현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

균형별 상위 5대 차량 차트:

무역 품질 기준 상위 20개 TS:

거래 품질별 상위 5개 TS 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

여기에서 뭔가 완전히 벗어났습니다. 열정이 사라졌나요?

어떤 열정을 말씀하시는 건가요?

저는 한 번 이상 말했습니다. 리그는 데모 계정에서 지속적으로 작동하는 간단한 TS 세트입니다. 완료되었으며 저는 그 과정을 지원합니다.

내가 필요로 하는 것 - 가지고 있습니다. 리그는 어떤 차량이 어떤 심볼에서 작동하고 어떤 것이 작동하지 않는지에 대한 아이디어를 제공합니다.

당신은 아직도 무엇을 놓치고 있습니까? 어떤 열정이 필요한가요?

:-) 예, 당신이 이것을 좋아하지 마십시오. 그는 단지 모든 배럴에서 - 개그 ...

다른 쌍, 다른 시간에 중간 수준의 모든 거래 전략은 다른 결과를 보여줍니다.

forex는 자유 시장이기 때문에 시장이 끊임없이(무한하게, 임의로) 변하기 때문입니다. 이를 확인하려면 하나의 로봇과 40-50개의 통화 쌍으로 충분합니다.

MT5에서 테스트해보면 리얼틱 모드에서 수백명의 전문가에게 얻은 것과 같은 사진을 얻을 수 있습니다.

그리고 그렇게 많은 에너지와 시간을 낭비하는 것은 전혀 의미가 없습니다. 최종 결과는 뻔합니다.

팸은 올해 드로우다운에서 나올까? 퇴색된 그래프가 아닌 실제 결과를 보고 싶습니다. 공공장소에 올렸으니까

젠장, 내가 다섯 번째로 당신에게 말하는 것 같습니다 - 주제에 투자 비밀번호가 게시되었습니다. 이것이 "바랜 차트"라면 차트가 필요하지 않다는 것이 분명합니다.

PAMM은 불행히도 9월에 다시 30% 하락했습니다. 10월에 그는 나가기 시작했지만 매우 느렸습니다.

아니, Petros, 당신은 틀렸습니다.

전문가와 함께 MT5 AT 672 TS 에서 "바로 이 그림"을 얻으십시오(키워드를 강조 표시했습니다).

한 번의 최적화 - 1~5시간의 작업이 필요합니다. 평균적으로 3시간. 즉, 귀하의 진술은 "MT5에서 2,000시간 동안 동일한 사진을 얻을 수 있습니다."라는 진술과 동일합니다.

당신은 할 수 있습니다, 페트로스, 누가 논쟁할 수 있는지... 당신은 할 수 있습니다. 2,000시간은 가장 약한 컴퓨터가 아닌 연속 작동의 거의 3개월입니다(16GB RAM의 i7-8700이 있습니다). 또한 최적화를 실행하는 순간에만 결과를 얻을 수 있습니다.

그리고 나는 이 모든 결과를 가지고 있습니다. 지속적으로 최신 상태 입니다.

문제의 사실은 지금은 실제로 시간과 에너지를 낭비하지 않는다는 것입니다. 매일 12명의 전문가가 부서 간에 전환합니다. 전환하는 데 각 전문가마다 정확히 30분이 걸립니다. 또한 3~10개의 TS는 매일 재최적화해야 합니다. 모든 TS에 대해 다시 최적화하는 데 5분이 더 걸리고 재최적화 후 코드에서 찾은 결과를 "해머링"하는 데 각 TS에 대해 3~5분이 걸립니다.

즉, 내 TS 리그는 모든 672TS의 "실제 틱에 MT5를 시작"하지만 실제로 시간을 소비하지 않습니다.

그리고 "모든 차량은 다른 결과를 보여줍니다"에 대해 - 그래서 저는 3년 전에 이 진술로 시작했습니다! 그리고 바로 여기에서 입에 거품이 일면서 여러 사람들이 Mashki의 TS가 수익성있는 거래를 보여주지 않는다고 주장했습니다. 기껏해야 "0 부근에서 잡담." 그리고 현실은 1년 이상 운영된 가장 오래된 수익성 있는 시스템이 Mashka를 기반으로 구축되었음을 보여줍니다.

