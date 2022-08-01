무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 224 1...217218219220221222223224225226227228229230231...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.09.09 13:31 #2231 Vladimir Baskakov : 다르게 부르는 것 같아 네 샌드박스 난 오르지 않아 예, 이것은 제 "샌드박스"가 아닙니다. 저는 여기에 손님입니다. 5개 기호 아래에 있는 로봇 설정 때문에 자두(LEAGUE TS가 아닌 로봇)가 있었습니다. 스탑/테이크는 4자리로 스프레드에 따라 즉시 마감되었다가 다시 오픈하여 마감되었습니다... 이제 전용 계정인 LEAG TS exp(계정에서 거래됨)의 거래 세부 정보를 살펴보겠습니다. LEAG TS를 위해 조직될 것입니다. [삭제] 2019.09.09 14:06 #2232 Georgiy Merts : 내가 왜 그것을 숨기겠습니까 - 나는 여기에 링크를 두어 번 제공했습니다. 당신에게 어떤 차이가 있습니까? 나는 당신에게 아무것도 팔지 않을 것입니다. 귀하의 팸은 확실히 모니터링 서비스 중 하나에 연결되어 있습니다. 최소한 화면을 보여주세요(Roman과 비슷할 것이라고 생각합니다). Georgiy Merts 2019.09.09 17:28 #2233 Vladimir Baskakov : 귀하의 팸은 확실히 모니터링 서비스 중 하나에 연결되어 있습니다. 최소한 화면을 보여주세요(Roman도 비슷할 것이라고 생각합니다). 네, 보여드렸습니다. 2016년 초에 오픈한 Alparevsky PAMM이 현지 평가에 참여하고 있는데, 이것이 저의 유일한 실계좌 입니다. 나는 드로다운에서 벗어날 것이다(내년까지) - 나는 여기서 신호를 열 것이다. [삭제] 2019.09.09 17:33 #2234 Georgiy Merts : 네, 보여드렸습니다. 2016년 초에 오픈한 Alparevsky PAMM이 현지 평가에 참여하고 있는데, 이것이 저의 유일한 실계좌 입니다. 나는 드로다운에서 벗어날 것이다(내년까지) - 나는 여기서 신호를 열 것이다. 누가 보여줬는지는 불명. 아니면 매주 월요일에 그 퇴색된 차트가 뭔가를 말하고 있다고 생각합니다. 여기 로만의 모니터링이 말을 많이 하네, 어쩌면 당신의 퍼포먼스가 더 나쁠 수도 있고, 그래, 보여주지 않는 게 낫다. Georgiy Merts 2019.09.09 18:38 #2235 Vladimir Baskakov : 누가 보여줬는지는 불명. 아니면 매주 월요일에 그 퇴색된 차트가 뭔가를 말하고 있다고 생각합니다. 여기 로만의 모니터링이 말을 많이 하네, 어쩌면 당신의 퍼포먼스가 더 나쁠 수도 있고, 그래, 보여주지 않는 게 낫다. 당신은 거만하게 "출연"할 것입니다. 나는 말하지 않을 것입니다. 우리는 여기에서 동료와 같습니다. "표시됨" - 링크를 제공했음을 의미합니다. 너무 게으른 검색. 나는 드로다운에서 벗어날 때까지 다시는 주지 않을 것이고, 이것은 천천히 일어난다. 그리고 나는 "바랜 그래픽"을 이해하지 못했습니다... 제 생각에는 그것들이 꽤 컬러풀합니다. 그리고 모든 불신자들에게 이미 여러 번 계정에 투자 비밀번호를 부여했습니다. 이것으로 충분하지 않습니까? 성배가 필요하십니까? 나는 성배를 가지고 있지 않다. 얼마 동안 데모 계정에서 작업해 왔으며 누구나 원하는 것을 선택할 수 있는 간단한 Expert Advisor 세트가 있습니다. 또한, 완전 무료이며 조건은 공개 모니터링만 가능하며 최소한 실제 계정에 트랜잭션을 복사 할 수 있으며 실제 계정에서 직접 실행할 수도 있습니다. 전혀 상관 없습니다. 반복합니다, 블라디미르, 나는 일부와 달리 성배를 판매하지 않습니다. 작품을 본다는 생각밖에 들지 않는다. 처음에는 반대 원칙으로 일하는 많은 Expert Advisors를 만들면 그들 중 일부가 확실히 수익을 올릴 수 있는지 확인하고 싶었습니다. 