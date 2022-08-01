무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 322 1...315316317318319320321322323324325326327328329...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2021.03.01 14:40 #3211 moskitman : 일부 샌드박스. 숫자를 위한 숫자와 그래프를 위한 그래프. 글쎄, 사람이 여기에서 자신의 광기를 블로그에 올리는 것을 좋아하기 때문에 누가 그를 금할 것인가 ... 요구되는 것? 저는 한 번 이상 강조했습니다. 과거 데이터에 대해 백테스트를 거쳤고 성공적인 데모 기간이 있는 차량 세트가 필요합니다. 나는 그것을 가지고있다. 뭐가 문제 야 ? "숫자를 위한 숫자"는 무엇입니까??? 이것은 "숫자를 위해서"가 아니라 항상 선택할 수있는 기회가있는 영구적 인 시스템 세트의 존재를 위해서입니다. 이것이 내가 이 보고서를 게시하는 이유입니다. 가장 유망한 차량을 선택하는 것은 보고서에서입니다. 뭐가 문제 야 ? Valeriy Yastremskiy 2021.03.02 09:55 #3212 Georgiy Merts : 요구되는 것? 저는 한 번 이상 강조했습니다. 과거 데이터에 대해 백테스트를 거쳤고 성공적인 데모 기간이 있는 차량 세트가 필요합니다. 나는 그것을 가지고있다. 뭐가 문제 야 ? "숫자를 위한 숫자"는 무엇입니까??? 이것은 "숫자를 위해서"가 아니라 항상 선택할 수있는 기회가있는 영구적 인 시스템 세트의 존재를 위해서입니다. 이것이 내가 이 보고서를 게시하는 이유입니다. 가장 유망한 차량을 선택하는 것은 보고서에서입니다. 뭐가 문제 야 ? 모든 규칙,))) 일부는 다른 사람을 다치게합니다))) Georgiy Merts 2021.03.02 12:37 #3213 Valeriy Yastremskiy : 모든 규칙,))) 일부는 다른 사람을 다치게합니다))) 아니, Grail 이 없다는 것을 이해할 수 있습니다 ... Abydno, panimash... 인정한다는 것이 슬프네요... 내가 보기에 Grail은 시스템에서 시스템으로 끊임없이 이동하는 것입니다. 약속이 없는 것들은 제시간에 끄세요... 여기, 일주일 전에 Eurofranc가 저를 망쳤습니다... 실제 시스템에서 두 대의 시스템이 컨트롤 샷을 만들었습니다. 둘 다 평평했고 Eurofranc는 장기 추세에 접어 들었습니다... 물론 손절매가 떨어졌고, 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이기 시작했고, 전원이 꺼지기 시작했습니다... 계정은 다시 300달러 미만입니다... 글쎄요... 이제 우리는 빠져나갈 것 같습니다.. . 와드 №6 파이어버드 EA 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, Valeriy Yastremskiy 2021.03.02 14:33 #3214 Georgiy Merts : 아니, Grail 이 없다는 것을 이해할 수 있습니다 ... Abydno, panimash... 인정한다는 것이 슬프네요... 내가 보기에 Grail은 시스템에서 시스템으로 끊임없이 이동하는 것입니다. 약속이 없는 것들은 제시간에 끄세요... 여기, 일주일 전에 Eurofranc가 저를 망쳤습니다... 실제 시스템에서 두 대의 시스템이 컨트롤 샷을 만들었습니다. 둘 다 평평했고 Eurofranc는 장기 추세에 접어 들었습니다... 물론 손절매가 떨어졌고, 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이기 시작했고, 전원이 꺼지기 시작했습니다... 계정은 다시 300달러 미만입니다... 글쎄요... 이제 우리는 빠져나갈 것 같습니다.. . 효과적인 작업의 시작과 끝을 선명하게 합니다. 이 기간을 외부 요인과 연결하십시오. 단순히 가격 시리즈와 관련하여 차량의 상태를 설명하는 것은 이 시리즈의 속성/특성이 변경되는 기간 동안 항상 실패합니다. 불필요한 사람들의 불필요한 감정에 신경 쓰지 말라고 스스로에게 배웠다. 항상 작동하는 것은 아닙니다. 하지만 대부분 도움이 됩니다 Roman Shiredchenko 2021.03.02 14:48 #3215 Georgiy Merts : 아니, Grail 이 없다는 것을 이해할 수 있습니다 ... Abydno, panimash... 인정한다는 것이 슬프네요... 