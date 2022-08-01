무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 325 1...318319320321322323324325326327328329330331332...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2021.03.22 10:37 #3241 Vladimir Baskakov : 일반적으로 당신은 💸가 아니라 아이디어를 위한 이타주의자입니다. 왜 그래? 신호를 열면 비용이 많이 들 것입니다. 하지만 아직 멀었지만.. 300달러는 10번, 250달러는 되돌릴 수 있을 것 같아요. [삭제] 2021.03.22 10:44 #3242 Georgiy Merts : 왜 그래? 신호를 열면 비용이 많이 들 것입니다. 하지만 아직 멀었지만.. 300달러는 10번, 250달러는 되돌릴 수 있을 것 같아요. 조라, 이 행복한 순간까지 모든 사람이 살지는 않겠지만 Georgiy Merts 2021.03.22 12:53 #3243 Vladimir Baskakov : 조라, 모든 사람이 이 행복한 순간을 잘 살지는 못하겠지만 이 행복한 순간이 없기를! 나는 이제 모든 것이 아마도 뒤로 낮아질 것이라고 말합니다. 시스템 선택은 나에게 직관적입니다! 그리고 직관은 그런 것입니다 ... 나는 그것을 어디에서 얻었습니까 ... Max B 2021.03.23 02:07 #3244 모든 시스템의 수익성은 시스템을 사용하는 사용자 수에 반비례합니다. - 이는 시장의 기본원칙에서 나온다. 기본 원칙은 다음과 같습니다. 타사 플레이어는 주최자에게 유동성을 제공하는 역할을 합니다. 따라서 외부 플레이어가 돈을 버는 유일한 방법은 주최자의 뒤를 따라 걷는 매우 작고 민첩한 것입니다. Georgiy Merts 2021.03.23 05:20 #3245 Max B : 모든 시스템의 수익성은 시스템을 사용하는 사용자 수에 반비례합니다. - 이는 시장의 기본원칙에서 나온다. 기본 원칙은 다음과 같습니다. 타사 플레이어는 주최자에게 유동성을 제공하는 역할을 합니다. 따라서 외부 플레이어가 돈을 버는 유일한 방법은 주최자의 뒤를 따라 걷는 매우 작고 민첩한 것입니다. 괜찮은. 여기, 이 문제를 해결하려고 합니다. Georgiy Merts 2021.03.29 06:02 #3246 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 최고의 무역 품질: 최고의 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: vladavd 2021.03.29 07:53 #3247 Aleksei Stepanenko : 특정 파장 크기로 조정된 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 난 다음 다시 작동할 수 있음이 밝혀졌습니다. 파도 크기에 대한 이 기대 비율이 미래에 어떻게 변할지 알 수 없습니다. 그러나 비율은 끊임없이 움직이고 움직일 수 있는 곳이 많기 때문에 우리가 필요한 지점에 있을 확률은 다른 어떤 곳보다 적습니다. 그리고 시스템은 천천히 병합됩니다. 큰 기간을 나보다 작은 기간으로 나누면 그림이 훨씬 더 혼란스러워집니다. 그래서 간다. 특별한 조치를 취하지 않아도 됩니다. 표준 가격 차트에 따라 구축된 모든 시스템은 이미 변동성에 의해 조정되고 설명된 문제가 있음을 보장합니다. vladavd 2021.03.29 08:05 #3248 Georgiy Merts : 그리고 나는 "시장을 이해하기"를 포기했습니다. 다양한 시스템의 카로드를 리벳팅하고 가장 간단한 시스템을 의도적으로 취했고 작동할 시스템을 발명하는 것이 아니라 이미 작동하는 시스템 중에서 선택하는 방법에 노력을 집중하고 있습니다. 화물 숭배. 따라서 원주민은 nishtyak으로 비행기를 소환하기 위해보다 효과적인 호출을 위해 레이아웃을 구축하는 방법을 실험하고 있습니다. 그러한 접근의 결과는 영향을 받거나 어떻게든 분석되어야 하는 프로세스와 전혀 관련이 없기 때문에 무작위적이고 중요하지 않습니다. Georgiy Merts 2021.03.29 08:19 #3249 vladavd : 화물 숭배. 따라서 원주민은 nishtyak으로 비행기를 부르기 위해 대나무 또는 야자수에서보다 효과적인 호출을 위해 모델을 만들 방법을 실험하고 있습니다. 