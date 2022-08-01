무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 220 1...213214215216217218219220221222223224225226227...360 새 코멘트 [삭제] 2019.08.18 21:41 #2191 Evgeny Belyaev : 동의한다. 매주 제품을 삭제하는 이유는 무엇입니까? 당신은 사기꾼입니까? 오 닥쳐, 미친 프린터 Georgiy Merts 2019.08.19 06:45 #2192 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50개의 거래가 있는 20개의 가장 오래 실행되는 시스템: 최소 50번의 거래가 있는 가장 오래 운영되는 5가지 시스템 차트: Georgiy Merts 2019.08.19 06:48 #2193 Dmitry Britan : 안녕하세요. ***에 대한 통계를 보려면 투자 비밀번호를 입력합니까? 거래를 위해 올빼미를 주나요? 예, 모든 것이 무료입니다. 그러나 한 계정에는 80 ~ 300명의 전문가 고문이 있습니다(리그의 총 시스템 수는 672이고 3개의 디비전 계정으로 나뉩니다) - 당신("당신"부터 시작합시다)은 관심 있는 거래를 정확히 선택하시겠습니까? 최고의 시스템에 대한 보고서 - 매주 월요일, 오늘 - 위에 표시됩니다. 주제별 Expert Advisors의 실행 가능한 모듈이 정기적으로 게시됩니다. 시작하려면 한 거래에서 원하는 마법과 원하는 위험 비율을 지정해야 합니다. 테스터에서 실행 가능한 모듈은 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. 레코드는 선택한 시스템이 작동할 계정에서 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 제한 없이 무료로 발행됩니다. 현재 시스템 목록(Excel에서 열림)과 함께 현재 실행 가능한 모듈(MT4 및 MT5용 버전)이 첨부되어 있습니다. 파일: EALeague_Free.zip 5723 kb Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Metatrader 5로 시작하는 방법 Metatrader 5의 표준 지표를 Dmitry Britan 2019.08.19 10:58 #2194 안녕하세요. 잔액별로 상위 20개 올빼미의 전체 거래 내역을 보고 데모에 설치하는 방법은 무엇입니까? 이 올빼미를 무료로 제공합니까? Dmitry Britan 2019.08.19 11:14 #2195 EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 파일로 무엇을 해야 합니까? Georgiy Merts 2019.08.19 12:56 #2196 Dmitry Britan : EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 파일로 무엇을 해야 합니까? Expert Advisor가 무엇인지, 실행하는 방법, 입력 값을 설정하는 방법을 알고 있습니까? 아카이브에 세 개의 파일이 있습니다. 하나의 파일은 리그에서 일하는 모든 마술사의 목록입니다. 그리고 MetaTrader-4와 MetaTrader-5의 두 가지 실행 가능한 모듈의 본질은 동일합니다. 입구에서 그들은 마법과 원하는 위험이 필요합니다. 그 후 전략 테스터에서 제약 없이 작업하고 거기에서 거래 내역을 살펴봅니다... 현재 전문가가 작업하고 있는 데모 계정을 보는 옵션도 있지만 다시 한 번 반복하겠습니다. 수백 명의 다른 전문가를 거래에서 정확히 필요한 전문가(당신의 마법으로) 얻을 수 있습니까? 마지막으로 Expert Advisors를 데모나 실제에 올리려면 등록 코드를 받아야 합니다. 원하는 마법이 작동하는 계정에서 무료 신호를 열겠다는 약속을 위해 Regcode가 무료로 발행됩니다. 당신은 마술사의 번호와 계좌 번호를 쓰고 무료 신호 를 열겠다고 약속하고 나는 regcode를 씁니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 그래서 마침내. 우리는 MT4에서 Metatrader 5로 시작하는 방법 [삭제] 2019.08.19 15:43 #2197 Georgiy Merts : 예, Joe, 당신은 고통 받고 있습니다. 그리고 피곤한 당신의 충실한 추종자들 로만과 에두아르드는 어디에 있습니까? Dmitry Britan 2019.08.19 15:48 #2198 감사해요 Artyom Trishkin 2019.08.23 05:19 #2199 Сергей Матвеев : 창의적인 ***! 작가 ***! 나는 당신이 여가 시간에 예의범절의 규칙을 읽도록 보냈습니다. 일주일이면 충분합니다. Roman Shiredchenko 2019.08.23 19:56 #2200 Vladimir Baskakov : 예, 조, 당신은 고통 받고 있습니다. 그리고 피곤한 당신의 충실한 추종자들 로만과 에두아르드는 어디에 있습니까? 나 로만은 휴가중이었는데.. 테스트는 곧 계속될거야...(조지와 입출국 면에서 차이가 있었던거 같은데 아직 확인은 안해봤어... 하고싶었지만.. 시간이 없었어요 :-) - 휴가를 다녀왔어요...) - 꼭 확인해봐야겠네요... 그것은 PAMMA와 같습니다. 가장 중요한 것은 정시에 출입하는 것입니다 ... 수수료없이 여기에서만! 성 조지! 귀여운 소년. 1...213214215216217218219220221222223224225226227...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
동의한다. 매주 제품을 삭제하는 이유는 무엇입니까? 당신은 사기꾼입니까?