내가 보기에 Grail은 시스템에서 시스템으로 끊임없이 이동하는 것입니다. 약속이 없는 것들은 제시간에 끄세요... 여기, 일주일 전에 Eurofranc가 저를 망쳤습니다... 실제 시스템에서 두 대의 시스템이 컨트롤 샷을 만들었습니다. 둘 다 평평했고 Eurofranc는 장기 추세에 접어 들었습니다... 물론 손절매가 떨어졌고, 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이기 시작했고, 전원이 꺼지기 시작했습니다... 계정은 다시 300달러 미만입니다... 글쎄요... 이제 우리는 빠져나갈 것 같습니다.. . :-) 솔직히 말해서, 모든 것이 흰 황소에 대한 동화처럼 보입니다. Georgiy Merts 2021.03.02 18:06 #3216 Valeriy Yastremskiy : 효과적인 작업의 시작과 끝을 선명하게 합니다. 이 기간을 외부 요인과 연결하십시오. 단순히 가격 시리즈와 관련하여 차량의 상태를 설명하는 것은 이 시리즈의 속성/특성이 변경되는 기간 동안 항상 실패합니다. 불필요한 사람들의 불필요한 감정에 신경 쓰지 말라고 스스로에게 배웠다. 항상 작동하는 것은 아닙니다. 하지만 대부분 도움이 됩니다 예, 모든 것이 그렇습니다. 모든 것이 나에게 맞습니다. 나는 어떤 관점을 본다. 아직 유출되지 않았다는 사실이 이미 좋습니다. 예, 나는 돈을 벌고 싶습니다 ... 글쎄, 아직 나를 위해 작동하지 않습니다 ... 아마도 작동하지 않을 것입니다 ... 글쎄, 당신은 무엇을 할 수 있습니까 ... Georgiy Merts 2021.03.02 18:08 #3217 Roman Shiredchenko : :-) 솔직히 말해서, 모든 것이 흰 황소에 대한 동화처럼 보입니다. 그리고 당신은 거기에 있습니다 ... 리그는 지표일 뿐입니다. 현재 어떤 시스템이 운영되고 있습니까? 리그 거래는 시스템 간의 지속적인 전환입니다. 그게 바로 내가 하는 일이다. 분명히 이번 주에 계정이 300을 넘을 것입니다. 우리는 볼 것입니다. Georgiy Merts 2021.03.08 07:50 #3218 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 최고의 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.03.15 05:57 #3219 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 최고의 품질 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 트랙이 50개 이상인 가장 오래된 차량 차트: ElenaFxPro4 2021.03.18 13:31 #3220 왜 다른 시스템이 다른 쌍에 서 있습니까? 이것은 시스템의 특성을 결정하는 것을 훨씬 더 어렵게 만듭니다. 한 쌍의 모든 시스템 또는 모든 쌍의 모든 시스템. 그러면 각 시스템의 특성을 구별하는 것이 더 쉽고 "자연스럽게" 될 것입니다. 아니면 내가 뭔가를 이해하지 못하고 있습니까? 1...315316317318319320321322323324325326327328329...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
일부 샌드박스. 숫자를 위한 숫자와 그래프를 위한 그래프.
글쎄, 사람이 여기에서 자신의 광기를 블로그에 올리는 것을 좋아하기 때문에 누가 그를 금할 것인가 ...
요구되는 것?
저는 한 번 이상 강조했습니다. 과거 데이터에 대해 백테스트를 거쳤고 성공적인 데모 기간이 있는 차량 세트가 필요합니다. 나는 그것을 가지고있다. 뭐가 문제 야 ? "숫자를 위한 숫자"는 무엇입니까??? 이것은 "숫자를 위해서"가 아니라 항상 선택할 수있는 기회가있는 영구적 인 시스템 세트의 존재를 위해서입니다.
이것이 내가 이 보고서를 게시하는 이유입니다. 가장 유망한 차량을 선택하는 것은 보고서에서입니다.
뭐가 문제 야 ?
요구되는 것?
저는 한 번 이상 강조했습니다. 과거 데이터에 대해 백테스트를 거쳤고 성공적인 데모 기간이 있는 차량 세트가 필요합니다. 나는 그것을 가지고있다. 뭐가 문제 야 ? "숫자를 위한 숫자"는 무엇입니까??? 이것은 "숫자를 위해서"가 아니라 항상 선택할 수있는 기회가있는 영구적 인 시스템 세트의 존재를 위해서입니다.
이것이 내가 이 보고서를 게시하는 이유입니다. 가장 유망한 차량을 선택하는 것은 보고서에서입니다.
뭐가 문제 야 ?
모든 규칙,))) 일부는 다른 사람을 다치게합니다)))
모든 규칙,))) 일부는 다른 사람을 다치게합니다)))
아니, Grail 이 없다는 것을 이해할 수 있습니다 ...