그러한 접근의 결과는 영향을 받거나 어떻게든 분석되어야 하는 프로세스와 전혀 관련이 없기 때문에 무작위적이고 중요하지 않습니다. 동의하지 않는다. 화물 숭배조차도 원주민의 관점에서 볼 때 상당히 합리적입니다. 하지만 리그는 어디선가 본 것의 반복이 아닙니다. 리그에서 아이디어는 성공적인 데모 기록이 있는 테스트된 시스템 세트를 항상 유지하는 것입니다. 나는 그것을 모두 가지고있다. 또 다른 것은 이러한 유망한 시스템의 선택입니다. 그리고 여기서 아아, 나는 반복 할 수 있습니다. 나는 직관적으로 행동합니다. 그리고 직관은 종종 실패합니다. 그래서 주계정이 줄어들기 시작했습니다. 그는 현재 $420의 자산을 보유하고 있습니다. Roman Shiredchenko 2021.03.31 09:50 #3250 Georgiy Merts : 동의하지 않는다. 화물 숭배조차도 원주민의 관점에서 볼 때 상당히 합리적입니다. 하지만 리그는 어디선가 본 것의 반복이 아닙니다. 리그에서 아이디어는 성공적인 데모 기록이 있는 테스트된 시스템 세트를 항상 유지하는 것입니다. 나는 그것을 모두 가지고있다. 또 다른 문제 - 이러한 시스템 관점에서의 선택. 그리고 여기서 아아, 나는 반복 할 수 있습니다. 나는 직관적으로 행동합니다. 그리고 직관은 종종 실패합니다. 그래서 주계정이 줄어들기 시작했습니다. 그는 현재 $420의 자산을 보유하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 나는 그런 일에 심각한 돈을 거는 것이 무섭다고 계속 믿고 있습니다. 가능한 가속은 심각하지 않습니다. 많은 측면에서 우연입니다. 직관적 인 선택 또는 다른 TS 옵션이 아닌 직관적 인 선택에 대한 질문에 대해 기사를 다시 읽으십시오. https://www.mql5.com/en/articles/143 여기에 통계 결과를 기반으로 거래를 위한 차량을 선택하는 절차와 몇 가지 세부 사항이 나와 있습니다. MetaTrader 5 터미널의 전략 테스터를 사용하면 거래 시스템이 지정된 시간 간격에 최대 이익을 제공하는 최적의 매개변수 세트를 찾을 수 있습니다. 하지만 실시간으로 어떻게 해야 할까요? Expert Advisor에서 여러 전략의 가상 거래를 사용하는 아이디어는 MQL4에서의 구현을 보여주는 "Contest of Expert Advisors within Expert Advisors" 기사에서 논의되었습니다. 이 기사에서 우리는 MQL5에서 적응형 전략의 생성 및 연구가 표준 라이브러리의 데이터 작업을 위한 클래스 및 거래 클래스 인 객체 지향 접근 방식을 사용하여 크게 단순화되었음을 보여줄 것입니다. Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5 www.mql5.com В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий. 흥미로운 것 Metatrader 5로 시작하는 방법 야심찬 아이디어!!! 1...318319320321322323324325326327328329330331332...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
일반적으로 당신은 💸가 아니라 아이디어를 위한 이타주의자입니다.
왜 그래? 신호를 열면 비용이 많이 들 것입니다. 하지만 아직 멀었지만.. 300달러는 10번, 250달러는 되돌릴 수 있을 것 같아요.
왜 그래? 신호를 열면 비용이 많이 들 것입니다. 하지만 아직 멀었지만.. 300달러는 10번, 250달러는 되돌릴 수 있을 것 같아요.
조라, 모든 사람이 이 행복한 순간을 잘 살지는 못하겠지만
이 행복한 순간이 없기를! 나는 이제 모든 것이 아마도 뒤로 낮아질 것이라고 말합니다. 시스템 선택은 나에게 직관적입니다! 그리고 직관은 그런 것입니다 ... 나는 그것을 어디에서 얻었습니까 ...
모든 시스템의 수익성은 시스템을 사용하는 사용자 수에 반비례합니다. - 이는 시장의 기본원칙에서 나온다. 기본 원칙은 다음과 같습니다. 타사 플레이어는 주최자에게 유동성을 제공하는 역할을 합니다.
따라서 외부 플레이어가 돈을 버는 유일한 방법은 주최자의 뒤를 따라 걷는 매우 작고 민첩한 것입니다.
모든 시스템의 수익성은 시스템을 사용하는 사용자 수에 반비례합니다. - 이는 시장의 기본원칙에서 나온다. 기본 원칙은 다음과 같습니다. 타사 플레이어는 주최자에게 유동성을 제공하는 역할을 합니다.
따라서 외부 플레이어가 돈을 버는 유일한 방법은 주최자의 뒤를 따라 걷는 매우 작고 민첩한 것입니다.
괜찮은.
여기, 이 문제를 해결하려고 합니다.