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50개의 거래가 있는 20개의 가장 오래 실행되는 시스템:
최소 50번의 거래가 있는 가장 오래 운영되는 5가지 시스템 차트:
안녕하세요. ***에 대한 통계를 보려면 투자 비밀번호를 입력합니까? 거래를 위해 올빼미를 주나요?
예, 모든 것이 무료입니다. 그러나 한 계정에는 80 ~ 300명의 전문가 고문이 있습니다(리그의 총 시스템 수는 672이고 3개의 디비전 계정으로 나뉩니다) - 당신("당신"부터 시작합시다)은 관심 있는 거래를 정확히 선택하시겠습니까?
최고의 시스템에 대한 보고서 - 매주 월요일, 오늘 - 위에 표시됩니다.
주제별 Expert Advisors의 실행 가능한 모듈이 정기적으로 게시됩니다.
시작하려면 한 거래에서 원하는 마법과 원하는 위험 비율을 지정해야 합니다.
테스터에서 실행 가능한 모듈은 제한 없이 작동합니다.
데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. 레코드는 선택한 시스템이 작동할 계정에서 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 제한 없이 무료로 발행됩니다.
현재 시스템 목록(Excel에서 열림)과 함께 현재 실행 가능한 모듈(MT4 및 MT5용 버전)이 첨부되어 있습니다.
EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 파일로 무엇을 해야 합니까?
Expert Advisor가 무엇인지, 실행하는 방법, 입력 값을 설정하는 방법을 알고 있습니까?
아카이브에 세 개의 파일이 있습니다. 하나의 파일은 리그에서 일하는 모든 마술사의 목록입니다. 그리고 MetaTrader-4와 MetaTrader-5의 두 가지 실행 가능한 모듈의 본질은 동일합니다. 입구에서 그들은 마법과 원하는 위험이 필요합니다. 그 후 전략 테스터에서 제약 없이 작업하고 거기에서 거래 내역을 살펴봅니다...
현재 전문가가 작업하고 있는 데모 계정을 보는 옵션도 있지만 다시 한 번 반복하겠습니다. 수백 명의 다른 전문가를 거래에서 정확히 필요한 전문가(당신의 마법으로) 얻을 수 있습니까?
마지막으로 Expert Advisors를 데모나 실제에 올리려면 등록 코드를 받아야 합니다. 원하는 마법이 작동하는 계정에서 무료 신호를 열겠다는 약속을 위해 Regcode가 무료로 발행됩니다. 당신은 마술사의 번호와 계좌 번호를 쓰고 무료 신호 를 열겠다고 약속하고 나는 regcode를 씁니다.
나 로만은 휴가중이었는데.. 테스트는 곧 계속될거야...(조지와 입출국 면에서 차이가 있었던거 같은데 아직 확인은 안해봤어... 하고싶었지만.. 시간이 없었어요 :-) - 휴가를 다녀왔어요...) - 꼭 확인해봐야겠네요...
그것은 PAMMA와 같습니다. 가장 중요한 것은 정시에 출입하는 것입니다 ... 수수료없이 여기에서만!
