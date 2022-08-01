무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 331 1...324325326327328329330331332333334335336337338...360 새 코멘트 Andrei Trukhanovich 2021.04.10 17:09 #3301 Georgiy Merts : 리그는 모든 종류의 차량의 집합입니다. 실제로 동일한 "신호"이지만 유료 신호와 달리 광산은 가장 단순한 "오크"원칙에 따라 작동합니다. "시그널에 리그 설정"(유료 또는 무료) 방법은 무엇입니까? 음, 분명히 TS 대신 신호를 평가하십시오. 본인이 쓰신대로 이건 본질적으로 똑같고 차이점은 TS 시그널은 블랙박스지만 실제 계좌 에 거래내역과 수익이 있는 박스라는 점입니다. Georgiy Merts 2021.04.11 05:36 #3302 Andrei Trukhanovich : 음, 분명히 TS 대신 신호를 평가하십시오. 본인이 쓰신대로 이건 본질적으로 똑같고 차이점은 TS 시그널은 블랙박스지만 실제 계좌 에 거래내역과 수익이 있는 박스라는 점입니다. 예, 가능합니다. 품질 표시기는 모든 트랜잭션 시퀀스에 대해 작동합니다. 하지만... 음, 품질은 한 신호에서 0.96, 다른 신호에서 1.02, 세 번째 신호에서 1.25, 그리고 ? 이것은 단지 세 번째 신호가 알려진 기록에서 최고로 거래되고 첫 번째 신호가 가장 나빴지만 모두 잘 거래되었음을 의미합니다. 첫 번째는 "한계에" 있지만 다른 요소가 신호에 "용"인 경우 허용됩니다. 그러나 품질 점수는 선택 요소 중 하나일 뿐입니다. 예를 들어, 중요한 요소는 수용할 수 없는 라인 대기열, 드로우다운, 최고점을 기다리는 것, 지난 2년 동안 새로운 거래를 기다리는 것입니다. 대부분이 이러한 기록이 없는 경우 신호에서 이러한 매개변수를 가져오는 방법은 무엇입니까? 직관적인 요소는 어떻습니까? 시스템이 트렌드인지 플랫인지 그리고 최근 몇 달 동안 심볼의 일반적인 동작을 보고 있다고 가정해 보겠습니다. 신호에서 어떻게 평가할 수 있습니까? 즉, 신호의 TS와 이 신호와 함께 작동하는 로봇의 코드에 액세스할 수 있는 경우에만 리그의 TS를 평가하는 방식으로 신호를 평가할 수 있습니다. 글쎄, 또는 내가 이 모든 데이터를 제공할 신호 제공자와 긴밀히 협력한다면. 이것이 없으면 거래 신호를 설정하는 순간과 거래에서 신호를 제거하는 순간을 결정할 수 없습니다. 연습, 반성, 토론을 통한 백테스트에서 훌륭한 EA! [아카이브!] 어드바이저를 함께 씁니다!!! Georgiy Merts 2021.04.12 05:41 #3303 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.04.19 06:53 #3304 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 최고의 무역 품질: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.04.26 07:05 #3305 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 최고의 무역 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.05.03 05:52 #3306 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 최고의 무역 품질: 최고의 무역 품질 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Aleksei Stepanenko 2021.05.03 22:07 #3307 조지, 균형은 어때? 차트가 다 올라간 것 같습니다. Georgiy Merts 2021.05.04 05:38 #3308 Aleksei Stepanenko : 조지, 균형은 어때? 차트가 다 올라간 것 같습니다. 그래픽은 항상 최고입니다. 불행히도 잔액이 떨어졌습니다. 나는 아직 매우 성공적인 3월에 번 돈을 모두 쓰지 않았지만 그 금액의 대부분은 사라졌습니다. Aleksei Stepanenko 2021.05.04 11:19 #3309 아, 슬픔. 분명히 가격 움직임의 성격 변화를 감지하기 위한 메커니즘이 필요합니다. 이 문자가 어떻게 설명되는지, 그것이 무엇인지 이해하면 시스템 전환을 할 수 있습니다. 이 방향으로 주목해야 한다고 생각합니다. Roman Shiredchenko 2021.05.04 15:54 #3310 Georgiy Merts : 그래픽은 항상 최고입니다. 불행히도 잔액이 떨어졌습니다. 나는 아직 매우 성공적인 3월에 번 돈을 모두 쓰지 않았지만 그 금액의 대부분은 사라졌습니다. 알렉세이 스테파넨코 : 아, 슬픔. 분명히 가격 움직임의 성격 변화를 감지하기 위한 메커니즘이 필요합니다. 이 문자가 어떻게 설명되는지, 그것이 무엇인지 이해하면 시스템 전환을 할 수 있습니다. 이 방향으로 주목해야 한다고 생각합니다. 기사에서 적응형 차량에 대한 주제는 다음과 같습니다. https://www.mql5.com/en/articles/143 공에서 가장 좋은 것을 선택하고 가자 :-) "불행히도 잔액이 떨어졌습니다." - 이것은 다음과 같습니다. 5.4. 기적은 일어나지 않는다 적응형 시스템은 성배가 아님을 기억해야 합니다(USDJPY H1, 01/04/2010-08/20/2010): 적응 시스템에 수익성 있는 전략이 없으면 사용이 효과적이지 않습니다. 수익성 있는 전략을 사용하십시오. George - 가장 단순한 경우 - 엉덩이 - 예금 잔액 그래프의 무작위 볼 업을 제외하고는 아무 것도 좋지 않을 것입니다. Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5 www.mql5.com В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий. 1...324325326327328329330331332333334335336337338...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
리그는 모든 종류의 차량의 집합입니다. 실제로 동일한 "신호"이지만 유료 신호와 달리 광산은 가장 단순한 "오크"원칙에 따라 작동합니다. "시그널에 리그 설정"(유료 또는 무료) 방법은 무엇입니까?