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
최고의 무역 품질:
최고의 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
특정 파장 크기로 조정된 시스템은 시간이 지남에 따라 고장이 난 다음 다시 작동할 수 있음이 밝혀졌습니다. 파도 크기에 대한 이 기대 비율이 미래에 어떻게 변할지 알 수 없습니다.
그러나 비율은 끊임없이 움직이고 움직일 수 있는 곳이 많기 때문에 우리가 필요한 지점에 있을 확률은 다른 어떤 곳보다 적습니다. 그리고 시스템은 천천히 병합됩니다.
큰 기간을 나보다 작은 기간으로 나누면 그림이 훨씬 더 혼란스러워집니다. 그래서 간다.
특별한 조치를 취하지 않아도 됩니다. 표준 가격 차트에 따라 구축된 모든 시스템은 이미 변동성에 의해 조정되고 설명된 문제가 있음을 보장합니다.
그리고 나는 "시장을 이해하기"를 포기했습니다. 다양한 시스템의 카로드를 리벳팅하고 가장 간단한 시스템을 의도적으로 취했고 작동할 시스템을 발명하는 것이 아니라 이미 작동하는 시스템 중에서 선택하는 방법에 노력을 집중하고 있습니다.
화물 숭배. 따라서 원주민은 nishtyak으로 비행기를 소환하기 위해보다 효과적인 호출을 위해 레이아웃을 구축하는 방법을 실험하고 있습니다. 그러한 접근의 결과는 영향을 받거나 어떻게든 분석되어야 하는 프로세스와 전혀 관련이 없기 때문에 무작위적이고 중요하지 않습니다.
화물 숭배. 따라서 원주민은 nishtyak으로 비행기를 부르기 위해 대나무 또는 야자수에서보다 효과적인 호출을 위해 모델을 만들 방법을 실험하고 있습니다. 그러한 접근의 결과는 영향을 받거나 어떻게든 분석되어야 하는 프로세스와 전혀 관련이 없기 때문에 무작위적이고 중요하지 않습니다.
동의하지 않는다.
화물 숭배조차도 원주민의 관점에서 볼 때 상당히 합리적입니다. 하지만 리그는 어디선가 본 것의 반복이 아닙니다. 리그에서 아이디어는 성공적인 데모 기록이 있는 테스트된 시스템 세트를 항상 유지하는 것입니다. 나는 그것을 모두 가지고있다.
또 다른 것은 이러한 유망한 시스템의 선택입니다. 그리고 여기서 아아, 나는 반복 할 수 있습니다. 나는 직관적으로 행동합니다. 그리고 직관은 종종 실패합니다.
그래서 주계정이 줄어들기 시작했습니다.
그는 현재 $420의 자산을 보유하고 있습니다.
동의하지 않는다.
화물 숭배조차도 원주민의 관점에서 볼 때 상당히 합리적입니다. 하지만 리그는 어디선가 본 것의 반복이 아닙니다. 리그에서 아이디어는 성공적인 데모 기록이 있는 테스트된 시스템 세트를 항상 유지하는 것입니다. 나는 그것을 모두 가지고있다.
또 다른 문제 - 이러한 시스템 관점에서의 선택. 그리고 여기서 아아, 나는 반복 할 수 있습니다. 나는 직관적으로 행동합니다. 그리고 직관은 종종 실패합니다.
그래서 주계정이 줄어들기 시작했습니다.
그는 현재 $420의 자산을 보유하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 나는 그런 일에 심각한 돈을 거는 것이 무섭다고 계속 믿고 있습니다. 가능한 가속은 심각하지 않습니다. 많은 측면에서 우연입니다. 직관적 인 선택 또는 다른 TS 옵션이 아닌 직관적 인 선택에 대한 질문에 대해 기사를 다시 읽으십시오.
https://www.mql5.com/en/articles/143 여기에 통계 결과를 기반으로 거래를 위한 차량을 선택하는 절차와 몇 가지 세부 사항이 나와 있습니다.
MetaTrader 5 터미널의 전략 테스터를 사용하면 거래 시스템이 지정된 시간 간격에 최대 이익을 제공하는 최적의 매개변수 세트를 찾을 수 있습니다. 하지만 실시간으로 어떻게 해야 할까요? Expert Advisor에서 여러 전략의 가상 거래를 사용하는 아이디어는 MQL4에서의 구현을 보여주는 "Contest of Expert Advisors within Expert Advisors" 기사에서 논의되었습니다.
이 기사에서 우리는 MQL5에서 적응형 전략의 생성 및 연구가 표준 라이브러리의 데이터 작업을 위한 클래스 및 거래 클래스 인 객체 지향 접근 방식을 사용하여 크게 단순화되었음을 보여줄 것입니다.