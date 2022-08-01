무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 227

고맙습니다.
 
regcode를 얻으려면 먼저 데모 계정 을 열어야 합니까?
 
Dmitry Britan :
regcode를 얻으려면 먼저 데모 계정 을 열어야 합니까?

예, 게다가 신호를 열겠다고 약속해야 합니다(물론 약속을 이행해야 합니다. 그렇지 않으면 더 많은 regcode를 제공하지 않을 것입니다).

지점을 읽으십시오 - 원하는 사람들에게 한 번 이상 regcode를 제공했습니다.

 
감사합니다 계정을 개설하겠습니다 글을 쓰겠습니다!
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5대 차량 차트:

무역 품질별 상위 20개 TS:

거래 품질별 상위 5개 차트:

50개 이상의 트랜잭션 이 있는 가장 오래된 TS:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:

고장났나요?
 
Vladimir Baskakov :
고장났나요?

누가 고장났어?

우리의 불은 꺼져 있었다... 그들은 저녁에만 불을 켰다.

내가 아프면 당신이 여기에서 어떻게 비명을 지르실지 상상할 수 있습니다 ...

 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 상위 20위:

거래 품질 상위 5개:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 TC 5명의 차트

Georgiy Merts :

누가 고장났어?

우리는 불을 껐습니다 ... 그들은 저녁에만 불을 켰습니다.

오, 다행이다