음, 분명히 TS 대신 신호를 평가하십시오. 본인이 쓰신대로 이건 본질적으로 똑같고 차이점은 TS 시그널은 블랙박스지만 실제 계좌 에 거래내역과 수익이 있는 박스라는 점입니다.
음, 분명히 TS 대신 신호를 평가하십시오. 본인이 쓰신대로 이건 본질적으로 똑같고 차이점은 TS 시그널은 블랙박스지만 실제 계좌 에 거래내역과 수익이 있는 박스라는 점입니다.
예, 가능합니다. 품질 표시기는 모든 트랜잭션 시퀀스에 대해 작동합니다.
하지만... 음, 품질은 한 신호에서 0.96, 다른 신호에서 1.02, 세 번째 신호에서 1.25, 그리고 ? 이것은 단지 세 번째 신호가 알려진 기록에서 최고로 거래되고 첫 번째 신호가 가장 나빴지만 모두 잘 거래되었음을 의미합니다. 첫 번째는 "한계에" 있지만 다른 요소가 신호에 "용"인 경우 허용됩니다.
그러나 품질 점수는 선택 요소 중 하나일 뿐입니다. 예를 들어, 중요한 요소는 수용할 수 없는 라인 대기열, 드로우다운, 최고점을 기다리는 것, 지난 2년 동안 새로운 거래를 기다리는 것입니다. 대부분이 이러한 기록이 없는 경우 신호에서 이러한 매개변수를 가져오는 방법은 무엇입니까?
직관적인 요소는 어떻습니까? 시스템이 트렌드인지 플랫인지 그리고 최근 몇 달 동안 심볼의 일반적인 동작을 보고 있다고 가정해 보겠습니다. 신호에서 어떻게 평가할 수 있습니까?
즉, 신호의 TS와 이 신호와 함께 작동하는 로봇의 코드에 액세스할 수 있는 경우에만 리그의 TS를 평가하는 방식으로 신호를 평가할 수 있습니다. 글쎄, 또는 내가 이 모든 데이터를 제공할 신호 제공자와 긴밀히 협력한다면. 이것이 없으면 거래 신호를 설정하는 순간과 거래에서 신호를 제거하는 순간을 결정할 수 없습니다.
조지, 균형은 어때? 차트가 다 올라간 것 같습니다.
불행히도 잔액이 떨어졌습니다. 나는 아직 매우 성공적인 3월에 번 돈을 모두 쓰지 않았지만 그 금액의 대부분은 사라졌습니다.
불행히도 잔액이 떨어졌습니다. 나는 아직 매우 성공적인 3월에 번 돈을 모두 쓰지 않았지만 그 금액의 대부분은 사라졌습니다.
아, 슬픔. 분명히 가격 움직임의 성격 변화를 감지하기 위한 메커니즘이 필요합니다. 이 문자가 어떻게 설명되는지, 그것이 무엇인지 이해하면 시스템 전환을 할 수 있습니다. 이 방향으로 주목해야 한다고 생각합니다.
기사에서 적응형 차량에 대한 주제는 다음과 같습니다.
https://www.mql5.com/en/articles/143
공에서 가장 좋은 것을 선택하고 가자 :-)
"불행히도 잔액이 떨어졌습니다." - 이것은 다음과 같습니다.
5.4. 기적은 일어나지 않는다
적응형 시스템은 성배가 아님을 기억해야 합니다(USDJPY H1, 01/04/2010-08/20/2010):
적응 시스템에 수익성 있는 전략이 없으면 사용이 효과적이지 않습니다. 수익성 있는 전략을 사용하십시오.
George - 가장 단순한 경우 - 엉덩이 - 예금 잔액 그래프의 무작위 볼 업을 제외하고는 아무 것도 좋지 않을 것입니다.