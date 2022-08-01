무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 226 1...219220221222223224225226227228229230231232233...360 새 코멘트 [삭제] 2019.09.17 16:39 #2251 Roman Shiredchenko : 예, 여기에서는 그게 요점이 아닙니다... 저기 - 그냥 모든 것이 똑같습니다 - 좋습니다! 순전히 기술적 오류가 있었고 조직적 ... 상업적이지 않았습니다. 계속해서 연구하고 스레드에 정보를 게시하면 거래 로봇 LEAGUE TS의 모니터링으로 알프스에서 별도의 계정을 구성 할 것입니다 ... 그러나 나중에 모든 것이 어디에 있는지 알 수 없도록 모든 것을 함께 묶지 마십시오 ... 오류가 어디에 있는지 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 스스로 무엇을 하지 않겠습니까 파일: xcrp.png 146 kb Georgiy Merts 2019.09.17 16:47 #2252 Roman Shiredchenko : 계속해서 연구하고 스레드에 정보를 게시하면 거래 로봇 LEAGUE TS의 모니터링으로 알프스에서 별도의 계정을 구성 할 것입니다 ... 난 멈추지 않을거야. 게다가 지금은 TS 리그 반주를 기반으로 한 스캘퍼를 실험하고 있습니다. 저에게 가장 유망한 것은 여전히 고정 TP-SL입니다. 그러나 손익분기점으로 전환하는 것이 최선의 선택은 아닙니다. 지금까지 그러한 아이디어는 미세한 변동성의 분석에서 빠져나감(그리고 아마도 진입)하는 것입니다. 우리는 볼 것이다. Roman Shiredchenko 2019.09.18 05:46 #2253 Vladimir Baskakov : 오류가 어디에 있는지 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 스스로 무엇을 하지 않겠습니까 데이터를 준비하고 여기에 기록하겠습니다... 신선하게 - 여전히 스스로 알아내고 있습니다... 모든 것이 기록에 있습니다(모든 거래)... (출입/출구가 있습니다. 거래 조건의 논리), 그러나 우리는 여기에서 이 모든 것을 논의하지 않을 것입니다. 왜냐하면 . 그것은 오프 탑입니다. Roman Shiredchenko 2019.09.18 19:29 #2254 Vladimir Baskakov : 오류가 어디에 있는지 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 스스로 무엇을 하지 않겠습니까 사진과 관련하여 - 유로프랑(수표 없음)의 급격한 스프레드로 인한 하락폭은 150pp 5자리 채널이었는데, 시가와 종가를 보면 이 폭을 넘어선다. 터미널 오류(닫힘), 연 후 어떤 이유로 기본 프로필이 로드되었으며 채널 값이 4자리 미만이었습니다. 또한 5자릿수에서 열기 및 즉시 닫기, 5자릿수로 인해 증가된 거래량에 열기가 뒤따릅니다. 즉 150포인트의 채널이 필요하고 15포인트의 부호인 4 미만이었습니다. 그림의 시작 부분에 - TS LEAGUE의 일련의 손실로 인해 손실이 순조롭게 진행되었으며 백분율은 각 로봇의 10이었습니다. 이것은 표준의 요소이며 여기에는 질문이 없습니다. 사진 속 최고의 로봇들 - Georgy가 매주 게시하는 보고서. 테스트한 경험치에 대한 연속적인 급락에서 오프닝에서 최대 랏에 대한 확인이 없었습니다. 결과적으로 브로커에 대한 많은 요청이 있었고 그는 계정을 차단했습니다... 모든 개봉 확인은 교과서에서 확인할 수 있습니다: https://book.mql4.com/en/build/lots https://book.mql4.com/ru/build/trading + 비정상적인 스프레드 확장으로 거래하지 마십시오. 일반적으로 아무도 모든 표준 검사를 취소하지 않았습니다 ... 추신 조지 - 주제를 벗어나서 죄송합니다. Функция определения количества лотов - Создание обычной программы - Учебник по MQL4 book.mql4.com Для практической работы трейдеру необходимо иметь возможность регулировать количество лотов для новых ордеров. Создать для этой цели универсальную функцию затруднительно, т.к. каждая торговая стратегия предусматривает свой собственный порядок управления размерами ордеров. Например, некоторые стратегии предполагают возможность работы только с... 시장에서 고문의 검증 문제 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 StepMAExpert_EA Georgiy Merts 2019.09.19 07:11 #2255 Roman Shiredchenko : + 비정상적인 스프레드 확장으로 거래하지 마십시오. 