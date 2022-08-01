무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 229 1...222223224225226227228229230231232233234235236...360 새 코멘트 [삭제] 2019.10.26 11:39 #2281 Georgiy Merts : 직접 해보셨나요? 실행 가능한 모듈 - 위의 주제가 있습니다. 발라볼, 젠장... 개장 가격은 4개의 OHLC가 아닌 1틱에 불과합니다. 그 2,000시간, 가장 좋은 경우 500시간(결국 내 모든 틱이 처리되는 것과는 거리가 멀다) - 모두 동일하지만 그런 시간은 없습니다. 그 의미는 당신이 만족한 것이 전혀 아닙니다. 요점은 항상 결과를 보여주는 일련의 TS를 갖는 것입니다. 이 세트가 있습니다. 당신이 필요로하는 것 - 나는 모른다. 그리고 당신이 거만하게 "롤아웃"한다면 - 그냥 대답하지 마십시오. 누가 당신에게 600개의 시스템을 만들도록 강요했습니까? 정상화 10 . 그리고 스스로 문제를 만들고 과감하게 해결한다. Georgiy Merts 2019.10.26 11:56 #2282 Vladimir Baskakov : 누가 당신에게 600개의 시스템을 만들도록 강요했습니까? 정상화 10 . 그리고 스스로 문제를 만들고 과감하게 해결한다. 어디가 문제야" ? 나는 그것이 공백으로 보이지 않습니다. 작업은 관련 차량의 완전한 세트를 보유하는 것입니다. 젠장, 좋은 점, 나쁜 점 - 가장 중요한 것은 세트가 완성되었다는 것입니다. 이 모든 것이 있습니다. 어떤 문제들" ? 이것은 당신의 문제입니다. 당신은 당신이 무엇을 기다리고 있는지 이해하지 못합니다. 일종의 빌어 먹을 Grails , 당신은 아무것도 할 필요가 없으며 "전리품 자르기"버튼이 하나만 있습니다. 하지만, 리그에는 그런 궁금증이... [삭제] 2019.10.26 12:11 #2283 Georgiy Merts : 좋아요, 당신과 논쟁하는 것은 무의미합니다. 이미 모든 지지자를 잃었습니다. Georgiy Merts 2019.10.26 13:38 #2284 Vladimir Baskakov : 좋아요, 당신과 논쟁하는 것은 무의미합니다. 이미 모든 지지자를 잃었습니다. 뭐, 팬케이크, "숙련자". 너 혼자 여기 물을 더럽히고 있어, 발라볼. 테스터 성배 를 판매하여 "양털 깎기"가 귀하의 임무입니다. 나는 아무 것도 팔지 않습니다. 리그는 완전히 열려 있습니다. 관심 있는 사람이 있으면 결과를 사용할 수 있습니다. 아무도 관심이 없습니다. 기분이 상하지 않습니다. 개인적으로 리그가 필요합니다. 그리고 리그에서 필요한 것은 무엇입니까? 지옥을 이해할 것입니다. [삭제] 2019.10.26 13:55 #2285 Georgiy Merts : 뭐, 팬케이크, "숙련자". 너 혼자 여기 물을 더럽히고 있어, 발라볼. 테스터 성배를 판매하여 "양털 깎기"가 귀하의 임무입니다. 나는 아무 것도 팔지 않습니다. 리그는 완전히 열려 있습니다. 관심 있는 사람이 있으면 결과를 사용할 수 있습니다. 아무도 관심이 없습니다. 기분이 상하지 않습니다. 개인적으로 리그가 필요합니다. 그리고 리그에서 필요한 것은 무엇입니까? 지옥을 이해할 것입니다. 포럼에 올리면 사람들이 평가할 수 있습니다. 논리적인가요? 내 평가는 2s입니다 - Georgiy Merts 2019.10.26 14:05 #2286 Vladimir Baskakov : 포럼에 올리면 사람들이 평가할 수 있습니다. 논리적인가요? 내 평가는 2s입니다 - 그래서 무엇? 나는 이것을 전에도 많이 들었다. 