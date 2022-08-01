무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 319 1...312313314315316317318319320321322323324325326...360 새 코멘트 [삭제] 2021.01.17 13:50 #3181 Maxim Kuznetsov : 바로 지금, 몇 년 후 지점(더 정확하게는 결과)이 유용성을 얻기 시작했습니다. 분기의 결과에 따르면 다음과 같은 것이 분명합니다. - 전자동 로봇의 저울은 "-spread" 추세에 따른 고전적인 "흡수가 있는 SB"입니다. - 지속적인 최적화/선택의 결과는 분산의 증가입니다. - "채터"의 진폭이 증가합니다. 당신이 MM을 괴물로 만들 수있는 이미 훌륭하고 합리적인 것 일반적으로 건강한 곡물조차 없습니다. 의미 없는 환상입니다. 모래 상자 Georgiy Merts 2021.01.18 05:04 #3182 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.01.25 05:50 #3183 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형 측면에서 최고 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 최고의 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: [삭제] 2021.01.26 11:12 #3184 당신의 팸은 얼마를 벌었습니까? Maxim Kuznetsov 2021.01.26 12:17 #3185 A_K에 대한 메모(당신은 여전히 이 주제를 조사하고 있습니다) Georges가 출판한 곡선에는 당신이 찾고 있는 열쇠가 있습니다. 당신은 안전보장이사회의 주제에 대해 서두르고 있습니다. 따라서 이 곡선이 그것과 어떻게 다른지 보십시오. 극소수지만 핵심은 이 작은 부분에 있습니다. Georgiy Merts 2021.01.27 16:32 #3186 Vladimir Baskakov : 당신의 팸은 얼마를 벌었습니까? 네, 제가 말할 수 있는 한 - 저는 아무 것도 벌지 못했습니다. DC만이 각 거래에 대해 수익을 얻습니다... 그리고 저는 거의 0에 매달려 있습니다. 이제 다른 아이디어를 테스트 중입니다. 가능성이 있는 것 같습니다... 그리고 나서 ... 우리는 보게 될 것입니다. [삭제] 2021.01.27 20:19 #3187 Georgiy Merts : 네, 제가 말할 수 있는 한 - 저는 아무 것도 벌지 못했습니다. DC만이 각 거래에 대해 수익을 얻습니다... 그리고 저는 거의 0에 매달려 있습니다. 이제 다른 아이디어를 테스트 중입니다. 가능성이 있는 것 같습니다... 그리고 나서 ... 우리는 보게 될 것입니다. 그러면 왜 이익이 나지 않는 일을 삼 년 동안 세우십시오. 나는 나 자신과 놀고, 우리는 그것과 관련이 있습니다 Georgiy Merts 2021.01.28 17:01 #3188 Vladimir Baskakov : 그러면 왜 이익이 나지 않는 일을 삼 년 동안 세우십시오. 나는 나 자신과 놀고, 우리는 그것과 관련이 있습니다 그래요. 내가 당신의 주제에 온 것이 아니라 당신이 내 주제에 왔다는 점에 유의하십시오. Georgiy Merts 2021.02.01 06:34 #3189 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 측면에서 최고의 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: Georgiy Merts 2021.02.08 06:04 #3190 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질별 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 1...312313314315316317318319320321322323324325326...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
바로 지금, 몇 년 후 지점(더 정확하게는 결과)이 유용성을 얻기 시작했습니다.
분기의 결과에 따르면 다음과 같은 것이 분명합니다.
- 전자동 로봇의 저울은 "-spread" 추세에 따른 고전적인 "흡수가 있는 SB"입니다.
- 지속적인 최적화/선택의 결과는 분산의 증가입니다. - "채터"의 진폭이 증가합니다.
당신이 MM을 괴물로 만들 수있는 이미 훌륭하고 합리적인 것
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
무역 품질 기준 상위 20개 TS:
거래 품질별 최고의 TS 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질별 최고의 TS 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
A_K에 대한 메모(당신은 여전히 이 주제를 조사하고 있습니다)
Georges가 출판한 곡선에는 당신이 찾고 있는 열쇠가 있습니다. 당신은 안전보장이사회의 주제에 대해 서두르고 있습니다. 따라서 이 곡선이 그것과 어떻게 다른지 보십시오. 극소수지만 핵심은 이 작은 부분에 있습니다.
당신의 팸은 얼마를 벌었습니까?
네, 제가 말할 수 있는 한 - 저는 아무 것도 벌지 못했습니다. DC만이 각 거래에 대해 수익을 얻습니다... 그리고 저는 거의 0에 매달려 있습니다. 이제 다른 아이디어를 테스트 중입니다. 가능성이 있는 것 같습니다... 그리고 나서 ... 우리는 보게 될 것입니다.
그러면 왜 이익이 나지 않는 일을 삼 년 동안 세우십시오.
그래요.
내가 당신의 주제에 온 것이 아니라 당신이 내 주제에 왔다는 점에 유의하십시오.
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질별 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: