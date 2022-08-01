무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 330 1...323324325326327328329330331332333334335336337...360 새 코멘트 [삭제] 2021.04.09 18:40 #3291 Georgiy Merts : 여기에 올바른 것이 있습니다. 매개 변수에 원하는 마법과 위험 비율(0 - 일정한 최소 로트)을 지정해야 하며 테스터의 regcode는 필요하지 않습니다. 글쎄, 평범한 전문가. 무게가 3.5MB인 이유는 무엇입니까? Georgiy Merts 2021.04.09 18:44 #3292 SanAlex : 글쎄, 평범한 전문가. 무게가 3.5MB인 이유는 무엇입니까? 700개의 시스템이 있기 때문에 반복합니다. 목록을 첨부합니다. 최고 목록 - 이 스레드에서. [삭제] 2021.04.09 18:46 #3293 Georgiy Merts : 반복합니다. 700개의 시스템이 있기 때문입니다. 목록을 첨부합니다. 최고 목록 - 이 스레드에서. 코드를 700번 곱했습니까? \\\\ 내가 이해하는 것처럼 코드에서 다른 표시기로 보낼 수 있습니다. 이것은 코드의 한 줄일 뿐입니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ 어떻게 다른 시스템을 얻을 수 있습니까? 다른 결과를 보여주기 위해 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ 당신은 무언가에 동의하지 않습니다 - 채굴 에 약간의 종소리와 휘파람이있을 가능성이 큽니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ RM 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Совершена сделка [ # 214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ] RJ 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [ # 214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ] RG 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 позиция закрыта в связи с окончанием теста на 1.18714 [ # 210 buy 0.01 EURUSD 1.18110 sl: 1.18237 tp: 1.19741 ] PS 0 20 : 06 : 19.401 Сделки 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 сделка # 215 продажа 0.01 EURUSD на 1.18714 выполнена (на основе ордера # 215 ) PH 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 совершена сделка [ # 215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ] QG 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [ # 215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ] DK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере ! JD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140 DO 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0 RE 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ulLastExitDealTicket: 213 HK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере ! FD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140 PN 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0 NE 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ulLastExitDealTicket: 213 OH 0 20 : 06 : 19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Правильный коэффициент: 0.9976 IM 0 20 : 06 : 19.404 Тестер окончательный баланс 10063.77 USD RD 0 20 : 06 : 19.404 Тестер OnTester результат 0.8703425685819519 QN 0 20 : 06 : 19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 EA deinited ! Причина: советник удален с графика. FO 0 20 : 06 : 19.416 Тестер EURUSD,H1: 5213110 