무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 222

Roman Shiredchenko 
2019.08.27 21:19 #2211

Georgiy Merts 
2019.08.28 19:01 #2212

Eduard_D 
2019.08.31 20:24 #2213

Georgiy Merts 
2019.08.31 20:45 #2214

Eduard_D 
2019.09.01 22:56 #2215

Georgiy Merts 
2019.09.02 07:00 #2216

Georgiy Merts 
2019.09.02 07:03 #2217

Eduard_D 
2019.09.02 22:12 #2218

Georgiy Merts 
2019.09.03 16:16 #2219

Roman Shiredchenko 
2019.09.03 19:48 #2220
그럴 가능성은 거의 없습니다. 오류로 인해 주문이 열리지 않은 경우 로그에 보고됩니다.
또한 2로 끝나는 마법은 보류 중인 주문 만 들어갑니다.
따라서 거래의 차이는 견적의 차이와 추가 "나비 효과"로 인한 것일 수 있습니다.
제 생각에는 TS가 "나비 효과"를 나타내면 TS가 불안정하다는 것을 의미합니다. 작동하는 TS는 일반적으로 다른 계정에서 유사한 결과를 보여야 합니다.
고마워. 보고 있다...
질문이 생겼습니다. 최적화 후에도 TS가 매우 좋지 않은 결과를 나타내는 경우가 있습니까?
자, 여기 사례가 있습니다.
TS 142341(EURCAD의 ChnTrendDTS) 최적화 후에도 "마이너스 60%"의 품질을 보였고, 패배한 결과의 이력에도... 글쎄... 이대로 두자..
조지, mb. 통계 수집에 대한 내 제안에 여전히 응답하시겠습니까? #2175 p.218
이 데이터는 한동안 시스템의 소스 코드에 직접 기록되었습니다. 지금 - 더 많은 곳, 더 적은 곳. 그러나 어떻게 사용합니까?
2년 동안 EurUsd 기호의 EMATrendRTS TS에 대한 통계가 있다고 가정해 보겠습니다.
저것들. 대략 다음과 같은 (최소) 데이터 세트가 있습니다. 수명; 경매에서 철수 후 얻은 이익 . 예를 들어:
1. 85일, +15달러
2. 24일 -30달러
3. 310일, +120Usd
등.
얻은 모든 이익을 요약하고 결과적으로 이 시스템이 통계 수집(2년 동안) 동안 이 기호에서 얻은(또는 손실된) 금액을 얻습니다.
값이 양수이면 이 기호의 TS가 평균적으로 획득하고 음수 이면 병합됩니다.
통계 수집을 위한 전제 조건은 경매에서 차량을 제거하는 것입니다. 시스템이 거래에서 철회될 때까지 현재 수명 기간 동안의 거래 결과는 계산에 고려되어서는 안 됩니다.
문제는 "좋은" 차량에 대한 그러한 통계가 매우 느리게 수집된다는 것입니다.
그러나 이제 모든 차량에 적용됩니다. 내가 말했듯이, TC 클래스의 바로 그 텍스트에서. 그래서 표의 형태로 줄 수는 없지만 관심있는 마술사에게는 꽤 현실적입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 측면에서 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트
이전에는 다음을 설정했습니다.
1. 차량의 평균 수명 은 3개월입니다.
2. 상위 부문("좋은" 차량으로 구성)은 차량당 가장 수익성이 낮습니다.
내가 제안하는 것: 모든 672 차량에 대한 통계를 수집할 것을 제안합니다. 이러한 통계가 충분한 기간(예: 2년 - 이 기간 동안 대부분의 차량은 8개의 수명 주기를 거침)에 걸쳐 수집되면 672대의 모든 차량을 분석하고 그 중 수익성이 없는 차량을 결정할 수 있습니다. 그리고 실제 경쟁자 목록에서 제외하십시오. 또한 현재 표시되는 품질이나 현재 잔액에 관계없이 Premier Division에 대한 액세스를 차단합니다.
문제는 코드를 정렬하는 것입니다. 결산 및 잔액 통계가 기록됩니다.
어디 한번 보자...
George - 내 계정의 등록 코드 제공
2599118
마법 642150
등록 코드...
비행이 정상일 때 차트에 거래를 표시하는 표시기를 설치했습니다. 예는 다음과 같습니다.