무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 159

Eduard_D 2019.07.03 22:30 #1581

EMAFlatRTS(EURUSD) 대차 대조표와 초기화 기능(post #1517) 및 EALigue_Free.ex5 magic 640150의 입력 매개변수 간의 불일치를 발견했습니다.

내가 올바르게 이해한다면 그들의 거래는 동일해야합니다.

다음은 실행한 EMAFlatRTS 입력 매개변수입니다.

다음은 2018년 7월 22일부터 2019년 1월 7일까지의 그의 대차 대조표입니다.

그리고 이것은 같은 기간의 EALigue_Free.ex5 magic 640150 잔액의 그래프입니다.

Georgiy Merts 2019.07.04 09:18 #1582

기이한.

이론상 그렇게 되어서는 안 됩니다.

Georgiy Merts 2019.07.04 09:28 #1583

아....

문제가 무엇인지는 분명합니다.

손익분기점으로 전환합니다.

특히, dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger 매개변수를 사용하여

누군가가 이러한 테스터 Expert Advisors를 이해할 것이라고 기대하지 않았습니다.

주의하십시오. 소스 코드에는 그러한 매개변수가 없습니다.

dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85 로 설정해야 합니다.

예, 동일해야 합니다.

Eduard_D 2019.07.04 12:37 #1584

예, 100% 일치합니다. 고맙습니다.

Georgiy Merts 2019.07.04 12:48 #1585

글쎄, 알았어.

테스터 Expert Advisor의 초기 매개변수에서 트리거 수준과 관련하여 손익분기 수준을 설정했습니다(이렇게 하면 더 명확해짐). 트리거 자체는 일일 ATR을 기준으로 배치됩니다. 그리고 내 전략 클래스는 손익분기점 수준과 일일 ATR에 상대적인 트리거를 모두 설정합니다(처음에는 이 경우였으며 코드의 여러 지점에 "연결"되어 있으므로 변경해서는 안 됩니다). 이로 인해 불일치가 발생합니다.

내 스크립트에서 이 모든 것이 자동으로 고려되며 이 순간을 잊어버렸습니다.

Eduard_D 2019.07.04 15:42 #1586

새로운 현상이 나타났습니다.

따라서 위에서 설정한 대로 이제 640150과 100% 일치하고 앞으로(2018년 7월 22일부터 2019년 7월 1일까지) 동일한 결과를 제공하는 올바른 EMAFlatRTS 설정이 있습니다.

2017년 7월 22일부터 2018년 7월 22일까지 그리고 더 나아가 2019년 1월 7일까지 최적화 기간 동안 그들이 어떻게 행동했는지 보기로 결정했습니다. (차트에서 시작 날짜는 07/22/2017, 종료 날짜는 07/01/2019)

640150은 허용할 수 없는 손실을 보여주고 거의 즉시 거래에서 철회됩니다. 음 ... 원칙적으로 이것이 가능하기 때문입니다. 따옴표의 작은 차이라도 무작위로 그러한 결과를 초래할 수 있습니다. 나는 그녀에게 일정을 알려주지 않는다. 왜냐하면. 그것은 말도 안돼.

더 이상한 것은 EMAFlatRTS 그래프입니다. 검은색 세로선은 2018년 7월 22일(내가 그린)입니다. 빨간색 수평 - 초기 잔액(저도 적용).

이러한 순방향 최적화의 결과가 어떻게 최고로 선택될 수 있었을까요??? 그리고 포워드에서 거의 완벽한 거래를 보여주세요???

나는 내 MT5 단말기를 죄악으로 의심하기 시작했다. 글쎄, ... 작년에 대한 그의 이야기는 신뢰할 수 있고 초기 기간에는 가짜입니다. EURUSD 시세 기록을 지우고 테스터의 캐시를 지우고 다시 시작하고 터미널이 브로커 서버에서 기록을 다운로드했지만 도움이 되지 않았습니다. :((((((((()

누가 아이디어가 있습니까? 무엇이 문제가 될 수 있습니까?

Georgiy Merts 2019.07.04 17:59 #1587

작업 전문가는 허용 조건을 초과하는 즉시 작업에서 제거됩니다.

Tester Expert Advisor - 제거되지 않았으므로 보고서를 받을 수 있습니다.

테스트가 수행된 에이전트의 Files 폴더에는 제어 매개변수 파일과 함께 입력값 파일이 생성됩니다.

제어 매개변수에는 최대 가격 하락 , 최대 손실 대기열, 최대 및 새로운 거래를 기다리는 최대 시간(초)이 포함됩니다.

또한 내가 이해한 대로 무역 품질에 대한 평가와 이 품질의 개별 구성 요소 가치가 있습니다.