тиков, сгенерировано 1630 баров. Среда синхронизирована в 0 : 00 : 00.058 . Тест прошел в 0 : 00 : 17.755 . JR 0 20 : 06 : 19.416 Тестер EURUSD,H1: общее время от входа до остановки тестирования 0 : 00 : 17.813 (включая 0 : 00 : 00.058 для синхронизации исторических данных) НЕТ 0 20 : 06 : 19.416 Тестер 444 Мб используемой памяти, включая 0.94 Мб исторических данных, 128 Мб тиковых данных FL 0 20 : 06 : 19.416 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано RH 0 20 : 06 : 19.417 test Experts\EALeague_Free.ex5 на EURUSD,Н 1 поток завершен PQ 0 20 : 06 : 19.785 127.0 . 0.1 подготовка к выключению \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 내가 마법에 들어가는 이유 Trade Magic: 240140 하지만 그는 여전히 또 다른 마법 0을 제공합니다 DK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере ! JD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140 DO 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0 Georgiy Merts 2021.04.09 19:14 #3294 SanAlex : 코드를 700번 곱했습니까? \\\\ 내가 이해하는 것처럼 코드에서 다른 표시기로 보낼 수 있습니다. 이것은 코드의 한 줄일 뿐입니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ 어떻게 다른 시스템을 얻을 수 있습니까? 다른 결과를 보여주기 위해 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ 당신은 무언가에 동의하지 않습니다 - 채굴 에 약간의 종소리와 휘파람이있을 가능성이 큽니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1. 네. 각 시스템에는 매개변수 목록이 있습니다. 2. 입력 매개변수에서 시스템의 마법을 지정해야 합니다. 3. 아주 재미있다. 반복합니다 - 모든 시스템은 간단합니다. 코드 베이스에 이러한 TS에 대한 전문가가 있습니다. 소스 코드를 제공할 수 있지만 파일이 천 개 이상인 전체 라이브러리를 가져올 것입니다. 4. "외출" 중지 [삭제] 2021.04.09 19:20 #3295 Georgiy Merts : 1. 네. 각 시스템에는 매개변수 목록이 있습니다. 2. 입력 매개변수에서 시스템의 마법을 지정해야 합니다. 3. 아주 재미있다. 반복합니다 - 모든 시스템은 간단합니다. 코드 베이스에 이러한 TS에 대한 전문가가 있습니다. 소스 코드를 제공할 수 있지만 파일이 천 개 이상인 전체 라이브러리를 가져올 것입니다. 4. "삐져나오기" 그만 강의 감사합니다! 이제 적어도 이 정도 규모의 전문가가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 무게가 60kb에 불과한 이동 평균 과 다른 점을 발견하지 못했지만 Georgiy Merts 2021.04.09 19:25 #3296 SanAlex : 강의 감사합니다! 이제 적어도 이 정도 규모의 전문가가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 무게가 60kb에 불과한 이동 평균 과 다른 점을 발견하지 못했지만 고마워요, 캡. 0으로 끝나는 모든 마법은 이 알고리즘에 따라 정확히 작동하기 때문에 이동 평균 과 다르지 않습니다. 모든 시스템이 가장 단순하다는 점을 강조했습니다. 이것 포함. [삭제] 2021.04.09 19:31 #3297 Georgiy Merts : 고마워요, 캡. 0으로 끝나는 모든 마법은 이 알고리즘에 따라 정확히 작동하기 때문에 이동 평균 과 다르지 않습니다. 모든 시스템이 가장 단순하다는 점을 강조했습니다. 이것 포함. 예! 전략 변경 - 240140에서 시작하여 240142로 변경 결과가 다르며 지표가 없습니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 240141에는 또 다른 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 글쎄, 적어도 당신의 주제를 조금 워밍업! 기분이 상했다면 죄송합니다! 그리고 행운을 빕니다!!! Georgiy Merts 2021.04.09 19:54 #3298 SanAlex : 예! 전략 변경 - 240140에서 시작하여 240142로 변경 결과가 다르며 지표가 없습니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 240141은 또 다른 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 글쎄, 적어도 당신의 주제를 조금 워밍업! 기분이 상했다면 죄송합니다! 