무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 333

Maxim Kuznetsov 2021.06.09 01:39 #3321
이 흥미로운 스레드에서 뭔가를 놓쳤습니다... BTC가 등급에 포함된 이유는 무엇입니까?
그는 기본적으로 모든 것을 과소평가합니다. 멋지지만 일반적인 의미에서 통화는 아닙니다. 경제와 관련이없는 코스의 다른 물리학이 있습니다.
---
조금 더 높이, Roman은 무언의 생각을 암시했습니다. 이 동물원이 행동을 변경하면(지도자 또는 기타 통계가 변경됨), 휴식을 취하고 로봇을 다시 최적화해야 합니다. 시장이 변하고 있습니다.
Zhora, 아마도 대신에 우리는 계속 일하고 있습니다. 당신은 이미 끝낼 것입니다. 누가 그것을 필요로 하고, 누가 관심을 갖고, 누가 혜택을 줍니까? 당신을 위한. ? 그러니 스스로 놀아
나 자신이 재생합니다.
Georgiy Merts 2021.06.09 14:03 #3323

BTC는 다른 모든 것과 동일한 기호입니다. 변화의 원칙이 무엇인지는 내게 중요하지 않습니다. 나는 아무거나 잡습니다. 이 시스템은 주식 및 옵션에 사용할 수 있습니다 (그러나 옵션의 경우 전문가 코드를 변경해야 함).
Georgiy Merts 2021.06.09 14:03 #3323

재최적화에 관해서는 그것이 나를 위해 작동하는 방식입니다. 모든 로봇에는 시장에 적합하지 않다는 매우 분명한 징후가 있습니다. 이러한 기능 중 하나가 감지되는 즉시 로봇이 다시 최적화됩니다. 매일 3~20대의 차량이 다시 최적화됩니다.
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
최고의 무역 품질:
최고의 무역 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
Georgy, 실제 거래소에서 선물, 지수와 거래할 의사가 없습니까?
뭔가 당신이 리그를 플레이? 그리고 이를 기반으로 하는 하나 이상의 PAMM은 마진 거래에서 거품을 만드는 것이 가능합니다 ...
예, 증권 거래소에서도 가능합니다. 차이는 없습니다... 하지만 계좌를 개설할 돈이 없습니다.
차이가있는 것 같습니다 ... 10,000.00 루블에 돈이 필요합니다. 모스크바 시간의 선물 및 지수.
그리고 그것은 어디에 있습니까? 정말 작은 금액입니다.
Roman Shiredchenko 2021.06.14 20:35 #3329

그러나 이를 위해서는 컴퓨터가 한 대 더 필요하며 가장 중요한 것은 지금도 매일 재최적화하는 데 시간이 많이 걸리고 대부분의 시간이 걸린다는 것입니다. 캐릭터를 추가하면 시간이 더 걸리겠죠... 다른 사람들은 왜 안 하지? 리그의 아이디어는 완전히 투명하고 명확합니다!

답변을 준비하고 개인 계정에 쓰겠습니다 - 내일.
