"항상 수익을 낼 수 있는 유일한 방법은 시스템에서 시스템으로 지속적으로 전환하는 것입니다."
이 시스템이 이제 병합되기 시작하지만 반대로 이 시스템은 수익을 올릴 것이라고 어떻게 결정합니까? 시스템이 3일 연속으로 병합되고 그 전에 한 달을 벌었다면 줄이십시오. 그리고 그 반대의 경우에도 3일 연속 수입이 있으면 합병하기 전에 중단하십시오. 하지만 그렇게 간단하지 않습니다.
내가 이해하는 한, 통계를 수집하여 하나 또는 다른 TS가 더 잘 작동하거나 더 나쁠 때 시장 패턴을 식별할 수 있는 방법은 없습니다. 예를 들어, 이 TS는 9월과 2월 12일부터 16일까지 가장 잘 작동합니다. 뉴스 릴리스 30분 전 별 2/3개와 그 이후에는 거래하지 않습니다.
그리고 또 다른 질문: 바이너리 옵션에 대해 들어본 적이 있고 아마도 그것에 대해 잘 작동하는 것을 작성하려고 시도한 적이 있습니까?
저는 이제 막 MQL5를 이해하기 시작했으며 특히 BO를 위한 수익성 있는 TS를 개발할 계획입니다.
예, 이것이 주요 문제이며 불행히도 대부분 직관적으로 해결할 수 있습니다.
저는 과거 기간의 품질 점수, 데모 기간의 이 지표, 허용된 SL 수를 봅니다. 시스템의 핵심으로. 글쎄, 나는 내가 약속하는 것을 진짜로 입었다.
저는 바이너리 옵션과 관련된 사업이 없었으며 그것이 무엇인지 거의 모릅니다.
당신은 이 문제를 해결하지 못할 것이며 항상 추측할 것입니다. 결론 - 아이디어는 zilch입니다
그냥 논리를 켜, 이건 막다른 골목이야, 이 아이디어는 버려, 남자가 돼
무슨 "벤처"???
거듭 말씀드리지만, 리그는 지속적으로 존재하고 테스트를 거쳐 바로 사용할 수 있는 시스템의 집합체일 뿐입니다. 나는 그것을보고 내가 가장 좋아하는 시스템을 취합니다. 그리고 당신은 내가 그런 훌륭한 도구 없이 남아 있다고 제안하고 있습니까 ??? 기성품 시스템이 없으면 실제에 무엇을 걸 수 있습니까?
미쳤구나, 친구. 그런 다음 일종의 모니터링이 필요합니다 ... 그런 다음 일종의 보증 ... 그러면 아이디어가 마음에 들지 않습니다.하지만 내가하고 있지만 당신은 아닙니다 ...
얼마나 말할 수 있습니까? 저는 Grails 를 누구에게도 판매하지 않습니다. 리그의 모든 시스템은 3페니만큼 간단합니다. KodoBase에는 이러한 원칙에 따라 정확하게 작동하는 무료 전문가가 있습니다. 그리고 League의 TS와 유일한 차이점은 통합 품질 지표에 따라 실시간으로 작업을 평가할 수 있다는 것입니다. 그게 다야.
당신은 리그를 누군가에게 판매할 기회로 접근합니다. 그리고 나는 그것을 아무에게도 팔지 않을 것입니다. 관심 있는 분이 계시다면 모든 것을 무료로 드립니다. 항상 사용할 준비가 된 시스템 세트로 정확하게 필요합니다. 그게 내가 가지고있는 방법입니다.
네 리그는 전혀 필요 없어 포럼의 파편 같아 그 멍청함에 짜증나
필요하지 않은 경우 주제에 들어가지 마십시오.
난 그녀가 필요해.
글쎄, 사람이 여기에서 자신의 광기를 블로그에 올리는 것을 좋아하기 때문에 누가 그를 금할 것인가 ...