그리고 행운을 빕니다!!! 2로 끝나는 마법은 지그재그의 봉우리에서 정리해고에 의해 진입합니다. On 1 - 가격 채널의 경계를 터치하여 입장합니다. 아카이브에는 마술사와 시스템 이름의 전체 목록이 있습니다. [삭제] 2021.04.09 20:31 #3299 Georgiy Merts : 2로 끝나는 마법은 지그재그의 봉우리에서 정리해고에 의해 진입합니다. On 1 - 가격 채널의 경계를 터치하여 입장합니다. 아카이브에는 마술사와 시스템 이름의 전체 목록이 있습니다. 고맙습니다! - 누군가가 귀하의 Expert Advisor를 사용할 것입니다. 다시 한번 감사합니다! - 나는 또한 거래 전략을 찾기 위해 전문가 고문의 눈을 멀게 했습니다. 하지만 더 간단합니다. Indicators를 거기에 맞추거나 개체로 작업 할 수 있습니다. 어떤 전술도 잡을 수 있도록 조각했습니다. 저에게는 큰 도움이 됩니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\ 관심이 있으시면 여기를 참조하십시오. https://www.mql5.com/ru/code/34046 Algorithm manually automate www.mql5.com Эксперт для Автоматизации Ручной торговли. Georgiy Merts 2021.04.10 05:49 #3300 SanAlex : 고맙습니다! - 누군가가 귀하의 Expert Advisor를 사용할 것입니다. 다시 한번 감사합니다! - 나는 전문가 고문도 눈을 멀게 했으며 여전히 거래 전략을 찾고 있습니다. 하지만 더 간단합니다. Indicators를 거기에 맞추거나 개체로 작업 할 수 있습니다. 어떤 전술도 잡을 수 있도록 조각했습니다. 저에게는 큰 도움이 됩니다. \\\\\\\\\\\\\\\\\\ 관심이 있으시면 여기를 참조하십시오. https://www.mql5.com/ru/code/34046 당신은 당신의 속물 "포킹"을 얻었습니다 ... 매개변수가 많은 Expert Advisor는 매우 불안정합니다. 가장 단순한 것과 동일한 확률로 병합됩니다. 그리고 테스트하는 데 많은 노력이 필요합니다. 나는 오래전에 복잡한 차량을 포기했습니다. 시스템이 단순할수록 더 안정적입니다. 그리고 "아마도 누군가가 그것을 사용할 것"에 관해서는 - 다시 ... 나는 "성배를 팔고 싶은"생각이 없습니다. 드로다운에서 빠져나오겠습니다 - 신호를 열겠습니다. 나는 나가지 않거나 아무도 신호를 구독하지 않을 것입니다 - 글쎄, 그와 함께 *** ... 1...323324325326327328329330331332333334335336337...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에 올바른 것이 있습니다.
매개 변수에 원하는 마법과 위험 비율(0 - 일정한 최소 로트)을 지정해야 하며 테스터의 regcode는 필요하지 않습니다.
글쎄, 평범한 전문가. 무게가 3.5MB인 이유는 무엇입니까?
글쎄, 평범한 전문가. 무게가 3.5MB인 이유는 무엇입니까?
700개의 시스템이 있기 때문에 반복합니다. 목록을 첨부합니다. 최고 목록 - 이 스레드에서.
반복합니다. 700개의 시스템이 있기 때문입니다. 목록을 첨부합니다. 최고 목록 - 이 스레드에서.
코드를 700번 곱했습니까?
\\\\
내가 이해하는 것처럼 코드에서 다른 표시기로 보낼 수 있습니다. 이것은 코드의 한 줄일 뿐입니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\
어떻게 다른 시스템을 얻을 수 있습니까? 다른 결과를 보여주기 위해
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\
당신은 무언가에 동의하지 않습니다 - 채굴 에 약간의 종소리와 휘파람이있을 가능성이 큽니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
내가 마법에 들어가는 이유
Trade Magic: 240140
하지만 그는 여전히 또 다른 마법 0을 제공합니다
코드를 700번 곱했습니까?
\\\\
내가 이해하는 것처럼 코드에서 다른 표시기로 보낼 수 있습니다. 이것은 코드의 한 줄일 뿐입니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\
어떻게 다른 시스템을 얻을 수 있습니까? 다른 결과를 보여주기 위해
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\
당신은 무언가에 동의하지 않습니다 - 채굴 에 약간의 종소리와 휘파람이있을 가능성이 큽니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1. 네. 각 시스템에는 매개변수 목록이 있습니다.
2. 입력 매개변수에서 시스템의 마법을 지정해야 합니다.
3. 아주 재미있다. 반복합니다 - 모든 시스템은 간단합니다. 코드 베이스에 이러한 TS에 대한 전문가가 있습니다. 소스 코드를 제공할 수 있지만 파일이 천 개 이상인 전체 라이브러리를 가져올 것입니다.
4. "외출" 중지
1. 네. 각 시스템에는 매개변수 목록이 있습니다.
2. 입력 매개변수에서 시스템의 마법을 지정해야 합니다.
3. 아주 재미있다. 반복합니다 - 모든 시스템은 간단합니다. 코드 베이스에 이러한 TS에 대한 전문가가 있습니다. 소스 코드를 제공할 수 있지만 파일이 천 개 이상인 전체 라이브러리를 가져올 것입니다.