일반적으로 아무도 모든 표준 검사를 취소하지 않았습니다 ... 추신 조지 - 주제를 벗어나서 죄송합니다. 어서... 왜 사람들이 이 오프탑을 가지고 돌아다니고 있는지... 생각해 보세요, Volchansky는 주제에서 여성을 언급하고 수십 개의 게시물에서 이에 대해 논의했습니다... 뭐가 끔찍합니까? 그리고 대화가 여전히 주제에 가깝다면 더욱 그렇습니다. 모든 것이 좋습니다. 리그는 리그이고 추가적인 아이디어도 필요하다. 각 추가 바이트가 매우 오랜 시간 동안 전화선을 통해 전송되고 작은 디스크에서 추가 공간을 차지하는 FIDO에서 주제를 벗어나는 것이 합리적이었습니다 ... 그리고 지금-주제에서 약간의 편차는 제 생각에는 심지어 유용한. 특히, 현재 리그 성적을 고려하여 스캘퍼 작업을 하고 있는데.. 일이 풀리면 이곳에 결과를 올리도록 하겠습니다. 백테스트에서 훌륭한 EA! [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 MQL4에서 원칙적으로 문제를 해결할 Dmitry Britan 2019.09.22 17:14 #2256 데모 계정 거래를 위해 등록 코드 또는 올빼미만 동일하게 제공합니까? 데모 거래를 위해 regcode magic owl 340120을 주세요. Georgiy Merts 2019.09.22 17:40 #2257 Dmitry Britan : 데모 계정 거래를 위해 등록 코드 또는 올빼미만 동일하게 제공합니까? 데모 거래를 위해 regcode magic owl 340120을 주세요. 다음은 MT4 및 MT5용 실행 파일의 최신 버전입니다(동일하게 작동함). 또한 아카이브에서 - 마법사가 있는 모든 리그 차량 목록과 디비전(클래스) 표시가 Excel에서 열립니다. 테스터에서 - 모든 것이 제한 없이 작동합니다(테스터에서 regcode를 지정할 필요가 없습니다). 데모 또는 실제 - regcode가 필요합니다. Regcode는 선택한 매직(또는 여러 개)으로 무료 신호를 열겠다는 약속에 대해 제한 없이 발행됩니다. 동시에, 나는 리그의 거래가 실제 계정에 복사되는 데 전혀 신경 쓰지 않습니다. 내일 나는 현재 리그 최고의 TS에 대한 보고서를 게시할 것입니다. 그리고 "너"에게 가자. 여기에서 동등한 동료처럼 보입니다 ... 파일: _EALeagueFree.zip 5737 kb Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 나는 유익한 고문을 사겠다! GoldWarrior EA (지그재그 트레이딩 Georgiy Merts 2019.09.23 07:50 #2258 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 20명의 TC: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트: 마지막으로 실행 가능한 모듈과 마법사가 있는 모든 리그 차량 목록은 주제의 이전 메시지에 있음을 상기시켜 드리겠습니다. Dmitry Britan 2019.09.23 12:09 #2259 올빼미는 안주고 regcode만 주나요? 나에게 맞는 올빼미를 살 수 있습니까? Georgiy Merts 2019.09.23 12:40 #2260 Dmitry Britan : 올빼미는 안주고 regcode만 주나요? 나에게 맞는 올빼미를 살 수 있습니까? 그리고 내가 위에 쓴 것을 다시 읽으십시오, 친구? Expert Advisor를 구입할 필요가 없습니다. 무료입니다. 등록 코드는 선택한 차량과 함께 무료 신호 를 열겠다는 약속으로 제공됩니다. 2019.09.22 18:40 부터 메시지, MT4 및 MT5 모두에 대한 실행 가능한 모듈 획득 다운로드, 실행 테스터에서는 모든 것이 제한 없이 작동하며 regcode가 필요하지 않습니다. 당신이 그것을 좋아한다면 - 나에게 계정과 마술사를 줘 - 나는 신호가 열릴 조건으로 regcode를 작성할 것입니다. 비틀어 비틀어 iMA 속이고 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 초보자의 질문 MQL5 MT5 1...219220221222223224225226227228229230231232233...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 여기에서는 그게 요점이 아닙니다... 저기 - 그냥 모든 것이 똑같습니다 - 좋습니다!
순전히 기술적 오류가 있었고 조직적 ... 상업적이지 않았습니다.
계속해서 연구하고 스레드에 정보를 게시하면 거래 로봇 LEAGUE TS의 모니터링으로 알프스에서 별도의 계정을 구성 할 것입니다 ...
그러나 나중에 모든 것이 어디에 있는지 알 수 없도록 모든 것을 함께 묶지 마십시오 ...
난 멈추지 않을거야.
게다가 지금은 TS 리그 반주를 기반으로 한 스캘퍼를 실험하고 있습니다. 저에게 가장 유망한 것은 여전히 고정 TP-SL입니다. 그러나 손익분기점으로 전환하는 것이 최선의 선택은 아닙니다. 지금까지 그러한 아이디어는 미세한 변동성의 분석에서 빠져나감(그리고 아마도 진입)하는 것입니다.
우리는 볼 것이다.
