무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 230

Vladimir Kononenko 2019.11.03 10:38 #2291
Georgiy Merts :

.. 잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트..

왜 자금이 아닌 잔액으로?

Georgiy Merts 2019.11.03 15:52 #2292
Vladimir Kononenko :

왜 자금이 아닌 잔액으로?

Artyom Trishkin 2019.11.10 20:57 #2294

글쎄, 일반적으로 조지 퍼짐의 요청에 따라.

Georgiy Merts 2019.11.18 05:57 #2295

Roman Shiredchenko 2019.11.21 04:28 #2296
Georgiy Merts :

640150 - 분명히 PAMM을 요구합니다... 투자자들이 달려올 것입니다.

Georgiy Merts 2019.11.21 05:32 #2297
Roman Shiredchenko :

640150 - 분명히 PAMM을 요구합니다... 투자자들이 달려올 것입니다.

Roman Shiredchenko 2019.11.21 07:12 #2298
Georgiy Merts :

[삭제] 2019.11.21 07:29 #2299
Roman Shiredchenko :

좋은데 모니터링은 어디서 볼 수 있나요?

Georgiy Merts 2019.11.21 07:30 #2300
Roman Shiredchenko :
그리고 계산하는 수단이 훨씬 더 어렵기 때문입니다. 글쎄, 내가 리그에 초과 체류자가 없다는 점을 감안할 때 모든 TS는 가격 "에서" 절대 움직이지 않는 명확한 SL을 가지고 있으므로 자원 지출 측면에서 수단 내에서 결과를 계산하는 것은 비합리적입니다.
대차 대조표를 본 다음 유망한 TS를 선택하고 실제 틱으로 테스터에서 실행하여 수단으로 차트뿐만 아니라 다른 많은 흥미로운 데이터를 수신하는 것이 훨씬 정확합니다.
그리고 불신자들을 위해 TS 리그 투자 비밀번호를 제공하고 원하는 TS와 관련된 거래를 선택하고(모두 "쌓여" 있음) 원하는 만큼 자금을 계산할 수 있습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
글쎄, 일반적으로 조지 퍼짐의 요청에 따라.
나는 주제가 아니라 파일 이름을 해독하는 방법을 즉시 말할 것입니다. 나는 모릅니다.
무엇을 명확하게 하고 제목을 붙였습니다. 나머지는 파일 이름으로 서명됩니다.
640150 - 분명히 PAMM을 요구합니다... 투자자들이 달려올 것입니다.
수익성은 매우 작고 일반적으로 각 거래의 손실은 다소 큽니다. SL - 일일 범위가 5개(!)입니다. 허용할인 - 1.5자릿수, 0.015
사실, 허용되는 연속 손실 수는 1입니다. 즉, 잃을 수있는 최대 값은 연속 2 SL입니다. 그러나 2개의 SL은 10개의 일일 범위입니다! 즉, 전체 그림입니다. 사실, 3개의 일일 범위에 TP가 있습니다. 예리한 움직임을 추측한 경우(거의 완전히 작동하고 두 번째로 절반으로 작동하면 역 후행이 동일함). 그러나 대부분의 테이크는 일일 범위의 15% 이하(손익분기점 및 역후행) 내에서 취합니다. 대략적으로 말하자면, 하나의 SL을 보상하려면 최대 30개의 테이크가 필요합니다!
일반적으로 "마틴"행동이 있습니다. 그렇게 큰 허용 드로다운이 아니라면 양손을 추천하는 것도 가능하다. 그래서.. 센트 가격에 따로 가지고 있어요.. 거기다가 데모보다 스프레드가 커서 이익은 더 적지만 그래도 손실은 없습니다... 아주 천천히 올라갑니다.. .
음... 저는 사람들이 이 TS를 실제 돈으로 사용하는 것에 전혀 반대하지 않습니다. 조건은 동일합니다. 공개 모니터링 및 어디서든 거래를 복사합니다.
흥미로운. 그것은 생각할 필요가있을 것입니다 ... 질문은 이미 반년 동안 - 이익으로 다릅니다! 예, 현재, 사실, 반등하는 하락으로 ...
계정을 모니터링하겠습니다 - LEAGUE EXP에 대한 차량 경매에 배치할 계정 번호를 보내드립니다!!!
질문이 없습니다. regcode가 있을 것입니다.