무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 231 1...224225226227228229230231232233234235236237238...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.11.21 10:22 #2301 Vladimir Baskakov : 좋은데 모니터링은 어디서 볼 수 있나요? :-) 간섭하지 마세요 - 이 분야의 전문가와 엔진은 컬러로 되어 있습니다 :-) 초신성의 탄생에 대해 - 나는 나중에 여기에 쓸 것입니다. 현재 - Georgy의 보고서는 목록에 따라 TS LIGI에 따라 제공되므로 균형 움직임을 분석하는 데 적합하지 않습니다 ... 조지 머츠 : 질문이 없습니다. regcode가 있을 것입니다. 확인. Georgiy Merts 2019.11.25 06:29 #2302 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트 Реter Konow 2019.12.01 10:24 #2303 글쎄, 조지, 리벳을 박고 과도하게 최적화된 Legionnaires에 대한 힙 모양의 공격으로 시장을 장악하는 것은 어떻습니까? 당신은 600의 "분리"를 이끌었고 이제 6000이 되어야 합니까? MT5 생성자에서 수집합니까? 요약하자면... 리그의 전반적인 수익성을 뒷받침하는 고문 교체 패턴을 찾았습니까? Georgiy Merts 2019.12.01 10:29 #2304 Реter Konow : 글쎄, 조지, 리벳을 박고 과도하게 최적화된 Legionnaires에 대한 힙 모양의 공격으로 시장을 장악하는 것은 어떻습니까? 당신은 600의 "분리"를 이끌었고 이제 6000이 있어야합니까? Georgiy Merts 2019.12.01 10:37 #2306 Реter Konow : 좋습니다. 하지만 주요 질문은 "결과는 무엇입니까?"입니다. 결과는 리그 그 자체입니다. 어떤 유형의 시스템이 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 또한, 1년 이상 동안 매우 좋은 결과를 보여주고 있는 시스템이 발견되었습니다. 그리고 품질에 가까운 하나 더. Реter Konow 2019.12.01 11:03 #2307 Georgiy Merts : 결과는 리그 그 자체입니다. 어떤 유형의 시스템이 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 또한, 1년 이상 매우 좋은 결과를 보여주고 있는 시스템이 발견되었습니다. 나쁘지 않다. 모두 같은, 당신이 전략의 가치를 거부했기 때문에 원하는 것과 반대 결과를 제공하는 많은 중 하나의 시스템이 발견되었습니다. 확인...)) 리그는 많은 것을 명확히 해줄 또 다른 실험의 역할을 할 수 있습니다. 아마 그것에 대해 생각해 본 적이 없을 것입니다. 다시 말해, 나는 모른다. 로봇을 만들어 합성 기기에서 거래자와 MM의 상호 작용을 시뮬레이션하는 것이 가능합니다. 트레이더는 리그 로봇으로 대표될 수 있고 MM은 상대방 로봇으로 대표될 수 있습니다. 또한 MM에는 추가 상대방이 있습니다. 그 자신도 거래를 시작합니다. "군단병" 예치금은 상인($1000 - $3000)이고 상대방은 리그 예치금 금액에 10을 곱한 금액(가령)이 있습니다. 상대방은 "군단병"의 각 열린 위치와 반대 되는 위치 를 열어야 하며 또한 해당 거래자보다 수십 배 높은 거래량으로 거래해야 합니다. 가격 책정 알고리즘은 군단병 및 IM이 배치한 애플리케이션 볼륨의 "흡수"를 기반으로 합니다. 누가 흡수 - 그는 가격을 움직입니다. 실험에서 보증금 충전은 제외됩니다. 게임은 한쪽의 돈이 다 떨어질 때까지 계속됩니다. 어떻게 생각하나요? 고전적인 분석은 "작동하지 않는다"? 코딩 도움말 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 원시 아이디어 고문 "당신은 운이 좋을 초보자의 질문 MQL5 MT5 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 순수수학, 물리학, 화학 등 좋은데 모니터링은 어디서 볼 수 있나요?
:-) 간섭하지 마세요 - 이 분야의 전문가와 엔진은 컬러로 되어 있습니다 :-)
초신성의 탄생에 대해 - 나는 나중에 여기에 쓸 것입니다.
현재 - Georgy의 보고서는 목록에 따라 TS LIGI에 따라 제공되므로 균형 움직임을 분석하는 데 적합하지 않습니다 ...
질문이 없습니다. regcode가 있을 것입니다.
확인.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트
리그의 전반적인 수익성은 정의상 부정적입니다. 결국 모든 시스템이 갖춰져 있습니다! 트렌드 기호가 있다고 가정해 보겠습니다. 트렌드와 플랫 시스템을 시작하면 스프레드가 없으면 "0"이어야 합니다. 그리고 확산으로 - 우리는 확실히 손실을 입을 것입니다.
선택의 문제는 직관적인 문제로 남아 있습니다.
지금까지 한 가지 분명한 사실은 외환 거래 시스템이 전혀 작동하지 않고 직접 후행 시스템이 매우 제대로 작동하지 않는다는 것입니다. 기타 시스템 - 때때로 작동합니다. 그래서 남은 것은 얼마 동안 작동할 것을 선택하는 바로 이 질문입니다.
결과는 리그 그 자체입니다. 어떤 유형의 시스템이 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다.
