무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 221

Roman Shiredchenko 2019.08.23 20:08 #2201

Laryx - 그래서 가장 좋은 것 같아요. 제 생각에는 혼동이 없는 것 같습니다. 여기에 중재와 같은 게시물을 게시했거나 화면에 물결선이 있었습니다... 새로운 것을 읽고 배우는 것이 흥미로웠습니다. ... 간단히 말해서, TS LEAGUE 이전에 처리하고 게시한 주제를 쓰십시오. 여전히 순전히 4번째 포럼인 것 같습니다...

----------------

그리고 또한 - 쓰기 - 형성 순서 및 차트에 최고 배치 - 그게 뭐죠? 어떤 거래 기간 동안 또는 최적화 후에? 매주 월요일에 어떤 데이터를 기반으로 사진 보고서가 어떻게 구성됩니까?

재 최적화 후 어리석게도 TS LEAGUE가 보고서 그래프에서 최고 중 이해할 수 있는 새로운 마법과 함께 할 수 있습니까 ???

HEEEELP가 필요합니다. 제발, 긴급합니다...정말로! Georgiy Merts 2019.08.24 07:13 #2202

"Squiggles on the screen" - 나는 이것을 한 적이 없지만 토론에 적극적으로 참여했습니다. 이러한 모든 "squiggles" 작성자의 주요 문제는 화면에 표시할 추상적인 가능성을 제공하지만 응용 프로그램에는 전혀 제공하지 않는다는 것입니다. . 이미 세 사람이 매우 아름답고 다채로운 그림을 보여 주었지만 이러한 모든 가능성을 지표에 실제로 적용하는 것은 극히 드물었습니다. 기껏해야 또 다른 다채로운 지표에 불과했습니다.

중재는 전혀 하지 않았습니다. 나는 Chechet의 블로그에서 그에 대해 조금 읽었지만 스스로 아무것도 하지 않았습니다.

Laryx는 제가 오래전에 발명하여 많은 포럼에서 사용한 제 오래된 별명입니다. Georgiy Merts 2019.08.24 07:22 #2203

그래프에는 현재 실행 중인 시스템만 표시됩니다. "컨트롤 샷"이 없는 거래의 균형, 품질 및 기간 측면에서 세 섹션의 시스템 중 최고입니다. 차트와 표는 데모 거래를 위한 재최적화 및 설치의 마지막 순간부터 시작하여 모든 시스템의 결과를 보여줍니다. 빌드 날짜는 도처에 표시됩니다. 시스템이 다시 최적화된(또는 디비전에서 디비전으로 이동한) 그날 이후로 작동했습니다.

항상 전체 시스템(2가지 방향 x 3가지 유형의 입력 x 4가지 유형의 에스코트) x 28개 기호 = 672. 표시된 거래 품질에 따라 세 가지 데모 계정 중 하나에서 지속적으로 작동합니다. 저는 이 점수를 "리그 디비전"이라고 부릅니다.

보고서는 매우 간단하게 생성됩니다. 매주 주말마다 모든 League TS를 통해 실행되는 스크립트를 실행하고 데모 계정의 기록에서 각 시스템의 거래를 선택합니다. 그런 다음 이 데이터를 기반으로 내가 게시하는 것과 동일한 대차 대조표가 만들어집니다. 3개 섹션의 상위 20개 항목 - 저는 표에, 상위 5개 항목은 차트에 표시합니다. 이 표와 차트는 매주 월요일 아침에 게시됩니다. Georgiy Merts 2019.08.24 07:38 #2204

재 최적화 후 TS는 아직 단일 트랜잭션을 수행하지 않았습니다. 어떻게 어딘가에 도착할 것입니까?

"짧은 시간에"를 의미하는 경우 이론상 이러한 일이 발생할 수 있지만 실제로는 비현실적입니다.

스스로 판단하십시오 - 보고서에는 세 가지 섹션이 있습니다. 균형, 품질, 기간.

방금 재최적화되었거나 부문에 진입한 TS - 단기간에 50건의 거래를 성사하더라도 듀레이션으로 Top에 진입할 수 없음(기간 기준으로 Top에 진입하기 위한 최소값) - 여전히 최신 빌드가 있고 대기열의 끝에 있습니다.