문제는 그래프가 처음에는 "못생겼다"고 다음에는 "아름답다" - 나는 그것을 볼 수 없다는 것입니다. 시스템이 작동하지 않았다가 작동하기 시작했습니다. 잠시 후 다시 멈춥니다.

Artem Prischepa 2019.07.04 18:11 #1588

20년 동안 땅속 깊숙이 손으로 터널을 팠던 사람을 TV에서 보여줬던 기억이 난다. 이유도 목적도 없이 그냥 팠습니다. 나는 큰 구멍을 팠다. 그런 다음 그는 굴착을 멈췄습니다. 끝.

그런데. 여기서 당신은 배수의 경우 재최적화에 종사하고 있습니다. 그리고 언젠가는 배수가 마침내 멈추고 돈을 벌 수 있는 날이 와야 합니까? 아니면 그냥 통계를 컴파일하고 있습니까? 이 TS는 평균 1년에 너무 많이 병합됩니다. 이 TS는 너무 많습니다.. :D ?

Georgiy Merts 2019.07.04 18:14 #1589

"여기에서 나무 묘목을 키우고 있는데 언젠가는 보육원에서 과일을 살 수 있는 날이 오겠죠?" - 그렇지 않으면.

다시 말하지만, 나는 계정이 있습니다. 나는 TS 리그의 결과를 사용합니다. 그리고 끊임없는 감소 후에 그가 천천히 나가기 시작했다는 사실 - 나는 매우 기쁘게 생각하고이 결과는 나에게 완전히 맞습니다. 예, 불행히도 성장은 우리가 원하는 만큼 빠르지 않습니다. 음 ... 우리는 우리가 가진 것을 가지고 있습니다.

Eduard_D 2019.07.04 18:51 #1590

그것은 아름다움에 관한 것이 아닙니다. 요점은 차트의 "추한" 부분이 순방향 최적화 기간에 해당한다는 것입니다. 최적화하는 동안 좋은 거래 지표가 있음을 의미합니다. 테스터가 적어도 대략적으로 재현할 수 없는 이유는 명확하지 않습니다.

사실 이것은 중개인 서버의 견적 내역의 신뢰성에 대한 전략적 질문입니다.

아래는 2016년 7월 22일부터 2019년 1월 7일까지의 차트입니다. 수직선은 앞뒤 최적화 기간을 구분합니다.

