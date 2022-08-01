무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 320

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 상위 20위:

최고의 무역 품질 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:


 
Georgiy Merts :

그리고 그렇게 20년 동안의 고품질 역사를 찾아서 이 모든 차량을 운전하여 많은 시간을 절약하고 배수의 원인을 찾고 합리적인 일을하지 않겠습니까 ???

 
VVT :

그리고 그렇게 20년 동안의 고품질 역사를 찾아서 이 모든 차량을 운전하여 많은 시간을 절약하고 배수의 원인을 찾아 합리적이지 않은 조치를 취하지 않겠습니까 ???

이미 그렇게 되었기 때문입니다.

그런 "20년 수익" Expert Advisor와 함께 해서 트레이딩과의 인연이 시작됐다고 말씀드렸는데요. 이 시스템은 5년 이상 동안(우리가 만나기 전에도 내 파트너에 의해) 만들어졌고 거의 반년 동안 이 매우 복잡한 TS에 대한 코드가 작성되었습니다. 글쎄, 그것이 출시되었을 때, 그것은 첫 달 동안 잘 작동했고, 두 달 동안 "0 주위에 매달려 있었다", 그리고 나서 얻은 모든 것을 병합했습니다.

그리고 이 복잡한 차량이 가장 단순한 차량과 똑같은 방식으로 작동한다면 무슨 의미가 있을까요? 여기, 나는 항상 좋은 플러스에 있는 몇 가지 리그 시스템을 가지고 있습니다. 문제는 언제든지 같은 방식으로 수입을 중단하고 모든 것을 병합할 수 있다는 것입니다.


"품질 역사"에 대해 - 무슨 뜻인가요? 터미널의 역사가 품질이 좋지 않다고 생각하십니까?

"시간 절약"에 대해 - 재미있습니다. "시험장에서 차를 몰고 가는 것이 더 쉽다"고 말하는 그런 용감한 사람들이 이미 있습니다. 그들 모두는 짧은 시간에 테스트에서 700개의 시스템을 실행하는 것은 비현실적이라고 확신했습니다.

그리고 "배수구의 원인"에 대해서도 재미있습니다. 배수구에 대한 단 하나의 이유가 있습니다. 차량이 시장에 해당하지 않습니다. 동시에, 나는 이미 두 번 이상 말했습니다. 어떤 시스템도 항상 수익성이 있을 수는 없습니다. 모든 시스템에는 이익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간은 더 깁니다.

"현명한" 조치가 무엇이든 그는 수입 기간보다 손실 기간이 더 길 것입니다. 그리고 항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템에서 시스템으로 지속적으로 전환하는 것입니다.

 
Georgiy Merts :

"품질 역사"에 대해 - 무슨 뜻인가요? 터미널의 역사가 품질이 좋지 않다고 생각하십니까?

95% 이하의 이력은 제가 보기엔 저질로 보이며 오류의 가능성이 높습니다

나는 당신의 인내를 존중하지만, 수년 동안 비 소모적인 전략을 찾지 못한 당신은 궁금해합니다. 올바른 길을 가고 있는가...

내가 보기엔 TS는 여자같고 특별한 접근이 필요하고 TS와 반전 없는 여자는 지루하다)

VVT :

95% 이하의 이력은 제가 보기엔 저질로 보이며 오류의 가능성이 높습니다

나는 당신의 인내를 존중하지만, 수년 동안 비 소모적인 전략을 찾지 못한 당신은 궁금해합니다. 올바른 길을 가고 있는가...

내가 보기엔 TS는 여자같고 특별한 접근이 필요하고 TS와 반전 없는 여자는 지루하다)

VVT :

95% 이하의 이력은 제가 보기엔 저질로 보이며 오류의 가능성이 높습니다

나는 당신의 인내를 존중하지만, 수년 동안 비 소모적인 전략을 찾지 못한 당신은 궁금해합니다. 올바른 길을 가고 있는가...

내가 보기엔 TS는 여자같고 특별한 접근이 필요하고 TS와 반전 없는 여자는 지루하다)

무슨 "실수"?

첫째, 인용 부호가 반복 될 것이라고 어떻게 생각하십니까? (어서 "너").

둘째, 나는 "비 배수 전략"을 찾고 있지 않습니다. 반복합니다. 나는 그런 것이 없다고 확신합니다. 모든 전략에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 깁니다.