4. "삐져나오기" 그만
강의 감사합니다! 이제 적어도 이 정도 규모의 전문가가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 무게가 60kb에 불과한 이동 평균 과 다른 점을 발견하지 못했지만
강의 감사합니다! 이제 적어도 이 정도 규모의 전문가가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 무게가 60kb에 불과한 이동 평균 과 다른 점을 발견하지 못했지만
고마워요, 캡.
0으로 끝나는 모든 마법은 이 알고리즘에 따라 정확히 작동하기 때문에 이동 평균 과 다르지 않습니다. 모든 시스템이 가장 단순하다는 점을 강조했습니다. 이것 포함.
고마워요, 캡.
0으로 끝나는 모든 마법은 이 알고리즘에 따라 정확히 작동하기 때문에 이동 평균 과 다르지 않습니다. 모든 시스템이 가장 단순하다는 점을 강조했습니다. 이것 포함.
예! 전략 변경 - 240140에서 시작하여 240142로 변경 결과가 다르며 지표가 없습니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
240141에는 또 다른
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
글쎄, 적어도 당신의 주제를 조금 워밍업! 기분이 상했다면 죄송합니다! 그리고 행운을 빕니다!!!
예! 전략 변경 - 240140에서 시작하여 240142로 변경 결과가 다르며 지표가 없습니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
240141은 또 다른
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
글쎄, 적어도 당신의 주제를 조금 워밍업! 기분이 상했다면 죄송합니다! 그리고 행운을 빕니다!!!
2로 끝나는 마법은 지그재그의 봉우리에서 정리해고에 의해 진입합니다. On 1 - 가격 채널의 경계를 터치하여 입장합니다.
아카이브에는 마술사와 시스템 이름의 전체 목록이 있습니다.
2로 끝나는 마법은 지그재그의 봉우리에서 정리해고에 의해 진입합니다. On 1 - 가격 채널의 경계를 터치하여 입장합니다.
아카이브에는 마술사와 시스템 이름의 전체 목록이 있습니다.
고맙습니다! - 누군가가 귀하의 Expert Advisor를 사용할 것입니다. 다시 한번 감사합니다!
- 나는 또한 거래 전략을 찾기 위해 전문가 고문의 눈을 멀게 했습니다. 하지만 더 간단합니다. Indicators를 거기에 맞추거나 개체로 작업 할 수 있습니다. 어떤 전술도 잡을 수 있도록 조각했습니다. 저에게는 큰 도움이 됩니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
관심이 있으시면 여기를 참조하십시오. https://www.mql5.com/ru/code/34046
고맙습니다! - 누군가가 귀하의 Expert Advisor를 사용할 것입니다. 다시 한번 감사합니다!
- 나는 전문가 고문도 눈을 멀게 했으며 여전히 거래 전략을 찾고 있습니다. 하지만 더 간단합니다. Indicators를 거기에 맞추거나 개체로 작업 할 수 있습니다. 어떤 전술도 잡을 수 있도록 조각했습니다. 저에게는 큰 도움이 됩니다.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
관심이 있으시면 여기를 참조하십시오. https://www.mql5.com/ru/code/34046
당신은 당신의 속물 "포킹"을 얻었습니다 ...
매개변수가 많은 Expert Advisor는 매우 불안정합니다. 가장 단순한 것과 동일한 확률로 병합됩니다. 그리고 테스트하는 데 많은 노력이 필요합니다. 나는 오래전에 복잡한 차량을 포기했습니다. 시스템이 단순할수록 더 안정적입니다.
그리고 "아마도 누군가가 그것을 사용할 것"에 관해서는 - 다시 ... 나는 "성배를 팔고 싶은"생각이 없습니다. 드로다운에서 빠져나오겠습니다 - 신호를 열겠습니다. 나는 나가지 않거나 아무도 신호를 구독하지 않을 것입니다 - 글쎄, 그와 함께 *** ...