사람들은 항상 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대한 무료 regcode를 얻을 수 있습니다.
"빼기"를 중지하십시오!
적어도 "전투" 시스템을 교체하기 위한 명확한 규칙을 마련할 때까지는 투자자를 유인할 필요가 없습니다.
특히 나 자신이 아직 그것을 보지 못하기 때문에 결과를 보여줄 필요가 없습니다. 내가 가진 그 투자자들-그들은 분명히 오랫동안 존재했던 계정을 선택하여 우연히 나를 찾았습니다. 나는 메인 계정에서 이익을 얻을 때, 즉 (만약) $800 이상일 때 신호를 열 것입니다. 현재 $450밖에 없습니다. 그리고 여름이 끝날 때까지 "좋은" 시나리오에서도 "프로"에 들지 못할 것이라고 생각합니다. 그리고 "시나리오"가 나쁠 가능성이 훨씬 더 높고 새해까지 플러스를 얻지 못할 것입니다. 따라서 열라는 신호 - 나는 요점이 보이지 않습니다.
리그의 특정 로봇에 관심이 있는 사람들은 항상 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대한 무료 regcode를 얻을 수 있습니다.
Expert를 다운로드하겠다고 제안했지만 Expert의 작성자인 누군가는 Expert를 올바른 방식으로 이해하고 조정할 수 없습니다. 나는 당신의 업적을 신호의 형태로 보고 싶습니다.
나는 당신의 신호를 기다릴 것입니다. 당신이 그것을 열 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다!
Expert를 다운로드하겠다고 제안했지만 Expert의 작성자인 누군가는 이를 이해하고 올바른 방식으로 설정할 수 없습니다. 나는 당신의 업적을 신호의 형태로 보고 싶습니다.
나는 당신의 신호를 기다릴 것입니다. 당신이 그것을 열 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다!
내 EA에는 설정이 없습니다. 위험 비율만.
여기 아카이브에서 두 플랫폼 모두에 대한 실행 가능한 모듈과 마술사 목록이 있습니다.
Regcode 필드는 테스터에서 사용되지 않습니다.
내 EA에는 설정이 없습니다. 위험 비율만.
여기 아카이브에서 두 플랫폼 모두에 대한 실행 가능한 모듈과 마술사 목록이 있습니다.
Regcode 필드는 테스터에서 사용되지 않습니다.
무게가 어마어마합니다. Expert의 무게가 거의 6MB에 달할 수 있도록 무엇을 채울 수 있을까요?
거기에 700대의 차량을 채울 수 있습니다.
목록을 첨부합니다.
거기에 700대의 차량을 채울 수 있습니다.
목록을 첨부합니다.
테스터에서 작동하지 않습니까?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
사용 방법 ???
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\
광산 과 관련이 있습니까?
죄송합니다... 상위 5개에 대한 잘못된 모듈입니다!
잠깐만요 필요한거 넣어줄게....
여기에 올바른 것이 있습니다.
매개 변수에 원하는 마법과 위험 비율(0 - 일정한 최소 로트)을 지정해야 하며 테스터의 regcode는 필요하지 않습니다.
광산 과 관련이 있습니까?
마법! 채굴이 아닙니다.
각 시스템에는 시작 시 지정해야 하는 고유한 마법이 있습니다.