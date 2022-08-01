무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 330

Georgiy Merts :

여기에 올바른 것이 있습니다.

매개 변수에 원하는 마법과 위험 비율(0 - 일정한 최소 로트)을 지정해야 하며 테스터의 regcode는 필요하지 않습니다.

글쎄, 평범한 전문가. 무게가 3.5MB인 이유는 무엇입니까?

EA리그_무료__1

EA리그_무료__2

 
SanAlex :

글쎄, 평범한 전문가. 무게가 3.5MB인 이유는 무엇입니까?


700개의 시스템이 있기 때문에 반복합니다. 목록을 첨부합니다. 최고 목록 - 이 스레드에서.

Georgiy Merts :

반복합니다. 700개의 시스템이 있기 때문입니다. 목록을 첨부합니다. 최고 목록 - 이 스레드에서.

코드를 700번 곱했습니까?

\\\\

내가 이해하는 것처럼 코드에서 다른 표시기로 보낼 수 있습니다. 이것은 코드의 한 줄일 뿐입니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\

어떻게 다른 시스템을 얻을 수 있습니까? 다른 결과를 보여주기 위해

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\

당신은 무언가에 동의하지 않습니다 - 채굴 에 약간의 종소리와 휘파람이있을 가능성이 큽니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

RM 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Совершена сделка [ # 214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
RJ 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [ # 214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
RG 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 позиция закрыта в связи с окончанием теста на 1.18714 [ # 210 buy 0.01 EURUSD 1.18110 sl: 1.18237 tp: 1.19741 ]
PS 0 20 : 06 : 19.401 Сделки 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 сделка # 215 продажа 0.01 EURUSD на 1.18714 выполнена (на основе ордера # 215 )
PH 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 совершена сделка [ # 215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
QG 0 20 : 06 : 19.401 Trade 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [ # 215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714 ]
DK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140
DO 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0
RE 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ulLastExitDealTicket: 213
HK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
FD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140
PN 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0
NE 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 ulLastExitDealTicket: 213
OH 0 20 : 06 : 19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Правильный коэффициент: 0.9976
IM 0 20 : 06 : 19.404 Тестер окончательный баланс 10063.77 USD
RD 0 20 : 06 : 19.404 Тестер OnTester результат 0.8703425685819519
QN 0 20 : 06 : 19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 EA deinited ! Причина: советник удален с графика.
FO 0 20 : 06 : 19.416 Тестер EURUSD,H1: 5213110 тиков, сгенерировано 1630 баров. Среда синхронизирована в 0 : 00 : 00.058 . Тест прошел в 0 : 00 : 17.755 .
JR 0 20 : 06 : 19.416 Тестер EURUSD,H1: общее время от входа до остановки тестирования 0 : 00 : 17.813 (включая 0 : 00 : 00.058 для синхронизации исторических данных)
НЕТ 0 20 : 06 : 19.416 Тестер 444 Мб используемой памяти, включая 0.94 Мб исторических данных, 128 Мб тиковых данных
FL 0 20 : 06 : 19.416 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
RH 0 20 : 06 : 19.417 test Experts\EALeague_Free.ex5 на EURUSD,Н 1 поток завершен
PQ 0 20 : 06 : 19.785 127.0 . 0.1 подготовка к выключению

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

내가 마법에 들어가는 이유 

Trade Magic: 240140

하지만 그는 여전히 또 다른 마법 0을 제공합니다 

DK 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Trade Magic: 240140
DO 0 20 : 06 : 19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04 . 07 23 : 58 : 59 Найдено Magic: 0
 
SanAlex :

코드를 700번 곱했습니까?

\\\\

내가 이해하는 것처럼 코드에서 다른 표시기로 보낼 수 있습니다. 이것은 코드의 한 줄일 뿐입니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\

어떻게 다른 시스템을 얻을 수 있습니까? 다른 결과를 보여주기 위해

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\

당신은 무언가에 동의하지 않습니다 - 채굴 에 약간의 종소리와 휘파람이있을 가능성이 큽니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1. 네. 각 시스템에는 매개변수 목록이 있습니다.

2. 입력 매개변수에서 시스템의 마법을 지정해야 합니다.

3. 아주 재미있다. 반복합니다 - 모든 시스템은 간단합니다. 코드 베이스에 이러한 TS에 대한 전문가가 있습니다. 소스 코드를 제공할 수 있지만 파일이 천 개 이상인 전체 라이브러리를 가져올 것입니다.

