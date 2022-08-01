무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.08.09 13:46 #2161 Artem Prischepa : 글쎄, 당신은 약간 빡빡합니다, 조. 나는 당신의 팜이 어떤 부엌에 있고 어떤 이름으로 어디에 있습니까? Google에 "Joe's pamm account that he have 23% drawdown"을 입력해야 합니까? 알았습니다. 여기에서 팸을 모니터링하고 싶지 않다면 단점을 알려주고 칠판에 분필로 차트를 그릴 것입니다. 옛날 방식 그대로. :D 그리고 어쩌면 우리는 당신의 리그에서 약간의 배기 가스를 평가할 수 있습니다 .. 당신 자신이 바보입니다. 나는 이미 두 번 이상 말했습니다 - PAMM은 드로 다운에서 나올 것입니다 - 그때서야 신호를 열 것입니다. 지금 그는 여전히 심각한 곤경에 처해 있습니다. 나오면 모르겠습니다. Eduard_D 2019.08.09 14:09 #2162 Georgiy Merts : 나는 스레드의 시작 부분부터 이것을 말해왔다. 아무 생각이 없습니다. 일부 직관적인 "의심". 저는 ChnTrendSP 시스템을 사용하지만 그 이유를 명확하게 말할 수 없습니다. 최대 - "하늘에서 별이 충분하지 않지만 가장 안정적인 것 같습니다." 유망한 차량을 직관적으로가 아니라 논리적으로 선택하는 방법론을 개발하는 것이 문제입니다. 불행히도, 나는 아무것도 제공할 수 없습니다. ??? 뭔가를 분석하려고 합니다. 맞다, 틀리다, 모르겠다. 분석 아이디어가 미쳤다면 비판하십시오. 합리적이라면 도와주세요. 그러나 이 방향으로 아무 것도 하고 싶지 않습니다. 예를 들어, 평균적으로 Top Division이 최악의 거래를 하는 것으로 계산했습니다. 왜요? 문제가 RTS 시스템에 있다고 가정합니다. tk. 그들은 (컨트롤 샷의 순간까지) 최고의 품질을 보여주기 때문에 HSE에서 그들의 %는 다른 부문보다 높습니다. 그러나 이익 통계 없이는 이를 검증할 수 없습니다. Eduard_D 2019.08.09 14:41 #2163 소설, 그리고 리그가 0.01 - 0.1 랏에서 거래하고 5.0 랏에서 손으로 거래 하는 계정을 모니터링하는 것이 요점입니다. 우리는 무엇을 보는가? IMHO 리그에는 별도의 계정이 필요합니다. Roman Shiredchenko 2019.08.09 15:16 #2164 Eduard_D : 소설, 그리고 리그가 0.01 - 0.1 랏에서 거래하고 5.0 랏에서 손으로 거래하는 계정을 모니터링하는 것이 요점입니다. 우리는 무엇을 봅니까? IMHO 리그에는 별도의 계정이 필요합니다. 무버 !!! 그래도 괜찮아. 아마도 나중에. LEAG TS의 가중치 계수(리스크)를 높이겠습니다. (7 월 초) 10 %가 있었을 때 배수가 느렸고 이제 일부 시스템이 철거되고 새 시스템이 설치되었으며 위험이 있으며 1 %는 이러한 TS가 없습니다. 아직 그들의 거래 신호에 따라 거래되었습니다. 한 가지 더 이해해야 할 것이 있습니다. 7-8월 게시물에서 로봇에 10%의 위험을 가한다고 해도 이것이 손실과 함께 이러한 백분율의 손실을 의미하지는 않습니다. 즉, 이러한 비율은 불리한 시나리오에서 "컨트롤 샷"을 "대기"하는 동안 붓고 50% 디포가 가능합니다 :-) 여기에 어떤 종류의 주석이 유로파운드와 함께 있었습니다 . 다행히도 이 마이크로는 테스트 중입니다. 임대인 Mt4 지원 종료. 자동 거래 챔피언십 2011 [삭제] 2019.08.09 19:09 #2165 여기 Joe가 1년 동안 코딱지를 씹지 않고 이기는 방법이 있습니다. 파일: Screenshot_20190809-190756.jpg 206 kb Georgiy Merts 2019.08.09 19:18 #2166 Dasha Dasha : 여기 Joe가 1년 동안 코딱지를 씹지 않고 이기는 방법이 있습니다. 그래, Dasha, 그것이 진짜 돈이라면... 나는 이미 리그에서 100개의 "승리"를 가지고 있다... [삭제] 2019.08.09 19:22 #2167 Georgiy Merts : 그래, Dasha, 그것이 진짜 돈이라면... 나는 이미 리그에서 100개의 "승리"를 가지고 있다... 글쎄, 당신은 정말로 네안데르탈 인으로 변하지 않습니다. 이건 콘테스트야, 상금은 진짜 돈이야 Georgiy Merts 2019.08.09 19:27 #2168 Dasha Dasha : 글쎄, 당신은 정말로 네안데르탈 인으로 변하지 않습니다. 이건 콘테스트야, 상금은 진짜 돈이야 당신은 네안데르탈인으로 변하지 않습니다. 나는 경쟁과 당신이 아무것도 위험에 빠뜨리지 않는다고 말합니다. 이기지 못했다 - 글쎄, 그와 함께 무화과. 돈을 위험에 빠뜨리고 잃으면 잃는 상황과는 상당히 다릅니다. Georgiy Merts 2019.08.12 06:29 #2169 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Eduard_D 2019.08.12 14:20 #2170 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 743642, 643550, 743942를 주목하세요. 그들의 특징은 아주 작은 DD입니다. DD가 낮고 대기열이 SL=1인 차량을 자세히 살펴볼 가치가 있습니다. 보고서에 DD=0인 차량이 여러 대 있습니다. 어떻게 해석할까요? 그들은 2년 간의 테스트 동안 적자에 빠지지 않았습니까? 1...210211212213214215216217218219220221222223224...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 당신은 약간 빡빡합니다, 조. 나는 당신의 팜이 어떤 부엌에 있고 어떤 이름으로 어디에 있습니까? Google에 "Joe's pamm account that he have 23% drawdown"을 입력해야 합니까?