또한, 1년 이상 동안 매우 좋은 결과를 보여주고 있는 시스템이 발견되었습니다. 그리고 품질에 가까운 하나 더.
나쁘지 않다. 모두 같은, 당신이 전략의 가치를 거부했기 때문에 원하는 것과 반대 결과를 제공하는 많은 중 하나의 시스템이 발견되었습니다.
확인...))
리그는 많은 것을 명확히 해줄 또 다른 실험의 역할을 할 수 있습니다. 아마 그것에 대해 생각해 본 적이 없을 것입니다. 다시 말해, 나는 모른다.
로봇을 만들어 합성 기기에서 거래자와 MM의 상호 작용을 시뮬레이션하는 것이 가능합니다. 트레이더는 리그 로봇으로 대표될 수 있고 MM은 상대방 로봇으로 대표될 수 있습니다. 또한 MM에는 추가 상대방이 있습니다. 그 자신도 거래를 시작합니다. "군단병" 예치금은 상인($1000 - $3000)이고 상대방은 리그 예치금 금액에 10을 곱한 금액(가령)이 있습니다. 상대방은 "군단병"의 각 열린 위치와 반대 되는 위치 를 열어야 하며 또한 해당 거래자보다 수십 배 높은 거래량으로 거래해야 합니다. 가격 책정 알고리즘은 군단병 및 IM이 배치한 애플리케이션 볼륨의 "흡수"를 기반으로 합니다. 누가 흡수 - 그는 가격을 움직입니다. 실험에서 보증금 충전은 제외됩니다. 게임은 한쪽의 돈이 다 떨어질 때까지 계속됩니다.
어떻게 생각하나요?
아니요, 당연히 생각하지 않았습니다.
여기에서 문제는 바로 이 "MM 계약자"에 있습니다. 제가 이해하는 대로 귀하는 고정된 견적 일정 대신 특정 규칙에 따라 이러한 견적을 제공할 "DC 모델"을 만드는 것을 제안하고 있습니다.
이론상으로는 가능하지만 과연 실현 가능한가가 문제다. 리그의 목표는 가능한 모든 시스템의 완전한 세트를 만드는 것입니다. 처음에는 포럼 회원 중 한 명과 분쟁이 있었는데 시스템 세트가 완전하고 가능한 모든 기술을 포함한다면 그 중 현재 이익을 보여줄 시스템이 분명히 있을 것이라고 말했습니다. 그리고 반대자들 - 그들은 전혀 필요하지 않다고 말했습니다. 즉, Mashki에서는 수익성있는 차량을 만드는 것이 결코 불가능했습니다. 리그 경험은 내가 옳았다는 것을 보여주었다. 리그에는 항상 수익성 있는 시스템이 있습니다.
그리고 그 결과 리그는 "TS를 작동시키기 위해 무엇을 해야 하는가"라는 질문을 "이미 일하는 사람들 중에서 어떻게 TS를 선택하고 계속 작동할 것인가"라는 질문으로 전환할 것입니다. 질문은 덜 복잡하지 않으며 이에 대한 간단한 대답도 없지만 이것은 상당히 다른 질문입니다.
실험은 시장 가격을 모델링하고 참가자가 일정한 합성 상품에 대한 청산으로 구성되며, 두 부분으로 나뉩니다. 즉, 열린 거래는 이러한 당사자 간에만 체결됩니다. 군단병 간의 거래는 허용되지 않습니다. "다자간" 청산 없음 - MM 및 군인 전용. 단, MM과 MM 간의 거래는 허용됩니다. 따라서 두 로봇이 서로 거래하고 나머지 로봇과 병행하여 표현해야 합니다. 즉, 처음에 상대방은 2개의 동일한 예금을 가진 2개의 계정을 갖게 됩니다. 계약자의 로봇 중 하나는 주니어, 두 번째 시니어가 될 것입니다. 그러나 둘 다 두 계정 간에 공통 예금을 이체하는 공통 전략을 준수해야 합니다. 전략은 여전히 생각해야합니다. 그러나 군단병의 전략은 기술적 분석을 기반으로 하고 상대방의 전략은 자신과 나머지 사이 에 열려 있는 포지션 의 양을 흡수하는 데 기반을 둡니다. 다소 이렇습니다.
그리고 그것은 무엇을 줄 것입니까?
결국 목표는 현재 실제 시장에 해당하는 시스템을 찾는 것이며, 하나 또는 다른 MM 알고리즘의 동작을 모델링하는 것이 아닙니다!
공통 상대방의 작업이 제공되는 알고리즘에 관계없이 리그에는 항상 이러한 조건에서 수익을 올릴 수 있는 차량이 있을 것이라고 확신합니다. 그러나 실제로는 시장이 완전히 다른 가격 패턴을 제공할 것이기 때문에 이로 인한 이점이 없으며 이에 따라 수익을 올리려면 이 합성 MM의 조건에서 작동하는 완전히 다른 시스템이 필요합니다.
그리고 이 모든 것을 모델링하는 요점은 무엇입니까?
TS 리그는 "현재 어떤 유형의 시스템이 어떤 심볼에서 작동하고 있는지"를 나타내는 지표일 뿐입니다. 그녀에게 더 많은 것을 기대하지 마십시오.