무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 223 1...216217218219220221222223224225226227228229230...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.09.03 20:07 #2221 Roman Shiredchenko : George - 내 계정의 등록 코드 제공 2599118 마법 642150 당신은 모든 "6"을 좋아합니다 .... 오, 그들은 스스로를 보여줄 것입니다 ... 계정: 2599118 마법: 642150 등록 코드: 370953601 ------------------------------------ Roman Shiredchenko 2019.09.04 04:36 #2222 Georgiy Merts : 당신은 모든 "6"을 좋아합니다 .... 오, 그들은 스스로를 보여줄 것입니다 ... 계정: 2599118 마법: 642150 등록 코드: 370953601 ------------------------------------ 고마워. :-) 숫자는 신경쓰지 마세요. 중요한 것은 일정과 결과입니다. Georgiy Merts 2019.09.09 05:52 #2223 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질에 따른 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트: [삭제] 2019.09.09 10:36 #2224 이게 다였나요? Georgiy Merts 2019.09.09 12:26 #2225 Alexander_K : Ege... 여기가 Georges State라면 당연히 부끄러운 일입니다... 죄송합니다. Georges - 개인적인 것은 없습니다. Dasha Baskakova를 듣고 있습니까??? 나는 두 번 이상 말했습니다 - 나는 PAMM을 가지고 있습니다. 여전히 30%의 하락세에 있습니다. 그러나 70% 하락으로 바로 떨어졌으므로 천천히 그러나 확실히 상승하고 있습니다. 나가서 신호를 열겠습니다. 리그 덕분입니다. 그리고 이제 스캘퍼 옵션을 고려하고 있습니다. 또한 리그에서 받은 데이터를 기반으로 합니다. 나는 누구에게도 강요하지 않고, 다샤처럼 아무것도 팔지 않는다. CSF를 소중히 하기 위한 테마가 필요합니다. 그리고 나는 순전히 나 자신을 위해 리그를 운영한다. 그녀는 내가 그녀에게 기대했던 것을 정확히 보여줍니다. 일단 그들은 MA의 도움으로 수익성있는 차량을 만드는 것이 불가능하다는 것을 나에게 증명했습니다. 리그는 이것이 가능하지 않다는 것을 보여주었습니다. 매우 괜찮은 거래 품질을 보여주는 가장 "오래 지속되는" TS는 평범한 Mashka를 기반으로 합니다. 전문 고문 - 기타 SimpleDailyRangeBreakExpert 어디에서 거래 계좌를 열 Alexander_K 2019.09.09 12:41 #2226 Georgiy Merts : 그럼 - 죄송합니다. 제 글은 삭제하겠습니다. [삭제] 2019.09.09 12:52 #2227 Alexander_K : 그럼 - 죄송합니다. 제 글은 삭제하겠습니다. 이것은 로마의 신봉자 중 한 사람의 상태입니다. 그는 주제와 달리 적어도 숨기지 않습니다. 나는 학생과 교사의 상태가 근본적으로 다르지 않다고 생각한다. Georgiy Merts 2019.09.09 13:17 #2228 Vladimir Baskakov : 이것은 로마의 신봉자 중 한 사람의 상태입니다. 그는 주제와 달리 적어도 숨기지 않습니다. 나는 학생과 교사의 상태가 근본적으로 다르지 않다고 생각한다. 내가 왜 그것을 숨기겠습니까 - 나는 여기에 링크를 두어 번 제공했습니다. 당신에게 어떤 차이가 있습니까? 나는 당신에게 아무것도 팔지 않을 것입니다. Roman Shiredchenko 2019.09.09 13:22 #2229 Vladimir Baskakov : 이게 다였나요? 이것을 튜닝 및 디버깅이라고 합니다. 또한 각 로봇(거래되는 상품의 화면)에는 LEAGUE TS 차트에 거래 를 표시하는 표시기가 있습니다. 거래 비율은 1로 설정됩니다. 스크린샷은 해당 로봇 및 마법에 대한 거래와 함께 나중에 여기에 게시됩니다. 확실히 TS LEAGUE에는 수익성 있는 거래 측면에서 반영에 유용한 정보가 있습니다. [삭제] 2019.09.09 13:27 #2230 Roman Shiredchenko : 이것을 튜닝 및 디버깅이라고 합니다. 다르게 부르는 것 같아 네 샌드박스 난 오르지 않아 1...216217218219220221222223224225226227228229230...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
George - 내 계정의 등록 코드 제공
2599118
마법 642150
당신은 모든 "6"을 좋아합니다 .... 오, 그들은 스스로를 보여줄 것입니다 ...
계정: 2599118
마법: 642150
등록 코드: 370953601
------------------------------------
당신은 모든 "6"을 좋아합니다 .... 오, 그들은 스스로를 보여줄 것입니다 ...
계정: 2599118
마법: 642150
등록 코드: 370953601
------------------------------------
고마워. :-)
숫자는 신경쓰지 마세요. 중요한 것은 일정과 결과입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질에 따른 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트:
이게 다였나요?
Ege... 여기가 Georges State라면 당연히 부끄러운 일입니다... 죄송합니다. Georges - 개인적인 것은 없습니다.
Dasha Baskakova를 듣고 있습니까???
나는 두 번 이상 말했습니다 - 나는 PAMM을 가지고 있습니다. 여전히 30%의 하락세에 있습니다. 그러나 70% 하락으로 바로 떨어졌으므로 천천히 그러나 확실히 상승하고 있습니다. 나가서 신호를 열겠습니다. 리그 덕분입니다.
그리고 이제 스캘퍼 옵션을 고려하고 있습니다. 또한 리그에서 받은 데이터를 기반으로 합니다.
나는 누구에게도 강요하지 않고, 다샤처럼 아무것도 팔지 않는다. CSF를 소중히 하기 위한 테마가 필요합니다. 그리고 나는 순전히 나 자신을 위해 리그를 운영한다. 그녀는 내가 그녀에게 기대했던 것을 정확히 보여줍니다. 일단 그들은 MA의 도움으로 수익성있는 차량을 만드는 것이 불가능하다는 것을 나에게 증명했습니다. 리그는 이것이 가능하지 않다는 것을 보여주었습니다. 매우 괜찮은 거래 품질을 보여주는 가장 "오래 지속되는" TS는 평범한 Mashka를 기반으로 합니다.
그럼 - 죄송합니다. 제 글은 삭제하겠습니다.
그럼 - 죄송합니다. 제 글은 삭제하겠습니다.
이것은 로마의 신봉자 중 한 사람의 상태입니다. 그는 주제와 달리 적어도 숨기지 않습니다. 나는 학생과 교사의 상태가 근본적으로 다르지 않다고 생각한다.
내가 왜 그것을 숨기겠습니까 - 나는 여기에 링크를 두어 번 제공했습니다.
당신에게 어떤 차이가 있습니까? 나는 당신에게 아무것도 팔지 않을 것입니다.
이게 다였나요?
이것을 튜닝 및 디버깅이라고 합니다.
또한 각 로봇(거래되는 상품의 화면)에는 LEAGUE TS 차트에 거래 를 표시하는 표시기가 있습니다. 거래 비율은 1로 설정됩니다.
스크린샷은 해당 로봇 및 마법에 대한 거래와 함께 나중에 여기에 게시됩니다.
확실히 TS LEAGUE에는 수익성 있는 거래 측면에서 반영에 유용한 정보가 있습니다.
이것을 튜닝 및 디버깅이라고 합니다.