최적화 후 입력 매개변수의 이 옵션이 어떻게 최고로 인식되었는지는 내 이해를 넘어서는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 미래에 이상적인 결과를 보여주었습니다.
EMAFlatRTS(EURUSD) 대차 대조표와 초기화 기능(post #1517) 및 EALigue_Free.ex5 magic 640150의 입력 매개변수 간의 불일치를 발견했습니다.
내가 올바르게 이해한다면 그들의 거래는 동일해야합니다.
다음은 실행한 EMAFlatRTS 입력 매개변수입니다.
다음은 2018년 7월 22일부터 2019년 1월 7일까지의 그의 대차 대조표입니다.
그리고 이것은 같은 기간의 EALigue_Free.ex5 magic 640150 잔액의 그래프입니다.
기이한.
이론상 그렇게 되어서는 안 됩니다.
아....
문제가 무엇인지는 분명합니다.
손익분기점으로 전환합니다.
특히, dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger 매개변수를 사용하여
누군가가 이러한 테스터 Expert Advisors를 이해할 것이라고 기대하지 않았습니다.
주의하십시오. 소스 코드에는 그러한 매개변수가 없습니다.
dIUnlossDistanceVsUnlossTrigger = 0.85 로 설정해야 합니다.
예, 동일해야 합니다.
예, 100% 일치합니다. 고맙습니다.
예, 100% 일치합니다. 고맙습니다.
글쎄, 알았어.
테스터 Expert Advisor의 초기 매개변수에서 트리거 수준과 관련하여 손익분기 수준을 설정했습니다(이렇게 하면 더 명확해짐). 트리거 자체는 일일 ATR을 기준으로 배치됩니다. 그리고 내 전략 클래스는 손익분기점 수준과 일일 ATR에 상대적인 트리거를 모두 설정합니다(처음에는 이 경우였으며 코드의 여러 지점에 "연결"되어 있으므로 변경해서는 안 됩니다). 이로 인해 불일치가 발생합니다.
내 스크립트에서 이 모든 것이 자동으로 고려되며 이 순간을 잊어버렸습니다.
새로운 현상이 나타났습니다.
따라서 위에서 설정한 대로 이제 640150과 100% 일치하고 앞으로(2018년 7월 22일부터 2019년 7월 1일까지) 동일한 결과를 제공하는 올바른 EMAFlatRTS 설정이 있습니다.
2017년 7월 22일부터 2018년 7월 22일까지 그리고 더 나아가 2019년 1월 7일까지 최적화 기간 동안 그들이 어떻게 행동했는지 보기로 결정했습니다. (차트에서 시작 날짜는 07/22/2017, 종료 날짜는 07/01/2019)
640150은 허용할 수 없는 손실을 보여주고 거의 즉시 거래에서 철회됩니다. 음 ... 원칙적으로 이것이 가능하기 때문입니다. 따옴표의 작은 차이라도 무작위로 그러한 결과를 초래할 수 있습니다. 나는 그녀에게 일정을 알려주지 않는다. 왜냐하면. 그것은 말도 안돼.
더 이상한 것은 EMAFlatRTS 그래프입니다. 검은색 세로선은 2018년 7월 22일(내가 그린)입니다. 빨간색 수평 - 초기 잔액(저도 적용).
이러한 순방향 최적화의 결과가 어떻게 최고로 선택될 수 있었을까요??? 그리고 포워드에서 거의 완벽한 거래를 보여주세요???
나는 내 MT5 단말기를 죄악으로 의심하기 시작했다. 글쎄, ... 작년에 대한 그의 이야기는 신뢰할 수 있고 초기 기간에는 가짜입니다. EURUSD 시세 기록을 지우고 테스터의 캐시를 지우고 다시 시작하고 터미널이 브로커 서버에서 기록을 다운로드했지만 도움이 되지 않았습니다. :((((((((()
누가 아이디어가 있습니까? 무엇이 문제가 될 수 있습니까?
작업 전문가는 허용 조건을 초과하는 즉시 작업에서 제거됩니다.
Tester Expert Advisor - 제거되지 않았으므로 보고서를 받을 수 있습니다.
테스트가 수행된 에이전트의 Files 폴더에는 제어 매개변수 파일과 함께 입력값 파일이 생성됩니다.
제어 매개변수에는 최대 가격 하락 , 최대 손실 대기열, 최대 및 새로운 거래를 기다리는 최대 시간(초)이 포함됩니다.
또한 내가 이해한 대로 무역 품질에 대한 평가와 이 품질의 개별 구성 요소 가치가 있습니다.
문제는 그래프가 처음에는 "못생겼다"고 다음에는 "아름답다" - 나는 그것을 볼 수 없다는 것입니다. 시스템이 작동하지 않았다가 작동하기 시작했습니다. 잠시 후 다시 멈춥니다.
그런데. 여기서 당신은 배수의 경우 재최적화에 종사하고 있습니다. 그리고 언젠가는 배수가 마침내 멈추고 돈을 벌 수 있는 날이 와야 합니까? 아니면 그냥 통계를 컴파일하고 있습니까? 이 TS는 평균 1년에 너무 많이 병합됩니다. 이 TS는 너무 많습니다.. :D ?
20년 동안 땅속 깊숙이 손으로 터널을 팠던 사람을 TV에서 보여줬던 기억이 난다. 이유도 목적도 없이 그냥 팠습니다. 나는 큰 구멍을 팠다. 그런 다음 그는 굴착을 멈췄습니다. 끝.
"여기에서 나무 묘목을 키우고 있는데 언젠가는 보육원에서 과일을 살 수 있는 날이 오겠죠?" - 그렇지 않으면.
다시 말하지만, 나는 계정이 있습니다. 나는 TS 리그의 결과를 사용합니다. 그리고 끊임없는 감소 후에 그가 천천히 나가기 시작했다는 사실 - 나는 매우 기쁘게 생각하고이 결과는 나에게 완전히 맞습니다. 예, 불행히도 성장은 우리가 원하는 만큼 빠르지 않습니다. 음 ... 우리는 우리가 가진 것을 가지고 있습니다.
그것은 아름다움에 관한 것이 아닙니다. 요점은 차트의 "추한" 부분이 순방향 최적화 기간에 해당한다는 것입니다. 최적화하는 동안 좋은 거래 지표가 있음을 의미합니다. 테스터가 적어도 대략적으로 재현할 수 없는 이유는 명확하지 않습니다.
사실 이것은 중개인 서버의 견적 내역의 신뢰성에 대한 전략적 질문입니다.
아래는 2016년 7월 22일부터 2019년 1월 7일까지의 차트입니다. 수직선은 앞뒤 최적화 기간을 구분합니다.
최적화 후 입력 매개변수의 이 옵션이 어떻게 최고로 인식되었는지는 내 이해를 넘어서는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 미래에 이상적인 결과를 보여주었습니다.