3년 전 내가 이 생각을 표명했을 때 그들은 당신이 하려고 하는 것보다 훨씬 더 많이 비웃었습니다. 나는 나 자신을 의심하기 시작했다. 그러나 나는 시도하기로 결정했다. 그리고 내가 볼 때 내 말이 맞았다. 기계에서 가장 원시적인 차량은 1년 이상 동안 좋은 결과를 보여 왔습니다. 1년 전에 누가 이 차량을 계정에 넣지 못하게 막았습니까? 나는 유익한 고문을 사겠다! Meta Trader에서 스프레드 거래 수익 생성기 EA [삭제] 2019.09.09 18:48 #2236 Georgiy Merts : 기계에서 가장 원시적인 차량은 1년 이상 동안 좋은 결과를 보여 왔습니다. 1년 전에 누가 이 차량을 계정에 넣지 못하게 막았습니까? 지능;)))) TC 선정 기준이 없는 리그는 의미가 없습니다. 예를 들어, 이번 주에 나는 326ts를 거래할 것입니다. 왜냐하면.... 이것 저것 그래서 결국 1년 전 이 시스템에 연결해야 했다고 하기에는 잘 거래되고 있습니다. 전래 동화. 1년 전에는 같은 오페라에서 파운드를 팔 필요가 있었다고 말할 수 있습니다. Georgiy Merts 2019.09.09 19:23 #2237 Vladimir Baskakov : 지능;)))) TC 선정 기준이 없는 리그는 의미가 없습니다. 예를 들어, 이번 주에 나는 326ts를 거래할 것입니다. 왜냐하면.... 이것 저것 그래서 결국 1년 전 이 시스템에 연결해야 했다고 하기에는 잘 거래되고 있습니다. 전래 동화. 1년 전에는 같은 오페라에서 파운드를 팔 필요가 있었다고 말할 수 있습니다. 결론은 내가 Mashka가 수익을 내는 수단을 만들지 않는다는 말을 들었다는 것입니다. 주로. 그리고 나는 이것이 사실이라고 믿게 되었다. 그리고 그것이 밝혀진 것처럼 - 지옥, 당신은 할 수 있습니다. Mashki를 포함한 가장 원시적인 차량은 여전히 돈을 벌 수 있습니다. 이것이 리그의 목적입니다. "파는" 방향을 확인하는 것입니다. 그러나 "이동 중에"조건을 즉시 변경합니다. 더 이상 중요하지 않습니다. 최근에 "Mashki에서 수입 차량을 만들 수 없습니다"라고 말한 것만으로는 충분하지 않습니다. 선택을 제공하십시오. 체계! 그리고 그들이 그것을 당신에게 줄 때, 당신은 다시 불만족스러워 할 것입니다. 당신은 " 성배 가 충분하지 않습니다"라고 말할 것입니다. 죄송합니다. Grail은 저를 위한 것이 아닙니다. 이미 백 번이나 말했습니다. 백 테스트 시 EA가 "이상적인" 거래 시스템 무역의 공리. 최소 이익은 [삭제] 2019.09.09 19:33 #2238 Georgiy Merts : 나는 어떤 기계에 대해서도 묻지 않았다. 그리고 당신은 동전으로 돈을 벌 수 있고, 이 멍청한 정원 전체는 울타리가 될 필요가 없습니다. 너 덕분에 로만은 99% 유출됐지만 센트지만 돈은 Georgiy Merts 2019.09.16 05:56 #2239 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 50개 이상의 트랜잭션이 있는 5개의 가장 오래된 TS 차트(마지막 부분의 작업만 표시됨, 처음에는 TS가 다른 부분에 있을 수 있음) [삭제] 2019.09.16 16:33 #2240 마당에서 XXI 세기. 매우 유익한 그래픽 1...217218219220221222223224225226227228229230231...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다르게 부르는 것 같아 네 샌드박스 난 오르지 않아
예, 이것은 제 "샌드박스"가 아닙니다. 저는 여기에 손님입니다. 5개 기호 아래에 있는 로봇 설정 때문에 자두(LEAGUE TS가 아닌 로봇)가 있었습니다. 스탑/테이크는 4자리로 스프레드에 따라 즉시 마감되었다가 다시 오픈하여 마감되었습니다... 이제 전용 계정인 LEAG TS exp(계정에서 거래됨)의 거래 세부 정보를 살펴보겠습니다. LEAG TS를 위해 조직될 것입니다.
내가 왜 그것을 숨기겠습니까 - 나는 여기에 링크를 두어 번 제공했습니다.
당신에게 어떤 차이가 있습니까? 나는 당신에게 아무것도 팔지 않을 것입니다.