4. "외출" 중지

Georgiy Merts :

1. 네. 각 시스템에는 매개변수 목록이 있습니다.

2. 입력 매개변수에서 시스템의 마법을 지정해야 합니다.

3. 아주 재미있다. 반복합니다 - 모든 시스템은 간단합니다. 코드 베이스에 이러한 TS에 대한 전문가가 있습니다. 소스 코드를 제공할 수 있지만 파일이 천 개 이상인 전체 라이브러리를 가져올 것입니다.

4. "삐져나오기" 그만

강의 감사합니다! 이제 적어도 이 정도 규모의 전문가가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 무게가 60kb에 불과한 이동 평균 과 다른 점을 발견하지 못했지만

EA리그_무료__3

 
SanAlex :

강의 감사합니다! 이제 적어도 이 정도 규모의 전문가가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 무게가 60kb에 불과한 이동 평균 과 다른 점을 발견하지 못했지만

고마워요, 캡.

0으로 끝나는 모든 마법은 이 알고리즘에 따라 정확히 작동하기 때문에 이동 평균 과 다르지 않습니다. 모든 시스템이 가장 단순하다는 점을 강조했습니다. 이것 포함.

Georgiy Merts :

고마워요, 캡.

0으로 끝나는 모든 마법은 이 알고리즘에 따라 정확히 작동하기 때문에 이동 평균 과 다르지 않습니다. 모든 시스템이 가장 단순하다는 점을 강조했습니다. 이것 포함.

예! 전략 변경 - 240140에서 시작하여 240142로 변경 결과가 다르며 지표가 없습니다.

EA리그_무료__4

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

240141에는 또 다른

EA리그_무료__5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

글쎄, 적어도 당신의 주제를 조금 워밍업! 기분이 상했다면 죄송합니다! 그리고 행운을 빕니다!!!

 
SanAlex :

예! 전략 변경 - 240140에서 시작하여 240142로 변경 결과가 다르며 지표가 없습니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

240141은 또 다른

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

글쎄, 적어도 당신의 주제를 조금 워밍업! 기분이 상했다면 죄송합니다! 그리고 행운을 빕니다!!!

2로 끝나는 마법은 지그재그의 봉우리에서 정리해고에 의해 진입합니다. On 1 - 가격 채널의 경계를 터치하여 입장합니다.

아카이브에는 마술사와 시스템 이름의 전체 목록이 있습니다.

Georgiy Merts :

2로 끝나는 마법은 지그재그의 봉우리에서 정리해고에 의해 진입합니다. On 1 - 가격 채널의 경계를 터치하여 입장합니다.

아카이브에는 마술사와 시스템 이름의 전체 목록이 있습니다.

고맙습니다! - 누군가가 귀하의 Expert Advisor를 사용할 것입니다. 다시 한번 감사합니다!

- 나는 또한 거래 전략을 찾기 위해 전문가 고문의 눈을 멀게 했습니다. 하지만 더 간단합니다. Indicators를 거기에 맞추거나 개체로 작업 할 수 있습니다. 어떤 전술도 잡을 수 있도록 조각했습니다. 저에게는 큰 도움이 됩니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

관심이 있으시면 여기를 참조하십시오. https://www.mql5.com/ru/code/34046

SanAlex :

고맙습니다! - 누군가가 귀하의 Expert Advisor를 사용할 것입니다. 다시 한번 감사합니다!

- 나는 전문가 고문도 눈을 멀게 했으며 여전히 거래 전략을 찾고 있습니다. 하지만 더 간단합니다. Indicators를 거기에 맞추거나 개체로 작업 할 수 있습니다. 어떤 전술도 잡을 수 있도록 조각했습니다. 저에게는 큰 도움이 됩니다.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

관심이 있으시면 여기를 참조하십시오. https://www.mql5.com/ru/code/34046

당신은 당신의 속물 "포킹"을 얻었습니다 ...

매개변수가 많은 Expert Advisor는 매우 불안정합니다. 가장 단순한 것과 동일한 확률로 병합됩니다. 그리고 테스트하는 데 많은 노력이 필요합니다. 나는 오래전에 복잡한 차량을 포기했습니다. 시스템이 단순할수록 더 안정적입니다.

그리고 "아마도 누군가가 그것을 사용할 것"에 관해서는 - 다시 ... 나는 "성배를 팔고 싶은"생각이 없습니다. 드로다운에서 빠져나오겠습니다 - 신호를 열겠습니다. 나는 나가지 않거나 아무도 신호를 구독하지 않을 것입니다 - 글쎄, 그와 함께 *** ...