글쎄요, 리그에서 요점은 무엇입니까, 한 번 영원한 드로우다운에서. 당신은 스캘퍼가 없으며 알고리즘을 공개 가격 으로 변환하고 테스터의 모든 시스템을 한 시간 안에 실행합니다. 음, 물론 쓰레기통에 버리십시오. 희망은 젊은이들을 키웁니다, 당신은 젊은이가 아닙니다

직접 해보셨나요? 실행 가능한 모듈 - 위의 주제가 있습니다.

발라볼, 젠장...개장 가격은 4개의 OHLC가 아닌 1틱에 불과합니다. 그 2,000시간, 가장 좋은 경우 500시간(결국 내 모든 틱이 처리되는 것과는 거리가 멀다) - 모두 동일하지만 그런 시간은 없습니다. 그 의미는 당신이 만족한 것이 전혀 아닙니다. 요점은 항상 결과를 보여주는 일련의 TS를 갖는 것입니다. 이 세트가 있습니다. 당신이 필요로하는 것 - 나는 모른다. 그리고 당신이 거만하게 "롤아웃"한다면 - 그냥 대답하지 마십시오.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
균형별 상위 5대 차량 차트:
무역 품질 기준 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
여기에서 뭔가 완전히 벗어났습니다. 열정이 사라졌나요?
어떤 열정을 말씀하시는 건가요?
저는 한 번 이상 말했습니다. 리그는 데모 계정에서 지속적으로 작동하는 간단한 TS 세트입니다. 완료되었으며 저는 그 과정을 지원합니다.
내가 필요로 하는 것 - 가지고 있습니다. 리그는 어떤 차량이 어떤 심볼에서 작동하고 어떤 것이 작동하지 않는지에 대한 아이디어를 제공합니다.
당신은 아직도 무엇을 놓치고 있습니까? 어떤 열정이 필요한가요?
어떤 열정을 말씀하시는 건가요?
제가 한 번 이상 말했습니다. 리그는 데모 계정에서 지속적으로 작동하는 간단한 TS의 집합입니다. 완료되었으며 저는 그 과정을 지원합니다.
내가 필요로 하는 것 - 나는 가지고 있다. 리그는 어떤 차량이 어떤 심볼에서 작동하고 어떤 것이 작동하지 않는지에 대한 아이디어를 제공합니다.
당신은 아직도 무엇을 놓치고 있습니까? 어떤 열정이 필요한가요?
:-) 예, 당신이 이것을 좋아하지 마십시오. 그는 단지 모든 배럴에서 - 개그 ...
다른 쌍, 다른 시간에 중간 수준의 모든 거래 전략은 다른 결과를 보여줍니다.
forex는 자유 시장이기 때문에 시장이 끊임없이(무한하게, 임의로) 변하기 때문입니다. 이를 확인하려면 하나의 로봇과 40-50개의 통화 쌍으로 충분합니다.
MT5에서 테스트해보면 리얼틱 모드에서 수백명의 전문가에게 얻은 것과 같은 사진을 얻을 수 있습니다.
그리고 그렇게 많은 에너지와 시간을 낭비하는 것은 전혀 의미가 없습니다. 최종 결과는 뻔합니다.
팸은 올해 드로우다운에서 나올까? 퇴색된 그래프가 아닌 실제 결과를 보고 싶습니다. 공공장소에 올렸으니까
젠장, 내가 다섯 번째로 당신에게 말하는 것 같습니다 - 주제에 투자 비밀번호가 게시되었습니다. 이것이 "바랜 차트"라면 차트가 필요하지 않다는 것이 분명합니다.
PAMM은 불행히도 9월에 다시 30% 하락했습니다. 10월에 그는 나가기 시작했지만 매우 느렸습니다.