리그는 순전히 "사용 가능한 시스템 풀"입니다. 데모에 설치하기 전에 테스트할 뿐만 아니라 성공적인 데모 기록도 있는 시스템을 언제든지 선택할 수 있도록 하기 위해서만 필요합니다. 모두. 리그는 이 작업에 대처하고 있으며 더 이상 필요하지 않습니다.

 
Georgiy Merts :

무슨 "실수"?

첫째, 인용 부호가 반복 될 것이라고 어떻게 생각하십니까? (어서 "너").

둘째, 나는 "비 배수 전략"을 찾고 있지 않습니다. 반복합니다. 나는 그런 것이 없다고 확신합니다. 모든 전략에는 수익 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 더 깁니다.

리그는 순전히 "사용 가능한 시스템 풀"입니다. 데모에 설치하기 전에 테스트할 뿐만 아니라 성공적인 데모 기록도 있는 시스템을 언제든지 선택할 수 있도록 하기 위해서만 필요합니다. 모두. 리그는 이 작업에 대처하고 있으며 더 이상 필요하지 않습니다.

열악한 품질은 5세부터 시작하여 잼이 시작되고 분 단위가 시간 단위로 합쳐지고 그 다음에는 더 나빠지는 불완전한 이야기입니다. 시간은 하루 막대로 병합됩니다 ... 어떻게 한 모델이 이것에 대해 말할 수 있습니까?)

그것은 이미 입증되었고 나는 또한 이것에 대해 확신합니다. 틱의 조합은 결코 반복되지 않지만 유사한 시퀀스가 표시되고 패턴과 같은 순환적입니다 ...

즉, 리그는 물론 모델 컬렉션과 같은 취미입니다.

 
VVT :

열악한 품질은 5세부터 시작하여 잼이 시작되고 분 단위가 시간 단위로 병합되고 그 다음에는 더 나빠지는 불완전한 이야기입니다. 시간은 하루 막대로 병합됩니다 ... 어떻게 한 모델이 이것에 대해 말할 수 있습니까?)

그것은 이미 입증되었고 나는 또한 이것에 대해 확신합니다. 틱의 조합은 결코 반복되지 않지만 유사한 시퀀스는 볼 수 있고 패턴과 같은 순환적입니다...

즉, 리그는 물론 모델 컬렉션과 같은 취미입니다.

뭔가 이상해... 내 alparish 인용문에는 MT4에서도 모든 것이 정상입니다. 그리고 최적화를 수행하는 MT5에서는 그것에 가까운 것이 없습니다...

"취미"에 관해서는-거래 자체가 저에게 취미입니다. 나는 한 푼도 인출 한 적이 없습니다 ... 그래서 나는 리그에서 시스템을 가져 와서 사용합니다 ... 그러나 아아, 자랑 할 것이 없습니다

 
Georgiy Merts :

뭔가 이상해... 내 alparish 인용문에는 MT4에서도 모든 것이 정상입니다. 그리고 최적화를 수행하는 MT5에서는 그것에 가까운 것이 없습니다...

"취미"에 관해서는 - 거래 자체가 나에게 취미이며, 나는 한 푼도 인출 한 적이 없습니다 ...

브로커에 따라 다를 것 같습니다.

 

"항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템에서 시스템으로 지속적으로 전환하는 것입니다."

이 시스템이 이제 병합되기 시작하지만 반대로 이 시스템은 수익을 올릴 것이라고 어떻게 결정합니까? 시스템이 3일 연속으로 병합되고 그 전에 한 달을 벌었다면 줄이십시오. 그리고 그 반대의 경우에도 3일 연속 수입이 있으면 합병하기 전에 중단하십시오. 하지만 그렇게 간단하지 않습니다.
내가 이해하는 한, 통계를 수집하여 하나 또는 다른 TS가 더 잘 작동하거나 더 나쁠 때 시장 패턴을 식별할 수 있는 방법은 없습니다. 예를 들어, 이 TS는 9월과 2월 12일부터 16일까지 가장 잘 작동 합니다. 뉴스가 발표 되기 30분 전에 별이 2/3개 있고 그 이후에는 거래되지 않습니다.

그리고 또 다른 질문: 바이너리 옵션에 대해 들어본 적이 있고 아마도 그것에 대해 잘 작동하는 것을 작성하려고 시도한 적이 있습니까?
저는 이제 막 MQL5를 이해하기 시작했으며 특히 BO를 위한 수익성 있는 TS를 개발할 계획입니다.