이론적으로 TS는 균형이나 품질 면에서 같은 날 매우 빠르게 정상에 오를 수 있습니다. 그러나 이를 위해 절대적으로 환상적인 일이 일어나야 합니다. 대차 대조표의 경우 TS는 $30 이상을 벌어야 합니다. 이는 0.01이라는 일정한 로트에서 다소 문제가 됩니다(저는 스캘퍼가 없고 TS가 작품은 M15) . 그리고 대차대조표에 오르려면 TS가 최소 $90를 벌어야 합니다.

최고 품질 - 상황은 더 좋지 않습니다. 품질 평가는 최소 10건의 거래 내역에 대해 작동합니다. 이는 TS가 동일한 10번의 거래를 해야 한다는 것을 의미하며, 이는 같은 날 거의 불가능합니다. 하지만 일주일이 지나면 현실이 됩니다. 그러나 상위 20위 안에 들려면 최소 85%의 거래 품질을 보여야 합니다. 이는 이미 TS에게 어려운 작업입니다. 품질을 평가할 때 곡선의 균일성 , 거래당 평균 수입 및 샤프 비율이 고려됩니다. 따라서 연속으로 10번의 이기는 거래를 하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 또한 수익을 창출해야 하며 곡선이 매우 매끄럽게 보일 것입니다.

