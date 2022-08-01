무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 320 1...313314315316317318319320321322323324325326327...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2021.02.15 05:23 #3191 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 상위 20위: 최고의 무역 품질 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: VVT 2021.02.15 21:03 #3192 Georgiy Merts : 그리고 그렇게 20년 동안의 고품질 역사를 찾아서 이 모든 차량을 운전하여 많은 시간을 절약하고 배수의 원인을 찾고 합리적인 일을하지 않겠습니까 ??? Georgiy Merts 2021.02.16 05:29 #3193 VVT : 그리고 그렇게 20년 동안의 고품질 역사를 찾아서 이 모든 차량을 운전하여 많은 시간을 절약하고 배수의 원인을 찾아 합리적이지 않은 조치를 취하지 않겠습니까 ??? 이미 그렇게 되었기 때문입니다. 그런 "20년 수익" Expert Advisor와 함께 해서 트레이딩과의 인연이 시작됐다고 말씀드렸는데요. 이 시스템은 5년 이상 동안(우리가 만나기 전에도 내 파트너에 의해) 만들어졌고 거의 반년 동안 이 매우 복잡한 TS에 대한 코드가 작성되었습니다. 글쎄, 그것이 출시되었을 때, 그것은 첫 달 동안 잘 작동했고, 두 달 동안 "0 주위에 매달려 있었다", 그리고 나서 얻은 모든 것을 병합했습니다. 그리고 이 복잡한 차량이 가장 단순한 차량과 똑같은 방식으로 작동한다면 무슨 의미가 있을까요? 여기, 나는 항상 좋은 플러스에 있는 몇 가지 리그 시스템을 가지고 있습니다. 문제는 언제든지 같은 방식으로 수입을 중단하고 모든 것을 병합할 수 있다는 것입니다. "품질 역사"에 대해 - 무슨 뜻인가요? 터미널의 역사가 품질이 좋지 않다고 생각하십니까? "시간 절약"에 대해 - 재미있습니다. "시험장에서 차를 몰고 가는 것이 더 쉽다"고 말하는 그런 용감한 사람들이 이미 있습니다. 그들 모두는 짧은 시간에 테스트에서 700개의 시스템을 실행하는 것은 비현실적이라고 확신했습니다. 그리고 "배수구의 원인"에 대해서도 재미있습니다. 배수구에 대한 단 하나의 이유가 있습니다. 차량이 시장에 해당하지 않습니다. 동시에, 나는 이미 두 번 이상 말했습니다. 어떤 시스템도 항상 수익성이 있을 수는 없습니다. 모든 시스템에는 이익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간은 더 깁니다. "현명한" 조치가 무엇이든 그는 수입 기간보다 손실 기간이 더 길 것입니다. 그리고 항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템에서 시스템으로 지속적으로 전환하는 것입니다. 자동 또는 수동 1000명의 고문을 작성했지만 아직 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 VVT 2021.02.16 12:20 #3194 Georgiy Merts : "품질 역사"에 대해 - 무슨 뜻인가요? 터미널의 역사가 품질이 좋지 않다고 생각하십니까? 95% 이하의 이력은 제가 보기엔 저질로 보이며 오류의 가능성이 높습니다 나는 당신의 인내를 존중하지만, 수년 동안 비 소모적인 전략을 찾지 못한 당신은 궁금해합니다. 올바른 길을 가고 있는가... 내가 보기엔 TS는 여자같고 특별한 접근이 필요하고 TS와 반전 없는 여자는 지루하다) [삭제] 2021.02.16 13:35 #3195 VVT : 95% 이하의 이력은 제가 보기엔 저질로 보이며 오류의 가능성이 높습니다 나는 당신의 인내를 존중하지만, 수년 동안 비 소모적인 전략을 찾지 못한 당신은 궁금해합니다. 올바른 길을 가고 있는가... 내가 보기엔 TS는 여자같고 특별한 접근이 필요하고 TS와 반전 없는 여자는 지루하다) 어쩌면 여자는 그의 것이 아니다 Georgiy Merts 2021.02.16 13:42 #3196 VVT : 95% 이하의 이력은 제가 보기엔 저질로 보이며 오류의 가능성이 높습니다 나는 당신의 인내를 존중하지만, 수년 동안 비 소모적인 전략을 찾지 못한 당신은 궁금해합니다. 올바른 길을 가고 있는가... 내가 보기엔 TS는 여자같고 특별한 접근이 필요하고 TS와 반전 없는 여자는 지루하다) 무슨 "실수"? 첫째, 인용 부호가 반복 될 것이라고 어떻게 생각하십니까? (어서 "너"). 둘째, 나는 "비 배수 전략"을 찾고 있지 않습니다. 반복합니다. 나는 그런 것이 없다고 확신합니다. 