오류가 어디에 있는지 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 스스로 무엇을 하지 않겠습니까
데이터를 준비하고 여기에 기록하겠습니다... 신선하게 - 여전히 스스로 알아내고 있습니다... 모든 것이 기록에 있습니다(모든 거래)... (출입/출구가 있습니다. 거래 조건의 논리), 그러나 우리는 여기에서 이 모든 것을 논의하지 않을 것입니다. 왜냐하면 . 그것은 오프 탑입니다.
사진과 관련하여 - 유로프랑(수표 없음)의 급격한 스프레드로 인한 하락폭은 150pp 5자리 채널이었는데, 시가와 종가를 보면 이 폭을 넘어선다. 터미널 오류(닫힘), 연 후 어떤 이유로 기본 프로필이 로드되었으며 채널 값이 4자리 미만이었습니다. 또한 5자릿수에서 열기 및 즉시 닫기, 5자릿수로 인해 증가된 거래량에 열기가 뒤따릅니다. 즉 150포인트의 채널이 필요하고 15포인트의 부호인 4 미만이었습니다.
그림의 시작 부분에 - TS LEAGUE의 일련의 손실로 인해 손실이 순조롭게 진행되었으며 백분율은 각 로봇의 10이었습니다. 이것은 표준의 요소이며 여기에는 질문이 없습니다.
사진 속 최고의 로봇들 - Georgy가 매주 게시하는 보고서.
테스트한 경험치에 대한 연속적인 급락에서 오프닝에서 최대 랏에 대한 확인이 없었습니다. 결과적으로 브로커에 대한 많은 요청이 있었고 그는 계정을 차단했습니다...
모든 개봉 확인은 교과서에서 확인할 수 있습니다: https://book.mql4.com/en/build/lots
https://book.mql4.com/ru/build/trading
+ 비정상적인 스프레드 확장으로 거래하지 마십시오. 일반적으로 아무도 모든 표준 검사를 취소하지 않았습니다 ...
추신 조지 - 주제를 벗어나서 죄송합니다.
어서... 왜 사람들이 이 오프탑을 가지고 돌아다니고 있는지... 생각해 보세요, Volchansky는 주제에서 여성을 언급하고 수십 개의 게시물에서 이에 대해 논의했습니다... 뭐가 끔찍합니까?
그리고 대화가 여전히 주제에 가깝다면 더욱 그렇습니다. 모든 것이 좋습니다. 리그는 리그이고 추가적인 아이디어도 필요하다. 각 추가 바이트가 매우 오랜 시간 동안 전화선을 통해 전송되고 작은 디스크에서 추가 공간을 차지하는 FIDO에서 주제를 벗어나는 것이 합리적이었습니다 ... 그리고 지금-주제에서 약간의 편차는 제 생각에는 심지어 유용한.
특히, 현재 리그 성적을 고려하여 스캘퍼 작업을 하고 있는데.. 일이 풀리면 이곳에 결과를 올리도록 하겠습니다.
데모 계정 거래를 위해 등록 코드 또는 올빼미만 동일하게 제공합니까? 데모 거래를 위해 regcode magic owl 340120을 주세요.
다음은 MT4 및 MT5용 실행 파일의 최신 버전입니다(동일하게 작동함).
또한 아카이브에서 - 마법사가 있는 모든 리그 차량 목록과 디비전(클래스) 표시가 Excel에서 열립니다.
테스터에서 - 모든 것이 제한 없이 작동합니다(테스터에서 regcode를 지정할 필요가 없습니다).
데모 또는 실제 - regcode가 필요합니다.
Regcode는 선택한 매직(또는 여러 개)으로 무료 신호를 열겠다는 약속에 대해 제한 없이 발행됩니다. 동시에, 나는 리그의 거래가 실제 계정에 복사되는 데 전혀 신경 쓰지 않습니다.
내일 나는 현재 리그 최고의 TS에 대한 보고서를 게시할 것입니다.
그리고 "너"에게 가자. 여기에서 동등한 동료처럼 보입니다 ...
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 20명의 TC:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 차트:
마지막으로 실행 가능한 모듈과 마법사가 있는 모든 리그 차량 목록은 주제의 이전 메시지에 있음을 상기시켜 드리겠습니다.
올빼미는 안주고 regcode만 주나요? 나에게 맞는 올빼미를 살 수 있습니까?
그리고 내가 위에 쓴 것을 다시 읽으십시오, 친구?
Expert Advisor를 구입할 필요가 없습니다. 무료입니다. 등록 코드는 선택한 차량과 함께 무료 신호 를 열겠다는 약속으로 제공됩니다.
2019.09.22 18:40 부터 메시지, MT4 및 MT5 모두에 대한 실행 가능한 모듈 획득
다운로드, 실행 테스터에서는 모든 것이 제한 없이 작동하며 regcode가 필요하지 않습니다. 당신이 그것을 좋아한다면 - 나에게 계정과 마술사를 줘 - 나는 신호가 열릴 조건으로 regcode를 작성할 것입니다.