귀하의 팸은 확실히 모니터링 서비스 중 하나에 연결되어 있습니다. 최소한 화면을 보여주세요(Roman과 비슷할 것이라고 생각합니다).
귀하의 팸은 확실히 모니터링 서비스 중 하나에 연결되어 있습니다. 최소한 화면을 보여주세요(Roman도 비슷할 것이라고 생각합니다).
네, 보여드렸습니다.
2016년 초에 오픈한 Alparevsky PAMM이 현지 평가에 참여하고 있는데, 이것이 저의 유일한 실계좌 입니다. 나는 드로다운에서 벗어날 것이다(내년까지) - 나는 여기서 신호를 열 것이다.
네, 보여드렸습니다.
2016년 초에 오픈한 Alparevsky PAMM이 현지 평가에 참여하고 있는데, 이것이 저의 유일한 실계좌 입니다. 나는 드로다운에서 벗어날 것이다(내년까지) - 나는 여기서 신호를 열 것이다.
누가 보여줬는지는 불명. 아니면 매주 월요일에 그 퇴색된 차트가 뭔가를 말하고 있다고 생각합니다.
당신은 거만하게 "출연"할 것입니다. 나는 말하지 않을 것입니다. 우리는 여기에서 동료와 같습니다. "표시됨" - 링크를 제공했음을 의미합니다. 너무 게으른 검색. 나는 드로다운에서 벗어날 때까지 다시는 주지 않을 것이고, 이것은 천천히 일어난다.
그리고 나는 "바랜 그래픽"을 이해하지 못했습니다... 제 생각에는 그것들이 꽤 컬러풀합니다. 그리고 모든 불신자들에게 이미 여러 번 계정에 투자 비밀번호를 부여했습니다.
이것으로 충분하지 않습니까? 성배가 필요하십니까? 나는 성배를 가지고 있지 않다. 얼마 동안 데모 계정에서 작업해 왔으며 누구나 원하는 것을 선택할 수 있는 간단한 Expert Advisor 세트가 있습니다. 또한, 완전 무료이며 조건은 공개 모니터링만 가능하며 최소한 실제 계정에 트랜잭션을 복사 할 수 있으며 실제 계정에서 직접 실행할 수도 있습니다. 전혀 상관 없습니다.
반복합니다, 블라디미르, 나는 일부와 달리 성배를 판매하지 않습니다. 작품을 본다는 생각밖에 들지 않는다. 처음에는 반대 원칙으로 일하는 많은 Expert Advisors를 만들면 그들 중 일부가 확실히 수익을 올릴 수 있는지 확인하고 싶었습니다. 3년 전 내가 이 생각을 표명했을 때 그들은 당신이 하려고 하는 것보다 훨씬 더 많이 비웃었습니다. 나는 나 자신을 의심하기 시작했다. 그러나 나는 시도하기로 결정했다. 그리고 내가 볼 때 내 말이 맞았다.
기계에서 가장 원시적인 차량은 1년 이상 동안 좋은 결과를 보여 왔습니다. 1년 전에 누가 이 차량을 계정에 넣지 못하게 막았습니까?
기계에서 가장 원시적인 차량은 1년 이상 동안 좋은 결과를 보여 왔습니다. 1년 전에 누가 이 차량을 계정에 넣지 못하게 막았습니까?
지능;))))
결론은 내가 Mashka가 수익을 내는 수단을 만들지 않는다는 말을 들었다는 것입니다. 주로. 그리고 나는 이것이 사실이라고 믿게 되었다.
그리고 그것이 밝혀진 것처럼 - 지옥, 당신은 할 수 있습니다. Mashki를 포함한 가장 원시적인 차량은 여전히 돈을 벌 수 있습니다. 이것이 리그의 목적입니다. "파는" 방향을 확인하는 것입니다.
그러나 "이동 중에"조건을 즉시 변경합니다. 더 이상 중요하지 않습니다. 최근에 "Mashki에서 수입 차량을 만들 수 없습니다"라고 말한 것만으로는 충분하지 않습니다. 선택을 제공하십시오. 체계! 그리고 그들이 그것을 당신에게 줄 때, 당신은 다시 불만족스러워 할 것입니다. 당신은 " 성배 가 충분하지 않습니다"라고 말할 것입니다.
죄송합니다. Grail은 저를 위한 것이 아닙니다. 이미 백 번이나 말했습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
50개 이상의 트랜잭션이 있는 5개의 가장 오래된 TS 차트(마지막 부분의 작업만 표시됨, 처음에는 TS가 다른 부분에 있을 수 있음)