모든 전략에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 깁니다. 리그는 순전히 "사용 가능한 시스템 풀"입니다. 데모에 설치하기 전에 테스트할 뿐만 아니라 성공적인 데모 기록도 있는 시스템을 언제든지 선택할 수 있도록 하기 위해서만 필요합니다. 모두. 리그는 이 작업에 대처하고 있으며 더 이상 필요하지 않습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 네그럴! 이론부터 실습까지 VVT 2021.02.16 14:04 #3197 Georgiy Merts : 무슨 "실수"? 첫째, 인용 부호가 반복 될 것이라고 어떻게 생각하십니까? (어서 "너"). 둘째, 나는 "비 배수 전략"을 찾고 있지 않습니다. 반복합니다. 나는 그런 것이 없다고 확신합니다. 모든 전략에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 깁니다. 리그는 순전히 "사용 가능한 시스템 풀"입니다. 데모에 설치하기 전에 테스트할 뿐만 아니라 성공적인 데모 기록도 있는 시스템을 언제든지 선택할 수 있도록 하기 위해서만 필요합니다. 모두. 리그는 이 작업에 대처하고 있으며 더 이상 필요하지 않습니다. 열악한 품질은 5세부터 시작하여 잼이 시작되고 분 단위가 시간 단위로 합쳐지고 그 다음에는 더 나빠지는 불완전한 이야기입니다. 시간은 하루 막대로 병합됩니다 ... 어떻게 한 모델이 이것에 대해 말할 수 있습니까?) 그것은 이미 입증되었고 나는 또한 이것에 대해 확신합니다. 틱의 조합은 결코 반복되지 않지만 유사한 시퀀스가 표시되고 패턴과 같은 순환적입니다 ... 즉, 리그는 물론 모델 컬렉션과 같은 취미입니다. Georgiy Merts 2021.02.16 14:14 #3198 VVT : 열악한 품질은 5세부터 시작하여 잼이 시작되고 분 단위가 시간 단위로 병합되고 그 다음에는 더 나빠지는 불완전한 이야기입니다. 시간은 하루 막대로 병합됩니다 ... 어떻게 한 모델이 이것에 대해 말할 수 있습니까?) 그것은 이미 입증되었고 나는 또한 이것에 대해 확신합니다. 틱의 조합은 결코 반복되지 않지만 유사한 시퀀스는 볼 수 있고 패턴과 같은 순환적입니다... 즉, 리그는 물론 모델 컬렉션과 같은 취미입니다. 뭔가 이상해... 내 alparish 인용문에는 MT4에서도 모든 것이 정상입니다. 그리고 최적화를 수행하는 MT5에서는 그것에 가까운 것이 없습니다... "취미"에 관해서는-거래 자체가 저에게 취미입니다. 나는 한 푼도 인출 한 적이 없습니다 ... 그래서 나는 리그에서 시스템을 가져 와서 사용합니다 ... 그러나 아아, 자랑 할 것이 없습니다 VVT 2021.02.16 14:17 #3199 Georgiy Merts : 뭔가 이상해... 내 alparish 인용문에는 MT4에서도 모든 것이 정상입니다. 그리고 최적화를 수행하는 MT5에서는 그것에 가까운 것이 없습니다... "취미"에 관해서는 - 거래 자체가 나에게 취미이며, 나는 한 푼도 인출 한 적이 없습니다 ... 브로커에 따라 다를 것 같습니다. MisterRight 2021.02.18 11:47 #3200 "항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템에서 시스템으로 지속적으로 전환하는 것입니다." 이 시스템이 이제 병합되기 시작하지만 반대로 이 시스템은 수익을 올릴 것이라고 어떻게 결정합니까? 시스템이 3일 연속으로 병합되고 그 전에 한 달을 벌었다면 줄이십시오. 그리고 그 반대의 경우에도 3일 연속 수입이 있으면 합병하기 전에 중단하십시오. 하지만 그렇게 간단하지 않습니다. 내가 이해하는 한, 통계를 수집하여 하나 또는 다른 TS가 더 잘 작동하거나 더 나쁠 때 시장 패턴을 식별할 수 있는 방법은 없습니다. 예를 들어, 이 TS는 9월과 2월 12일부터 16일까지 가장 잘 작동 합니다. 뉴스가 발표 되기 30분 전에 별이 2/3개 있고 그 이후에는 거래되지 않습니다. 그리고 또 다른 질문: 바이너리 옵션에 대해 들어본 적이 있고 아마도 그것에 대해 잘 작동하는 것을 작성하려고 시도한 적이 있습니까? 저는 이제 막 MQL5를 이해하기 시작했으며 특히 BO를 위한 수익성 있는 TS를 개발할 계획입니다. Экономический форекс календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики www.mql5.com Экономический форекс календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики. Календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. 그리고 그렇게 20년 동안의 고품질 역사를 찾아서 이 모든 차량을 운전하여 많은 시간을 절약하고 배수의 원인을 찾고 합리적인 일을하지 않겠습니까 ???
이미 그렇게 되었기 때문입니다.