MT5에서 테스트해보면 리얼틱 모드에서 수백명의 전문가에게 얻은 것과 같은 사진을 얻을 수 있습니다.
그리고 그렇게 많은 에너지와 시간을 낭비하는 것은 전혀 의미가 없습니다. 최종 결과는 뻔합니다.
아니, Petros, 당신은 틀렸습니다.
전문가와 함께 MT5 AT 672 TS 에서 "바로 이 그림"을 얻으십시오(키워드를 강조 표시했습니다).
한 번의 최적화 - 1~5시간의 작업이 필요합니다. 평균적으로 3시간. 즉, 귀하의 진술은 "MT5에서 2,000시간 동안 동일한 사진을 얻을 수 있습니다."라는 진술과 동일합니다.
당신은 할 수 있습니다, 페트로스, 누가 논쟁할 수 있는지... 당신은 할 수 있습니다. 2,000시간은 가장 약한 컴퓨터가 아닌 연속 작동의 거의 3개월입니다(16GB RAM의 i7-8700이 있습니다). 또한 최적화를 실행하는 순간에만 결과를 얻을 수 있습니다.
그리고 나는 이 모든 결과를 가지고 있습니다. 지속적으로 최신 상태 입니다.
문제의 사실은 지금은 실제로 시간과 에너지를 낭비하지 않는다는 것입니다. 매일 12명의 전문가가 부서 간에 전환합니다. 전환하는 데 각 전문가마다 정확히 30분이 걸립니다. 또한 3~10개의 TS는 매일 재최적화해야 합니다. 모든 TS에 대해 다시 최적화하는 데 5분이 더 걸리고 재최적화 후 코드에서 찾은 결과를 "해머링"하는 데 각 TS에 대해 3~5분이 걸립니다.
즉, 내 TS 리그는 모든 672TS의 "실제 틱에 MT5를 시작"하지만 실제로 시간을 소비하지 않습니다.
그리고 "모든 차량은 다른 결과를 보여줍니다"에 대해 - 그래서 저는 3년 전에 이 진술로 시작했습니다! 그리고 바로 여기에서 입에 거품이 일면서 여러 사람들이 Mashki의 TS가 수익성있는 거래를 보여주지 않는다고 주장했습니다. 기껏해야 "0 부근에서 잡담." 그리고 현실은 1년 이상 운영된 가장 오래된 수익성 있는 시스템이 Mashka를 기반으로 구축되었음을 보여줍니다.
젠장, 내가 다섯 번째로 당신에게 말하는 것 같습니다 - 투자 비밀번호는 주제에 게시되어 있습니다. 이것이 "바랜 차트"라면 차트가 필요하지 않다는 것이 분명합니다.
PAMM은 불행히도 9월에 다시 30% 하락했습니다. 10월에 그는 나가기 시작했지만 매우 느렸습니다.
글쎄요, 리그에서 요점은 무엇입니까, 한 번 영원한 드로우다운에서. 당신은 스캘퍼가 없으며 알고리즘을 공개 가격 으로 변환하고 테스터의 모든 시스템을 한 시간 안에 실행합니다. 음, 물론 쓰레기통에 버리십시오. 희망은 젊은이들을 키웁니다, 당신은 젊은이가 아닙니다
직접 해보셨나요? 실행 가능한 모듈 - 위의 주제가 있습니다.
발라볼, 젠장...개장 가격은 4개의 OHLC가 아닌 1틱에 불과합니다. 그 2,000시간, 가장 좋은 경우 500시간(결국 내 모든 틱이 처리되는 것과는 거리가 멀다) - 모두 동일하지만 그런 시간은 없습니다. 그 의미는 당신이 만족한 것이 전혀 아닙니다. 요점은 항상 결과를 보여주는 일련의 TS를 갖는 것입니다. 이 세트가 있습니다. 당신이 필요로하는 것 - 나는 모른다. 그리고 당신이 거만하게 "롤아웃"한다면 - 그냥 대답하지 마십시오.