그리고 마술은 새 것, 심지어 오래된 것까지도 차이가 없습니다. 시스템 보고서는 마지막 빌드의 순간에서만 얻을 수 있습니다. 또는 부서에서 부서로의 마지막 이동 이후. "짧은 시간에"를 의미하는 경우 이론상 이러한 일이 발생할 수 있지만 실제로는 비현실적입니다. 스스로 판단하십시오 - 보고서에는 세 가지 섹션이 있습니다. 균형, 품질, 기간. 방금 재최적화되었거나 부문에 진입한 TS - 단기간에 50건의 거래를 성사하더라도 듀레이션으로 Top에 진입할 수 없음(기간 기준으로 Top에 진입하기 위한 최소값) - 여전히 최신 빌드가 있고 대기열의 끝에 있습니다. 이론적으로 TS는 균형이나 품질 면에서 같은 날 매우 빠르게 정상에 오를 수 있습니다. 그러나 이를 위해 절대적으로 환상적인 일이 일어나야 합니다. 대차 대조표의 경우 TS는 $30 이상을 벌어야 합니다. 이는 0.01이라는 일정한 로트에서 다소 문제가 됩니다(저는 스캘퍼가 없고 TS가 작품은 M15) . 그리고 대차대조표에 오르려면 TS가 최소 $90를 벌어야 합니다. 최고 품질 - 상황은 더 좋지 않습니다. 품질 평가는 최소 10건의 거래 내역에 대해 작동합니다. 이는 TS가 동일한 10번의 거래를 해야 한다는 것을 의미하며, 이는 같은 날 거의 불가능합니다. 하지만 일주일이 지나면 현실이 됩니다. 그러나 상위 20위 안에 들려면 최소 85%의 거래 품질을 보여야 합니다. 이는 이미 TS에게 어려운 작업입니다. 품질을 평가할 때 곡선의 균일성, 거래당 평균 수입 및 샤프 비율이 고려됩니다. 따라서 연속으로 10번의 이기는 거래를 하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 수익도 발생해야 하며 곡선이 매우 매끄럽게 보일 것입니다. 그리고 마술은 새 것, 심지어 오래된 것까지도 차이가 없습니다. 시스템 보고서는 마지막 빌드의 순간에서만 얻을 수 있습니다. 또는 부서에서 부서로의 마지막 이동 이후. 이것은 훌륭합니다. 어렵지 않은 경우 최적화 자체의 현재 관련 기간(시간 및 백분율 측면에서)을 기록하고 데모 경매에 올릴 때까지 백포워드 테스트... 부재 시의 또 다른 요청 - 예를 들어 시작 주문 확인을 추가하여 예를 들어 입력과 같은 조건이 트리거될 때 주문이 배치되지 않고 배치되었습니다 ... 그리고 일반적으로 640150, 642152, 143141, 143750, 740250과 같이 마술사와 함께 PAMM을 긁어 봅시다. 거품을 채울 수 있습니다 ... 월요일부터 계속 거래하겠습니다. 코딩 도움말 MQL5 클라우드 네트워크의 리소스 찻주전자의 질문 Roman Shiredchenko 2019.08.24 20:48 #2206 Georgiy Merts : 2012년 어느 인터넷 지인의 제안으로 FX에 관심을 갖게 된 것은 이미 한 번 말씀드린 바 있습니다. 그는 몇 년 동안 개발해 온 슈퍼 듀퍼 시스템을 가지고 있었고 이를 전문가로 만들겠다고 제안했습니다. 그리고 약 6개월 동안 우리는 바로 이 로봇을 만드는 일에 몰두하여 그 과정에서 시스템을 개선했습니다. 역사에서 시스템은 15년 동안의 이익을 보여주었습니다. 실생활에서 그녀는 3개월 후에 병합을 시작했고 그녀가 번 모든 것을 병합했습니다. 그 때 나는 스스로에게 물었습니다. 작업 결과가 가장 단순한 시스템 작업의 결과와 다르지 않다면 왜 몇 년 동안 시스템을 개발하고 몇 달 동안 코딩합니까? 그때까지 나는 이미 다양한 권장 사항과 블로그를 연구했고 Igor Chechet의 아이디어가 저와 가장 가까워졌습니다. 그의 제안에 따라 TS League를 만들기로 결정했습니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 리그 오브 레전드의 아이디어는 백 테스트를 거쳤을 뿐만 아니라 성공적인 데모 이력도 있는 전문가를 항상 두는 것입니다. 동시에 이러한 전문가는 단순하고 가장 다양해야 합니다. 리그 작동(2가지 방향 x 3가지 입력 유형 x 4가지 지원 유형) = 심볼당 24TS. "Squiggles on the screen" - 나는 이것을 한 적이 없지만 토론에 적극적으로 참여했습니다. 이러한 모든 "squiggles" 작성자의 주요 문제는 화면에 표시할 추상적인 가능성을 제공하지만 응용 프로그램에는 전혀 제공하지 않는다는 것입니다. . 이미 세 사람이 매우 아름답고 다채로운 그림을 보여 주었지만 이러한 모든 가능성을 지표에 실제로 적용하는 것은 극히 드물었습니다. 기껏해야 또 다른 다채로운 지표에 불과했습니다. 중재는 전혀 하지 않았습니다. 나는 Chechet의 블로그에서 그에 대해 조금 읽었지만 스스로 아무것도 하지 않았습니다. Laryx는 제가 오래전에 발명하여 많은 포럼에서 사용한 제 오래된 별명입니다. 조지 머츠 : 재 최적화 후 TS는 아직 단일 트랜잭션을 수행하지 않았습니다. 어떻게 어딘가에 도착할 것입니까? "짧은 시간에"를 의미하는 경우 이론상 이러한 일이 발생할 수 있지만 실제로는 비현실적입니다. 스스로 판단하십시오 - 보고서에는 세 가지 섹션이 있습니다. 균형, 품질, 기간. 방금 재최적화되었거나 부문에 진입한 TS - 단기간에 50건의 거래를 성사하더라도 듀레이션으로 Top에 진입할 수 없음(기간 기준으로 Top에 진입하기 위한 최소값) - 그것은 여전히 최신 빌드를 가지고 있으며 대기열의 끝에있을 것입니다. 이론적으로 TS는 균형이나 품질 면에서 같은 날 매우 빠르게 정상에 오를 수 있습니다. 그러나 이를 위해 절대적으로 환상적인 일이 일어나야 합니다. 대차 대조표의 경우 TS는 $30 이상을 벌어야 합니다. 이는 0.01이라는 일정한 로트에서 다소 문제가 됩니다(저는 스캘퍼가 없고 TS가 작품은 M15) . 