그런 "20년 수익" Expert Advisor와 함께 해서 트레이딩과의 인연이 시작됐다고 말씀드렸는데요. 이 시스템은 5년 이상 동안(우리가 만나기 전에도 내 파트너에 의해) 만들어졌고 거의 반년 동안 이 매우 복잡한 TS에 대한 코드가 작성되었습니다. 글쎄, 그것이 출시되었을 때, 그것은 첫 달 동안 잘 작동했고, 두 달 동안 "0 주위에 매달려 있었다", 그리고 나서 얻은 모든 것을 병합했습니다.
그리고 이 복잡한 차량이 가장 단순한 차량과 똑같은 방식으로 작동한다면 무슨 의미가 있을까요? 여기, 나는 항상 좋은 플러스에 있는 몇 가지 리그 시스템을 가지고 있습니다. 문제는 언제든지 같은 방식으로 수입을 중단하고 모든 것을 병합할 수 있다는 것입니다.
"품질 역사"에 대해 - 무슨 뜻인가요? 터미널의 역사가 품질이 좋지 않다고 생각하십니까?
"시간 절약"에 대해 - 재미있습니다. "시험장에서 차를 몰고 가는 것이 더 쉽다"고 말하는 그런 용감한 사람들이 이미 있습니다. 그들 모두는 짧은 시간에 테스트에서 700개의 시스템을 실행하는 것은 비현실적이라고 확신했습니다.
그리고 "배수구의 원인"에 대해서도 재미있습니다. 배수구에 대한 단 하나의 이유가 있습니다. 차량이 시장에 해당하지 않습니다. 동시에, 나는 이미 두 번 이상 말했습니다. 어떤 시스템도 항상 수익성이 있을 수는 없습니다. 모든 시스템에는 이익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간은 더 깁니다.
"현명한" 조치가 무엇이든 그는 수입 기간보다 손실 기간이 더 길 것입니다. 그리고 항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템에서 시스템으로 지속적으로 전환하는 것입니다.
둘째, 나는 "비 배수 전략"을 찾고 있지 않습니다. 반복합니다. 나는 그런 것이 없다고 확신합니다. 모든 전략에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 깁니다.
리그는 순전히 "사용 가능한 시스템 풀"입니다. 데모에 설치하기 전에 테스트할 뿐만 아니라 성공적인 데모 기록도 있는 시스템을 언제든지 선택할 수 있도록 하기 위해서만 필요합니다. 모두. 리그는 이 작업에 대처하고 있으며 더 이상 필요하지 않습니다.
둘째, 나는 "비 배수 전략"을 찾고 있지 않습니다. 반복합니다. 나는 그런 것이 없다고 확신합니다. 모든 전략에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 깁니다.
리그는 순전히 "사용 가능한 시스템 풀"입니다. 데모에 설치하기 전에 테스트할 뿐만 아니라 성공적인 데모 기록도 있는 시스템을 언제든지 선택할 수 있도록 하기 위해서만 필요합니다. 모두. 리그는 이 작업에 대처하고 있으며 더 이상 필요하지 않습니다.
그것은 이미 입증되었고 나는 또한 이것에 대해 확신합니다. 틱의 조합은 결코 반복되지 않지만 유사한 시퀀스가 표시되고 패턴과 같은 순환적입니다 ...
즉, 리그는 물론 모델 컬렉션과 같은 취미입니다.
"취미"에 관해서는-거래 자체가 저에게 취미입니다. 나는 한 푼도 인출 한 적이 없습니다 ... 그래서 나는 리그에서 시스템을 가져 와서 사용합니다 ... 그러나 아아, 자랑 할 것이 없습니다
브로커에 따라 다를 것 같습니다.
"항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템에서 시스템으로 지속적으로 전환하는 것입니다."
이 시스템이 이제 병합되기 시작하지만 반대로 이 시스템은 수익을 올릴 것이라고 어떻게 결정합니까? 시스템이 3일 연속으로 병합되고 그 전에 한 달을 벌었다면 줄이십시오. 그리고 그 반대의 경우에도 3일 연속 수입이 있으면 합병하기 전에 중단하십시오. 하지만 그렇게 간단하지 않습니다.
내가 이해하는 한, 통계를 수집하여 하나 또는 다른 TS가 더 잘 작동하거나 더 나쁠 때 시장 패턴을 식별할 수 있는 방법은 없습니다. 예를 들어, 이 TS는 9월과 2월 12일부터 16일까지 가장 잘 작동 합니다. 뉴스가 발표 되기 30분 전에 별이 2/3개 있고 그 이후에는 거래되지 않습니다.
그리고 또 다른 질문: 바이너리 옵션에 대해 들어본 적이 있고 아마도 그것에 대해 잘 작동하는 것을 작성하려고 시도한 적이 있습니까?
저는 이제 막 MQL5를 이해하기 시작했으며 특히 BO를 위한 수익성 있는 TS를 개발할 계획입니다.