Abydno, panimash... 인정한다는 것이 슬프네요... 내가 보기에 Grail은 시스템에서 시스템으로 끊임없이 이동하는 것입니다. 약속이 없는 것들은 제시간에 끄세요... 여기, 일주일 전에 Eurofranc가 저를 망쳤습니다... 실제 시스템에서 두 대의 시스템이 컨트롤 샷을 만들었습니다. 둘 다 평평했고 Eurofranc는 장기 추세에 접어 들었습니다... 물론 손절매가 떨어졌고, 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이기 시작했고, 전원이 꺼지기 시작했습니다... 계정은 다시 300달러 미만입니다... 글쎄요... 이제 우리는 빠져나갈 것 같습니다.. .
아니, Grail 이 없다는 것을 이해할 수 있습니다 ...
Abydno, panimash... 인정한다는 것이 슬프네요... 내가 보기에 Grail은 시스템에서 시스템으로 끊임없이 이동하는 것입니다. 약속이 없는 것들은 제시간에 끄세요... 여기, 일주일 전에 Eurofranc가 저를 망쳤습니다... 실제 시스템에서 두 대의 시스템이 컨트롤 샷을 만들었습니다. 둘 다 평평했고 Eurofranc는 장기 추세에 접어 들었습니다... 물론 손절매가 떨어졌고, 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이기 시작했고, 전원이 꺼지기 시작했습니다... 계정은 다시 300달러 미만입니다... 글쎄요... 이제 우리는 빠져나갈 것 같습니다.. .
효과적인 작업의 시작과 끝을 선명하게 합니다. 이 기간을 외부 요인과 연결하십시오. 단순히 가격 시리즈와 관련하여 차량의 상태를 설명하는 것은 이 시리즈의 속성/특성이 변경되는 기간 동안 항상 실패합니다.
불필요한 사람들의 불필요한 감정에 신경 쓰지 말라고 스스로에게 배웠다. 항상 작동하는 것은 아닙니다. 하지만 대부분 도움이 됩니다
아니, Grail 이 없다는 것을 이해할 수 있습니다 ...
Abydno, panimash... 인정한다는 것이 슬프네요... 내가 보기에 Grail은 시스템에서 시스템으로 끊임없이 이동하는 것입니다. 약속이 없는 것들은 제시간에 끄세요... 여기, 일주일 전에 Eurofranc가 저를 망쳤습니다... 실제 시스템에서 두 대의 시스템이 컨트롤 샷을 만들었습니다. 둘 다 평평했고 Eurofranc는 장기 추세에 접어 들었습니다... 물론 손절매가 떨어졌고, 시스템이 용납할 수 없는 행동을 보이기 시작했고, 전원이 꺼지기 시작했습니다... 계정은 다시 300달러 미만입니다... 글쎄요... 이제 우리는 빠져나갈 것 같습니다.. .
효과적인 작업의 시작과 끝을 선명하게 합니다. 이 기간을 외부 요인과 연결하십시오. 단순히 가격 시리즈와 관련하여 차량의 상태를 설명하는 것은 이 시리즈의 속성/특성이 변경되는 기간 동안 항상 실패합니다.
불필요한 사람들의 불필요한 감정에 신경 쓰지 말라고 스스로에게 배웠다. 항상 작동하는 것은 아닙니다. 하지만 대부분 도움이 됩니다
예, 모든 것이 그렇습니다. 모든 것이 나에게 맞습니다. 나는 어떤 관점을 본다. 아직 유출되지 않았다는 사실이 이미 좋습니다. 예, 나는 돈을 벌고 싶습니다 ... 글쎄, 아직 나를 위해 작동하지 않습니다 ... 아마도 작동하지 않을 것입니다 ... 글쎄, 당신은 무엇을 할 수 있습니까 ...
:-) 솔직히 말해서, 모든 것이 흰 황소에 대한 동화처럼 보입니다.
그리고 당신은 거기에 있습니다 ...
리그는 지표일 뿐입니다. 현재 어떤 시스템이 운영되고 있습니까? 리그 거래는 시스템 간의 지속적인 전환입니다. 그게 바로 내가 하는 일이다. 분명히 이번 주에 계정이 300을 넘을 것입니다. 우리는 볼 것입니다.
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
최고의 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
최고의 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
트랙이 50개 이상인 가장 오래된 차량 차트:
왜 다른 시스템이 다른 쌍에 서 있습니까?
이것은 시스템의 특성을 결정하는 것을 훨씬 더 어렵게 만듭니다.
한 쌍의 모든 시스템 또는 모든 쌍의 모든 시스템. 그러면 각 시스템의 특성을 구별하는 것이 더 쉽고 "자연스럽게" 될 것입니다. 아니면 내가 뭔가를 이해하지 못하고 있습니까?