무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 346

Georgiy Merts 2021.09.17 13:18 #3451

Uladzimir Izerski # :
고맙습니다. 분명한. 나는 악의로 묻지 않았다.
나에게 균형은 TS의 중요성에 대한 매우 정확한 측정이 아닙니다. 차트만 봐도.
예, 잔액은 완전히 무의미한 가치를 수행합니다.
그러나 반복합니다. 나는 초과 체류자가 없으며 각 시스템의 SL은 일일 범위를 초과하지 않습니다. 따라서 이 경우의 균형 곡선은 자기자본 곡선과 크게 다르지 않습니다.
잔액 기준 상위 20위:
균형 측면에서 최고 차트:
거래 품질 측면에서 최고의 TS:
최고의 무역 품질 차트:
50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
오늘날 금은 다시 폭발했고, 다시 실생활의 시스템이 이 움직임을 거의 완전히 포착했습니다.
그 결과 9월에는 이미 20%가 넘는 매우 큰 이익이 있으니 9월 말까지 잃지 않는 것이 좋을 것입니다.
어려운 경우! :-)
PAMM 입찰에 행운을 빕니다!!!
추신 나 자신이 여기 경매에 대한 데이터를 준비할 것이기 때문에 다소 흥미롭고 결과는 - 내가 알려 드리겠습니다!
지금까지 핸디캡과 기회에 집착했다는 의견이 있습니다.
728 TS에서 리그를 수행하고 이 포괄적인 거래 접근 방식에서 거래하는 것을 방해하는 것은 없으며 모스크바 거래소에서 선물에 대한 정상적인 거래를 하는 것입니다!
자, 자... 재미있을 것입니다.
지금까지는 모든 것이 괜찮습니다. 세 번째 달 동안 저는 최소 1000%의 마진 수준으로 매월 10%의 성장률을 유지하고 있습니다. 리그에 이미 850개 이상의 TS가 있고 계정에 $500 이상이 있습니다.
그래서 테이블의 지표는 이미 현실 세계에서 오는 것입니까? 아니면 내가 뭔가를 놓쳤나요?
아니요. 데모만 있는 테이블 표시기.
진짜 - 나는 별도의 계정을 가지고 있으며, 그것에 대한 공통 풀의 전문가를 켜고 끕니다.
드로다운에서 빠져나오면 시그널을 열겠습니다.
호기심 때문이 아니라 주제를 알고 싶어서.) 가지를 봅니다.
내 주요 Alparish 실제 계정에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. 리그에서 27개의 최고의 차량이 현재 작업 중입니다. 실제로, 당신은 그를 찾을 수 있습니다 - 그는 Alparish 등급에 있습니다. PAMM은 Start_2016이라고 합니다(2016년 초부터 작동하고 있는 밑줄을 통해, 그렇지 않으면 같은 이름의 PAMM도 있음이 밝혀졌지만 당시에는 작동했지만 오래 전에 닫혔던 공백을 통해)