알았습니다. 여기에서 팸을 모니터링하고 싶지 않다면 단점을 알려주고 칠판에 분필로 차트를 그릴 것입니다. 옛날 방식 그대로. :D 그리고 어쩌면 우리는 당신의 리그에서 약간의 배기 가스를 평가할 수 있습니다 ..
당신 자신이 바보입니다. 나는 이미 두 번 이상 말했습니다 - PAMM은 드로 다운에서 나올 것입니다 - 그때서야 신호를 열 것입니다. 지금 그는 여전히 심각한 곤경에 처해 있습니다. 나오면 모르겠습니다.
나는 스레드의 시작 부분부터 이것을 말해왔다.
아무 생각이 없습니다. 일부 직관적인 "의심". 저는 ChnTrendSP 시스템을 사용하지만 그 이유를 명확하게 말할 수 없습니다. 최대 - "하늘에서 별이 충분하지 않지만 가장 안정적인 것 같습니다."
유망한 차량을 직관적으로가 아니라 논리적으로 선택하는 방법론을 개발하는 것이 문제입니다. 불행히도, 나는 아무것도 제공할 수 없습니다.
??? 뭔가를 분석하려고 합니다. 맞다, 틀리다, 모르겠다. 분석 아이디어가 미쳤다면 비판하십시오. 합리적이라면 도와주세요.
그러나 이 방향으로 아무 것도 하고 싶지 않습니다.
예를 들어, 평균적으로 Top Division이 최악의 거래를 하는 것으로 계산했습니다. 왜요? 문제가 RTS 시스템에 있다고 가정합니다. tk. 그들은 (컨트롤 샷의 순간까지) 최고의 품질을 보여주기 때문에 HSE에서 그들의 %는 다른 부문보다 높습니다. 그러나 이익 통계 없이는 이를 검증할 수 없습니다.
소설,
그리고 리그가 0.01 - 0.1 랏에서 거래하고 5.0 랏에서 손으로 거래 하는 계정을 모니터링하는 것이 요점입니다. 우리는 무엇을 보는가?
IMHO 리그에는 별도의 계정이 필요합니다.
무버 !!! 그래도 괜찮아. 아마도 나중에. LEAG TS의 가중치 계수(리스크)를 높이겠습니다. (7 월 초) 10 %가 있었을 때 배수가 느렸고 이제 일부 시스템이 철거되고 새 시스템이 설치되었으며 위험이 있으며 1 %는 이러한 TS가 없습니다. 아직 그들의 거래 신호에 따라 거래되었습니다. 한 가지 더 이해해야 할 것이 있습니다. 7-8월 게시물에서 로봇에 10%의 위험을 가한다고 해도 이것이 손실과 함께 이러한 백분율의 손실을 의미하지는 않습니다. 즉, 이러한 비율은 불리한 시나리오에서 "컨트롤 샷"을 "대기"하는 동안 붓고 50% 디포가 가능합니다 :-)
여기에 어떤 종류의 주석이 유로파운드와 함께 있었습니다 . 다행히도 이 마이크로는 테스트 중입니다.
여기 Joe가 1년 동안 코딱지를 씹지 않고 이기는 방법이 있습니다.
그래, Dasha, 그것이 진짜 돈이라면... 나는 이미 리그에서 100개의 "승리"를 가지고 있다...
글쎄, 당신은 정말로 네안데르탈 인으로 변하지 않습니다. 이건 콘테스트야, 상금은 진짜 돈이야
당신은 네안데르탈인으로 변하지 않습니다. 나는 경쟁과 당신이 아무것도 위험에 빠뜨리지 않는다고 말합니다. 이기지 못했다 - 글쎄, 그와 함께 무화과. 돈을 위험에 빠뜨리고 잃으면 잃는 상황과는 상당히 다릅니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
743642, 643550, 743942를 주목하세요. 그들의 특징은 아주 작은 DD입니다. DD가 낮고 대기열이 SL=1인 차량을 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
보고서에 DD=0인 차량이 여러 대 있습니다. 어떻게 해석할까요? 그들은 2년 간의 테스트 동안 적자에 빠지지 않았습니까?