지금까지 핸디캡과 기회에 집착했다는 의견이 있습니다.
728 TS에서 리그를 수행하고 이 포괄적인 거래 접근 방식에서 거래하는 것을 방해하는 것은 없으며 모스크바 거래소에서 선물에 대한 정상적인 거래를 하는 것입니다!
예, 리그가 제대로 작동할 수 있습니다! 같은 방식으로 리그 디비전으로 3개의 데모 계정을 개설해야 하며, 같은 방식으로 각 심볼에 24TS를 베팅해야 합니다. 그런 다음 작동하는 것을 선택하십시오. 하지만 그럴 여력이 없어요. 이제 계정에서 이익을 인출하는 경우에 대해 생각할 수 있습니다. 최선의 경우, 이것은 내년까지만 가능합니다. 그럼 보겠습니다.
내 주요 Alparish 실제 계정에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. 리그에서 27개의 최고의 차량이 현재 작업 중입니다. 실제로, 당신은 그를 찾을 수 있습니다 - 그는 Alparish 등급에 있습니다. PAMM은 Start_2016이라고 합니다(2016년 초부터 작동하고 있는 밑줄을 통해, 그렇지 않으면 같은 이름의 PAMM도 있음이 밝혀졌지만 당시에는 작동했지만 오래 전에 닫혔던 공백을 통해)
솔직하게 말해줘서 고마워, 조지. 혹시나 해서 메모해 두지만 남의 지갑을 들여다보는 부럽지 않은 사람입니다. 반복하지 않기 위해 재미있는 아이디어를 도출하거나 실수를 확인하기 위해 플레이어의 행동을 관찰하는 것이 흥미 롭습니다.
잔액 기준 상위 20위:
잔액 기준 상위 20위:
잔액 기준 상위 20위:
잔액 기준 상위 20위:
오, 더 좋아!
삶이 나아지고 있습니다, 블라디미르.조지는 위대하다!
이제 실제 생활에서 리그의 30TS가 있습니다.
최근에 선택 기준을 약간 변경했습니다. 이제 지난 6개월 동안만 "중요한 매개변수"를 봅니다. 내 관찰에 따르면 정확히 반년은 대부분의 하드웨어가 행동을 심각하게 바꾸는 기간입니다. 또한 역사적인 테스트 결과에 따라 Top Division에 들어간 차량을 즉시 실제로 적용했습니다. 그러한 차량을 상위 디비전에 배치하고 기다렸다가 잠시 후 실제 차량에 베팅하는 것은 종종 비합리적입니다.
내 관찰에 따르면 정확히 반년은 대부분의 하드웨어가 행동을 심각하게 바꾸는 기간입니다.
다음 주제는 이것입니다. 우리는 지난 5개월 동안 최적화하고 한 달 동안 이익을 얻고 다시 최적화합니다!
Zhora는 거의 정확히 그렇게 합니다. 오히려 그는 포트폴리오가 고갈되기 시작할 때 과도하게 선택합니다. 모든 지표에 대한 평균 수익 수명을 볼 수 있습니다. 그러나 내 의견으로는 칠면조와 관련된 그의 날짜는 저장되지 않습니다. 데이터가 있으면 볼 수 있습니다.)
전혀 작은 작업이 아닙니다.