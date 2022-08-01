무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 360

새 코멘트
 
Georgiy Merts # :

오 어떻게. 여기 있는 사람들이 나보다 나에 대해 더 많이 알고 있다는 사실이 밝혀졌다... 글쎄... 글쎄...

그리고 수백만 달러에 관해서는 - 글쎄, 수백만 루블이 아무런 문제없이 얻어지기 때문에 수백만 달러가 멀지 않았다는 것을 의미합니다 ... 우리는 기다리고 있습니다, 선생님 ...

예, 당신은 이미 한 살 이상이지만 불명예에 대해 부끄러워하지 않습니다.

제 딸은 이미 40입니다. 일주일에 두 번 말을 타고 꿈을 꿉니다.

렌탈 BMW를 탄다.

일주일에 세 번 - 수영장이 있는 피트니스.

그는 내 손녀를 키웠고, 그녀는 6개 언어와 약간의 프로그래밍이 있습니다.

자기 사업: 증권, 부동산 등.


두꺼비는 이미 교살되었습니까, 아니면 추가해야합니까?

추신 감정적 인 반응은 귀하의 사진으로 인해 발생하며 내 리포스트에 포함되지 않았습니다.

 
Алексей Тарабанов # :

예, 당신은 이미 한 살 이상이지만 불명예에 대해 부끄러워하지 않습니다.

제 딸은 이미 40입니다. 일주일에 두 번 말을 타고 꿈을 꿉니다.

렌탈 BMW를 탄다.

일주일에 세 번 - 수영장이 있는 피트니스.

그는 내 손녀를 키웠고, 그녀는 6개 언어와 약간의 프로그래밍이 있습니다.

자기 사업: 증권, 부동산 등.


두꺼비는 이미 교살되었습니까, 아니면 추가해야합니까?

추신 감정적 인 반응은 귀하의 사진으로 인해 발생하며 내 리포스트에 포함되지 않았습니다.

타라는 썩어도 좋다. 더 잘 마시러 오세요))) 딸과 손녀 건강) 그리고 당신. 부활절.

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

무역 품질 면에서 최고:

최고의 무역 품질 차트:

가장 오래된 TS 리그:

가장 오래된 TS 리그 차트:

 
Алексей Тарабанов # :

예, 당신은 이미 한 살 이상이지만 자신을 불명예스럽게 만드는 것을 부끄럽게 생각하지 않습니다.

제 딸은 이미 40입니다. 일주일에 두 번 말을 타고 꿈을 꿉니다.

렌탈 BMW를 탄다.

일주일에 세 번 - 수영장이 있는 피트니스.

그는 내 손녀를 키웠고, 그녀는 6개 언어와 약간의 프로그래밍이 있습니다.

자기 사업: 증권, 부동산 등.


두꺼비는 이미 교살되었습니까, 아니면 추가해야합니까?

추신 감정적 인 반응은 귀하의 사진으로 인해 발생하며 내 리포스트에 포함되지 않았습니다.

그리고 이게 다 그녀의 수입으로???

내가 맞는지 확인하고 있을 뿐입니다.

사람이 거짓말을 하면 모든 것이 가능합니다. 글쎄, 또는 그녀는 아무 말도하지 않습니다. 그녀는 완전히 다른 장소에서 불로를 충당 할 수 있고 거래는 너무 ... 재미 있습니다 ...

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형별 최고의 차량 차트:

무역 품질 측면에서 리그 최고의 TS:

무역 품질에 따른 리그 최고의 TS 차트:

최소 50개의 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

최소 50건의 거래가 있는 리그에서 가장 오래된 TS 차트:

 
Georgiy Merts 거래가 있는 가장 오래된 TS 리그:

거래 수가 50개 이상인 리그에서 가장 오래된 TS 차트:


경매를 위해 그들을 선택한 후 실제 또는 신호와 평행을 이루십시오. 그렇지 않으면이 모든 badyag가 스팸과 쓰레기 깨끗한 물을 제공합니다. ;-) 나는 비어있는 허디 거디를 발견하고 공개적으로 그녀와 함께 즐거운 시간을 보냈습니다. 날뛰다. 분명히 당신은 과장하고 있습니다. 이 사진은 결과가 아닙니다. 실제의 성장 곡선이 필요합니다.
 
Roman Shiredchenko # :

경매를 위해 그들을 선택한 후 실제 또는 신호와 평행을 이루십시오. 그렇지 않으면이 모든 badyag가 스팸과 쓰레기 깨끗한 물을 제공합니다. ;-) 나는 비어있는 허디 거디를 발견하고 공개적으로 그녀와 함께 즐거운 시간을 보냈습니다. 날뛰다. 분명히 당신은 과장하고 있습니다. 이 사진은 결과가 아닙니다. 실제의 성장 곡선이 필요합니다.

네, 로만. 이것은 스팸이고 순수한 쓰레기입니다.

모든 것이 나에게 적합합니다. 실제의 곡선 - 시스템 자체. 나는 아무 것도 숨기지 않고 Kodobase의 TS 데이터에 따라 작업하는 전문가가 있습니다.

 

   Dear members~


I am trying to count candles. please help~~


int Barcount;

if(Barcount != Bars)

   {
   Barcount = Bars;
   pt = pt + 1;
   }

Print("pt=",pt); 


int OT,SHi;

if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET)==true)

  {

  OT = OrderOpenTime();

  }

SHi = iBarShift(Symbol(),0,OT);  

Print("SHi=",SHi); 

초보자의 질문 MQL5 MT5 MetaTrader 5
  • 2022.05.04
  • www.mql5.com
알려주십시오. 테스터의 그러한 지표가 실생활에서 실재합니까? 그리고 $3000 디포가 있는 해에 좋은 결과입니까 나쁜 결과입니까...
1...353354355356357358359360
새 코멘트