물론 테스터 Grail vapers 에게 리그는 전혀 가치가 없으며 이는 귀하의 평가와 매우 일치합니다. 괜찮은. 그리고 ? [삭제] 2019.10.26 14:22 #2287 Georgiy Merts : 그래서 무엇? 나는 이것을 전에 여러 번 들었습니다. 물론 테스터 Grail vapers에게 리그는 전혀 가치가 없으며 이는 귀하의 평가와 매우 일치합니다. 괜찮은. 그리고 ? 귀하의 지점에 대한 연간 관찰을 기반으로 한 등급입니다. 나는 권리가있다 당신은 어떤 성배에 대해 끊임없이 이야기하고 있습니까? Georgiy Merts 2019.10.26 16:25 #2288 Vladimir Baskakov : 귀하의 지점에 대한 연간 관찰을 기반으로 한 등급입니다. 나는 권리가있다 당신은 어떤 성배에 대해 끊임없이 이야기하고 있습니까? 예, 프로필에 있는 38개의 제품에 대해 설명합니다. [삭제] 2019.10.26 16:26 #2289 Georgiy Merts : 그리고 성배 는 어디에 있습니까, 모든 것이 다른 사람들과 같습니다 Georgiy Merts 2019.10.28 07:46 #2290 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50개의 트랜잭션이 있는 가장 오래 운영되는 20개의 TC: 최소 50개의 거래가 있는 5개의 가장 오래 실행되는 TS 차트: 1...222223224225226227228229230231232233234235236...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
직접 해보셨나요? 실행 가능한 모듈 - 위의 주제가 있습니다.
발라볼, 젠장...개장 가격은 4개의 OHLC가 아닌 1틱에 불과합니다. 그 2,000시간, 가장 좋은 경우 500시간(결국 내 모든 틱이 처리되는 것과는 거리가 멀다) - 모두 동일하지만 그런 시간은 없습니다. 그 의미는 당신이 만족한 것이 전혀 아닙니다. 요점은 항상 결과를 보여주는 일련의 TS를 갖는 것입니다. 이 세트가 있습니다. 당신이 필요로하는 것 - 나는 모른다. 그리고 당신이 거만하게 "롤아웃"한다면 - 그냥 대답하지 마십시오.
누가 당신에게 600개의 시스템을 만들도록 강요했습니까? 정상화 10 .
어디가 문제야" ? 나는 그것이 공백으로 보이지 않습니다.
작업은 관련 차량의 완전한 세트를 보유하는 것입니다. 젠장, 좋은 점, 나쁜 점 - 가장 중요한 것은 세트가 완성되었다는 것입니다.
이 모든 것이 있습니다.
어떤 문제들" ? 이것은 당신의 문제입니다. 당신은 당신이 무엇을 기다리고 있는지 이해하지 못합니다. 일종의 빌어 먹을 Grails , 당신은 아무것도 할 필요가 없으며 "전리품 자르기"버튼이 하나만 있습니다. 하지만, 리그에는 그런 궁금증이...
좋아요, 당신과 논쟁하는 것은 무의미합니다. 이미 모든 지지자를 잃었습니다.
나는 아무 것도 팔지 않습니다. 리그는 완전히 열려 있습니다. 관심 있는 사람이 있으면 결과를 사용할 수 있습니다. 아무도 관심이 없습니다. 기분이 상하지 않습니다. 개인적으로 리그가 필요합니다.
그리고 리그에서 필요한 것은 무엇입니까? 지옥을 이해할 것입니다.
포럼에 올리면 사람들이 평가할 수 있습니다. 논리적인가요?
나는 이것을 전에도 많이 들었다. 물론 테스터 Grail vapers 에게 리그는 전혀 가치가 없으며 이는 귀하의 평가와 매우 일치합니다. 괜찮은.
그리고 ?
귀하의 지점에 대한 연간 관찰을 기반으로 한 등급입니다. 나는 권리가있다
예, 프로필에 있는 38개의 제품에 대해 설명합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50개의 트랜잭션이 있는 가장 오래 운영되는 20개의 TC:
최소 50개의 거래가 있는 5개의 가장 오래 실행되는 TS 차트: