무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 319

새 코멘트
[삭제]  
Maxim Kuznetsov :

바로 지금, 몇 년 후 지점(더 정확하게는 결과)이 유용성을 얻기 시작했습니다.

분기의 결과에 따르면 다음과 같은 것이 분명합니다.

- 전자동 로봇의 저울은 "-spread" 추세에 따른 고전적인 "흡수가 있는 SB"입니다.

- 지속적인 최적화/선택의 결과는 분산의 증가입니다. - "채터"의 진폭이 증가합니다.

당신이 MM을 괴물로 만들 수있는 이미 훌륭하고 합리적인 것

일반적으로 건강한 곡물조차 없습니다. 의미 없는 환상입니다. 모래 상자
 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

무역 품질 기준 상위 20개 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:



 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형 측면에서 최고 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 최고의 TS 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:


[삭제]  
당신의 팸은 얼마를 벌었습니까?
 

A_K에 대한 메모(당신은 여전히 이 주제를 조사하고 있습니다)

Georges가 출판한 곡선에는 당신이 찾고 있는 열쇠가 있습니다. 당신은 안전보장이사회의 주제에 대해 서두르고 있습니다. 따라서 이 곡선이 그것과 어떻게 다른지 보십시오. 극소수지만 핵심은 이 작은 부분에 있습니다.

 
Vladimir Baskakov :
당신의 팸은 얼마를 벌었습니까?

네, 제가 말할 수 있는 한 - 저는 아무 것도 벌지 못했습니다. DC만이 각 거래에 대해 수익을 얻습니다... 그리고 저는 거의 0에 매달려 있습니다. 이제 다른 아이디어를 테스트 중입니다. 가능성이 있는 것 같습니다... 그리고 나서 ... 우리는 보게 될 것입니다.

[삭제]  
Georgiy Merts :

네, 제가 말할 수 있는 한 - 저는 아무 것도 벌지 못했습니다. DC만이 각 거래에 대해 수익을 얻습니다... 그리고 저는 거의 0에 매달려 있습니다. 이제 다른 아이디어를 테스트 중입니다. 가능성이 있는 것 같습니다... 그리고 나서 ... 우리는 보게 될 것입니다.

그러면 왜 이익이 나지 않는 일을 삼 년 동안 세우십시오.
나는 나 자신과 놀고, 우리는 그것과 관련이 있습니다
 
Vladimir Baskakov :
그러면 왜 이익이 나지 않는 일을 삼 년 동안 세우십시오.
나는 나 자신과 놀고, 우리는 그것과 관련이 있습니다

그래요.

내가 당신의 주제에 온 것이 아니라 당신이 내 주제에 왔다는 점에 유의하십시오.

 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 측면에서 최고의 TS:

거래 품질별 상위 5개 TS 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:


 
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질별 상위 20개 TS:

거래 품질별 상위 5개 TS 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:


1...312313314315316317318319320321322323324325326...360
새 코멘트