그리고 대차 대조표에 오르려면 TS가 최소 $90를 벌어야 합니다. 최고 품질 - 상황은 더 좋지 않습니다. 품질 평가는 최소 10건의 거래 내역에 대해 작동합니다. 이는 TS가 동일한 10개의 트랜잭션을 수행해야 함을 의미하며, 이는 동일한 날에 거의 불가능합니다. 하지만 일주일이 지나면 현실이 됩니다. 그러나 상위 20위 안에 들려면 최소 85%의 거래 품질을 보여야 합니다. 이는 이미 TS에게 어려운 작업입니다. 품질을 평가할 때 곡선의 균일성, 거래당 평균 수입 및 샤프 비율이 고려됩니다. 따라서 연속으로 10번의 이기는 거래를 하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 또한 수익을 창출해야 하며 곡선이 매우 매끄럽게 보일 것입니다. 그리고 마술은 새 것, 심지어 오래된 것까지도 차이가 없습니다. 시스템 보고서는 마지막 빌드의 순간에서만 얻을 수 있습니다. 또는 부서에서 부서로의 마지막 이동 이후. 당연하게도. 센크스. Georgiy Merts 2019.08.26 06:26 #2207 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 번의 거래가 있는 20개의 가장 오래 실행되는 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Roman Shiredchenko 2019.08.26 21:58 #2208 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 번의 거래가 있는 20개의 가장 오래 실행되는 TS: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 성 조지! 하이! 귀하의 계정과 마술사에 대한 등록 코드를 제공하십시오: 2599118 643550 2599118 543350 2599118 640151 ------------------------ 또한 TS LEAGUE의 주문 개설/인출 신호에 대한 수표가 있는지 확인하십시오. 모든 주문이 저에게 열려 있는 것은 아닌 것 같습니다... T.K. 아마도 해당 마법에 게시한 차트와 다를 수 있습니다... - 앞으로 어떻게 거래되는지 확인하겠습니다... Georgiy Merts 2019.08.27 10:51 #2209 Roman Shiredchenko : 성 조지! 하이! 귀하의 계정과 마술사에 대한 등록 코드를 제공하십시오: 2599118 643550 2599118 543350 2599118 640151 나는 "account"와 "magik"이라는 단어를 앞에 삽입할 것이다. 확실하게. 계정: 2599118 마법: 643550 등록 코드: 1436303326 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 543350 등록 코드: 823934588 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 640151 등록 코드: 60571509 ------------------------------------ Georgiy Merts 2019.08.27 10:54 #2210 Roman Shiredchenko : 또한 TS LEAGUE의 주문 개설 / 철회 신호에 대한 확인을 확인하십시오. 모든 주문이 저에게 열려있는 것은 아닌 것 같습니다 ... 이것은 훌륭합니다. 어렵지 않은 경우 최적화 자체의 현재 관련 기간(시간 및 백분율 측면에서)을 기록하고 데모 경매에 올릴 때까지 백포워드 테스트...
부재 시의 또 다른 요청 - 예를 들어 시작 주문 확인을 추가하여 예를 들어 입력과 같은 조건이 트리거될 때 주문이 배치되지 않고 배치되었습니다 ...
그리고 일반적으로 640150, 642152, 143141, 143750, 740250과 같이 마술사와 함께 PAMM을 긁어 봅시다. 거품을 채울 수 있습니다 ...
월요일부터 계속 거래하겠습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 번의 거래가 있는 20개의 가장 오래 실행되는 TS:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
성 조지! 하이! 귀하의 계정과 마술사에 대한 등록 코드를 제공하십시오:
또한 TS LEAGUE의 주문 개설/인출 신호에 대한 수표가 있는지 확인하십시오. 모든 주문이 저에게 열려 있는 것은 아닌 것 같습니다...
T.K. 아마도 해당 마법에 게시한 차트와 다를 수 있습니다... - 앞으로 어떻게 거래되는지 확인하겠습니다...
나는 "account"와 "magik"이라는 단어를 앞에 삽입할 것이다. 확실하게.
계정: 2599118
마법: 643550
등록 코드: 1436303326
계정: 2599118
마법: 543350
등록 코드: 823934588
계정: 2599118
마법: 640151
등록 코드: 60571509
또한 TS LEAGUE의 주문 개설 / 철회 신호에 대한 확인을 확인하십시오. 모든 주문이 저에게 열려있는 것은 아닌 것 같습니다 ...
T.K. 아마도 해당 마법에 게시한 차트와 다를 수 있습니다... - 앞으로 어떻게 거래되는지 확인하겠습니다...
그럴 가능성은 거의 없습니다. 오류로 인해 주문이 열리지 않은 경우 로그에 보고됩니다.
또한 2로 끝나는 마법은 보류 중인 주문 만 들어갑니다.
따라서 거래의 차이는 견적의 차이와 추가 "나비 효과"로 인한 것일 수 있습니다.
제 생각에는 TS가 "나비 효과"를 나타내면 TS가 불안정하다는 것을 의미합니다. 작동하는 TS는 일반적으로 다른 계정에서 유사한 결과를 보여야 합니다.